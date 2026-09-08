Manchester United s’apprête à infliger un coup dur majeur à son plus grand rival en s’assurant la signature d’Isaac Konde, grand espoir du centre de formation de Liverpool. Selon Fabrizio Romano, un accord a été conclu et permettra à ce joueur de 16 ans de quitter le Merseyside pour Manchester.

L’ailier polyvalent, qui évolue principalement sur le flanc gauche, avait déjà gravi les échelons à grande vitesse dans son club actuel. Bien qu’il ne fête son 17e anniversaire que le mois prochain, Konde faisait déjà partie de l’équipe des moins de 18 ans de Liverpool.

Il va désormais intégrer le système de formation de United. L’adolescent aura à cœur de réussir ses débuts et d’impressionner immédiatement Darren Fletcher, l’entraîneur des moins de 18 ans.







