Slot se dit « très confiant » quant à la capacité de Wirtz à continuer de progresser alors qu’il approche la mi-vingtaine. Il salue également l’évolution du meneur de jeu depuis son arrivée l’été dernier.

« Je n’espère pas seulement, je suis à 100 % convaincu qu’il sera à la hauteur face aux six meilleurs clubs », a-t-il déclaré. « Nous en affrontons trois dès maintenant, les occasions sont donc là, et son progression en dix mois est évidente. À la 93^e minute contre Palace, il a gagné une touche et l’a directement transformée en une frappe sous la barre. Il y a huit mois, je n’étais pas convaincu qu’il en était capable. »

« Sa progression – alors qu’il était déjà un joueur d’élite – est évidente et va se poursuivre. Il aura 23 ans dimanche. C’est logique : la plupart des joueurs atteignent leur pic entre 25 et 26 ans, donc il ne peut que continuer à progresser. C’est toute la valeur des recrues que nous avons effectuées. »