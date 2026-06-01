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Liverpool passe à côté du successeur de Mohamed Salah, le PSG ayant conclu un accord de principe avec la révélation de la Bundesliga
Le PSG double la concurrence pour s'assurer les services de la star ivoirienne.
Luis Campos ne perd pas de temps pour remodeler l’effectif du PSG, fraîchement auréolé de ses succès. Le directeur sportif, conscient de la nécessité de renouveler les options de Luis Enrique pour éviter la « fatigue extrême » et les séquelles physiques qui ont affecté l’équipe durant cette saison marathon, agit avec détermination.
Dans une optique de pérennité, le club de la capitale a identifié un besoin criant de dynamisme sur le flanc droit.
Si Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont avant tout des joueurs de couloir gauche, et si Ousmane Dembélé tend à s’épanouir dans un rôle plus axial, le flanc droit apparaît donc comme une priorité sportive.
Yan Diomande, jugé parfaitement adapté à ce profil, est désormais courtisé par le PSG, qui croise ainsi les ambitions de Liverpool ayant coché le nom de l’adolescent comme futur successeur de Mohamed Salah.
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Accord verbal conclu avec Diomande
La course pour s'attacher les services du jeune joueur de 19 ans a pris un tournant décisif en faveur du géant français. Selon Sky Germany, Diomande aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre le PSG, une décision qui marque une avancée significative dans le processus de recrutement. La direction du club attendrait, semble-t-il, une telle manifestation d'intérêt réciproque avant de finaliser ses manœuvres sur le marché des transferts.
L’international ivoirien se montre peu enthousiaste à l’idée de rejoindre le Bayern Munich, malgré l’intérêt marqué des Bavarois. Si le projet d’Anfield continue de l’intriguer, la balance a nettement penché en faveur de la capitale française, laissant aux Reds une bataille de taille pour tenter de le faire changer d’avis.
La fermeté défensive de Leipzig
Le RB Leipzig se trouve en position de force dans les négociations. Arrivé l’été dernier en provenance de Leganés, Diomande est sous contrat jusqu’en 2030. Sacré meilleur jeune joueur de Bundesliga après une saison à 13 buts et 9 passes décisives en 36 matchs, sa cote n’a jamais été aussi élevée.
Le club allemand devrait donc exiger une indemnité élevée pour son joueur vedette. Le PSG, lui, refuse de surpayer, estimant déjà disposer d’un effectif riche en talents de haut niveau.
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La concurrence s'efface alors que le PSG mène la course
La complexité de ce dossier a poussé plusieurs prétendants à renoncer. Si Liverpool reste bel et bien intéressé, la multiplicité des intermédiaires autour du joueur a compliqué les discussions pour nombre de clubs.
L’approche proactive du PSG et sa capacité à s’assurer très tôt la préférence du joueur lui ont donné un avantage certain sur ses rivaux européens.
Reste que l’issue du dossier dépend désormais de la capacité du PSG et de Leipzig à s’accorder sur le montant du transfert. Le joueur, déterminé à rejoindre la France, pourrait donc contraindre Liverpool à se tourner vers d’autres options pour dénicher l’ailier de classe mondiale capable de pallier, à terme, le départ de Salah.