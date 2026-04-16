Liverpool prend l’avantage sur Manchester United et Chelsea dans la course au recrutement du défenseur de Bournemouth, Marcos Senesi

Manchester United et Chelsea s’étaient tous deux intéressés à l’ancien défenseur de Feyenoord, mais les deux cadors de la Premier League auraient désormais lâché l’affaire. United cherche un profil de défenseur différent : selon des sources internes, Senesi ne correspond pas aux critères d’âge ni aux exigences tactiques spécifiques fixés par le département recrutement d’Old Trafford. Les Red Devils se tourneraient plutôt vers des cibles plus jeunes, à l’image de Murillo, actuellement à Nottingham Forest.

Chelsea a abouti à une conclusion similaire, mais pour des raisons distinctes : les Blues procèdent actuellement à une réévaluation de leur effectif pléthorique et cherchent à renforcer leurs lignes avec des joueurs plus physiques, ce qui les a conduits à se tourner vers d’autres profils.