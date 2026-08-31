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Liverpool pourrait-il vendre Florian Wirtz pour 116 millions de livres sterling ? Il a été indiqué au meneur de jeu allemand à quel moment des rumeurs de transfert émergeraient après ses difficultés à s’imposer en Premier League
Combien de buts Wirtz a-t-il marqués pour Liverpool ?
Wirtz était présenté comme un talent générationnel au moment de quitter son pays dans le cadre d’un transfert record. Il était devenu champion de Bundesliga avec le Bayer Leverkusen et on s’attendait à ce qu’il embrase le football anglais, au vu de ses qualités créatives.
Il a toutefois connu des débuts compliqués, Liverpool ayant raté son entame de saison en 2025-2026 sans jamais vraiment trouver son rythme. Wirtz n’a inscrit que sept buts et délivré autant de passes décisives pour Liverpool, alors que l’on attendait bien davantage de lui. Inévitablement, de nombreuses questions embarrassantes ont été posées sur sa valeur pour la cause collective.
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Quand Liverpool pourrait s’ouvrir à des offres
Malgré le lourd investissement consenti pour Wirtz, qui cherche encore le déclic en ce début de saison 2026-27, Liverpool ne peut pas attendre éternellement qu’il finisse par s’imposer, et deux saisons pourraient bien être tout ce qui lui sera accordé pour gagner un avenir à long terme sur la Mersey.
Il pourrait même ne pas disposer d’autant de temps, Hamann, s’exprimant en association avec Betinia NJ, ayant déclaré à GOAL, lorsqu’on lui a demandé ce dont Wirtz avait besoin lors de la campagne actuelle et à quel moment des rumeurs de départ pourraient émerger : « Il doit commencer à bien jouer. Il doit commencer à avoir de l’influence sur le match.
« Je pense que c’est un joueur qui flotte. Il n’a probablement pas ce respect de la part des autres joueurs qui fait que, parfois, il peut peut-être arrêter de défendre, parce que je pense qu’il faut lui donner certaines libertés et une certaine liberté de mouvement, avec des joueurs qui récupèrent le ballon pour lui. Et les joueurs ne voient pas d’inconvénient à le faire si, lorsqu’il touche le ballon 10 fois, six, sept, huit fois, il se passe quelque chose. Mais ce n’est tout simplement pas le cas.
« En ce moment, il travaille très dur sur le repli défensif. Je pense que, parfois, il en fait trop. Il veut aider l’équipe parce qu’il voit qu’il peut influencer le match offensivement. Donc je pense que l’équilibre dans son jeu n’a pas été bon, mais il n’obtiendra le respect des joueurs que lorsqu’il commencera à influencer le match vers l’avant. Il n’est pas là pour gagner des ballons, il est là pour offrir des buts et marquer des buts.
« Je pense qu’il y a peut-être eu une poignée de matches où il l’a fait la saison dernière. Et ce n’est tout simplement pas suffisant. Et évidemment, tout le monde parle de l’aspect physique de la Premier League. Oui, c’est plus physique. Et certains des meilleurs joueurs ont eu besoin d’un peu de temps pour s’adapter. Je pense que [Juan Sebastian] Veron est arrivé avec l’étiquette du meilleur milieu de terrain. Je pense qu’il a tenu une saison avant de retourner en Italie. Donc certains n’y arrivent tout simplement pas ou ne veulent pas le faire.
« Et évidemment, plus cela dure maintenant, parce que j’ai dit pendant les deux ou trois premiers mois : donnez-lui du temps. J’ai dit qu’il était trop bon pour échouer. Mais une fois passée la période de Noël, j’ai dit : je ne pense plus qu’il va y arriver, parce que cela dure trop longtemps maintenant. Parce que les attentes ne diminuent pas du tout.
« Je pense que s’il ne commence pas à bien jouer, il est encore sorti lors du premier match après 60 minutes. Je pense que s’il ne commence pas à influencer les matches dans les trois ou quatre prochaines semaines, je pense qu’au moment de cette trêve internationale, qui est plus longue cette année, il y aura beaucoup d’articles, beaucoup de discussions pour savoir si le club aurait dû l’acheter, ce qui est évidemment trop tard puisqu’il est là. Et peut-être qu’il se dira : “Bon, peut-être que ce n’est pas pour moi”.
« Je pense qu’il va se passer quelque chose parce que, pour un joueur de cette envergure, de ce statut, vu le montant qu’il a coûté, ce n’est tout simplement pas suffisant. Il faut trouver une solution d’une manière ou d’une autre, peut-être même dès l’hiver, si les choses ne s’améliorent pas. »
N°10 ou ailier : quel est le meilleur poste de Wirtz ?
Wirtz a suscité un vif débat au sujet de son meilleur poste, alors qu’on ne sait toujours pas clairement s’il est un numéro 10 créatif ou un attaquant qui serait plus productif en évoluant à gauche et en repiquant dans l’axe.
Invité à donner son avis sur ce débat, Hamann, devenu vainqueur de la Ligue des champions lors de son passage à Anfield, a déclaré : « Je sais que tout le monde disait à quel point il était performant à l’entraînement et tout ça. Mais il arrive un moment, et je pense que ce moment-là, c’était l’année dernière après Noël, où quelqu’un aurait dû dire : “Écoute, mon gars, soit tu le fais, soit cet été, on verra ce qui se passe à la Coupe du monde, et peut-être qu’on devra trouver une solution.” Parce qu’ils ne peuvent pas attendre éternellement.
« Il a été recruté pour être l’homme fort. Et je ne mettrais pas ça sur le compte du poste qu’il occupe à gauche. Je pense qu’un an plus tôt, j’avais dit pendant l’été qu’il le voyait comme un numéro 10. Mais si vous avez un numéro 10 qui ne crée pas d’occasions ou ne marque pas assez de buts, alors évidemment quelqu’un d’autre doit jouer, surtout avec l’arrivée de [Bradley] Barcola. C’est une situation délicate pour les joueurs en Angleterre. »
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Liverpool 2026-27 : deux points pris lors des matches d’ouverture
Wirtz est lié à Liverpool par un contrat de longue durée qui court jusqu'en 2030. Il devra toutefois progresser rapidement, en apportant davantage d'efficacité à son jeu, pour que ces conditions soient honorées.
Liverpool, désormais dirigé par le tacticien espagnol Andoni Iraola, a concédé des matches nuls 2-2 contre Newcastle et Nottingham Forest lors de ses deux premiers matches de la saison 2026-2027. Le club retrouvera la compétition vendredi avec un déplacement chez le promu Ipswich.
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