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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Liverpool paie trop cher pour Bradley Barcola, mais rejoindre Liverpool offre à l’ailier français supersonique la chance de devenir une superstar mondiale : GOAL évalue les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
FC Barcelone
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains supporters de football, l’été est le moment du calendrier qu’ils attendent le plus, et pas seulement parce qu’il est marqué par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C’est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu’une chose : l’heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 se révèle une fois de plus animé, avec plusieurs très grands noms qui réalisent des transferts à prix d’or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts profitent à toutes les parties impliquées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme deal avant même que les joueurs ne soient officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au fur et à mesure, afin de vous permettre de suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 août : Emi Martinez (Aston Villa à Chelsea, 7,5 M£)

    Pour Aston Villa : Vendre Martinez était devenu une nécessité après le recrutement de Zion Suzuki par Villa en provenance de Parme. Le champion du monde argentin n'aurait jamais accepté de jouer les doublures de Suzuki, et cela aurait pu créer des tensions dans le vestiaire. Cela n'aurait pas non plus eu de sens pour Villa de conserver un Martinez mécontent pour une deuxième année consécutive. Son implication avait été remise en question après son transfert avorté à Manchester United l'an dernier, et une nouvelle tentative de départ ratée aurait sûrement fait chuter sa motivation au plus bas. L'envoyer à Chelsea est aussi une bonne opération pour Villa ; en tant que huitième transaction entre les deux clubs au cours des quatre dernières années, cela ne fait que renforcer davantage leur relation. Même s'il restait une personnalité majeure et un joueur très apprécié des supporters, c'était le bon moment pour Villa de retirer Martinez de sa masse salariale. Accepter une perte importante sur l'investissement initial de 20 millions de livres sterling pour l'ancien gardien d'Arsenal piquera un peu, mais il n'y avait aucune raison logique pour Villa de continuer à payer son imposant salaire. Note : B+

    Pour Chelsea : Même si Martinez est devenu un peu plus sujet aux erreurs ces dernières années, il ne fait aucun doute qu'il représente une énorme amélioration par rapport à Robert Sanchez. L'Espagnol avait été un point faible majeur pour Chelsea pendant bien trop longtemps ; le club n'aurait jamais pu se remettre dans la course aux plus grands trophées s'il était resté numéro 1. Martinez apporte une expérience confirmée en Premier League, et c'est un leader naturel avec une mentalité de gagneur à tout prix. S'attacher les services du double vainqueur du trophée Yashin pour seulement 7,5 millions de livres sterling est un véritable coup pour Chelsea, dont les chances non seulement de se qualifier pour la Ligue des champions, mais aussi de potentiellement concurrencer Arsenal dans la course au titre, semblent désormais bien meilleures. C'est un joueur des grands rendez-vous qui n'aura aucun problème à gérer la pression liée à la vie à Stamford Bridge, et il sera aussi un mentor idéal pour le gardien remplaçant Mike Penders. Le onze de départ de Xabi Alonso a désormais très fière allure. Note : A+

    Pour Martinez : C'est le palier supérieur que le héros argentin recherchait au niveau des clubs, malgré l'absence actuelle de Ligue des champions à Chelsea. Le cycle de Martinez à Villa était évidemment terminé, et le club pourrait vivre une saison de transition difficile après avoir perdu tant d'autres joueurs clés. À l'inverse, Chelsea semble prêt à redevenir une force d'élite. Martinez a désormais l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre glorieux de son extraordinaire carrière dans l'un des plus grands clubs d'Europe. La Juventus suivait également le joueur de 33 ans, mais Martinez est encore assez bon pour réussir en Premier League, qui est supérieure à la Serie A depuis un certain temps déjà. Passer de Villa Park à Stamford Bridge devrait se faire sans accroc pour Martinez, notamment parce qu'il correspond parfaitement au système en 3-4-2-1 de Alonso. L'Argentin est à l'aise dans la relance depuis l'arrière-garde, contrairement à Sanchez, et il devrait exceller dans un rôle de gardien-libéro derrière la ligne défensive haute de Chelsea. Martinez estimera sans aucun doute qu'il peut atteindre tous les objectifs qu'il lui reste dans sa carrière avec Chelsea, et qui sait, cela pourrait même le conduire à prolonger sa carrière internationale avec l'Argentine d'un an ou deux. Note : A

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 août : Bradley Barcola (du Paris Saint-Germain à Liverpool, 123 M£)

    Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé une excellente opération en poussant Liverpool à débourser une indemnité à neuf chiffres. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, ce qui garantit que le PSG ne sera pas une équipe plus faible sans Barcola. En fait, il sera désormais plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus régulière maintenant que le joueur de 23 ans n’entre plus en ligne de compte. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et cet accord contribuera donc à maintenir l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera également le PSG dans une position de négociation très forte lorsqu’il vendra d’autres joueurs de son effectif lors des prochains mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

    Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG malgré des allers-retours constants dans le onze de départ. Cela montre à lui seul qu’il s’agit d’un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du plan tactique d’Andoni Iraola. Bien qu’il soit le plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool le pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers que le club a perdu lorsque Mohamed Salah est parti. Sa vitesse fulgurante et son style direct correspondent idéalement à Iraola, qui exige une intensité élevée et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que Cody Gakpo, trop unidimensionnel, qui serait selon certaines informations une cible de fin de mercato pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est toutefois pas positif, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera instantanément à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont immédiatement sur le dos de Barcola s’il connaît le moindre problème d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries pour ses décisions sur le marché des transferts après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

    Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir brillé dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après avoir marqué les esprits sur la scène de la Coupe du monde avec la France. Mais on peut tout à fait soutenir que le fait de jouer un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans avoir à porter trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément bénéficié du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool qui entre dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola a eu la vie facile au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin qu’il soit le joueur qui fasse gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il est assez solide pour être à la hauteur d’attentes aussi élevées. Il faut malgré tout saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola montre qu’il est mentalement solide. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, parce qu’il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, dont Vitinha, mais mener Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bel et bien le mettre dans la course. À condition d’être prêt dès le départ et de faire les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola vers le statut de superstar. Note : A-

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 août : Nicolas Jackson (de Chelsea à Aston Villa, 65 M£)

    Pour Chelsea : Obtenir une plus-value aussi importante sur un joueur recruté au départ pour seulement 32 M£ et qui ne faisait pas partie des plans de Xabi Alonso est un coup de maître de la part des Blues. Le fait d’avoir résisté à la tentation de prêter à nouveau Jackson malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid a aussi porté ses fruits, puisque son salaire de 100 000 £ est désormais définitivement retiré de leur masse salariale. Jackson n’a jamais vraiment convaincu lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge, et l’histoire a été la même lors de son prêt au Bayern Munich la saison dernière. Il n’allait jamais passer devant Joao Pedro ou Danny Welbeck dans la hiérarchie, donc cette vente était dans l’intérêt de Chelsea. Cela étant dit, une crise des blessures en attaque pourrait faire mal vieillir cette opération. Chelsea renforce aussi un rival direct dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et cela ferait désordre pour les Blues si Unai Emery parvenait soudainement à révéler tout le potentiel de Jackson. Chelsea pourra toutefois toujours dire que l’offre était trop belle pour être refusée : récupérer jusqu’à 65 M£ pour la version actuelle de Jackson a sans aucun doute provoqué une grande satisfaction dans la salle du conseil. Note : A-

    Pour Villa : Jackson ne vaut tout simplement pas une indemnité record pour Villa. C’est un finisseur extrêmement irrégulier et il n’a pas le même jeu complet qu’Ollie Watkins. Oui, il a cinq ans de moins que le joueur qu’il remplace, mais il n’a absolument pas le même vécu en Premier League. Même si Jackson a inscrit un honorable total de 24 buts en 65 apparitions en championnat avec Chelsea, il a manqué bien plus d’occasions qu’il n’en a converties, tout en ayant une tendance à récolter des cartons stupides. Cependant, Jackson entretient une bonne relation avec Emery après avoir travaillé avec l’Espagnol à Villarreal, et le système fluide d’Emery permettra au joueur de 25 ans de se déplacer latéralement et de créer des surnombres sur les côtés ; il n’aura pas à rester bloqué entre deux défenseurs centraux comme c’était le cas à Chelsea. Villa attaque aussi généralement avec deux hommes devant, donc Jackson ne sera jamais isolé. Il est difficile de l’imaginer se transformer en buteur prolifique, mais un Jackson en confiance devrait retrouver du rendement à mesure que son implication dans le jeu augmentera. Ce n’est toutefois pas un recrutement qui va vraiment enthousiasmer de nouveau les supporters de Villa, après le choc de leur défaite 4-0 contre Brighton lors de la première journée. Ce serait une erreur si Villa ne cherchait pas un renfort offensif supplémentaire avant la clôture du marché, car Jackson n’est pas assez bon pour mener une nouvelle course vers le top 5. Note : C+

    Pour Jackson : Après deux années d’irrégularité et d’opportunités limitées entre Chelsea et le Bayern Munich, Jackson sera ravi d’avoir décroché un rôle de premier plan sous les ordres d’un entraîneur qui avait auparavant tiré le meilleur de lui. Emery comprend parfaitement les forces tactiques et les besoins psychologiques de Jackson, et il sera davantage apprécié d’entrée qu’il ne l’a jamais été à Chelsea. Cependant, succéder à Watkins est une tâche intimidante et aucune patience ne lui sera accordée compte tenu de son montant de transfert ridicule. Si Jackson ne démarre pas sur les chapeaux de roue, les difficultés collectives de Villa vont se poursuivre et la cellule de recrutement se fera sévèrement critiquer pour avoir pris un pari aussi coûteux. Les comparaisons constantes avec Watkins pourraient lui peser, et beaucoup dépendra de sa force mentale. Jackson a au moins échappé au nuage d’incertitude qui le suivait à Chelsea ainsi qu’à l’instabilité qui a freiné le club ces dernières années. Villa lui offre un environnement plus stable, ainsi que la Ligue des champions, ce qui donne à Jackson l’occasion d’un véritable nouveau départ. C’est le meilleur scénario qu’il pouvait espérer à ce stade de sa carrière, mais l’attaquant sénégalais doit désormais montrer qu’il a appris de ses erreurs passées. Note : B+

    James Westwood

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  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 août : Omar Marmoush (de Manchester City à Tottenham, prêt)

    Pour Manchester City : C’est un dossier un peu étrange pour City, qui a choisi de se séparer de Marmoush seulement une saison et demie après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort, avec une réputation grandissante. Rivaliser avec la machine à buts Erling Haaland pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque est une tâche ingrate pour n’importe quel avant-centre, et City estimera sans doute que Marmoush n’a pas exactement crevé l’écran lorsqu’il a eu sa chance avec Pep Guardiola. Sa seule et unique saison complète a été perturbée par un temps de jeu inévitablement limité, une blessure au genou et sa convocation avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des nations. Fait révélateur, il a dû attendre la fin du mois de janvier de cette année pour enfin inscrire son premier but en Premier League lors de la saison 2025-2026. Marmoush peut à juste titre mettre en avant son manque de temps de jeu, puisqu’il a été impliqué sur six buts en l’équivalent d’environ 7,5 matches la saison dernière, mais il n’allait tout simplement jamais déloger Haaland du onze de départ, et à 27 ans, il n’est guère surprenant que City ait saisi l’occasion de récupérer un peu d’argent, Tottenham étant prêt à payer jusqu’à 60 M£ pour recruter définitivement Marmoush l’été prochain après son prêt initial dans le nord de Londres. Il sera intéressant de voir comment City le remplacera, car celui qui arrivera devra se contenter d’un rôle de remplaçant. Note : B+

    Pour Tottenham : Encore une dépense excessive dans un été de décisions déroutantes de la part de Tottenham. Marmoush est très loin d’en avoir fait assez à Manchester pour justifier que City réalise un petit bénéfice sur ce qu’il a dépensé pour lui en janvier 2025, alors que les Spurs continuent de jeter de l’argent sur leurs problèmes après avoir flirté avec la relégation lors de saisons consécutives ; Marmoush suit Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho en rejoignant le club du nord de Londres pour un montant qui s’avérera exorbitant. Même si Marmoush a visiblement eu du mal à s’adapter à la Premier League, Tottenham espérera que l’arrivée du joueur de 27 ans règlera enfin un poste problématique depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich il y a trois ans ; Richarlison comme Dominic Solanke ont été freinés par les blessures et l’irrégularité. Les Spurs doivent croire qu’avec du temps de jeu, Marmoush peut devenir un attaquant d’élite de Premier League, capable d’empiler les buts lorsqu’il est l’homme de base à la pointe de l’attaque, malgré ses difficultés à l’Etihad. En ce sens, c’est un transfert enthousiasmant, qui pourrait aider le club du nord de Londres à réduire l’écart avec ses rivaux. Note : C+

    Pour Marmoush : Avec le recul, Marmoush estimera probablement qu’il n’aurait pas dû rejoindre City l’an dernier, son bref passage ayant tourné comme beaucoup l’auraient imaginé étant donné qu’il avait devant lui l’obstacle de taille que représentait Haaland sur sa route vers la réussite à Manchester. Même si cela peut sembler un peu prématuré, on ne peut pas reprocher à l’attaquant d’aller chercher un nouveau départ en Premier League. Même s’il ne jouera probablement pas les trophées, Marmoush a désormais l’occasion de rejoindre Londres et de devenir un héros pour les Spurs, où il devrait être un titulaire assuré à la pointe de l’attaque. Reste à savoir s’il peut devenir le type de buteur qui manque cruellement au club depuis le départ de Kane. Marmoush sera déterminé à retrouver le niveau de prolifique qui avait convaincu City de dépenser gros pour lui au départ, mais il devra réussir ses débuts immédiatement pour éviter de s’attirer les foudres du très volatil Roberto De Zerbi. Note : B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 août : Liam Delap (de Chelsea à Nottingham Forest, 50 M£)

    Pour Chelsea : En apparence, cela ressemble à une bonne opération pour Chelsea. Le club a réussi, d’une manière ou d’une autre, à vendre Delap 20 millions de livres de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a seulement un an, et cette rentrée d’argent immédiate pourrait l’aider à faire d’autres affaires avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % de la plus-value devraient, selon les informations, être envoyés directement à Ipswich en raison d’une clause de revente incluse dans l’accord qui a amené Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec seulement Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck comme options au poste de n°9, alors que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement liés à des départs. C’est toutefois un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement décidé que Delap n’était pas le bon profil pour son système, et Chelsea s’en est séparé sans état d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer en tant que remplaçant peu utilisé. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en débarrasser aussi vite constitue un aveu d’échec, mais l’énorme montant final amortit parfaitement le coup. Delap a finalement été complètement éclipsé par Pedro, lui aussi recruté en 2025, et il n’y avait aucun sens à le conserver une année de plus. Note : B+

    Pour Forest : Battre le record de transfert du club pour signer un joueur qui n’a marqué qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne donne pas une très bonne image. Si Delap floppe au City Ground, Forest fera face à une humiliation publique et sa marge de manœuvre future vis-à-vis du PSR pourrait en prendre un gros coup. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a connu des difficultés de forme et de condition physique au cours de l’année écoulée est un mouvement très désespéré, quelle que soit la manière de le regarder. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le départ à 9 millions de livres de Taiwo Awoniyi vers Coventry. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des deux défaites consécutives de Forest contre Leeds en Premier League et en Carabao Cup, et Delap peut apporter l’énergie qui manque cruellement. À son meilleur niveau, l’ancien d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à son athlétisme et à sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après un passage aussi frustrant à Chelsea. Oliver Glasner croit évidemment au potentiel de Delap, sinon ce transfert n’aurait jamais été conclu. La seule question est de savoir s’il peut gérer l’immense pression qu’il aura sur les épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

    Pour Delap : C’est un moment crucial dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais une réussite à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en équipe d’Angleterre A. L’avant-centre presque inarrêtable qui a porté Ipswich à bout de bras pendant sa campagne de Premier League 2024-2025 est toujours là, quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le remettre au premier plan. Delap était cinquième choix à Chelsea et n’avait même pas de numéro d’équipe, mais il va arriver directement comme homme fort de Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour qu’il retrouve de la confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. L’équipe de Forest est configurée pour pratiquer un football direct et de haute intensité, qui fait mal à l’adversaire en transition, un contexte taillé pour Delap. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; il s’agit simplement de savoir s’il saura convertir les occasions quand elles commenceront à arriver. Delap a de la chance de s’en être si bien sorti, mais une troisième chance à ce niveau ne se représentera pas : c’est maintenant ou jamais. Note : B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 est une vraie performance, compte tenu de son faible impact à l’Etihad Stadium. Il n’a jamais vraiment trouvé un rôle bien défini à Manchester, et les fonds issus de sa vente devraient aider City dans sa poursuite d’Enzo Fernandez. Cependant, si cette opération ne se concrétise pas avant la date limite, City manquera cruellement d’options dans l’entrejeu. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de cette fenêtre, après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter dans l’entrejeu que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’assurer l’intérim et n’a jamais donné moins de 100 %. Cela pourrait facilement être une vente que City regrettera rapidement, car rien ne garantit qu’Anderson et Bouaddi justifieront leurs prix XXL dans les mois à venir. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup dur causé par la perte du duo clé du milieu Bruno Guimaraes-Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour l’autre recrue Sean Steur, encore très brut à seulement 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur bas dans le dispositif de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à sa qualité de passe qui casse les lignes et à son impressionnant taux élevé de récupérations hautes, le meilleur d’Europe la saison dernière parmi tous les milieux ayant disputé au moins 900 minutes (2,13). Joueur de Premier League puissant physiquement, expérimenté et avec encore les meilleures années de sa carrière devant lui, le joueur de 24 ans pourrait s’avérer être un achat astucieux pour Newcastle. Cependant, les supporters qui espèrent peut-être que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se trompent. C’est davantage un joueur de rupture qu’un créateur, et il est donc loin d’offrir la même menace dans le dernier tiers. Ce n’est pas la signature transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir un candidat au top 6, mais elle devrait largement contribuer à l’empêcher de glisser dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Même s’il s’agit sans aucun doute d’un pas en arrière en termes de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un mouvement positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais intégrera directement le onze de Newcastle de Jaissle comme membre clé de l’équipe. S’il réussit à ramener Newcastle vers le haut du classement, la cote de Gonzalez atteindra de nouveaux sommets, et il sera vu comme un joueur spécialiste plutôt que comme une simple option de rotation correcte. Cependant, il ne rejoint pas un environnement stable propice à une montée en puissance immédiate. Newcastle traverse une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de beaucoup de frustration, et Gonzalez portera une charge bien plus lourde sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, rendu encore plus compliqué par son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour trouver ses repères. Cela dit, il a les qualités mentales et physiques pour être à la hauteur, et ses chances d’intégrer l’équipe nationale d’Espagne seront plus élevées grâce à la nette augmentation de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur le plus prometteur du centre de formation depuis Eden Hazard. En ce sens, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une prestation d’homme du match lors de la victoire contre le Real Madrid le jour de ses 17 ans, ce n’était plus qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des clubs de l’élite européenne, et sa performance exceptionnelle avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil, le 13 juin, a rendu un départ estival inévitable. Cela reste néanmoins un montant incroyable pour Lille, qui avait auparavant valorisé Bouaddi aux alentours de 70 M£. Le club a déjà réalisé de très grosses ventes avec des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao, mais, tout comme la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il s’agit ici d’un bénéfice net pour un club à la réputation amplement méritée en matière de formation et d’accompagnement des meilleurs jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y a jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant La Roja au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi pour City était donc de récupérer le plus d’argent possible pour Rodri tout en trouvant en même temps un successeur digne de ce nom. Il faut dire que les deux objectifs ont été atteints : 65 M£, c’est un très bon montant pour un joueur de 30 ans revenu depuis peu d’une blessure au ligament croisé antérieur ; et même si City a clairement surpayé Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et immense. Bien sûr, c’est encore demander énormément à un joueur de 18 ans que de combler immédiatement l’immense vide laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut bien dire que City a recruté aujourd’hui le milieu défensif le plus prometteur du monde (Liverpool aurait vraiment pu avoir besoin de signer Bouaddi !). Reste à savoir s’il peut résoudre immédiatement tous les problèmes, déjà évidents, de City sous les ordres d’Enzo Maresca...Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert qu’il semblait de toute façon destiné à réaliser, et plutôt tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il a aussi une immense confiance en sa qualité. Il ne doute pas de sa capacité à s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé de nationalité sportive en passant de la France au Maroc plus tôt cette année, ces derniers lui offrant l’opportunité de jouer la Coupe du monde de cet été. Les performances étonnamment mûres de Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une mission intimidante et on ne lui laissera pas beaucoup de marge d’erreur compte tenu de son prix. Mais il semble clairement posséder les niveaux d’intelligence, de confiance et de sang-froid nécessaires pour faire face à l’intensité incroyable du football de Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, à ses côtés dans l’entrejeu devrait aussi aider à alléger sa charge et enlever une partie de la pression qui pèse sur lui pour réussir immédiatement. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : C’est une nouvelle démonstration du brillant modèle économique de Brighton. Les Seagulls ont peut-être suscité des interrogations en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors qu’il était relativement peu connu, il y a trois ans, mais cette décision s’est avérée extrêmement payante puisqu’ils réalisent un énorme bénéfice seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à Manchester United alors qu’il traversait une saison en deux temps, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations sur son transfert avaient affecté sa forme au départ. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un montant total de 70 M£ (95,5 M$) ressemble malgré tout à une bonne opération pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’alterner le bon et le moins bon. Le club de la côte sud réinvestira inévitablement cet argent dans plusieurs autres jeunes pépites qu’il revendra ensuite avec une plus-value importante. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a fini par payer. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton durant l’été 2025 lorsqu’il était devenu clair que Brighton voulait une indemnité dans les mêmes eaux que les 115 M£ versés par Chelsea pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’il reviendrait à la charge pour Baleba à un moment ou à un autre. Ce moment est arrivé, Manchester United profitant de la campagne 2025-2026 quelque peu mitigée du milieu pour conclure ce qu’il considérera comme une affaire à prix réduit dans un été où les montants ont été grossièrement gonflés, étant donné qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba étaient simplement le résultat d’un joueur encore un peu brut, alors que ses meilleures années sont clairement encore devant lui. Sa saison a également été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il s’est nettement amélioré lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant apparemment été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et la projection au milieu dont United avait désespérément besoin cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à réaliser son potentiel, il sera une solution idéale à long terme pour un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû se montrer patient, mais Baleba est enfin en route pour Old Trafford dans ce qui est assurément un transfert de rêve pour un joueur arrivé en Europe depuis son Cameroun natal il y a seulement quatre ans et demi. Brighton savait manifestement qu’il recrutait un jeune joueur à très fort potentiel en acceptant de débourser la coquette somme de 23 M£ pour l’attirer en 2023 alors qu’il était un joueur de 19 ans relativement peu connu, et en dehors du trou d’air de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte à croire qu’il est appelé à être une figure importante d’entrée à Old Trafford, où un milieu défensif physique figurait depuis un certain temps sur la liste des souhaits. Il fera partie d’un milieu remodelé aux côtés de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que Bruno Fernandes, avec pour mission de couper les attaques adverses et de faire avancer son équipe balle au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure en pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un ajout enthousiasmant à long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre de transfert le plus ridicule jamais payé de toute l’histoire du football ! City va se frotter les mains après avoir réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser une vente record pour le club avec un joueur qui a davantage promis que tenu ses promesses durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, un passage qui s’est soldé par un total de seulement deux buts en Premier League. Les dirigeants de City seront ravis que Tottenham ait, une fois de plus, été prêt à monter de façon aussi déroutante pour obtenir son homme, seulement un an après avoir tenté de recruter Savinho pour environ la moitié du package total de 85 M£ (116 M$) qu’ils ont déboursé. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les côtés, mais il reste largement assez de temps dans ce mercato pour réinvestir cette énorme rentrée d’argent, et le club compte toujours dans ses rangs des joueurs comme le très estimé Jeremy Monga et Jack Grealish, de retour en forme. Pour un joueur du calibre actuellement moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un montant combiné de 185 M£ (252 M$) ont fait hausser les sourcils, ce transfert risque de les faire toucher le plafond. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser sans compter tout au long de l’été, et le club pouvait sans doute à peu près justifier sa folie dépensière pour cette paire de nouveaux milieux de terrain comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif de Roberto De Zerbi après deux saisons consécutives lors desquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ pour Savinho, de tous les joueurs possibles, laisse penser qu’ils ont peut-être complètement perdu le fil en coulisses. Une telle somme exige un impact régulier et de très haut niveau, et à aucun moment pendant son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’offrir cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la manière dont Tottenham est passé d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an au double exact seulement 12 mois plus tard, après une saison quelconque de plus (quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League). Il est tout à fait possible que Savinho finisse par donner satisfaction et connaisse un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho : Il faut avoir un peu de peine pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être étiqueté comme un flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si Tottenham avait payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression aurait été moindre, mais le joueur de 22 ans va désormais être attendu au tournant et devra rapidement s’imposer comme un élément central de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a assurément les qualités pour réussir s’il devient un homme clé et joue semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver à Manchester sous Pep Guardiola, connu pour sans cesse changer ses plans. Du point de vue du joueur, c’est un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi qu’un changement de décor appréciable avec son départ pour Londres. Toutefois, il y a ce sentiment tenace qu’il sera toujours lesté par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a désormais plus un seul enfant du coin dans l’effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». On peut néanmoins comprendre dans une certaine mesure pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat et qu’il n’était clairement plus heureux à Anfield. Même le licenciement d’Arne Slot ne semble pas avoir amélioré son humeur pendant l’été, comme l’a souligné sa querelle autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de tenir bon sur l’indemnité de transfert qu’il réclamait pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Une signature potentiellement astucieuse. Beppe Marotta est une sorte de maître du marché des transferts et le PDG de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle opération. Rappelons que, même si l’on a l’impression que le produit de l’académie de Liverpool est là depuis une éternité, il n’a encore que 25 ans et cela ne fait pas si longtemps qu’il jouait suffisamment bien pour se faire une place dans l’équipe d’Angleterre. Jones semble assurément bien correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu’il résiste remarquablement bien au pressing et qu’il se donne aussi à fond pour l’équipe. Ainsi, même si Jones n’offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c’est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui laisse penser qu’il pourrait avoir autant de succès à Milan que l’Écossais en a eu à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air plus que nécessaire. Les choses avaient fini par s’enliser pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière était à l’arrêt et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu’il n’obtiendrait pas non plus le temps de jeu qu’il désirait tant à son poste préféré au milieu de terrain sous Andoni Iraola. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il lui fallait. Assurément, la présence de compatriotes comme John Stones et Djed Spence devrait l’aider à s’adapter rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A qui, malgré toutes ses qualités, reste indéniablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d'Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui entrait dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, les occasions d’encaisser une somme aussi importante auraient été limitées si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il était possible d’obtenir, malgré son statut d’international anglais et le fait que les Villans aient réclamé 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt cet été, la sortie de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club devra donc agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un nouveau joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et d’Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un choix déroutant de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Les Gunners auraient, selon certaines informations, été déterminés à renforcer le côté droit de leur arrière-garde après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les outils à sa disposition pour tenir sans eux et faire économiser beaucoup d’argent au club. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est à l’origine un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce côté si d’autres glissaient dans l’axe. Arsenal aurait peut-être eu besoin d’un remaniement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable à une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa bloque désormais directement sa progression, et on peut en dire autant du joueur issu du centre de formation Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs importants qu’il possède en coulisses à l’Emirates, le club cédant à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de joueurs avec Arsenal engagé sur quatre fronts, mais cela ressemble à une solution coûteuse à ce qui devrait être un problème de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa de quitter le navire pour rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part à la recherche de trophées majeurs supplémentaires après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra livrer une vraie bataille pour s’imposer à long terme dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste de latéral droit devant White dans un premier temps, et il sera presque certainement relégué dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés aptes à revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires assurés et de ses fameux « finishers », et c’est ce dernier rôle que Konsa semble destiné à occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, voire d’Europe, il ne s’en souciera probablement pas le moins du monde. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Quel tour de force ! City est parvenu, d’une manière ou d’une autre, à réaliser un petit mais significatif bénéfice sur un joueur qui a vécu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant fait forte impression au début de son aventure en Premier League, en inscrivant un but et en offrant une passe décisive dès ses débuts contre Wolverhampton en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur qui a suivi n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, il a anéanti le moindre espoir de renverser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant afin d’aider à financer un transfert planifié pour Enzo Fernandez, le favori d’Enzo Maresca. Ainsi, même si l’on peut évidemment soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Une nouvelle déclaration d’intention, et peut-être la plus marquante à ce jour. Al-Qadsiah s’est forgé une réputation méritée comme l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais la signature de Reijnders constitue une véritable démonstration d’ambition de la part de propriétaires fermement convaincus que Brendan Rodgers est capable de superviser une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a assurément réalisé du très bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, Al-Qadisah ayant terminé quatrième de la Saudi Pro League 2025-2026, en grande partie grâce à une série record pour le club de 17 matches sans défaite. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur la scène nationale tout en gérant aussi une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un international de la qualité de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui emménagera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, particulièrement à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands honneurs dans le football de clubs. Alors, pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les années de pointe de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas eu d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il pourrait en venir à regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu techniquement doué, avec le sens du but : il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah et il existe un risque très réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas lors du prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son passage au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les fidèles de City, mais perdre leur meilleur joueur suscitera une véritable inquiétude. On a l’impression que City est condamné à connaître un déclin sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu en retrait, Rodri a porté le succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % lorsqu’il était absent. Rodri a aussi su répondre présent dans les plus grands rendez-vous, avec notamment le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023 et plusieurs buts décisifs dans la course au titre en Premier League. Malgré son prix de 116 M£ (156 M$), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la potentielle arrivée d’Ayyoub Bouaddi intervient bien trop tôt dans sa carrière pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a une tâche immense devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que le club puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui provoque une onde de choc dans le football européen. Le Barça était déjà le grand favori pour remporter un troisième titre consécutif en Liga, mais cela semble désormais presque joué d’avance. Le Real Madrid doit accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme parfait pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, d’autant que l’effectif du Barça regorge de ses coéquipiers en sélection espagnole. Le club devait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui, selon certaines informations, lutte pour revenir avant la fin de l’année après une blessure aux ligaments du genou, et Rodri représente une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré d’affirmer que le Barça pourrait dominer sur la scène nationale et continentale lors des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il dispose du Ballon d’Or 2024 pour tenir les commandes. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une étape logique dans la carrière de Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pèse peu face à l’opportunité de ramener le Barça tout en haut de la hiérarchie, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’était habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. Les blessures sérieuses ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs au niveau international aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, dont on attendra qu’il occupe le même rôle de patron total dans lequel il s’est épanoui avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri une offre financière bien plus attractive, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des fidèles du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais ce n’est pas si difficile à comprendre. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un total respectable de 65 buts au cours de ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et exaspérait les supporters avec sa finition irrégulière. D’un côté, le vendre était risqué parce que le Barça était déjà en manque de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu de meilleure occasion d’en tirer un bon prix. La cote de Torres a atteint un niveau record après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça sur Torres lorsqu’il l’a recruté en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et ils auraient dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’ils l’avaient prolongé en raison d’une clause spécifique du transfert. Retirer son imposant salaire de la masse salariale a aussi aidé le Barça à conclure un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus impactant dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais s’offrir un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien, tactiquement, à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection chez les A avec l’Espagne dès 2020. La fluidité positionnelle a été au cœur du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe comme sur l’une ou l’autre aile. Il entretient aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait rapporter des bénéfices immédiats aux doubles champions d’Europe en titre. Il y a de fortes chances que Torres soit plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa grande expérience au plus haut niveau fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplacement poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que l’attaquant portugais, notamment par la qualité de ses déplacements dans le dernier tiers.Note : A-

    Pour Torres : Le héros espagnol de la Coupe du monde verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement l’absence de progrès dans les négociations contractuelles avec le Barça, ce qui se comprend. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réaliser un triplé consécutif en Ligue des champions à l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, quand c’était lui qui pouvait compter sur Luis Enrique. Cependant, en réalité, la situation de Torres à Paris ne sera en rien différente de ce qu’elle était pour lui en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours lors des matches les plus importants, se compose de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il va enfin s’imposer comme une tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer un peu plus son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé pour rivaliser avec le PSG pour la gloire européenne sans lui. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l'Atletico Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté d’enregistrer une perte d’environ 8 M£ par rapport à son investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, et c’est une mauvaise opération, quel que soit l’angle sous lequel on l’examine. Certes, le club l’a éloigné d’un rival de Premier League, mais à 28 ans, l’Argentin est en pleine force de l’âge et a été l’un des meilleurs performeurs de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et aurait dû, tenir bon pour obtenir un montant plus élevé. Cela dit, le moment semble malgré tout bien choisi pour une séparation. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a écopé de deux cartons rouges pendant que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et on peut dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a aussi recruté Jan Paul van Hecke et le compatriote argentin de Romero Marcos Senesi, tout en prolongeant Micky van de Ven avec un nouveau contrat, si bien que l’effectif reste bien fourni en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de réussir une vraie reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone consistant à gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’adapter au vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina pour la Roma, l’arrivée de Romero solidifie de nouveau l’arrière-garde de l’Atlético. Il devrait vraisemblablement être le principal point d’ancrage de la défense à trois de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser beaucoup trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leadership. Ce n’est pas seulement une union parfaite, c’est aussi un choix intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart avec Barcelone au sommet de la Liga, et peut-être à se rapprocher de ce titre de Ligue des champions qui le fuit tant. Le fait de l’avoir obtenu pour un bon 20 M£ en dessous de sa véritable valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de boucler un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du marché. Note : A

    Pour Romero : Des clubs comme Naples et l’Inter s’intéressaient aussi à Romero, mais il n’a toujours eu d’yeux que pour l’Atlético, et avoir forcé la conclusion de l’opération lui apportera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et celles-ci seront célébrées au Metropolitano d’une manière qu’elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. En Premier League, les critiques voyaient en Romero un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le transfert idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau aller de l’avant avec De Zerbi à sa tête. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue sur un rythme plus tactique qui lui permettra de couper les lignes de passe et de lire le jeu plus facilement. Il a également quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, à ses côtés pour l’aider à s’intégrer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais une énorme bouffée d’oxygène pour les finances du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été l’unique éclaircie d’une saison 2025-2026 par ailleurs bien sombre pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre les deux chiffres à la fois en buts (17) et en passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un sérieux contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le montant que le PSG a mis sur la table pour son joueur le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent sorti de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aide à combler le vide laissé par Godts, qui, faut-il aussi le rappeler, avait été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax va simplement continuer à faire ce qu’il sait faire, mais la question de savoir si le club dispose actuellement d’assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain reste désormais très ouverte. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair jusqu’à présent que Bradley Barcola est sur le départ. Depuis le début, tout porte à croire que le PSG est tout à fait disposé à encaisser sur l’attaquant français, qui était l’homme en trop sur le front de l’attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur attaque avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et l’avantage, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait probablement couvrir le coût cumulé d’Akliouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une solution de qualité en doublure du titulaire au poste d’ailier gauche, Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : C’est sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’assurer une place régulière de titulaire dans l’équipe de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré la sélection de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr faire valoir que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait disposer d’un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, pendant que Luis Enrique ménage ses hommes clés avant et après leurs rendez-vous européens en semaine. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander si c’est vraiment le bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (Tottenham à l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en pense, il s’agit d’une nouvelle opération de transfert déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une énorme somme d’argent cet été, et sans doute trop payé, sans récupérer grand-chose via les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence est au plus haut actuellement, après s’être imposé comme une sorte de héros culte de l’Angleterre à la Coupe du monde grâce à des prestations défensives d’une grande solidité, à la fois comme latéral droit et latéral gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, on retient notamment un tacle glissé de la dernière chance en demi-finale contre l’Argentine, qui est devenu viral. Et pourtant, le club du nord de Londres s’apprête à ne récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut vraiment soutenir que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, sans parler du fait qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans les meilleures années de sa carrière et, bien sûr, de la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après avoir vu l’homme clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et après avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant sur le point de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, étant donné le besoin des Nerazzurri d’un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond absolument parfaitement au rôle : latéral offensif porté vers l’avant, tout aussi à l’aise pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. S’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente une amélioration sur le plan défensif et il a aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer l’excellent Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront aussi ravis du montant de l’opération. Il a été rapporté que Tottenham leur avait réclamé 38 M£ (51 M$) il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits puisqu’ils s’offrent le joueur de 26 ans à un prix avantageux. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sûrement qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et à juste titre au vu de ses impressionnantes performances lors de la Coupe du monde. Même s’il a fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien joueur de Middlesbrough a été beaucoup balloté durant ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Genoa, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’équipe première, il rejoint désormais un club qui fera encore figure de favori pour remporter la Serie A et qui, bien sûr, disputera la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté le coéquipier de Spence en Angleterre, John Stones, plus tôt dans ce mercato, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Les finalistes de la Ligue Conférence n’ont peut-être pas obtenu autant qu’ils l’auraient souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du modeste club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à faire monter les enchères pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment donné le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais le club a fini par consentir à un compromis important après avoir rejeté l’offre initiale de Chelsea, estimée à 15 M£ (20 M$). En vérité, le Rayo n’était pas en position de force dans les négociations après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, ce n’est pas non plus un jeune talent à très fort potentiel pour lequel le club aurait pu exiger beaucoup plus. Malgré tout, cet argent contribuera à aider le Rayo à se renforcer et à capitaliser sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea avait assurément besoin de se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche senior de métier dans l’effectif. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il avait été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de toute sa carrière, et il a de grands souliers à chausser, puisque Cucurella s’est imposé comme sans doute l’un des meilleurs à son poste sur la planète. Hato a affiché une grande forme lors de la seconde partie de la saison dernière et jouit d’une très haute cote, donc Chavarria devrait très probablement jouer un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution peu coûteuse à un poste problématique par rapport à quelqu’un comme Lewis Hall, évalué à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une option à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, quand l’actuel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, l’a recruté pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise ballon au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il s’offre un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il bénéficie de nombreuses opportunités pour impressionner sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un mouvement judicieux qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Selon les informations, Liverpool prendra intégralement en charge le salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour que le champion de Liga puisse inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a été titularisé qu’à 11 reprises en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si le leadership et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne comptait plus sur lui depuis quelque temps pour tenir la défense. La dure réalité, c’est qu’Araujo ne faisait pas partie des plans de Flick, et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher un montant significatif pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, l’effectif du Barça paraissant déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Selon les informations, Liverpool paie 180 000 £ par semaine pour Araujo afin d’atténuer une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et une autre recrue, Jeremy Jacquet, encore en phase de retour à une pleine forme après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer comme arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution provisoire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures irrégulier et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il pourra s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver de manière fiable des automatismes avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible du début d’été, mais un gros investissement pour le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait été une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une chance en or de rejouer semaine après semaine et de reconstruire sa confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen se soit intéressé à lui malgré ses problèmes de régularité, et il sera conscient des répercussions potentielles en cas d’échec. Il sera sûrement extrêmement motivé à l’idée de faire mentir ses détracteurs, avec pour objectif de retrouver pleinement le plaisir de jouer, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Être porté par la ferveur du public d’Anfield donnera certainement à Araujo une énorme montée d’adrénaline. C’est aussi un défenseur porté vers l’avant, qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra gommer les erreurs basiques pour lesquelles il a été tant critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi d’avoir récupéré une somme assez importante pour un défenseur central qui n’a jamais tout à fait atteint le plus haut niveau depuis son émergence en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur issu du centre de formation. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option solide pendant une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025 au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires puisqu’ils comptaient 10 défenseurs centraux dans leur effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Côme : C’est le reflet des progrès de Côme sous Cesc Fabregas que de recruter des joueurs de Chelsea en préparation de ses débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz une année de plus, et techniquement, Chalobah deviendra le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; bien qu’il soit international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres étaient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un package total de 30 M£ (40 M$) paraît un peu élevé, mais Côme espère que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on est d’une franchise totale, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été baladé par Chelsea pendant plusieurs années. Il se dégage l’impression que la direction des Blues cherche depuis un certain temps à tirer profit de lui ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était disposé à le vendre, et un an plus tard, son numéro de maillot lui a été retiré avant qu’il ne soit prêté à Palace, où il a impressionné, pour être rappelé cinq mois plus tard en raison des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué par son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment pesé dans la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une séparation nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de disputer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il ne serait guère surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a créé un énorme vide au milieu de terrain, mais celui-ci ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson sans Guimaraes, qui a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a terminé meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf réalisations, et son total de cinq passes décisives était également le meilleur de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent tiré ses coéquipiers vers le haut. Matthias Jaissle a une tâche monumentale devant lui pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec suffisamment d’expérience n’est pas trouvé immédiatement, cela pourrait bien s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente de la part de Mikel Arteta, qui cherche à capitaliser sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard en tant que numéro 8 et alléger la charge créative qui pèse sur le capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, après avoir remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera immédiatement performant compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La force du milieu de terrain a été l’une des principales raisons du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourra désormais les dominer physiquement maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable unité centrale. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est très encourageant pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui leur échappe tant. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, c’est le moment idéal pour Guimaraes de franchir un cap et de rejoindre l’un des cadors européens. Il est en plein dans la force de l’âge, comme il l’a prouvé sans le moindre doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en influence, même si cela a précédé une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale contre la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis quelque temps déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme idéale pour atteindre une dimension de classe mondiale et lutter régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe décisive qui fait mouche et donne le ton par son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases pour devenir une idole taillée sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas impressionné par l’énorme montant de son transfert. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau revers pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires rencontrés par le prodige brésilien Endrick. Bien sûr, ils espéreront que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais rien ne le garantit. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et многое dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait malgré tout ne toujours pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais de nombreux obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une décevante saison 2025-2026, même si le club devra prendre en charge une part significative de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi une opération intelligente pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non européens en provenance de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Construire une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des accords similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au stade Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une énorme déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup de bruit médiatique, pour un montant de 63 M€ qui ressemblait à un coup remarquable au vu des promesses affichées à River Plate. Malheureusement, le passage de l’Argentine à un grand championnat européen s’est révélé trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts a difficilement justifié l’emballement autour de lui. Mastantuono a aussi souffert d’une blessure persistante à l’aine, et sa frustration était évidente dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup de maturité à acquérir, et un passage en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin des projecteurs intenses du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais il n’y a pas d’option d’achat dans l’accord conclu avec la Fiorentina, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Recruté de nouveau en provenance de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 afin d’être titulaire ailleurs, il devait enfin devenir le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, ce qui a immédiatement fait reculer le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans états d’âme les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très satisfait d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il avait finalement payé Burnley 27 millions de livres sterling il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. C’est dommage de voir encore un jeune issu du centre de formation, très coté et avec un potentiel pour l’équipe première, s’en aller, mais c’est ainsi que fonctionne le modèle économique de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est renforcé discrètement cet été et pourrait être l’un des outsiders pour une qualification européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre convoité Harry Wilson et le très prometteur défenseur de Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemovic, apportant une solution de haut niveau à un poste qui était un problème pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également apprécié de Newcastle et aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les équipes de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. Le package total de 45 millions de livres sterling (60,5 millions de dollars) est conséquent pour quelqu’un qui vient de passer une saison entière dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien demander le double de cette somme à l’un des cadors européens dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à l’issue de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, lui qui a parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mettra sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, aujourd’hui âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il y a toutes les chances qu’une opportunité lui soit offerte après avoir été inclus dans le groupe de l’Allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question son choix de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou des clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera le n°1 incontesté à Elland Road et la pression sur ses épaules sera bien moindre. Il croira discrètement pouvoir utiliser ce transfert comme un tremplin vers des choses encore plus grandes. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté il y a seulement un an, c’est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer un cap, et Diomande pourrait bien devenir leur plus grande réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la principale force motrice de la course de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et il a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants de Diomande, sa finition précise et sa qualité de passe vers l’avant, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit d’encaisser sur ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s’en remettra et dénichera bientôt un autre joyau, et si Diomande réussit immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d’élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé Diomande, mais cela semble être le seul moyen de recruter ses cibles prioritaires sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, Rodrygo ne devant pas revenir avant 2027 alors qu’il poursuit sa récupération après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est suffisamment polyvalent pour évoluer sur les deux côtés. Il a été avancé que l’adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior, alors qu’Arsenal pousse pour signer le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait pour le latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au 4-2-3-1 préféré de Jose Mourinho, avec la vitesse et l’agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses, ainsi que la puissance et l’intensité pour se battre à la récupération. Diomande reste encore brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa familiarité avec la Liga devrait aussi faciliter son adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers la célébrité sans précédent. La plupart des observateurs occasionnels ignoraient l’existence de Diomande à la même époque l’an dernier, lorsqu’il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, club relégué de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n’a disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté avec la réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s’est rapidement imposé comme une trouvaille exceptionnelle pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande s’en est admirablement sorti sur la plus grande scène tandis que la Côte d’Ivoire atteignait les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une multitude de grands clubs européens, mais il n’avait probablement jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu’il se retrouve déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu’il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la saison 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool au cours des huit années précédentes. Cependant, il n’y a eu aucune surprise à voir Salah accepter l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené son équipe vers le titre de Premier League sous Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point son déclin serait brutal la saison suivante. L’Égyptien n’a cumulé que 12 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues, tandis que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League sans remporter le moindre trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont connu une baisse de rendement spectaculaire, notamment les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool avait aussi meilleure allure sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est évaporée et son manque de travail défensif a été mis en lumière après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat, estimé selon certaines informations à 400 000 £ par semaine, a finalement été résilié d’un commun accord, une perte d’argent et de temps pour toutes les parties concernées. Ne même pas récupérer d’indemnité de transfert pour Salah, cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer le Joueur de l’année PFA 2025 pour deux ans reste un exploit incroyable pour un club de la taille de Trabzonspor, qui n’a remporté la Super Lig qu’une seule fois durant ce siècle et reste nettement dans l’ombre de Galatasaray et de Fenerbahçe. Le club peut légitimement espérer réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait également accroître considérablement le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation de prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à créer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, co-meilleur buteur du championnat la saison dernière avec 22 buts en Super Lig pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quoi qu’on en dise, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à celui de joueur libre partant pour la Turquie en l’espace de 12 mois est humiliant pour Salah. Il a payé le prix fort pour s’être placé au-dessus des besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il semble désormais destiné à terminer sa brillante carrière dans l’indifférence. Il semblerait qu’aucun autre grand club en Europe ne se soit intéressé à l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut de joueur libre. Salah devrait retrouver le chemin des filets en Turquie, mais uniquement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont tout s’est terminé à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie d’un nouveau départ enthousiasmant sous les ordres du nouvel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola, au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second ordre. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier assez étrange pour Brentford, qui n’allait sans doute jamais se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à faciliter son départ en résiliant son contrat. L’international anglais était toutefois un élément important de ce que Keith Andrews a construit à la surprise générale au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire le plus souvent. Son départ laisse donc un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là discret, les Bees sont passés sérieusement à l’action ; le milieu défensif malien très coté de Lens, Mamadou Sangare, a rejoint le club pour 41 millions de livres sterling (55 M$), un montant record dans l’histoire du club, afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela représente un sacré virage par rapport à l’ancienne stratégie de recrutement de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’empiler certains des meilleurs jeunes talents disponibles dans le vague espoir qu’ils puissent un jour devenir des stars de tout premier plan. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, admiré pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et désormais sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité dans un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il apportera en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son vécu pourraient s’avérer inestimables dans ces situations limites où Chelsea a souvent craqué. Il devra toutefois convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré sa personnalité en se rendant disponible et en s’entraînant même après avoir subi une fracture du bras peu commune à la suite du huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée par Henderson, qui n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus fiables d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera sûrement très attrayante pour lui à ce stade de sa riche carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il sera attendu pour lancer une nouvelle ère hors du terrain alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en prétendant régulier aux trophées majeurs. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et il serait risqué de parier contre sa réussite. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, moment où il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant significatif compte tenu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e deal conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir partir l'Argentin. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année consécutive, et a aussi joué un rôle clé dans son parcours jusqu'en demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu en retrait et comme numéro 8 box-to-box, Barco apportait à Strasbourg une vraie capacité de projection par la passe, tout en ratissant énormément sans ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend la perte de leurs meilleurs talents inévitable, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de progresser vers une qualification en Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco était presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l'éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage brûlant avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu et sur le flanc gauche, Barco s'étant d'abord fait un nom comme latéral. Avec son énorme qualité technique et son agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par se laisser attirer par le Real Madrid, et il a encore un gros potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait sans doute pas arriver si vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, qui l'a recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition vers le milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé à l'intensité du football anglais cette fois-ci, et Alonso est l'entraîneur idéal pour l'amener au niveau supérieur. L'expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène intimidante de la Coupe du monde sera aussi très utile à Barco, malgré le fait qu'il n'a joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il fait preuve de patience et absorbe autant de sagesse que possible auprès d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point il s’agit d’un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui était de loin son meilleur buteur la saison dernière et le troisième meilleur buteur ex aequo de toute son histoire. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable se présente à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à obtenir un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le très prometteur jeune attaquant grec Stefanos Tzimas est toujours indisponible après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour après son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui ils se tourneront sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea a indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement résilients », alors que le club laisse derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la direction de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance malgré le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait pas non plus pour faire le nombre. Bien qu’il ait désormais 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière en Premier League sur 18 ans en matière de buts marqués (13), son deuxième meilleur total étant intervenu en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland en 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble destiné à jouer les seconds rôles derrière Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont encore du travail en matière de départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Faire signer Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a démontré qu’il est encore parfaitement capable d’être décisif. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur révéré en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche à retrouver de la stabilité et du leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a tout lieu de penser qu’il aura un temps de jeu conséquent en sortie de banc lorsque Pedro sera ménagé, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des coupes. Un contrat de deux ans signifie aussi que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière opportunité de jouer en Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera également Pedro, avec qui il avait noué une solide connexion à Brighton et pour qui il pourrait être le mentor idéal, tout comme pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l'Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures tout au long de son passage à Manchester City, mais particulièrement durant les deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable qu’une prolongation lui soit offerte. L’ex-entraîneur de City Pep Guardiola avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une bataille difficile pour décrocher un nouveau contrat, et un problème à la cuisse survenu pendant l’hiver, qui l’a écarté pendant 18 matches, a probablement anéanti ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant une figure clé de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un fameux triplé en 2022-2023, dont cette première Ligue des champions tant attendue. Stones entre sans aucun doute dans la légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été associé à Chelsea, City sera probablement aussi heureux qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses pépins physiques, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans, qui serait, selon certaines informations, d’une valeur d’environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais puisse rester en forme, car de sérieuses questions se posent sur sa résistance. Quand il est à son meilleur, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs solides performances lors de la Coupe du monde plus tôt dans l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit penser que le rythme plus lent en Italie imposera un tribut physique moins lourd à un joueur dont le corps l’a souvent trahi en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, constituait peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri considèrent peut-être aussi cela comme un joli coup, puisqu’ils auraient, selon certaines informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal pour obtenir la signature du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement derrière lui ses problèmes physiques en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à se battre pour des titres majeurs sur la scène nationale comme en Europe avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore, mais à 32 ans, Stones pourrait bien avoir prolongé sa carrière de deux années en troquant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière, il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances de débuter dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix à Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, et le club sera donc ravi d’avoir presque triplé sa mise en si peu de temps, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des effectifs vainqueurs de la FA Cup et de la Ligue Conférence lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances de défenseur dominant et à l’aise dans la relance, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt autour de l’international français et savait apparemment que Lacroix souhaitait se tester au plus haut niveau. Le club pourrait estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu d’un marché inflationniste, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses des Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience et de qualité issues de la Premier League. Chelsea avait désespérément besoin de renouveler son secteur des défenseurs centraux, aucune des options existantes dans cet ensemble confus ne s’imposant vraiment comme une solution de qualité à long terme, hormis Levi Colwill, de retour en forme. Mis à part l’international anglais, c’est un peu le chaos : Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous laissé entrevoir des promesses sans vraiment les confirmer, et leurs avenirs sont incertains en conséquence. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, avec Jacobo Ramon de Côme parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Les Londoniens penseront sans doute que, même si le prix est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central aguerri à la Premier League et international français confirmé qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. Le faire venir aux côtés de Colwill offre immédiatement à Chelsea une charnière centrale à l’allure solide autour de laquelle construire. Il s’agit maintenant de se débarrasser des éléments superflus et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec un départ de Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international A avec la France et a disputé une Coupe du monde au cours de ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans est connu pour vouloir se tester davantage et évoluer au plus haut niveau, et il a plus que mérité l’opportunité de franchir un cap cet été en rejoignant un club du soi-disant « big six » après une série de performances constamment solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble au scénario parfait pour lui : il reste dans la capitale et peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, au vu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Peut-être des sentiments mitigés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, tant il a joué un rôle central dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la plaque tournante de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 M£ ou de 130 M£, selon Forest, cela représente une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 M£ il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement au City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, parce que Forest a complètement plumé City dans cette affaire. Note : A

    Pour Manchester City : Leur nouveau Rodri. Ou, au minimum, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale. Et même s’il ne part pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ni Nico Gonzalez ni Matheus Nunes n’ont vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League, qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble correspondre parfaitement au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est cependant impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de seulement quelques bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il est tout simplement impossible que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson est clairement devenu trop grand pour Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va maintenant avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert va entraîner une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et la très, très grande différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitude autour de l’après-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une chance en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi rapidement cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à céder compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé fixé par le club à 42,5 millions de livres sterling (57 M$). Il y a un peu plus de 10 jours, il a été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la préparation de pré-saison afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club se réjouira beaucoup, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans l’histoire du club. Note : A

    Pour Aston Villa : Vu à quel point Garnacho a été inefficace durant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi faire retentir des signaux d’alarme chez les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été le moteur de leur poursuite du joueur, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble qu’un risque important y soit attaché, étant donné que Garnacho paraît privé depuis un certain temps de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable durant son passage à Manchester United. L’ailier ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et il y aura de sérieuses questions à se poser s’il ne donne pas satisfaction alors que les Villans seront toujours obligés de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour un montant élevé. L’accord est aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits tirés des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et déduirait donc la différence entre les montants. Note : C

    Pour Garnacho : Un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, et Garnacho sera sûrement déterminé à faire de cette opportunité une réussite alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant déçu, et le départ de Rogers signifie qu’une place est à prendre dans le onze de départ de Villa. Toutefois, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », alors que les fidèles de Villa Park sont extrêmement exigeants après qu’une qualification en Ligue des champions a de nouveau été assurée, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho gardera sûrement aussi à l’esprit le sort d’Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat conditionnelle qui semblait très accessible ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et n’a que rarement été inclus dans un groupe les jours de match. L’entraîneur n’en est pas à son coup d’essai, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (de Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une vente record dans l’histoire du club pour un joueur recruté il y a seulement deux ans pour 6,5 M€ en provenance du Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également s’être déroulées de manière assez fluide, Arsenal ayant finalement répondu aux attentes du champion de Belgique concernant la valorisation de l’ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme représente énormément pour une équipe de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard à Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche de nombreuses cases en tant que remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, cumulant un total impressionnant de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant à mener Bruges au titre en championnat ainsi qu’en phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il existe bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble intéressant dans le marché actuel ; Tzolis avait énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que les Canaries étaient condamnés à la relégation, ce qui laisse des interrogations sur sa capacité à transposer sa forme de Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède l’impact physique et la vitesse nécessaires pour réussir. Arsenal devra peut-être se montrer patient pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum offrir une option de rotation utile dans un premier temps. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage manqué à Norwich, conforté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi consiste désormais à maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Tzolis n’aurait voulu rejoindre qu’Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc certainement ravi de voir ce transfert se concrétiser. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans les circonstances. Il ne restait plus qu’un an de contrat à Adeyemi et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement un actif assez précieux l’année prochaine. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir d’emblée, mais il ne faut pas oublier qu’il a subi pas mal de blessures et manqué de régularité tout au long de ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a également bien travaillé en obtenant un pourcentage à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Une signature potentiellement astucieuse. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des ans pour sa gestion du mercato, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient : cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur des attentes placées en lui comme future grande star de l’Allemagne, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui en fait une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important encore que tout le reste, Hansi Flick pense pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert ses débuts en sélection il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement timing. Adeyemi avait l’air d’une superstar en devenir lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance du Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a incontestablement eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon dans les premières semaines de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter l’intégration d’Adeyemi, qui possède la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne d’attaque barcelonaise profondément remaniée cet été. En résumé, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, fraîchement sacré champion, cela aurait été une chose. Cependant, Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et disputera la Ligue des champions cette année, tandis que les Blues n’ont aucune compétition continentale à attendre, et pourtant le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, un montant fou qui contribuera grandement à aider Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant l’effectif d’Unai Emery à d’autres postes. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés à l’heure actuelle, car ils estiment qu’il s’agit d’une nouvelle preuve que les riches propriétaires du club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un vrai coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires causés par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a écrasé Arsenal dans la course pour recruter l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? Eh bien, c’est la question que tout le monde se pose en ce moment, et beaucoup s’attendent désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des progrès ont été réalisés en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque totalement le coût du recrutement de Rogers. On ne peut nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans avec seulement deux saisons correctes de Premier League à son actif, et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire de sérieux dégâts sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un retournement de situation surprenant, du moins vu de l’extérieur. On partait du principe que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est maintenant rapporté qu’il s’est laissé convaincre par Alonso, qui a évidemment fait du très bon travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et un temps de jeu garanti dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans le choix surprise de Rogers de rejoindre Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en état de fluctuation permanente, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, d’autant qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier à Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait bien voir pas mal de célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à accumuler les blessures est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais quand il est apte, c'est un footballeur fantastique, et il est impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert pendant l'absence de Tielemans, écarté plus tôt cette année à cause d'une blessure à la cheville, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois de retour dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est extrêmement difficile à accepter, d'autant qu'Amadou Onana est absent pour une longue période en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une offensive pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche d'être bouclée. En conséquence, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée va apaiser une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'échec du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas pu s'aligner financièrement sur des dossiers concernant ses priorités au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a souligné toute sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc une profondeur de banc, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité très nécessaires au milieu de terrain de United après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et pour ce prix-là, il pourrait bien finir par être l'une des recrues de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité qu'il pensait peut-être lui-même ne plus pouvoir saisir. Tielemans est depuis longtemps annoncé dans l'un des cadors de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait plus vraiment devoir arriver pour l'ancien milieu de Leicester City à ce stade de sa carrière, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club en soi. Cependant, United est incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui en fait un transfert énorme pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et son immense technique sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec un accord pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour de son prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en jouant régulièrement tout au long de la saison 2025-2026 et en impressionnant souvent lorsqu’il suppléait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez s’en va, comme cela semble probable, alors le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a manifestement pas été considéré comme intouchable, et l’offre de United de 48 M£ (64 M$), plus 2 M£ de bonus, pour un milieu de terrain qui n’est pas encore un titulaire garanti était visiblement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action ; Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice important sur Santos, recruté comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£ en 2023. Cette décision commerciale cynique laisse un goût amer, mais l’importante somme proposée signifie que l’offre était sans doute trop belle pour être refusée. Cependant, si Santos devient un joueur de classe mondiale à Old Trafford, ce ne sera pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Man Utd : L’un de ces transferts un peu déroutants pour toutes les parties. Après avoir manqué ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Man City et Tottenham, United s’est tourné dans la panique vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu senior reconnu au moment du début de sa préparation de pré-saison le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package de 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était manifestement prêt à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore plusieurs paliers à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il a été écarté de la sélection du Brésil de Carlo Ancelotti après une saison où il a alterné les titularisations et les passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à savoir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford qu’à Stamford Bridge, et beaucoup dépendra aussi des autres recrues de United, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos en coulisses et du turnover sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United puisse offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement plus de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En définitive, ce sera au joueur de faire en sorte de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise contre Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien dépensé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats de panique comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui s'est traduit par une 12e place au classement pour l'équipe d'Eddie Howe. Il était clair bien avant la fin d'une campagne catastrophique qu'Anthony Gordon allait partir, mais c'est le départ de Tonali vers Tottenham, de toutes les équipes possibles, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les fans, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les prochaines semaines. En gros, avec les propriétaires saoudiens du club qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres malheurs sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. Que ce soit un signe de désespoir ou une marque d'ambition, le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne coûterait-il pas une somme similaire ?! L'international italien a incontestablement prouvé qu'il était l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble représenter une option encore plus prometteuse pour s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer autant d'argent pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, cependant, les fans ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente/mesquine sur le marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils ont désormais vu leur club surclasser des rivaux de Premier League pour recruter l'un des milieux de terrain les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On partait du principe que si Tonali devait quitter le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'une des plus grandes équipes d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment expliquer cela ? Évidemment, il n'y avait aucune chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même les cadors anglais ont logiquement été refroidis par le prix demandé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il s'apprête désormais à passer ses années de pic, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », alors ce transfert pourrait bien s'avérer bénéfique pour Tonali à long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (de l’Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’un de ses éléments les plus importants, même si une blessure à la cheville puis une opération ont freiné la campagne 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu réclamer bien davantage sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Il est juste de dire que l’Inter avait peut-être les mains liées ; lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie durant l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très astucieuse pour le Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double de la somme payée par le Real Madrid, et ce montant est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour recruter un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit qui est sans doute plus efficace vers l’avant que dans son travail défensif, ce qui laisse au Real un certain déséquilibre à ce poste, que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas non plus vraiment une solution à long terme, mais pour un montant aussi faible, il est difficile de soutenir qu’il ne peut pas être un intérimaire correct pendant au moins quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Un transfert de ce genre, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un serviteur loyal de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions comme piston droit, tout en aidant les Nerazzurri à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a assurément mérité ce qui sera potentiellement son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il laisse Alexander-Arnold hors de l’équipe, après avoir, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (de West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Un montant colossal qui contribuera grandement à atténuer l’impact économique de la relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes faisait partie de leurs actifs les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà les regards appuyés de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham soit parvenu à obtenir exactement la somme réclamée pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, les dirigeants du club, critiqués à juste titre, méritent un rare crédit. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est jouée à très peu de chose d’une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne jamais se retrouver à nouveau dans cette situation et, si payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était déjà une déclaration d’intention, on passe ici à un tout autre niveau. Fernandes est un joueur de 21 ans très talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes et donne depuis longtemps l’impression d’être un joueur capable de s’épanouir dans une équipe plus forte. Il est également clair que Roberto De Zerbi le juge parfait pour son style de jeu. Cependant, ce transfert dégage un indéniable parfum de désespoir. Comme l’a montré leur intérêt pour la signature de Sandro Tonali, les Spurs sont déterminés à faire tout ce qu’il faut pour remodeler un milieu de terrain médiocre et étaient donc prêts à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour les Spurs, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouvel argument pour frapper sur les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves, et Fernandes n’est pas du tout du niveau de son compatriote de 21 ans, donc il doit vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix qui paraît étrange au premier abord. Fernandes avait été associé à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il se retrouve finalement aux Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points devant West Ham la saison dernière, ce qui donne à cette opération des allures de mouvement latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être nettement plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le genre de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à franchir un tout autre cap. Il doit bien sûr y avoir une certaine inquiétude quant à la durée du séjour de l’Italien chez les Spurs, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Une sortie décevante, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence a grandi progressivement pendant cette période. Il n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des plus grandes équipes d'Europe. Certains pourraient avancer que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, étant donné qu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste un beau montant pour un joueur recruté à Genk pour un peu plus de 5 M€ il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit utilisé à bon escient par un club qui a régulièrement réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré l'obligation constante de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n'avait fait qu'augmenter au cours des dernières semaines grâce à ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lorsque le transfert a été officialisé, c'était un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agissait pas d'un mouvement réactionnaire sur un joueur quelconque qui se serait fait un nom lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en question. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du supporter moyen grâce à ses prestations dynamiques en attaque au sein d'une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a bouclé le classique transfert de « rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ composé de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait s'avérer relever du cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est sur un nuage en ce moment et il croit logiquement qu'il peut s'avérer un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble incontestablement mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’une nouvelle opération très habile pour l’Atalanta. Le package conséquent de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un bénéfice net pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps déjà d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club, et même s’il est peut-être dommage que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que des clubs comme l’Inter et Chelsea ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le conserver. Note : A

    Pour Chelsea : Un indicateur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se plaçant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu qu’il rejoigne le champion d’Italie, donc c’est assurément un coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé défenseur de l’année en Serie A pour 2025-2026, devrait correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien adapté aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, dépassant apparemment largement l’offre de l’Inter, et à 21 ans il reste encore brut, avec seulement une saison convaincante au plus haut niveau derrière lui. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté l’académie lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé avoir supporté, mais le fait que l’offre de contrat des Blues, selon les informations rapportées, proche de 100 000 £ par semaine, valait plus du double de celle proposée par les Nerazzurri peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra possède tous les atouts pour réussir en Premier League et a visiblement sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à le faire venir à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir une figure clé sous les ordres du nouveau manager. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a pas débuté le moindre match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG au poste d’avant-centre, mais il a passé l’immense majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembele en « faux neuf », ce qui ne reflète guère bien sur le Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection n’est pas plus flatteur. Ainsi, les meilleures équipes du monde ne faisaient pas vraiment la queue pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Mais grâce à cette opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de l’argent dont il aura besoin pour signer Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Mettons tout de suite une chose au clair : Ramos est un bon avant-centre. Il a montré un énorme potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, et encore moins pour un Milan qui n’est guère dans une situation financière florissante. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie se démènent actuellement pour comprendre ce qui s’est exactement passé ici. Même si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement alimenté de nombreuses théories du complot, tandis qu’il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient une bonne relation avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait toutefois avec certitude pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Là encore, soyons clairs, nous pensons bien qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir exactement tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre tout simplement pas la même garantie en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour l’éternelle doublure de devenir l’homme de premier plan. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos lors de la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire l’attaque du Portugal autour d’un avant-centre vraiment prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez réellement sous pression. Le scénario a été similaire à Paris, où le consensus général est que, si le PSG disposait d’une enviable collection d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. Il était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a maintenant l’occasion de changer ce récit. Ramos va devenir la pointe d’attaque d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si le montant est déjà important en soi, il est absolument gargantuesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore une opération très avisée de la part de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’accord est rendu encore meilleur par le fait que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir généré une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était valorisé à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, avec notamment le jeune espoir de Tottenham Luka Vuskovic dans le viseur, dans le cadre d’un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais il est difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham s’est fait avoir en surpayant le défenseur central après l’apparition de ces informations affirmant que Brighton le valorisait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de sa qualité aurait réalistement dû coûter dans la région de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur coriace et Tottenham a peut-être estimé qu’il devait agir ; ses rivaux de Premier League Chelsea et Liverpool étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison agitée, et son collègue en défense centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham récupère au moins un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son pic, possède une bonne qualité de passe et le genre de combativité et de leadership qui ont cruellement manqué à l’équipe. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec la recrue libre Marcos Senesi. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement indiqué qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton au milieu de sa carrière et pourrait bien voir cela comme un tremplin vers des choses encore plus grandes après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut offrir aucune forme de football européen. Pour avoir déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut jouer, ce qui devrait l’aider à s’intégrer rapidement. Il n’y a vraiment plus qu’à remonter pour Tottenham après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, au moins, en donnant à l’équipe une base défensive stable alors que le club du nord de Londres traverse ce qui sera probablement une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être handicapé par une lourde clause de revente de 50 % incluse dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste significatif pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et a obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait pas de marge de manœuvre concernant le montant du transfert. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouveau chapitre dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, parti à Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, est intervenu pour détourner l’opération malgré des discussions déjà à un stade avancé et une offre de Newcastle qui aurait, selon les informations, été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme un joli coup, mais le club sera aussi ravi de recruter un ailier aussi jeune et aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une bonne affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif bienvenues après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi beaucoup sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait apparemment poussé pour que l’opération se fasse. Il devra toutefois s’assurer que le jeune Espagnol ne bloque pas l’ascension de Rio Ngumoha vers le statut de véritable superstar, même si le club serait confiant sur le fait que ce ne sera pas le cas. Note : A

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, on peut penser que la décision entre les deux s’est jouée au niveau du joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Bien qu’il n’ait encore que 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agit déjà de son troisième grand club. Après avoir été formé à la célèbre académie de la Masia de Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global alors que Liverpool devrait encore tenter de recruter l’ailier très coté du RB Leipzig Yan Diomande, mais il devrait malgré tout bénéficier de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool s’est vraiment retrouvé entre le marteau et l’enclume concernant l’avenir de Konate, mais cette situation aurait pu être évitée si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme dès le départ. Si Liverpool l’avait prolongé lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait pu exiger une indemnité correcte au moment de se séparer de lui, mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été franchement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élèveraient à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne désordonnée marquée par une série d’erreurs très médiatisées, alors que des négociations éprouvantes, qui traînaient depuis des mois et des mois, n’ont abouti à rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste malgré tout une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il réclame, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert à payer, représente un risque compte tenu du niveau très faible affiché par le défenseur central tout au long de la pâle défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que le Real Madrid aurait décidé de mettre fin à son intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui en dit long. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur sa capacité à retrouver sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabeu cet été, Antonio Rudiger a passé son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être miné par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate n’est toutefois guère une solution de tout premier plan, et ce transfert a tout d’un mouvement qui pourrait très vite mal tourner au vu de l’examen intense qui entoure le Real Madrid, aussi bien de la part des supporters que des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert rêvé au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois vite s’adapter comme titulaire potentiel aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabeu, il y aura beaucoup moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés connues par l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Cependant, s’il parvient à retrouver rapidement sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’occasion de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du nouveau Real version Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et rien n’est moins garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des plus grands footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif à la fois incroyablement travailleur et inventif, qui a été absolument essentiel à la période de succès durable de Manchester City. Le Portugais était en effet, en substance, le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’appréciait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se dessinait depuis un certain temps. Le voir partir libre n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le moins qu’il méritait après neuf années de services exceptionnels. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real a récupéré gratuitement un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature à son grand rival, le FC Barcelone. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo lui-même s’était d’ailleurs exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il restait capable de peser dans les plus grands matches, comme en témoigne sa prestation remarquable contre Arsenal à l’Etihad. Plus important encore, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation parfaite de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange idéal de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo des plans du Barça, lui l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, sinon plus, Silva était annoncé du côté de l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, année après année, Guardiola l’a convaincu de rester une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, en revanche, impossible de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’opportunité d’évoluer pour l’un des géants historiques du football européen. Certes, le Real traverse une période difficile, après avoir été détrôné au sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre à sa place naturelle est un défi qu’il relèvera sans aucun doute avec enthousiasme, et qu’il appréciera. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme l’a souligné Guardiola, les cinq premiers mètres se jouent dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Ainsi, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de sa trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : C’est un dossier assez étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui s’est imposé comme un élément défensif clé pour le club londonien depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte est quelque peu déroutant. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et étant donné qu’il aurait, selon certaines informations, fait savoir en coulisses son intention de partir et qu’il a ouvertement critiqué la manière dont le club est dirigé, le club sera probablement satisfait de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$) après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, il aurait peut-être eu du mal à obtenir davantage que cela lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience se retrouve privé de l’un de ses éléments les plus aguerris, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Il semble que tout ce que dit Jose Mourinho soit suivi d’effet, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement du début de mercato avec une signature surprise. Le club a dépensé beaucoup pour un arrière gauche encore l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser sa tirelire pour Cucurella, qui aurait, selon certaines informations, été identifié comme une cible par son nouvel entraîneur (anciennement). Un montant de 60 M€ est très élevé pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du mercato ces dernières années, et cela exigera un retour immédiat sur investissement de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais combien d’années supplémentaires de très haut niveau le Real Madrid peut-il raisonnablement espérer tirer de lui ? Il a au moins le profil d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrières gauches en équipe première avec le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc quelque chose devra sûrement bouger dans le sens des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Il est sans aucun doute le principal bénéficiaire de cette opération. Cucurella a atteint son objectif en échappant à un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète au sommet de sa carrière. Il avait été largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, étant devenu désabusé par la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu au milieu de l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’accord ait été bouclé si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement quand le Real Madrid s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été ciblé par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’entrer et sortir du onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant important du transfert, il devra être performant immédiatement, sous peine de voir les supporters du Bernabeu, notoirement impatients, se retourner contre lui, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d’émotion. Robertson figure sans aucun doute parmi les meilleures recrues de l’histoire du club, lui qui a été un élément clé de l’ère Jurgen Klopp après avoir été recruté pour seulement 8 millions de livres sterling en provenance de Hull City dès 2017 et qui, à son apogée, était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois indéniable que l’âge commençait à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool avait pris les devants pour le remplacer en faisant venir Milos Kerkez l’été dernier, et l’aurait même vendu durant le mercato hivernal s’il avait pu rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c’est que Kerkez n’est toujours pas totalement installé à Anfield, tandis qu’il est devenu douloureusement évident au cours d’une éprouvante saison 2025-2026 pour Liverpool que l’expérience, la ténacité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer dans le Merseyside. En effet, l’inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ainsi que celui de Mohamed Salah, ne fasse encore davantage baisser les standards la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un transfert toujours surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L’effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs zones du terrain, mais le poste d’arrière gauche n’en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait bien sûr de se casser la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence à disposition, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d’arriver de Santos. L’argument était que Robertson aurait été un renfort important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut certainement aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d’engagement à 100 % au sein de l’effectif. Le fait qu’il arrive finalement libre avec retard est un petit bonus appréciable, mais le sentiment demeure que Tottenham n’avait pas forcément besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne se montrait pas particulièrement performant et voulait jouer régulièrement en Premier League à l’approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham était apparemment prêt à lui offrir. Robertson a finalement débuté davantage de matches en seconde partie de saison qu’il ne l’aurait probablement imaginé, ce qui signifie qu’il est dans une forme correcte au moment de partir pour l’Amérique du Nord, mais il n’a jamais été question qu’il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé une prolongation à aucun moment. Il avait cependant d’autres options que Tottenham, la Juventus faisant partie des clubs qui auraient été intéressés par la signature du capitaine de l’Écosse. Il est donc un peu étrange qu’il ait décidé de rejoindre un club qui n’a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Robertson pourrait toutefois estimer que Tottenham est une option plus attractive maintenant qu’en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d’améliorer considérablement les Spurs au cours de l’été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu’il ne l’a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle à Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait largement mieux valu céder immédiatement et le laisser partir dès qu’il a soumis une demande de transfert, car les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu aucun service à Eddie Howe et à ses joueurs. Newcastle a donc rapidement agi pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer des joueurs de premier plan ne sera pas plus facile cet été. Les Magpies ne peuvent plus offrir le football de la Ligue des champions à de potentielles recrues, et leur pathétique 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St. James’ Park, prouve que Newcastle ne représente plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en mesure de dépenser de grosses sommes sur le marché depuis un certain temps en raison de ses difficultés bien documentées à respecter les strictes règles financières de la Liga, donc il n’est pas bon signe que sa première décision après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut jouer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc on comprend facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réaliser une bonne Coupe du monde, et ainsi rendre ce prix plus acceptable, tandis qu’il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison, mais six de ces buts sont arrivés contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un indicateur bien plus fiable du rendement offensif que les supporters du Barça doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon a davantage de chances d’offrir à Flick ce qu’il attend d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait un meilleur rapport qualité-prix ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le genre de chose dont les rêves sont faits. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il semblait convoiter depuis un certain temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi étant enfant, tandis qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. La possible arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention du joueur de 25 ans, mais il restera sous une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite d’être titulaire dans une équipe remplie de stars, et ce ne sera pas facile. Il suffit de demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer de jouer avec Anthony Elanga à être aligné aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle