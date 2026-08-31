Malgré le lourd investissement consenti pour Wirtz, qui cherche encore le déclic en ce début de saison 2026-27, Liverpool ne peut pas attendre éternellement qu’il finisse par s’imposer, et deux saisons pourraient bien être tout ce qui lui sera accordé pour gagner un avenir à long terme sur la Mersey.

Il pourrait même ne pas disposer d’autant de temps, Hamann, s’exprimant en association avec Betinia NJ, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé ce dont Wirtz avait besoin lors de la campagne actuelle et à quel moment des rumeurs de départ pourraient émerger : « Il doit commencer à bien jouer. Il doit commencer à avoir de l’influence sur le match.

« Je pense que c’est un joueur qui flotte. Il n’a probablement pas ce respect de la part des autres joueurs qui fait que, parfois, il peut peut-être arrêter de défendre, parce que je pense qu’il faut lui donner certaines libertés et une certaine liberté de mouvement, avec des joueurs qui récupèrent le ballon pour lui. Et les joueurs ne voient pas d’inconvénient à le faire si, lorsqu’il touche le ballon 10 fois, six, sept, huit fois, il se passe quelque chose. Mais ce n’est tout simplement pas le cas.

« En ce moment, il travaille très dur sur le repli défensif. Je pense que, parfois, il en fait trop. Il veut aider l’équipe parce qu’il voit qu’il peut influencer le match offensivement. Donc je pense que l’équilibre dans son jeu n’a pas été bon, mais il n’obtiendra le respect des joueurs que lorsqu’il commencera à influencer le match vers l’avant. Il n’est pas là pour gagner des ballons, il est là pour offrir des buts et marquer des buts.

« Je pense qu’il y a peut-être eu une poignée de matches où il l’a fait la saison dernière. Et ce n’est tout simplement pas suffisant. Et évidemment, tout le monde parle de l’aspect physique de la Premier League. Oui, c’est plus physique. Et certains des meilleurs joueurs ont eu besoin d’un peu de temps pour s’adapter. Je pense que [Juan Sebastian] Veron est arrivé avec l’étiquette du meilleur milieu de terrain. Je pense qu’il a tenu une saison avant de retourner en Italie. Donc certains n’y arrivent tout simplement pas ou ne veulent pas le faire.

« Et évidemment, plus cela dure maintenant, parce que j’ai dit pendant les deux ou trois premiers mois : donnez-lui du temps. J’ai dit qu’il était trop bon pour échouer. Mais une fois passée la période de Noël, j’ai dit : je ne pense plus qu’il va y arriver, parce que cela dure trop longtemps maintenant. Parce que les attentes ne diminuent pas du tout.

« Je pense que s’il ne commence pas à bien jouer, il est encore sorti lors du premier match après 60 minutes. Je pense que s’il ne commence pas à influencer les matches dans les trois ou quatre prochaines semaines, je pense qu’au moment de cette trêve internationale, qui est plus longue cette année, il y aura beaucoup d’articles, beaucoup de discussions pour savoir si le club aurait dû l’acheter, ce qui est évidemment trop tard puisqu’il est là. Et peut-être qu’il se dira : “Bon, peut-être que ce n’est pas pour moi”.

« Je pense qu’il va se passer quelque chose parce que, pour un joueur de cette envergure, de ce statut, vu le montant qu’il a coûté, ce n’est tout simplement pas suffisant. Il faut trouver une solution d’une manière ou d’une autre, peut-être même dès l’hiver, si les choses ne s’améliorent pas. »