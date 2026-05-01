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Liverpool pourrait devoir attendre deux ans avant de voir Florian Wirtz « au sommet de son art », explique Arne Slot, qui évoque « la beauté » de ce transfert de 116 millions de livres sterling
Slot est convaincu que Wirtz continuera à progresser
Slot est convaincu que Wirtz continuera à briller face aux adversaires les plus redoutables de la Premier League, même s’il estime que le meneur de jeu de Liverpool n’a pas encore atteint son apogée. L’international allemand reste l’un des talents les plus prometteurs d’Europe depuis son transfert très médiatisé à Anfield.
L’entraîneur de Liverpool a salué les progrès rapides déjà accomplis par le milieu de terrain durant ses premiers mois au club, tout en estimant qu’il dispose encore d’une marge de progression physique et tactique avant d’atteindre son plein potentiel.
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Slot fait le point sur la progression de Wirtz et exprime ses réserves concernant les blessures.
Slot se dit « très confiant » quant à la capacité de Wirtz à continuer de progresser alors qu’il approche la mi-vingtaine. Il salue également l’évolution du meneur de jeu depuis son arrivée l’été dernier.
« Je n’espère pas seulement, je suis à 100 % convaincu qu’il sera à la hauteur face aux six meilleurs clubs », a-t-il déclaré. « Nous en affrontons trois dès maintenant, les occasions sont donc là, et son progression en dix mois est évidente. À la 93^e minute contre Palace, il a gagné une touche et l’a directement transformée en une frappe sous la barre. Il y a huit mois, je n’étais pas convaincu qu’il en était capable. »
« Sa progression – alors qu’il était déjà un joueur d’élite – est évidente et va se poursuivre. Il aura 23 ans dimanche. C’est logique : la plupart des joueurs atteignent leur pic entre 25 et 26 ans, donc il ne peut que continuer à progresser. C’est toute la valeur des recrues que nous avons effectuées. »
Liverpool vise encore le progrès malgré sa série de victoires
Liverpool aborde le match contre Manchester United avec une série de trois victoires consécutives en Premier League, mais Slot estime que l’équipe peut encore élever son niveau de jeu.
« Non [nous ne sommes pas encore au niveau que j’attends], nous pouvons faire mieux », a admis Slot. « Je suis satisfait de ces trois victoires, mais elles ne représentent pas nos meilleures performances de la saison ; nous pouvons jouer bien mieux. Nous l’avons déjà prouvé lors d’autres matchs. »
« Ce groupe est capable de bien mieux, mais il faudrait que tout le monde soit disponible plus régulièrement. Nous ne jouons qu’un match par semaine en ce moment ; personnellement, je préférerais disputer une demi-finale de Ligue des champions en milieu de semaine, mais ceux qui enchaînent les rencontres ont besoin de récupération. Nous pouvons nettement élever notre niveau de jeu. »
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Un match décisif pour la Ligue des champions face à Manchester United
Liverpool s’apprête à disputer un match décisif de Premier League contre les Red Devils, une rencontre qui pourrait considérablement influencer la course à la qualification pour la Ligue des champions. Alors que la saison entre dans sa phase finale, chaque résultat comptera pour le classement final du club, qui vise évidemment la meilleure place possible.