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Liverpool pillé ! Manchester United boucle le transfert d’un ailier adolescent prometteur en provenance de son rival honni, alors que la révolution de la jeunesse se poursuit
Franchir le fossé
Manchester United s’apprête à infliger un coup dur majeur à son plus grand rival en s’assurant la signature d’Isaac Konde, grand espoir du centre de formation de Liverpool. Selon Fabrizio Romano, un accord a été conclu et permettra à ce joueur de 16 ans de quitter le Merseyside pour Manchester.
L’ailier polyvalent, qui évolue principalement sur le flanc gauche, avait déjà gravi les échelons à grande vitesse dans son club actuel. Bien qu’il ne fête son 17e anniversaire que le mois prochain, Konde faisait déjà partie de l’équipe des moins de 18 ans de Liverpool.
Il va désormais intégrer le système de formation de United. L’adolescent aura à cœur de réussir ses débuts et d’impressionner immédiatement Darren Fletcher, l’entraîneur des moins de 18 ans.
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Déséquilibres dans l’effectif professionnel
Si la direction d’Old Trafford a clairement fait du recrutement de jeunes une priorité, sa stratégie plus globale sur le marché des transferts cet été a suscité quelques interrogations. Le milieu de terrain de l’équipe première a connu un important remaniement, renforcé par les arrivées notables d’Andrey Santos, Youri Tielemans et Carlos Baleba.
Cependant, cet investissement au milieu semble s’être fait au détriment des renforts défensifs. Le poste d’arrière gauche reste un sujet de préoccupation évident, Luke Shaw apparaissant actuellement comme la seule option naturelle pour occuper régulièrement une place de titulaire.
Par conséquent, Manchester United pourrait être contraint de s’appuyer sur ses recrues en développement pour combler les manques de l’équipe première. L’international paraguayen chez les jeunes Diego Leon, initialement recruté comme un joueur d’avenir, pourrait être propulsé plus vite que prévu chez les seniors si des blessures frappent cette arrière-garde fragile.
Une stratégie de recrutement plus large
L’arrivée attendue de Konde s’inscrit dans un effort concerté pour attirer les meilleurs talents de centre de formation chez des rivaux nationaux. Manchester United avait déjà connu du succès en piochant dans les rangs des jeunes d’Arsenal avec Ayden Heaven et Chido Obi.
Le recrutement de Heaven s’est révélé particulièrement fructueux. Depuis son arrivée du nord de Londres en février dernier, le défenseur de 19 ans s’est parfaitement intégré au football de l’équipe première. Il totalise déjà 25 apparitions chez les seniors, dont 22 en Premier League.
La trajectoire d’Obi, en revanche, met en lumière la nature imprévisible du développement des jeunes. Après avoir disputé huit matches chez les seniors lors de la saison 2024-2025, l’attaquant danois a marqué le pas la saison dernière. Il a ensuite été prêté au club néerlandais de Willem II pour la saison en cours afin de retrouver son élan.
- ZUMA Press Wire
Pousser pour une percée
Pour Konde, la priorité immédiate sera de s’intégrer à son nouvel environnement et de prouver sa valeur au sein de l’académie de Fletcher. Une adaptation rapide pourrait lui permettre de gravir rapidement les échelons chez les jeunes dans les mois à venir.
Dans le même temps, United continuera de suivre les progrès de ses investissements mondiaux chez les jeunes. Parallèlement au passage d’Obi en Eredivisie, le milieu malien de 20 ans Sekou Kone a lui aussi été envoyé en prêt pour une saison au club suisse de Lausanne-Sport afin d’acquérir une précieuse expérience au niveau senior.
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