Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif à la fois incroyablement travailleur et inventif, qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. Le Portugais était en effet, en substance, le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se dessinait depuis un certain temps. Le voir partir libre n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D
Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature à son grand rival, le FC Barcelone. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo lui-même s’était d’ailleurs exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, comme en témoigne sa prestation remarquable contre Arsenal à l’Etihad. Plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation parfaite de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange idéal de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo des plans du Barça, lui l’international portugais. Note : B+
Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva était annoncé du côté de l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, année après année, Guardiola l’a convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’opportunité d’évoluer pour l’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place naturelle est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de sa trentaine. Note : A+
Mark Doyle