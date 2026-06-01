Liverpool passe à côté du successeur de Mohamed Salah, le PSG ayant conclu un accord de principe avec la révélation de la Bundesliga

Luis Campos ne perd pas de temps pour remodeler l’effectif du PSG, fraîchement auréolé de ses succès. Le directeur sportif, conscient de la nécessité de renouveler les options de Luis Enrique pour éviter la « fatigue extrême » et les séquelles physiques qui ont affecté l’équipe durant cette saison marathon, agit avec détermination.

Dans une optique de pérennité, le club de la capitale a identifié un besoin criant de dynamisme sur le flanc droit.

Si Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont avant tout des joueurs de couloir gauche, et si Ousmane Dembélé tend à s’épanouir dans un rôle plus axial, le flanc droit apparaît donc comme une priorité sportive.

Yan Diomande, jugé parfaitement adapté à ce profil, est désormais courtisé par le PSG, qui croise ainsi les ambitions de Liverpool ayant coché le nom de l’adolescent comme futur successeur de Mohamed Salah.



