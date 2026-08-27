Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé un énorme coup en parvenant à tirer un montant à neuf chiffres de Liverpool. Luis Enrique a aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, s’assurant ainsi que le PSG ne sera pas une équipe plus faible sans Barcola. En réalité, il sera plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus cohérente maintenant que le joueur de 23 ans n’est plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et cette opération contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une position de négociation très favorable lorsqu’il vendra d’autres joueurs de l’effectif lors de futurs mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG malgré des allers-retours constants dans le onze de départ. Cela montre à lui seul qu’il est un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant une pièce maîtresse du plan tactique d’Andoni Iraola. Même s’il est le plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool le pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers que le club a perdu lorsque Mohamed Salah l’a quitté. Sa vitesse fulgurante et son style direct correspondent parfaitement à Iraola, qui exige une forte intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à la ligne d’attaque de Liverpool que le très limité Cody Gakpo, qui serait, selon certaines informations, une cible de fin de mercato à la fois pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est pas positif, toutefois, car Barcola n’aura aucune marge d’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera instantanément à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont immédiatement sur le dos de Barcola s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries sur ses décisions de recrutement après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir ébloui dans une équipe du PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après avoir laissé son empreinte sur la scène de la Coupe du monde avec la France. Mais on peut tout à fait soutenir que le fait d’occuper un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans être accablé par trop de responsabilités, il s’est exprimé librement chaque fois qu’il est entré sur le terrain et a énormément bénéficié du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie à l’heure actuelle, et il est dans le crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola avait la vie facile au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin qu’il soit le joueur qui fasse gagner Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il est assez solide pour répondre à des attentes aussi élevées. Il faut toutefois saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola suggère qu’il est mentalement fort. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un candidat au Ballon d’Or au PSG, parce qu’il était éclipsé par au moins quatre de ses coéquipiers, dont Vitinha, mais porter Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bien le placer dans la course. Tant qu’il est prêt à démarrer sur les chapeaux de roues et qu’il fait les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola au rang de superstar. Note : A-

James Westwood