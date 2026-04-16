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Liverpool prend l’avantage sur Manchester United et Chelsea dans la course au recrutement du défenseur de Bournemouth, Marcos Senesi
Les géants d’Anfield font figure de favoris
Selon lejournal *i Paper*, Liverpool est actuellement considéré comme la destination la plus probable pour Senesi, alors que le club cherche à renforcer une défense qui a été mise à rude épreuve cette saison. Avec un capitaine Virgil van Dijk approchant ses 35 ans et Ibrahima Konaté peinant à trouver une forme constante, les Reds ont désespérément besoin de renforts fiables. Giovanni Leoni, lui aussi freiné par les blessures, n’a pas réussi à prendre le relais, ce qui ouvre une brèche pour le joueur de 28 ans à Anfield. Les représentants de l’Argentin explorent activement les options depuis qu’ils ont informé Bournemouth de son intention de partir. Si Liverpool tient la corde, le club doit néanmoins repousser la concurrence de rivaux nationaux qui surveillent encore le dossier.
- AFP
Manchester United et Chelsea marquent une pause dans leurs négociations
Manchester United et Chelsea s’étaient tous deux intéressés à l’ancien défenseur de Feyenoord, mais les deux cadors de la Premier League auraient désormais lâché l’affaire. United cherche un profil de défenseur différent : selon des sources internes, Senesi ne correspond pas aux critères d’âge ni aux exigences tactiques spécifiques fixés par le département recrutement d’Old Trafford. Les Red Devils se tourneraient plutôt vers des cibles plus jeunes, à l’image de Murillo, actuellement à Nottingham Forest.
Chelsea a abouti à une conclusion similaire, mais pour des raisons distinctes : les Blues procèdent actuellement à une réévaluation de leur effectif pléthorique et cherchent à renforcer leurs lignes avec des joueurs plus physiques, ce qui les a conduits à se tourner vers d’autres profils.
Les cadors du Vieux Continent laissent filer la star argentine
L’intérêt en provenance du continent s’essouffle : la Juventus et la Roma ont décidé de ne pas recruter ce défenseur central. Après une analyse approfondie de son profil, le club turinois a informé ses représentants qu’il ne pouvait lui garantir une place de titulaire. La Roma a suivi la même logique, laissant ainsi le champ libre aux formations de Premier League, prêtes à s’offrir ses services dès l’ouverture du mercato.
Le défenseur central nourrirait toutefois un rêve : rejoindre le FC Barcelone si le club catalan confirmait son intérêt. La Liga et le prestige du Camp Nou exercent une forte attraction. Cependant, le pouvoir financier de la Premier League fait d’un départ en Angleterre l’option la plus probable. Aston Villa et Everton surveillent également le dossier, tandis que le joueur pèse encore son choix.
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Bournemouth se prépare à un double départ
La nouvelle du départ de Senesi survient alors que le Vitality Stadium traverse une période de bouleversements majeurs. L’entraîneur Andoni Iraola a déjà confirmé son intention de quitter le club à la fin de la saison en cours, une décision qui a placé plusieurs autres formations de Premier League en état d’alerte. Le départ de l’Espagnol met fin à une période très fructueuse pour les Cherries, mais il semble avoir précipité les choix de plusieurs joueurs clés concernant leur propre avenir.
Senesi faisant désormais partie de cet exode attendu, une décision finale concernant sa prochaine destination est attendue avant la fin de la saison. Pour l’instant, cependant, tout indique qu’il prendra la direction d’Anfield, Liverpool cherchant à conclure une transaction judicieuse.