Liverpool paie trop cher pour Bradley Barcola, mais rejoindre Liverpool offre à l’ailier français supersonique l’occasion de devenir une superstar mondiale : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Pour Chelsea : En apparence, cela ressemble à une bonne affaire pour Chelsea. Le club a réussi, d’une manière ou d’une autre, à vendre Delap 20 M£ de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a à peine un an, et cet apport immédiat de liquidités pourrait l’aider à faire d’autres opérations avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % de la plus-value devraient, selon les informations rapportées, être reversés directement à Ipswich en raison d’une clause de revente incluse dans l’accord qui avait amené Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec seulement Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck comme options au poste de numéro 9, alors que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement annoncés sur le départ. C’est toutefois un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement décidé que Delap ne correspondait pas à son système, et Chelsea l’a déplacé sans état d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer dans un rôle de remplaçant devenu indésirable. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en séparer aussi vite revient à reconnaître un échec, mais l’énorme montant final adoucit parfaitement le coup. Delap a finalement été totalement éclipsé par son collègue recrue de 2025, Pedro, et cela n’aurait eu aucun sens de le conserver une année de plus. Note : B+

Pour Forest : Battre le record de transfert du club pour signer un joueur qui n’a marqué qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne donne pas une très bonne image. Si Delap se rate au City Ground, Forest fera face à un embarras public et sa marge de manœuvre future au regard du PSR pourrait être lourdement affectée. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a connu des difficultés de forme et de condition physique au cours de l’année écoulée est un mouvement très désespéré, quelle que soit la manière de le présenter. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le transfert d’Awoniyi à Coventry pour 9 M£. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des deux défaites consécutives de Forest contre Leeds en Premier League et en Carabao Cup, et Delap peut apporter l’énergie qui manque cruellement. À son meilleur niveau, l’ancien joueur d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à son athlétisme et à sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après une période aussi frustrante à Chelsea. Oliver Glasner croit évidemment au potentiel de Delap, sinon cette opération n’aurait jamais abouti. La seule question est de savoir s’il peut supporter l’immense pression qui pèsera sur ses épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

Pour Delap : C’est un moment crucial dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais une réussite à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en équipe d’Angleterre A. L’avant-centre presque inarrêtable qui a porté Ipswich à bout de bras lors de sa campagne de Premier League 2024-2025 est toujours là, quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le remettre sur le devant de la scène. Delap était le cinquième choix à Chelsea et n’avait même pas de numéro dans l’effectif, mais il va directement devenir l’homme de base à Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour lui permettre de refaire le plein de confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. L’équipe de Forest est configurée pour pratiquer un football direct et de haute intensité, qui fait mal à l’adversaire en transition, un registre taillé pour Delap. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; la seule question est de savoir s’il saura convertir les occasions quand elles commenceront à arriver. Delap a de la chance de s’en sortir aussi bien, mais une troisième chance à ce niveau ne se représentera pas : c’est maintenant ou jamais. Note : B-

James Westwood