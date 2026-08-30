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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis et James Westwood

Traduit par

Liverpool paie trop cher pour Bradley Barcola, mais rejoindre Liverpool offre à l’ailier français supersonique l’occasion de devenir une superstar mondiale : GOAL note les plus gros transferts du mercato estival 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
FC Barcelone
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Yan Diomandé
D. Dumfries
Ibrahima Konaté
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
Milan AC
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle
Borussia Dortmund
Atlético Madrid
West Ham
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton
Ajax
Atalanta Bergame
PSV
Club Bruges
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Pour certains fans de football, l'été est la période du calendrier qu'ils attendent le plus, et pas seulement parce qu'elle est rythmée par une Coupe du monde tous les quatre ans ! C'est surtout parce que la fin de saison ne veut dire qu'une chose : l'heure des transferts a sonné ! Le mercato 2026 s'annonce une nouvelle fois animé, avec plusieurs très grands noms qui réalisent des transferts à prix d'or avant la date limite du 1er septembre.

On sait que certains transferts se révèlent bénéfiques pour toutes les parties concernées, mais il y en a beaucoup où au moins l’un des clubs, voire même le joueur, se demande ce qui aurait pu se passer s’il avait pris une autre décision à la table des négociations.

GOAL est donc là pour vous permettre de savoir qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans chaque énorme opération, avant même que les joueurs n’aient été officiellement présentés. Tout au long du mercato estival, nous noterons chaque transfert bouclé au moment où il se produit, afin que vous puissiez suivre les grands gagnants, et les perdants, de la saison des transferts.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires...

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    30 août : Ollie Watkins (d'Aston Villa à Al-Hilal, 50 M£)

    Pour Aston Villa : Obtenir 50 M£ pour un attaquant qui aura 31 ans en décembre, c’est un excellent coup de la part de Villa. Il n’y aurait jamais eu de meilleur moment pour encaisser, et comme Unai Emery l’a plus ou moins admis, Watkins ne voulait plus être à Villa Park. Voir partir un joueur aussi talismanique est un coup dur, et son remplaçant Nicolas Jackson ne sera pas à la hauteur, mais il aurait été bien pire de garder un Watkins mécontent, qui aurait pu distraire l’équipe à l’avenir. Emery sera triste d’en être arrivé là, toutefois. Avec Morgan Rogers, Ezri Konsa et Youri Tielemans également partis, Villa se serait vraiment bien passé de perdre un autre leader du vestiaire. Le dernier chapitre n’a pas été joli, mais Watkins est une icône moderne de Villa, lui qui a inscrit au moins 15 buts en Premier League lors de chacune des quatre dernières saisons. Villa ne pourra pas compter sur Jackson pour apporter les mêmes qualités de match-winner avec la même régularité. Le montant est excellent, mais cette saga laissera tout de même un goût amer. Note : C+

    Pour Al-Hilal : Un mouvement intelligent au milieu des informations affirmant que le club cherche à résilier le contrat de Karim Benzema. Watkins a davantage à offrir à la pointe de l’attaque, puisqu’il arrive après une saison à 21 buts avec une équipe du haut de tableau de Premier League. Al-Hilal peut être certain que Watkins est capable de mener la ligne d’attaque jusqu’au terme de son contrat de trois ans. Il devrait devenir immédiatement un prétendant au Soulier d’or aux côtés de joueurs comme Cristiano Ronaldo et l’ancien de Brentford Ivan Toney, alors qu’Al-Hilal vise à reprendre le titre de Saudi Pro League à Al-Nassr. Le recrutement d’un joueur du calibre de Watkins donnera aussi à Al-Hilal la confiance nécessaire pour remporter sa première Ligue des champions Élite de l’AFC depuis 2021. Watkins est toujours un international anglais en activité, avec la vitesse et la malice nécessaires pour être une énorme réussite. C’est un coup incroyable pour Al-Hilal, qui montre que l’attrait financier de l’Arabie saoudite ne va pas disparaître de sitôt. Note : A+

    Pour Watkins : Un scandale absolu. En janvier de l’année dernière, Watkins a fait l’objet d’une offre d’Arsenal et aurait été une cible de longue date de Manchester United. Il y avait cet été suffisamment d’intérêt de Premier League pour Watkins pour qu’il reste au plus haut niveau, ou il aurait pu rejoindre Fenerbahce après avoir, selon les informations, trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club turc, ce qui aurait malgré tout été bien mieux qu’un départ vers l’Arabie saoudite. Watkins sacrifie les dernières belles années de sa carrière pour gonfler son compte en banque, l’expert du football saoudien Mohamed Qutob ayant déclaré à Radio WM qu’il est en mesure de gagner « un minimum de 20 M£ par an », ce salaire étant considéré comme net d’impôts. Ce serait compréhensible si Watkins était un joueur plus âgé qui n’avait plus grand-chose à offrir, mais ce n’est tout simplement pas le cas. Il pourrait probablement briller dans n’importe quel grand club européen et continuer à être un atout important pour l’Angleterre. Il touchait aussi, selon les informations, 130 000 £ par semaine à Villa, ce qui est largement suffisant pour vivre dans le confort financier. Ce transfert dégage un écœurant manque d’ambition, et il devrait avoir honte de la manière dont il a mis Villa au pied du mur. Watkins devrait être écarté de la sélection anglaise après avoir encaissé ses jetons au sommet de sa carrière. Une affaire horrible, déplorable, qui ne fait que contribuer davantage à la perte de foi des supporters dans la magie du football. Note : F

    James Westwood

    • Publicité
  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 août : Emi Martinez (d'Aston Villa à Chelsea, 7,5 M£)

    Pour Aston Villa : Vendre Martinez était devenu une nécessité après le recrutement de Zion Suzuki par Villa en provenance de Parme. Le champion du monde argentin n'aurait jamais accepté d'être la doublure de Suzuki, et cela aurait pu créer des frictions dans le vestiaire. Cela n'aurait pas non plus eu de sens pour Villa de conserver un Martinez mécontent pour la deuxième année consécutive. Son engagement avait été remis en question après son transfert avorté à Manchester United l'an dernier, et une nouvelle tentative de départ manquée aurait sûrement fait chuter sa motivation au plus bas. L'envoyer à Chelsea est aussi une bonne opération pour Villa ; en tant que huitième transaction entre les deux clubs au cours des quatre dernières années, cela ne fait que renforcer davantage leur relation. Même s'il restait une énorme personnalité et un chouchou des supporters, c'était le bon moment pour Villa de se séparer de Martinez. Accepter une perte importante sur l'investissement initial de 20 M£ consenti pour l'ancien gardien d'Arsenal piquera un peu, mais il n'y avait aucune raison logique pour Villa de continuer à payer son énorme salaire. Note : B+

    Pour Chelsea : Même si Martinez est devenu un peu plus sujet aux erreurs ces dernières années, il ne fait aucun doute qu'il représente une nette amélioration par rapport à Robert Sanchez. L'Espagnol était une faiblesse majeure des Blues depuis bien trop longtemps ; Chelsea n'aurait jamais pu revenir dans la course aux plus grands trophées s'il était resté numéro 1. Martinez apporte des garanties éprouvées en Premier League, et c'est un leader naturel avec une mentalité de gagneur à tout prix. Mettre la main sur le double lauréat du trophée Yachine pour seulement 7,5 M£ est un vrai coup pour Chelsea, dont les chances non seulement de se qualifier pour la Ligue des champions, mais aussi de pouvoir bousculer Arsenal dans la course au titre, paraissent désormais bien meilleures. C'est un joueur des grands rendez-vous qui n'aura aucun problème à gérer la pression liée à la vie à Stamford Bridge, et il sera aussi un mentor idéal pour le gardien remplaçant Mike Penders. Le onze de départ de Xabi Alonso a désormais très fière allure. Note : A+

    Pour Martinez : C'est la progression que le héros argentin recherchait au niveau des clubs, malgré l'absence actuelle de Ligue des champions à Chelsea. Le cycle de Martinez à Villa était évidemment terminé, et le club pourrait vivre une saison de transition difficile après avoir perdu tant d'autres joueurs clés. À l'inverse, Chelsea semble prêt à redevenir une force de l'élite. Martinez a désormais l'occasion d'écrire un nouveau chapitre glorieux de son extraordinaire carrière dans l'un des plus grands clubs d'Europe. La Juventus suivait aussi le joueur de 33 ans, mais Martinez est encore assez bon pour réussir en Premier League, qui est supérieure à la Serie A depuis un certain temps déjà. Passer de Villa Park à Stamford Bridge devrait se faire sans accroc pour Martinez, notamment parce qu'il correspond idéalement au système en 3-4-2-1 de Alonso. L'Argentin est à l'aise dans la relance depuis l'arrière, contrairement à Sanchez, et il devrait exceller dans un rôle de gardien-libéro pour protéger la ligne défensive haute de Chelsea. Martinez estimera sans aucun doute qu'il peut atteindre tous les objectifs qui lui restent dans sa carrière avec les Blues, et qui sait, cela pourrait même l'amener à prolonger sa carrière internationale avec l'Argentine d'un an ou deux. Note : A

    James Westwood

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 août : Bradley Barcola (du Paris Saint-Germain à Liverpool, 123 M£)

    Pour le PSG : Les champions de France n’auraient sans doute jamais imaginé que la valeur de Barcola atteindrait 140 M€ après l’avoir recruté pour seulement 45 M€ en provenance de Lyon en 2023. Barcola a rendu de fiers services au PSG, mais il ne s’est pas tout à fait rendu indispensable, donc le club a réalisé un excellent coup en réussissant à obtenir une indemnité à neuf chiffres de Liverpool. Luis Enrique avait aussi anticipé ce moment en faisant venir Ferran Torres, Maghnes Akliouche et Mika Godts, s’assurant ainsi que le PSG ne serait pas plus faible sans Barcola. En fait, il sera plus facile pour Luis Enrique d’aligner une équipe plus cohérente maintenant que le joueur de 23 ans n’est plus dans l’équation. Barcola voulait un rôle plus important que le PSG ne pouvait tout simplement pas lui offrir, et cet accord contribuera donc à préserver l’harmonie dans le vestiaire alors que le club vise encore plus de succès cette saison. Le montant final placera aussi le PSG dans une position de négociation très solide lorsqu’il vendra d’autres joueurs de l’effectif lors des prochains mercatos. En somme, c’était une évidence. Note : A+

    Pour Liverpool : Barcola a inscrit 39 buts et délivré 37 passes décisives en 152 apparitions avec le PSG malgré des allers-retours constants dans le onze de départ. Cela seul montre que c’est un joueur spécial, et Liverpool estimera qu’il peut être encore plus décisif en devenant un élément central du plan tactique d’Andoni Iraola. Bien qu’il soit plus efficace à gauche, Barcola est aussi à l’aise à droite et rend à Liverpool le pedigree de très haut niveau dans le dernier tiers que le club a perdu quand Mohamed Salah est parti. Sa vitesse foudroyante et son style direct correspondent idéalement à Iraola, qui exige une forte intensité et veut que Liverpool joue vers l’avant. Barcola apportera certainement davantage à l’attaque de Liverpool que le trop unidimensionnel Cody Gakpo, qui serait selon certaines informations une cible de dernière minute à la fois pour Tottenham et Manchester City. Tout n’est pas positif, cependant, car Barcola n’aura aucun droit à l’erreur en tant que joueur à 120 M£. Liverpool a surpayé, et rien ne dit qu’il s’adaptera immédiatement à la brutalité physique du football de Premier League. Les supporters et les observateurs tomberont immédiatement sur Barcola s’il connaît des difficultés d’adaptation, et Liverpool s’est de nouveau exposé aux moqueries concernant ses décisions sur le marché des transferts après les difficultés de Florian Wirtz et Alexander Isak. Note : B

    Pour Barcola : L’ancien Lyonnais se sentira capable de gérer la pression de la vie à Anfield après avoir ébloui au sein d’un PSG qui a remporté des Coupes d’Europe consécutives, et après s’être illustré sur la scène de la Coupe du monde avec la France. Mais on pourrait facilement soutenir qu’occuper un rôle de soutien derrière Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue a accéléré le développement de Barcola. Sans avoir à porter trop de responsabilités, il s’est exprimé librement à chacune de ses entrées sur le terrain et a énormément profité du fait de travailler avec plusieurs joueurs de classe mondiale. Virgil van Dijk est le seul membre de l’effectif de Liverpool à entrer dans cette catégorie actuellement, et il est au crépuscule de sa carrière à 35 ans. Barcola avait la vie facile au PSG en comparaison du défi qui l’attend à Anfield. Iraola a besoin qu’il soit le joueur qui fasse gagner les matches à Liverpool deux à trois fois par semaine, et nous ne savons pas encore s’il est assez endurant pour répondre à des attentes aussi élevées. Il faut toutefois saluer le courage de Barcola ; quitter sa zone de confort, où le succès était presque garanti, pour faire partie du projet encore naissant d’Iraola suggère qu’il est solide mentalement. Il aurait été très difficile pour Barcola de devenir un jour un prétendant au Ballon d’Or au PSG, parce qu’il était éclipsé par au moins quatre coéquipiers, y compris Vitinha, mais mener Liverpool vers une moisson de trophées pourrait bel et bien le faire entrer dans la course. À condition qu’il soit prêt dès le départ et qu’il fasse les efforts nécessaires, ce transfert pourrait propulser Barcola vers le rang de superstar. Note : A-

    James Westwood

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  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 août : Nicolas Jackson (de Chelsea à Aston Villa, 65 M£)

    Pour Chelsea : Réaliser une plus-value aussi énorme sur un joueur recruté au départ pour seulement 32 M£ et qui ne faisait pas partie des plans de Xabi Alonso est un coup de maître de la part des Blues. Le fait d’avoir résisté à la tentation de prêter à nouveau Jackson malgré l’intérêt de l’Atlético de Madrid a aussi porté ses fruits, avec ses 100 000 £ de salaire désormais définitivement retirés de la masse salariale. Jackson n’a jamais vraiment convaincu lors de ses deux premières saisons à Stamford Bridge, et ce fut la même histoire lors de son prêt au Bayern Munich la saison dernière. Il n’allait jamais passer devant Joao Pedro ou Danny Welbeck dans la hiérarchie, donc cette vente allait dans le sens des intérêts de Chelsea. Cela étant dit, une crise de blessures en attaque pourrait faire très mal vieillir cette opération. Le club renforce aussi un rival direct dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, et l’image des Blues en prendrait un coup si Unai Emery parvenait soudainement à révéler tout le potentiel de Jackson. Chelsea pourra toutefois toujours dire que l’offre était trop belle pour être refusée : récupérer jusqu’à 65 M£ pour la version actuelle de Jackson a sans aucun doute provoqué des poignées de main dans tous les sens en salle du conseil. Note : A-

    Pour Villa : Jackson ne vaut tout simplement pas une indemnité record pour Villa. C’est un finisseur extrêmement irrégulier et il n’a pas le même jeu complet qu’Ollie Watkins. Oui, il a cinq ans de moins que le joueur qu’il remplace, mais il est très loin d’avoir le même vécu en Premier League. Même si Jackson a inscrit un respectable total de 24 buts en 65 apparitions en championnat avec Chelsea, il a raté bien plus d’occasions qu’il n’en a converties, et il avait aussi tendance à récolter des cartons idiots. Jackson entretient toutefois une bonne relation avec Emery après avoir travaillé avec l’Espagnol à Villarreal, et le système fluide d’Emery permettra au joueur de 25 ans de se déplacer latéralement et de créer des surnombres sur les côtés ; il n’aura pas à rester bloqué entre deux défenseurs centraux comme c’était le cas à Chelsea. Villa a aussi tendance à attaquer avec deux hommes de pointe, donc Jackson ne sera jamais isolé. Il est difficile de l’imaginer se transformer en buteur prolifique, mais un Jackson en confiance devrait retrouver du rendement à mesure que son implication dans le jeu augmente. Ce n’est toutefois pas un recrutement qui va vraiment de nouveau enthousiasmer les supporters de Villa, après le choc de leur défaite 4-0 contre Brighton lors de la première journée. Ce serait une erreur si Villa ne cherchait pas un renfort offensif supplémentaire avant la date limite, car Jackson n’est pas assez bon pour mener une nouvelle course au top 5. Note : C+

    Pour Jackson : Après deux ans d’inconstance et d’opportunités limitées entre Chelsea et le Bayern, Jackson sera ravi d’avoir décroché un rôle majeur sous les ordres d’un entraîneur qui avait auparavant tiré le meilleur de lui. Emery comprend parfaitement les forces tactiques de Jackson et ses besoins psychologiques, et il sera davantage apprécié d’entrée qu’il ne l’a jamais été à Chelsea. Cependant, succéder à Watkins est une tâche intimidante et aucune patience ne lui sera accordée au vu de son prix ridicule. Si Jackson ne démarre pas fort, les difficultés collectives de Villa vont se poursuivre, et la cellule de recrutement sera vivement critiquée pour avoir pris un pari aussi coûteux. Les comparaisons constantes avec Watkins pourraient lui peser ; beaucoup dépendra de sa force mentale. Jackson a au moins échappé au nuage d’incertitude qui le suivait à Chelsea et à l’instabilité qui a freiné le club ces dernières années. Villa lui offre un environnement plus stable, ainsi que la Ligue des champions, ce qui donne à Jackson l’occasion d’un vrai nouveau départ. C’est le meilleur scénario qu’il pouvait espérer à ce stade de sa carrière, mais l’attaquant sénégalais doit désormais montrer qu’il a appris de ses erreurs passées. Note : B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 août : Omar Marmoush (de Manchester City à Tottenham, prêt)

    Pour Manchester City : Un dossier un peu étrange pour City, qui a choisi de se séparer de Marmoush seulement une saison et demie après son arrivée en provenance de l’Eintracht Francfort avec une réputation grandissante. Rivaliser avec la machine à buts Erling Haaland pour une place de titulaire à la pointe de l’attaque est une tâche peu enviable pour n’importe quel avant-centre, et City estimera sans doute que Marmoush n’a pas vraiment saisi sa chance lorsqu’il a eu des opportunités de la part de Pep Guardiola. Sa seule et unique saison complète a été perturbée par un temps de jeu forcément limité, une blessure au genou et sa convocation avec l’Égypte pour la Coupe d’Afrique des nations. Fait révélateur, il a dû attendre la fin janvier de cette année pour enfin inscrire son premier but en Premier League lors de la saison 2025-2026. Marmoush peut légitimement mettre en avant son manque de temps de jeu, étant donné qu’il a été impliqué sur six buts en l’équivalent d’environ 7,5 matches la saison dernière, mais il n’allait tout simplement jamais déloger Haaland du onze de départ et, à 27 ans, il n’est guère surprenant que City ait saisi l’occasion de récupérer un peu d’argent, Tottenham devant payer jusqu’à 60 M£ pour recruter définitivement Marmoush l’été prochain après son prêt initial dans le nord de Londres. Il sera intéressant de voir comment les Cityzens vont le remplacer, car celui qui arrivera devra se contenter de faire banquette. Note : B+

    Pour Tottenham : Encore une dépense excessive dans un été aux opérations déroutantes pour Tottenham. Marmoush est loin d’avoir fait assez à Manchester pour justifier que City réalise un petit bénéfice sur ce qu’il a dépensé pour lui en janvier 2025, alors que les Spurs continuent de jeter de l’argent sur leurs problèmes après avoir flirté avec la relégation lors de saisons consécutives ; Marmoush rejoint Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali et Savinho chez le club du nord de Londres pour un montant qui s’avérera exorbitant. Même si Marmoush a visiblement eu du mal à s’adapter à la Premier League, Tottenham espérera que l’arrivée du joueur de 27 ans règlera enfin ce poste problématique depuis le départ de Harry Kane au Bayern Munich il y a trois ans ; Richarlison comme Dominic Solanke ont été minés par les blessures et l’irrégularité. Les Spurs doivent croire qu’avec du temps de jeu, Marmoush peut devenir un avant-centre d’élite de Premier League, capable d’empiler les buts lorsqu’il est l’homme de base en pointe, malgré ses difficultés à l’Etihad. En ce sens, c’est un transfert excitant, qui pourrait aider le club du nord de Londres à combler l’écart avec ses rivaux. Note : C+

    Pour Marmoush : Avec le recul, Marmoush estimera probablement qu’il n’aurait pas dû rejoindre City l’an dernier, son passage de courte durée ayant tourné comme beaucoup l’auraient attendu étant donné qu’il avait l’obstacle de taille représenté par Haaland pour lui barrer la route du succès à Manchester. Même si cela peut sembler un peu prématuré, on ne peut pas reprocher à l’attaquant de partir à la recherche d’un nouveau départ en Premier League. S’il ne jouera probablement pas les trophées, Marmoush a désormais l’occasion de rejoindre Londres et de devenir un héros pour les Spurs, où il devrait s’attendre à être un titulaire garanti à la pointe de l’attaque. Reste à savoir s’il peut devenir le type de buteur qui manque cruellement au club depuis le départ de Kane. Marmoush sera déterminé à retrouver le niveau prolifique qui avait convaincu City de dépenser gros pour lui au départ, mais il devra réussir ses débuts immédiatement pour éviter de subir les foudres du notoirement imprévisible Roberto De Zerbi. Note : B+

    Krishan Davis

  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 août : Liam Delap (de Chelsea à Nottingham Forest, 50 M£)

    Pour Chelsea : En apparence, cela ressemble à une bonne affaire pour Chelsea. Le club a réussi, d’une manière ou d’une autre, à vendre Delap 20 M£ de plus que ce qu’il avait payé à Ipswich Town pour le recruter il y a à peine un an, et cet apport immédiat de liquidités pourrait l’aider à faire d’autres opérations avant la fermeture du mercato. Cependant, 20 % de la plus-value devraient, selon les informations rapportées, être reversés directement à Ipswich en raison d’une clause de revente incluse dans l’accord qui avait amené Delap à Stamford Bridge. Son départ laisse aussi potentiellement Xabi Alonso avec seulement Joao Pedro et le vétéran Danny Welbeck comme options au poste de numéro 9, alors que Nicolas Jackson et Emmanuel Emegha sont eux aussi fortement annoncés sur le départ. C’est toutefois un risque calculé de la part de l’entraîneur de Chelsea. Alonso a rapidement décidé que Delap ne correspondait pas à son système, et Chelsea l’a déplacé sans état d’âme au lieu de laisser sa valeur diminuer dans un rôle de remplaçant devenu indésirable. Chelsea n’a pas tiré le meilleur de Delap au cours d’une saison marquée par le chaos sur le banc, et s’en séparer aussi vite revient à reconnaître un échec, mais l’énorme montant final adoucit parfaitement le coup. Delap a finalement été totalement éclipsé par son collègue recrue de 2025, Pedro, et cela n’aurait eu aucun sens de le conserver une année de plus. Note : B+

    Pour Forest : Battre le record de transfert du club pour signer un joueur qui n’a marqué qu’un seul but en Premier League en 28 apparitions en Premier League avec Chelsea ne donne pas une très bonne image. Si Delap se rate au City Ground, Forest fera face à un embarras public et sa marge de manœuvre future au regard du PSR pourrait être lourdement affectée. Investir autant sur un joueur de 23 ans qui a connu des difficultés de forme et de condition physique au cours de l’année écoulée est un mouvement très désespéré, quelle que soit la manière de le présenter. Cela dit, Forest avait besoin d’un autre attaquant après le transfert d’Awoniyi à Coventry pour 9 M£. Igor Jesus et Chris Wood, 35 ans, ont tous deux été inefficaces lors des deux défaites consécutives de Forest contre Leeds en Premier League et en Carabao Cup, et Delap peut apporter l’énergie qui manque cruellement. À son meilleur niveau, l’ancien joueur d’Ipswich peut être un cauchemar pour les défenses grâce à son athlétisme et à sa capacité à porter le ballon à grande vitesse. C’est aussi un finisseur solide des deux pieds, et il aura faim de faire ses preuves après une période aussi frustrante à Chelsea. Oliver Glasner croit évidemment au potentiel de Delap, sinon cette opération n’aurait jamais abouti. La seule question est de savoir s’il peut supporter l’immense pression qui pèsera sur ses épaules dès la première minute dans un autre club ambitieux. Note : C

    Pour Delap : C’est un moment crucial dans la jeune carrière de Delap. Il a laissé passer sa chance à Chelsea, mais une réussite à Forest pourrait le remettre sur la voie d’une place en équipe d’Angleterre A. L’avant-centre presque inarrêtable qui a porté Ipswich à bout de bras lors de sa campagne de Premier League 2024-2025 est toujours là, quelque part, et ce changement d’environnement pourrait le remettre sur le devant de la scène. Delap était le cinquième choix à Chelsea et n’avait même pas de numéro dans l’effectif, mais il va directement devenir l’homme de base à Forest. Le City Ground est donc l’endroit idéal pour lui permettre de refaire le plein de confiance, et le style de jeu de Glasner devrait lui convenir parfaitement. L’équipe de Forest est configurée pour pratiquer un football direct et de haute intensité, qui fait mal à l’adversaire en transition, un registre taillé pour Delap. Il a le gabarit imposant, l’agilité et la vitesse pour prendre la profondeur à volonté ; la seule question est de savoir s’il saura convertir les occasions quand elles commenceront à arriver. Delap a de la chance de s’en sortir aussi bien, mais une troisième chance à ce niveau ne se représentera pas : c’est maintenant ou jamais. Note : B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 août : Nico Gonzalez (de Manchester City à Newcastle, 52 M£)

    Pour Manchester City : Récupérer l’intégralité des 50 M£ versés à Porto pour Gonzalez en janvier 2025 est une sacrée performance, compte tenu de son faible impact à l’Etihad Stadium. Il n’a jamais vraiment trouvé un rôle bien défini à Manchester, et les fonds issus de sa vente devraient aider City dans sa poursuite d’Enzo Fernandez. Cependant, si cette opération n’aboutit pas avant la date limite, City manquera cruellement d’options dans l’entrejeu. Gonzalez est le quatrième milieu senior à quitter le club lors de ce mercato après Rodri, Bernardo Silva et Tijjani Reijnders. En l’état, Enzo Maresca ne peut compter dans l’entrejeu que sur les recrues estivales Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, ainsi que sur Mateo Kovacic. Il n’était peut-être pas un joueur clé, mais Gonzalez était tout à fait capable d’assurer l’intérim et ne donnait jamais moins de 100 %. Cela pourrait très vite devenir une vente que City regrettera, d’autant qu’il n’y a aucune garantie qu’Anderson et Bouaddi justifient leurs prix XXL dans les mois à venir. Note : C

    Pour Newcastle : L’arrivée de Gonzalez atténue le coup dur causé par la perte du duo clé au milieu Bruno Guimaraes-Sandro Tonali, et l’Espagnol pourrait être un mentor précieux pour l’autre nouvelle recrue Sean Steur, encore très brut à seulement 18 ans. Il peut occuper le rôle de régulateur bas dans le dispositif de Newcastle de Matthias Jaissle grâce à sa capacité à casser les lignes par la passe et à son impressionnant taux élevé de récupérations, le meilleur d’Europe la saison dernière parmi tous les milieux comptant au moins 900 minutes jouées (2,13). Joueur de Premier League expérimenté, puissant physiquement, et avec les meilleures années de sa carrière encore devant lui, le joueur de 24 ans pourrait se révéler être une recrue très avisée pour Newcastle. En revanche, les supporters qui espèrent que Gonzalez remplacera directement l’influence de Guimaraes se trompent. C’est davantage un joueur de rupture qu’un créateur, et il n’apporte donc pas du tout la même menace dans le dernier tiers. Ce n’est pas la recrue transformatrice dont Newcastle a besoin pour redevenir un candidat au top 6, mais elle devrait largement contribuer à l’empêcher de glisser dans la lutte pour le maintien. Note : B

    Pour Gonzalez : Même s’il s’agit sans aucun doute d’un pas en arrière en termes de compétitivité au plus haut niveau, c’est globalement un mouvement positif pour Gonzalez. Il n’a jamais été un titulaire régulier à City, mais intégrera directement le onze de Newcastle de Jaissle comme membre clé de l’équipe. S’il parvient à faire remonter Newcastle au classement, la cote de Gonzalez atteindra de nouveaux sommets, et il sera perçu comme un joueur spécialiste plutôt que comme une simple bonne option de rotation. Toutefois, il ne rejoint pas un environnement stable propice à un décollage immédiat. Newcastle traverse une phase de transition qui s’accompagnera naturellement de beaucoup de frustration, et Gonzalez portera une charge bien plus lourde sans les joueurs de classe mondiale qui l’entouraient à City. C’est un défi intimidant, rendu encore plus compliqué par son prix de 52 M£, ce qui signifie qu’on ne lui laissera pas beaucoup de temps pour s’adapter. Cela dit, il possède les qualités mentales et physiques pour être à la hauteur, et ses chances d’intégrer l’équipe nationale d’Espagne seront plus élevées grâce à cette augmentation substantielle de son temps de jeu. Note : B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 août : Ayyoub Bouaddi (de Lille à Manchester City, 86 M£)

    Pour Lille : Encore un énorme jackpot. Bouaddi n’avait encore que 13 ans lorsqu’il a rejoint Lille en 2021, mais il n’a pas fallu longtemps avant qu’il soit présenté comme le joueur de l’académie le plus prometteur du club depuis Eden Hazard. En ce sens, le transfert à plusieurs millions de livres du milieu défensif vers l’Angleterre n’a absolument rien de surprenant. Après avoir livré une prestation d’homme du match lors de la victoire contre le Real Madrid le jour de son 17e anniversaire, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne rejoigne l’un des cadors européens, et sa performance exceptionnelle avec le Maroc lors de son match de Coupe du monde contre le Brésil, le 13 juin, a rendu un départ estival inévitable. Cependant, cela reste un montant incroyable pour Lille, qui avait auparavant valorisé Bouaddi à environ 70 M£. Le club a déjà énormément gagné sur des joueurs comme Nicolas Pepe, Victor Osimhen et Rafael Leao mais, tout comme la vente de Leny Yoro à Manchester United en 2024, il ne s’agit là que de pur bénéfice pour un club à la réputation amplement méritée en matière de développement et d’accompagnement des meilleurs jeunes talents. Note : A+

    Pour City : Le remplaçant de Rodri. Il n’y a jamais vraiment eu de doute sur le fait que l’international espagnol quitterait l’Etihad cet été, même après avoir rappelé à tout le monde ses innombrables qualités en menant l’Espagne au sacre lors de la Coupe du monde 2026. Le double défi de City était donc de récupérer le plus d’argent possible pour Rodri tout en trouvant dans le même temps un successeur digne de ce nom. Il faut dire qu’ils ont atteint ces deux objectifs : 65 M£, c’est un très bon montant pour un joueur de 30 ans à peine remis d’une blessure aux ligaments croisés antérieurs ; et même si City a clairement surpayé Bouaddi, son potentiel est à la fois évident et énorme. Bien sûr, cela représente tout de même une attente énorme pour un joueur de 18 ans, appelé à combler immédiatement le vide immense laissé par l’un des plus grands numéros 6 que ce sport ait jamais connus. Mais il faut le dire : City a mis la main sur le milieu défensif le plus prometteur du monde à l’heure actuelle (Liverpool aurait vraiment pu avoir besoin de recruter Bouaddi !). Reste une tout autre question : peut-il régler immédiatement tous les problèmes, déjà évidents, de City sous Enzo Maresca ?... Note : B

    Pour Bouaddi : Le genre de transfert qu’il semblait toujours destiné à réaliser, et plus tôt que tard. Bouaddi est réputé pour être quelqu’un de très humble et travailleur, mais il a aussi une confiance absolue en sa qualité. Il ne doute pas une seconde de sa capacité à s’imposer au plus haut niveau, ce qui explique en partie pourquoi il a changé de nationalité sportive, passant de la France au Maroc plus tôt cette année, puisque ce dernier lui offrait l’opportunité de disputer la Coupe du monde de cet été. Les performances d’une maturité saisissante de Bouaddi en Amérique du Nord sont de bon augure en vue de son arrivée à Manchester. Certes, remplacer Rodri reste une tâche intimidante et il ne bénéficiera pas d’une grande indulgence au vu de son prix. Mais il semble clairement posséder les niveaux d’intelligence, de confiance et de sang-froid requis pour faire face à l’intensité incroyable du football de Premier League. Le fait qu’il aura Elliott Anderson, et très probablement Enzo Fernandez, pour l’épauler dans l’entrejeu devrait aussi alléger sa charge, et lui enlever une partie de la pression liée à la nécessité d’être performant immédiatement. Note : B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 août : Carlos Baleba (de Brighton à Manchester United, 70 M£)

    Pour Brighton : C’est une nouvelle démonstration du brillant modèle économique de Brighton. Les Seagulls avaient peut-être surpris en déboursant 23 M£ pour faire venir en Premier League le milieu camerounais Carlos Baleba depuis Lille, alors qu’il était relativement méconnu, il y a trois ans, mais cette décision a largement porté ses fruits puisque le club réalise un énorme bénéfice seulement trois ans plus tard. Certes, la cote de Baleba a baissé depuis l’été dernier, lorsque Brighton réclamait plus de 100 M£ à United alors qu’il traversait une saison en deux temps, son entraîneur Fabian Hurzeler estimant que les spéculations sur son transfert avaient initialement affecté sa forme. Par conséquent, Baleba n’aurait certainement pas pu valoir 100 M£ ou plus cet été, mais un montant total de 70 M£ (95,5 M$) reste une belle affaire pour Brighton, surtout si le joueur de 22 ans continue d’alterner le bon et le moins bon. Le club de la côte sud réinvestira inévitablement cet argent dans plusieurs autres jeunes pépites qu’il revendra ensuite avec une plus-value significative. Note : B+

    Pour Manchester United : United estimera que sa patience a payé. Le club s’était retiré des négociations avec Brighton à l’été 2025 après qu’il était devenu clair que Brighton voulait une indemnité dans les mêmes eaux que les 115 M£ versés par Chelsea pour Moises Caicedo en 2023, mais il a toujours été rapporté qu’ils reviendraient à la charge pour Baleba à un moment ou à un autre. Le moment est venu, avec Manchester United qui profite de la campagne 2025-2026 quelque peu mitigée du milieu de terrain pour conclure ce qu’il considérera comme une affaire à prix réduit dans un été où les montants ont été grossièrement gonflés, sachant qu’il aurait coûté nettement plus cher 12 mois plus tôt. L’espoir sera qu’à 22 ans, les performances irrégulières de Baleba étaient simplement le résultat d’un joueur encore un peu brut, ses meilleures années étant clairement encore devant lui. Sa saison a aussi été perturbée par la Coupe d’Afrique des nations, et il a été bien meilleur lors de la seconde moitié du dernier exercice, United ayant apparemment été encouragé par ses données sous-jacentes. Baleba apporte l’impact physique et la projection depuis le milieu de terrain que United recherchait désespérément cet été après le départ de Casemiro. Michael Carrick et les supporters devront toutefois lui laisser un peu de temps pour s’adapter, surtout après sa blessure aux ligaments de la cheville en pré-saison. Mais s’il parvient à réaliser son potentiel, il constituera une solution idéale sur le long terme à un poste problématique à Old Trafford. Note : B+

    Pour Baleba : Il a dû se montrer patient, mais Baleba est enfin en route pour Old Trafford, dans ce qui ressemble forcément à un transfert de rêve pour un joueur arrivé en Europe depuis son pays natal, le Cameroun, il y a seulement quatre ans et demi. Brighton savait clairement qu’il recrutait un jeune joueur à très fort potentiel lorsqu’il a consenti à débourser la somme de 23 M£ pour le faire venir en 2023 alors qu’il était un joueur de 19 ans relativement méconnu, et en dehors du coup d’arrêt de la saison dernière, il a suivi la trajectoire attendue. Baleba a mérité cette opportunité, et il sera désormais déterminé à faire en sorte qu’elle ne lui échappe pas. Tout porte d’ailleurs à croire qu’il est appelé à être un élément important d’entrée à Old Trafford, où un milieu défensif puissant figurait sur la liste des souhaits depuis un certain temps. Il fera partie d’un milieu remodelé aux côtés de Youri Tielemans, Kobbie Mainoo ou Andrey Santos, ainsi que Bruno Fernandes, avec pour mission de casser les attaques adverses et de faire avancer son équipe ballon au pied. Il aura besoin de temps pour s’adapter après sa blessure de pré-saison, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un renfort enthousiasmant sur le long terme pour Manchester United. Note : A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 août : Savinho (de Manchester City à Tottenham, 85 M£)

    Pour Manchester City : Un candidat très sérieux au titre du montant de transfert le plus ridicule jamais payé dans toute l’histoire du football ! City va se frotter les mains en ayant réussi, d’une manière assez incroyable, à réaliser la vente la plus élevée de l’histoire du club avec un joueur qui a soufflé le chaud et le froid durant ses deux saisons à l’Etihad Stadium, malgré une arrivée en grande pompe, pour un bilan total de seulement deux buts en Premier League. Manchester City sera ravi que Tottenham ait, une fois de plus, accepté de monter de façon aussi déroutante pour obtenir son homme, un an après avoir tenté de recruter Savinho pour environ la moitié de l’enveloppe totale de 85 M£ (116 M$) qu’il a déboursée. Certes, à 22 ans, Savinho a encore le potentiel pour devenir un talent de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium et Enzo Maresca pourrait se retrouver un peu juste sur les côtés, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce mercato pour réinvestir cette rentrée d’argent colossale et le club compte toujours dans ses rangs des joueurs comme Jeremy Monga, très apprécié, et Jack Grealish, désormais de retour en forme. Pour un joueur du calibre actuellement assez moyen du Brésilien, c’était tout simplement une offre bien, bien trop belle pour être refusée, quoi qu’il arrive par la suite. Note : A+

    Pour Tottenham : Si les signatures de Sandro Tonali et Mateus Fernandes pour un total de 185 M£ (252 M$) ont fait hausser des sourcils, ce transfert va faire bondir jusqu’au plafond. Tottenham a affiché sa volonté de dépenser sans compter tout l’été, et le club pouvait sans doute à la rigueur justifier sa folie dépensière pour ce duo de nouveaux milieux comme un élément nécessaire de la refonte de l’effectif menée par Roberto De Zerbi après deux saisons de suite durant lesquelles le club a flirté avec la relégation. Cependant, lâcher 85 M£ pour Savinho, de tous les joueurs, laisse penser qu’en interne, ils ont peut-être complètement perdu le fil. Une telle somme exige un impact régulier et de très haut niveau, et à aucun moment de son passage à City l’ailier brésilien n’a montré qu’il était capable d’offrir cela. De sérieuses questions doivent être posées sur la manière dont Spurs est passé d’une offre de 43 M£ pour l’ailier il y a un an à littéralement le double seulement 12 mois et une saison quelconque plus tard, avec quatre buts, trois passes décisives et seulement sept titularisations en Premier League. Il y a toutes les chances pour que Savinho finisse par réussir et connaisse un grand succès dans le nord de Londres, mais cela ne change rien au fait qu’il s’agit, au départ, d’une dépense grossièrement excessive. Note : F

    Pour Savinho : Il faut avoir un peu de peine pour Savinho, car il va désormais devoir être à la hauteur de cet énorme montant de transfert au Tottenham Hotspur Stadium, sous peine d’être qualifié de flop, une issue que certains jugeront inévitable. Si Spurs avait payé ce qu’il vaut réellement, probablement autour de 45 M£ (61 M$), la pression serait retombée, mais le joueur de 22 ans devra maintenant être performant d’entrée et devenir rapidement une pièce maîtresse de l’attaque de De Zerbi. Comme nous l’avons évoqué, Savinho a clairement les qualités pour réussir s’il devient un homme de base et enchaîne les matches semaine après semaine, ce qui n’allait jamais arriver sous Pep Guardiola, célèbre pour ses nombreux changements, à Manchester. Du point de vue du joueur, c’est un nouveau départ bienvenu dans un autre club du soi-disant « Big Six », l’occasion de travailler sous les ordres d’un autre entraîneur à l’excellente réputation, ainsi qu’un changement de décor appréciable avec son départ pour Londres. Cependant, il subsiste ce sentiment tenace qu’il sera toujours plombé par ce montant astronomique. C’est un transfert qui pourrait déjà faire ou défaire sa carrière au plus haut niveau. Note : B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 août : Curtis Jones (de Liverpool à l’Inter, 35 M€)

    Pour Liverpool : Une issue prévisible, mais triste malgré tout. Le départ de Jones signifie qu’il n’y a plus un seul enfant du coin dans l’effectif de Liverpool, ce qui est assez déprimant pour les supporters. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, Jurgen Klopp rêvait d’une « équipe de Scousers ». On peut toutefois comprendre, dans une certaine mesure, pourquoi Liverpool a laissé partir Jones, puisqu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat et qu’il n’était clairement plus heureux à Anfield. Même le licenciement de Arne Slot ne semblait pas avoir amélioré son humeur pendant l’été, comme l’a souligné sa querelle autour du brassard de capitaine avec Dominik Szoboszlai. Cependant, si Liverpool a bien fait de tenir bon sur l’indemnité de transfert réclamée pour Jones, il est désormais impératif de le remplacer, car même en tenant compte de la progression continue de Trey Nyoni, Liverpool manquait déjà de façon inquiétante de nombre et de qualité au milieu de terrain. Et n’oublions pas non plus que le polyvalent Jones était en réalité l’une des meilleures options de Slot au poste d’arrière droit la saison dernière ! Note : C

    Pour l’Inter : Un recrutement potentiellement astucieux. Beppe Marotta est en quelque sorte un maître du marché des transferts et le directeur général de l’Inter estimera probablement que Jones représente une belle affaire. Rappelons que, même s’il donne l’impression d’être là depuis une éternité, le produit du centre de formation de Liverpool n’a encore que 25 ans, et ce n’est pas si loin le temps où il jouait suffisamment bien pour se faire une place dans l’équipe d’Angleterre. Jones semble assurément correspondre au milieu de terrain de Christian Chivu, étant donné qu’il résiste remarquablement bien au pressing et qu’il se dépense aussi sans compter pour l’équipe. Ainsi, même si Jones n’offre évidemment pas la même menace devant le but que Scott McTominay, c’est sans doute un joueur techniquement supérieur, ce qui laisse penser qu’il pourrait connaître à Milan une réussite tout aussi grande que celle du Scot à Naples. Note : B+

    Pour Jones : Un changement d’air plus que nécessaire. Les choses avaient tourné en rond pour Jones à Anfield. Il stagnait, sa carrière s’était enrayée et sa frustration était évidente. Il y avait des rumeurs de brouille avec Slot et il est vite devenu clair qu’il n’obtiendrait pas le temps de jeu qu’il réclamait si désespérément dans sa position préférée au milieu de terrain sous Andoni Iraola non plus. Par conséquent, un transfert était impératif et un départ pour Milan pourrait être exactement ce qu’il lui fallait. Assurément, la présence de compatriotes comme John Stones et Djed Spence devrait l’aider à s’adapter rapidement à San Siro, et il ne serait vraiment pas surprenant de le voir briller en Serie A, qui, malgré toutes ses qualités, reste indéniablement un ou deux crans en dessous de la Premier League. Note : B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 août : Ezri Konsa (d’Aston Villa à Arsenal, 55 M£)

    Pour Villa : Aston Villa ne sera pas forcément mécontent d’un package total de 55 M£ (75 M$) pour un joueur qui était entré dans les deux dernières années de son contrat. À l’avenir, il y aurait eu peu d’occasions de récupérer une somme aussi importante si le défenseur central Ezri Konsa était resté, et à 28 ans, c’est probablement le mieux qu’il était possible d’obtenir, malgré son statut d’international anglais et alors que les Villans réclamaient 60 M£ (82 M$) à un moment des négociations. Cependant, après le départ de Lucas Digne au PSG plus tôt durant l’été, le départ de Konsa laisse Villa avec une arrière-garde squelettique à la veille de la nouvelle saison de Premier League, et le club va donc devoir agir vite pour lui trouver un remplaçant. C’est aussi la perte d’un nouveau joueur clé alors que l’effectif d’Unai Emery continue d’être démantelé après les départs respectifs de Morgan Rogers et Youri Tielemans vers Chelsea et Manchester United, tandis qu’une grande incertitude entoure les avenirs d’Ollie Watkins et Emiliano Martinez. Note : C

    Pour Arsenal : C’est un choix déroutant de la part d’Arsenal et de Mikel Arteta. Arsenal aurait apparemment été déterminé à renforcer le côté droit de sa défense après les blessures du défenseur central William Saliba et du latéral Jurrien Timber, mais l’entraîneur avait sûrement déjà les armes à sa disposition pour tenir sans eux et faire économiser au club une somme conséquente. Ben White comme Cristhian Mosquera peuvent couvrir ces postes, tandis que le latéral gauche titulaire Riccardo Calafiori est de formation un défenseur central, tout comme Piero Hincapie, et Myles Lewis-Skelly est largement capable de dépanner sur ce flanc si d’autres se décalent. Arsenal aurait peut-être eu besoin d’un remaniement avec des joueurs légèrement hors de position, mais il est difficile d’imaginer que cela aurait été si préjudiciable à une défense aussi bien rodée. Mosquera a impressionné lors de ses apparitions limitées la saison dernière, mais Konsa bloque désormais directement sa progression, et on peut en dire autant du joueur formé au club Marli Salmon. C’est clairement un exemple d’Arteta qui exerce les pouvoirs considérables dont il dispose en coulisses à l’Emirates, alors que le club accède à son souhait d’obtenir un remplaçant de qualité, et Konsa est sans aucun doute un très bon défenseur qui apporte un leadership très utile. Le technicien espagnol a besoin de profondeur avec Arsenal engagé sur quatre tableaux, mais cela ressemble à une solution coûteuse à ce qui devrait être un problème de court terme. Note : C+

    Pour Konsa : On ne peut certainement pas reprocher à Konsa de quitter le navire pour rejoindre le champion de Premier League à ce stade de sa carrière, alors qu’il part à la recherche de nouveaux grands trophées après avoir remporté la Ligue Europa en 2025-2026, mais il devra livrer une vraie bataille pour s’imposer durablement dans le nord de Londres. Rien ne garantit qu’il sera titulaire au poste de latéral droit devant White dans un premier temps, et il sera presque certainement relégué dans la hiérarchie d’ici l’hiver une fois que Saliba et Timber se seront remis de leurs opérations respectives et seront jugés aptes à revenir. On sait qu’Arteta veut pouvoir s’appuyer sur un effectif profond composé de titulaires garantis et de ceux qu’il appelle ses « finishers », et c’est ce dernier rôle que Konsa semble le plus susceptible d’occuper à l’Emirates. Cependant, s’il termine son passage là-bas en tant que champion de Premier League, et peut-être même champion d’Europe, il ne s’en souciera probablement pas le moins du monde. Note : B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 août : Tijjani Reijnders (de Manchester City à Al-Qadsiah, 52 M£)

    Pour City : Quel coup ! City a réussi d’une manière ou d’une autre à réaliser un bénéfice modeste mais significatif sur un joueur qui a vécu une très mauvaise saison après son arrivée à l’Etihad en provenance de l’AC Milan l’été dernier pour 46,5 M£. Reijnders avait pourtant laissé une impression positive au début de son aventure en Premier League, en marquant un but et en délivrant une passe décisive pour ses débuts contre les Wolves en août dernier, mais l’ancien entraîneur Pep Guardiola a fini par perdre presque totalement confiance en l’international néerlandais, qui a passé la majeure partie de ses derniers mois à Manchester sur le banc. Le changement d’entraîneur intervenu par la suite n’a rien fait pour améliorer les chances de Reijnders de relancer sa carrière à City. Au contraire, il a anéanti le moindre espoir de redresser la situation, le joueur de 28 ans ayant été vendu au plus offrant afin d’aider à financer un transfert planifié du favori d’Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Ainsi, même si l’on peut tout à fait soutenir que le Néerlandais méritait plus de temps pour prouver sa valeur, City n’allait jamais refuser une offre aussi généreuse pour un remplaçant. Note : B+

    Pour Al-Qadsiah : Encore une déclaration d’intention, et peut-être la plus frappante à ce jour. Al-Qadsiah a la réputation bien méritée d’être l’un des clubs « ascenseur » du football saoudien, mais la signature de Reijnders constitue une sérieuse démonstration d’ambition de la part de propriétaires qui croient fermement que Brendan Rodgers est capable de mener une lutte pour le titre cette saison. Le Nord-Irlandais a assurément fait du très bon travail depuis sa prise de fonctions en décembre dernier, avec une quatrième place d’Al-Qadisah en Saudi Pro League 2025-2026, due en grande partie à une série record de 17 matches sans défaite pour le club. Reste à savoir si l’ancien entraîneur de Liverpool peut reproduire ce type de forme sur le plan national tout en gérant, en parallèle, une toute première campagne en AFC Champions League Elite. Cependant, l’arrivée d’un international de la qualité de Reijnders n’a fait que renforcer l’idée que le club soutenu par Saudi Aramco, qui emménagera bientôt dans une toute nouvelle enceinte de 47 000 places, est la force montante de la SPL. Note : A

    Pour Reijnders : Une décision déroutante, surtout à ce stade de sa carrière. Reijnders a quitté Milan pour Manchester parce qu’il voulait lutter pour les plus grands honneurs dans le football de clubs. Alors, pourquoi a-t-il désormais décidé de passer ce qui devrait être les années de pic de sa carrière professionnelle à jouer en Arabie saoudite ? Ce n’est pas comme s’il n’avait pas d’autres prétendants. Bien sûr, Reijnders n’est pas le premier joueur de premier plan à être tenté par les richesses offertes en SPL, et il ne sera certainement pas le dernier. Mais il est difficile de ne pas se demander s’il ne finira pas par regretter sa décision d’un point de vue sportif. Reijnders est un milieu techniquement doué, avec le sens du but : il est clairement trop fort pour Al-Qadsiah, et il existe un risque très réel que ce transfert finisse par nuire à ses espoirs de représenter les Pays-Bas au prochain Championnat d’Europe. À 28 ans, son temps au plus haut niveau est peut-être déjà terminé. Note : D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 août : Rodri (de Manchester City à Barcelone, 75 M€)

    Pour Manchester City : Le départ de Pep Guardiola et de légendes du club comme Bernardo Silva et John Stones aurait déjà été suffisamment douloureux pour les supporters de City, mais perdre leur meilleur joueur va susciter une véritable inquiétude. On a le sentiment que City va inévitablement décliner sans Rodri, qui était le cœur battant de l’équipe et un leader irremplaçable. À la fois principal rempart défensif et meneur de jeu reculé, Rodri a été le moteur du succès de City sous Guardiola. En effet, City a remporté 74,1 % de ses matches de Premier League lorsque l’Espagnol contrôlait le milieu de terrain, et ce chiffre est tombé à 61,9 % en son absence. Rodri a également su répondre présent avec des buts dans les plus grands matches, dont le but de la victoire en finale de la Ligue des champions 2023, ainsi que lors de plusieurs rencontres décisives pour le titre en Premier League. Malgré son prix de 116 millions de livres sterling (156 millions de dollars), Elliot Anderson n’a pas le même registre complet, et la potentielle recrue Ayyoub Bouaddi est bien trop jeune et inexpérimentée pour qu’on puisse attendre de lui qu’il comble ce vide. C’est tout simplement un coup cauchemardesque pour le successeur de Guardiola, Enzo Maresca, qui a un immense chantier devant lui pour ajuster le plan tactique de City et s’assurer que l’équipe puisse encore lutter pour les plus grands trophées. Note : F

    Pour Barcelone : Un recrutement retentissant qui envoie une onde de choc dans le football européen. Le Barça était déjà grand favori pour remporter un troisième titre consécutif en Liga, mais cela semble désormais joué d’avance. Le Real Madrid va accuser le coup après avoir vu sa cible prioritaire rejoindre son grand rival à la place, Rodri ayant choisi le projet déjà bien établi de Hansi Flick plutôt que le chantier de reconstruction de Jose Mourinho dans la capitale espagnole. Rodri pourrait bien être la dernière pièce du puzzle pour permettre au Barça de décrocher sa première Ligue des champions depuis 2015 ; c’est le meilleur milieu défensif du monde et l’homme idéal pour apporter de la stabilité au onze de Flick. Il sera assurément beaucoup plus difficile pour les adversaires de transpercer le Barça dans les phases de transition avec Rodri à la récupération. Le joueur de 30 ans devrait aussi pouvoir s’intégrer instantanément, étant donné que l’effectif du Barça est rempli de ses coéquipiers de l’équipe d’Espagne. Il fallait agir après la perte de Frenkie de Jong, qui serait confronté à une course contre la montre pour rejouer avant la fin de l’année après une lésion des ligaments du genou, et Rodri représente une solution de rêve. Il ne semble pas exagéré de suggérer que le Barça pourrait dominer sur la scène nationale et continentale au cours des deux ou trois prochaines années maintenant qu’il possède le Ballon d’Or 2024 pour mener le jeu. Note : A+

    Pour Rodri : Il s’agit d’une prochaine étape naturelle pour Rodri après son triomphe à la Coupe du monde 2026 et son Ballon d’or remporté avec l’Espagne. Aider City à traverser une période de transition pâlit en comparaison de l’opportunité de ramener le Barça tout en haut du football mondial, et aucune autre équipe ne correspond davantage aux principes tactiques auxquels il s’est habitué sous Guardiola. Ce transfert pourrait aussi permettre à Rodri de retrouver son pic physique. De graves blessures ont perturbé la carrière de l’ancien joueur de l’Atletico Madrid ces dernières années, et un retour dans l’environnement moins exigeant physiquement de la Liga devrait favoriser sa longévité au plus haut niveau. Ayant déjà remporté deux trophées majeurs aux côtés de joueurs comme Pedri, Gavi, Lamine Yamal et Dani Olmo en sélection, la transition vers le Camp Nou devrait être fluide pour Rodri, qui sera attendu dans ce même rôle de dictateur tout-puissant dans lequel il a excellé avec l’Espagne et City au cours des sept dernières années. Il a été rapporté que le Real avait proposé à Rodri une offre financière bien plus attractive, mais il a pris la bonne décision en optant pour l’environnement plus sain et plus sûr du Camp Nou, où il pourrait désormais écrire le chapitre le plus réussi de sa brillante carrière. Note : A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 août : Ferran Torres (de Barcelone au Paris Saint-Germain, 50 M€)

    Pour Barcelone : Ferran Torres n’a jamais reçu de la part des supporters du Barça l’amour qu’il estimait mériter, mais il n’est pas si difficile de comprendre pourquoi. L’ancien joueur de Manchester City a inscrit un honorable total de 65 buts au cours de ses quatre années au Camp Nou, dont un record personnel de 21 toutes compétitions confondues la saison dernière, lorsque l’équipe de Hansi Flick a conservé avec succès son titre en Liga, mais il était considéré comme un joueur polyvalent et faisait enrager les supporters par son irrégularité devant le but. D’un côté, le vendre était risqué car le Barça manquait déjà de solutions offensives après le départ de Robert Lewandowski, mais de l’autre, il n’y aurait jamais eu meilleure occasion d’encaisser. La cote de Torres a atteint un sommet historique après son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026 avec l’Espagne, et l’offre de 50 M€ formulée ensuite par le PSG était trop belle pour être refusée. Oui, c’était légèrement moins que les 55 M€ investis par le Barça pour recruter Torres en provenance de City, mais son contrat expirait l’été prochain, et le club aurait dû verser 8 M€ supplémentaires au club de Premier League s’il l’avait prolongé en raison d’une clause spécifique de l’accord. Retirer son imposant salaire de la masse salariale a aussi aidé le Barça à boucler un accord pour Rodri, qui sera un renfort bien plus influent dans l’effectif que Torres ne l’a jamais été. Note : B+

    Pour le PSG : Torres n’entrera peut-être jamais dans la catégorie des footballeurs d’élite sur le plan individuel, mais recruter un champion du monde polyvalent au sommet de sa carrière pour un montant raisonnable reste une vraie réussite pour le PSG. Torres correspond aussi très bien sur le plan tactique à Luis Enrique, qui avait offert à l’attaquant sa première sélection avec l’équipe A de l’Espagne dès 2020. La fluidité positionnelle a été à la base du succès du PSG sous Luis Enrique, et Torres est l’un des joueurs les plus flexibles qui soient, capable d’évoluer dans l’axe ou sur l’un ou l’autre côté. Il entretient aussi une relation presque télépathique avec son compatriote Fabian Ruiz, ce qui devrait apporter des bénéfices immédiats aux doubles champions d’Europe en titre. Il y a de fortes chances que Torres se montre plus prolifique en Ligue 1 qu’il ne l’a été dans l’environnement plus compétitif de la Liga, et sa vaste expérience au plus haut niveau fera aussi de lui une bonne option en Ligue des champions. Torres n’est pas un remplaçant poste pour poste de Goncalo Ramos, mais il peut potentiellement offrir davantage au PSG que l’attaquant portugais, notamment par l’intelligence de ses déplacements dans les 30 derniers mètres. Note : A-

    Pour Torres : Le héros de la Coupe du monde de l’Espagne verra ce transfert comme un pas en avant, et comme la confirmation qu’il avait raison de dénoncer publiquement le manque d’avancées dans les discussions contractuelles avec le Barça, ce qui se comprend. Le PSG vise à devenir seulement le deuxième club à réussir un triplé consécutif en Ligue des champions à l’ère moderne, tandis que le Barça n’a plus remporté la compétition depuis 2015, lorsqu’il disposait alors de Luis Enrique. Cependant, en réalité, la situation de Torres à Paris ne sera en rien différente de celle qu’il connaissait en Catalogne. Le trio offensif le plus fort du PSG, celui auquel Luis Enrique reviendra toujours dans les matches les plus importants, est composé de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue sur les ailes, avec Ousmane Dembele dans l’axe. Si Torres pense qu’il s’imposera enfin comme une tête d’affiche au Parc des Princes après être resté si longtemps dans l’ombre de joueurs comme Lewandowski, Raphinha et Lamine Yamal au Barça, il se trompe lourdement. Luis Enrique pourra lui offrir davantage de minutes en championnat, mais Torres ne sera pas essentiel en Ligue des champions. Rejoindre le PSG ne renforcera pas son héritage, cela ne fera que confirmer davantage son statut de joueur de rotation. Torres pourrait vite se rendre compte que l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, et peut-être même regretter d’avoir quitté sa zone de confort au Barça, qui semble désormais mieux armé sans lui pour rivaliser avec le PSG sur la scène européenne. Note : B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 août : Cristian Romero (de Tottenham à l’Atlético de Madrid, 40 M€)

    Pour Tottenham : Tottenham a accepté une perte d’environ 8 M£ sur son investissement initial en vendant Romero à l’Atlético de Madrid, ce qui est une mauvaise affaire, quelle que soit la manière dont on l’envisage. Oui, le club l’a éloigné de ses rivaux de Premier League, mais à 28 ans, l’Argentin est en plein dans la force de l’âge et a été l’un des meilleurs joueurs de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026. Tottenham aurait pu, et aurait dû, tenir bon pour obtenir une indemnité plus élevée. Cela dit, on a aussi le sentiment que le moment était venu de se séparer. Romero a publiquement remis en question la stratégie de recrutement du club et son service médical la saison dernière, et a reçu deux cartons rouges alors que Tottenham luttait pour éviter la relégation. Sa relation avec les supporters s’est détériorée en conséquence, et il est juste de dire qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes en tant que capitaine du club. Tottenham a également recruté Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi, coéquipier de Romero en Argentine, tout en prolongeant le contrat de Micky van de Ven, donc l’équipe reste bien fournie en défense. Romero voulait clairement partir, et les chances de Tottenham de mener une véritable reconstruction sous Roberto De Zerbi sont désormais meilleures puisqu’il a obtenu ce qu’il voulait. Note : B-

    Pour l’Atlético de Madrid : Romero correspond absolument parfaitement au système de l’Atlético de Diego Simeone. C’est un défenseur agressif, porté vers l’avant, qui partage la mentalité de Simeone, celle de gagner à tout prix, ce qui signifie qu’il ne devrait avoir aucun mal à s’intégrer au vestiaire soudé du Metropolitano. Après le départ de Nahuel Molina vers la Roma, l’arrivée de Romero redonne de la solidité à la ligne défensive de l’Atlético. Il devrait probablement être le principal point d’ancrage du trio défensif de Simeone et s’employer à colmater les brèches qui ont conduit l’équipe à encaisser bien trop de buts la saison dernière, tout en apportant de précieuses qualités de leader. Ce n’est pas seulement une association parfaite, c’est aussi un choix intelligent qui devrait grandement aider l’Atlético à réduire l’écart sur Barcelone en tête de la Liga, et potentiellement à se rapprocher de ce titre de la Ligue des champions qui lui échappe encore. Le fait d’avoir réussi à l’obtenir pour un bon 20 M£ en dessous de sa véritable valeur marchande constitue aussi un énorme bonus. Cela pourrait permettre à l’Atlético de boucler un ou deux autres gros dossiers avant la fermeture du mercato. Note : A

    Pour Romero : Naples et l’Inter faisaient également partie des clubs intéressés par Romero, mais il n’avait d’yeux que pour l’Atlético, et le fait d’avoir forcé la réalisation de ce transfert lui procurera une grande satisfaction. L’équipe de Simeone est taillée pour ses qualités, et elles seront célébrées au Metropolitano comme elles ne l’ont jamais été dans le nord de Londres. En Premier League, les critiques voyaient en Romero un joueur à risque en raison de son style physique sans compromis, mais c’est précisément pour cela que l’Atlético l’a recruté. C’est le transfert idéal au moment idéal pour un joueur ambitieux qui veut lutter pour des trophées et briller chaque année sur la scène de la Ligue des champions. Tottenham ne pouvait pas lui offrir cette plateforme, même si le club semble de nouveau sur la bonne voie avec De Zerbi aux commandes. La Liga convient aussi mieux à Romero que la Premier League ; elle se joue à un rythme plus tactique qui permettra à Romero de couper les lignes de passe et de mieux lire le jeu. Il a aussi à ses côtés quatre coéquipiers en sélection argentine, dont Julian Alvarez et Giuliano Simeone, pour l’aider à s’intégrer rapidement. Note : A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 août : Mika Godts (de l’Ajax au Paris Saint-Germain, 55 M€)

    Pour l’Ajax : Un coup dur, mais aussi une belle rentrée d’argent pour les caisses du club. Le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, n’a même pas essayé de cacher qu’il espérait conserver Godts au moins une année de plus. L’ailier a pratiquement été l’unique éclaircie d’une campagne 2025-2026 par ailleurs bien morose pour le club d’Amsterdam. Godts a été le seul membre de l’effectif à atteindre la barre des deux chiffres à la fois en buts (17) et en passes décisives (15). Le perdre après le début de la nouvelle saison d’Eredivisie constitue donc un vrai contretemps. Cependant, comme Cruyff l’a en substance admis, l’Ajax n’est tout simplement pas en position de refuser le montant que le PSG a mis sur la table pour son élément le plus précieux. C’est la dure réalité financière dans laquelle le club vit depuis longtemps, et l’espoir est que le dernier grand talent sorti de la chaîne de production de l’Ajax, Abdellah Ouazane, aidera à combler le vide laissé par Godts, qui, faut-il aussi le rappeler, a été recruté à 17 ans en provenance de Genk en 2023 pour seulement 1 million d’euros. En ce sens, l’Ajax continuera simplement à faire ce qu’il fait, mais la question de savoir s’il dispose actuellement d’assez de qualité en attaque pour retrouver la Ligue des champions l’an prochain est désormais clairement sujette à débat. Note : B-

    Pour le PSG : Le signe le plus clair à ce jour que Bradley Barcola est sur le départ. Depuis le début, le sentiment est que le PSG est tout à fait disposé à encaisser une grosse somme pour l’attaquant français, qui était l’homme de trop en attaque la saison dernière, Barcola se retrouvant à plusieurs reprises sur le banc lors des grands matches. Cependant, les doubles champions d’Europe en titre ont habilement fait patienter des clubs comme Liverpool tout en renforçant leur secteur offensif avec des joueurs comme Maghnes Akliouche, Ferran Torres, et désormais Godts, avant de vendre Barcola au plus offrant. Et le plus intéressant, c’est que le départ du joueur de 23 ans devrait vraisemblablement couvrir le coût cumulé d’Aklouche, Torres et Godts, qui devrait offrir une couverture de qualité à l’ailier gauche titulaire Khvicha Kvaratskhelia. Note : A

    Pour Godts : C’est sans doute le test ultime de sa qualité. Après tout, si Barcola n’a pas réussi à s’installer durablement dans le onze de départ de l’équipe constellée de stars du PSG, quelles chances Godts a-t-il d’y parvenir ? Le joueur de 21 ans a une expérience limitée en Ligue des champions, avec seulement huit apparitions, et n’a même pas intégré le groupe de la Belgique pour la Coupe du monde de cet été en Amérique du Nord. On peut bien sûr faire valoir que Godts ne peut que bénéficier du fait de s’entraîner aux côtés de joueurs comme Kvaratskhelia et Ousmane Dembele, et il devrait avoir un temps de jeu conséquent en Ligue 1 et en Coupe de France, Luis Enrique faisant souffler ses cadres avant et après leurs rendez-vous européens en semaine. Cependant, difficile de ne pas se demander s’il s’agit vraiment du bon choix pour Godts à ce stade crucial et formateur de sa carrière, même s’il n’existe probablement pas de meilleur endroit sur la planète à l’heure actuelle pour qu’un ailier apprenne ce qu’il faut pour s’épanouir au plus haut niveau. Note : B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 août : Djed Spence (Tottenham vers l’Inter, 30 M€)

    Pour Tottenham : Quoi qu’on en dise, il s’agit encore d’une opération mercato assez déroutante de la part de Tottenham, qui a déboursé une somme énorme cet été, et sans doute trop payé, sans récupérer grand-chose via les ventes de joueurs. La cote de Djed Spence n’a jamais été aussi haute, après être devenu une sorte de héros culte pour l’Angleterre à la Coupe du monde grâce à des prestations défensives très solides, aussi bien au poste d’arrière droit que d’arrière gauche, lui qui a disputé les huit matches de l’Angleterre en Amérique du Nord. Parmi ses faits d’armes, une glissade salvatrice dans les derniers instants lors de la demi-finale contre l’Argentine, devenue virale. Et pourtant, le club du nord de Londres ne devrait récupérer qu’un total de 30 M£ (40,5 M$) pour le joueur de 26 ans, bonus compris. On peut réellement soutenir que Spence vaut presque le double après ses performances plus tôt dans l’été, d’autant qu’il lui reste encore trois ans de contrat, qu’il est très polyvalent, qu’il entre dans ses meilleures années et qu’il y a, bien sûr, la fameuse « taxe anglaise ». Les Spurs sont au moins bien fournis au poste de latéral après la signature libre d’Andy Robertson, avec Pedro Porro qui semble être le premier choix à droite et Destiny Udogie également présent dans l’effectif, mais beaucoup de supporters estimeront que Spence est une meilleure option qu’eux tous. Note : D

    Pour l’Inter : Cela ressemble à un vrai coup pour l’Inter, qui s’est rabattue avec succès sur Spence après avoir vu l’homme-clé Denzel Dumfries partir au Real Madrid à la fin de son contrat et avoir manqué ses cibles prioritaires Marco Palestra et Anan Khalaili, le premier ayant rejoint Chelsea et le second étant en passe de signer à Crystal Palace. Le marché était limité, compte tenu du besoin des Nerazzurri de recruter un piston spécialiste capable de s’intégrer au système à trois défenseurs de Cristian Chivu, mais Spence correspond parfaitement au rôle : latéral porté vers l’avant, aussi à l’aise pour se projeter que pour museler les ailiers adverses, l’international anglais est taillé sur mesure pour combler le vide béant sur le flanc droit de l’Inter. Même s’il ne sera pas forcément capable d’égaler l’importante menace offensive de Dumfries, Spence représente une amélioration sur le plan défensif et possède aussi la polyvalence nécessaire pour suppléer le brillant Federico Dimarco à gauche. Les champions d’Italie seront aussi ravis du montant. Il a été rapporté qu’ils s’étaient vu demander 38 M£ (51 M$) par les Spurs il y a environ un mois, mais leur patience et leur refus de paniquer ont porté leurs fruits puisqu’ils s’attachent les services du joueur de 26 ans pour un prix dérisoire. Note : A+

    Pour Spence : Manifestement pas désiré par Roberto De Zerbi, qui a presque entièrement remanié la défense de Tottenham cet été, Spence estimera sûrement qu’il passe à quelque chose de plus grand et de meilleur, et c’est mérité au vu de ses impressionnantes performances en Coupe du monde. Bien qu’il ait fini par s’imposer dans le nord de Londres, l’ancien de Middlesbrough a été beaucoup ballotté au cours de ses quatre années comme joueur des Spurs, ne disputant pas le moindre match lors de ses deux premières saisons, étant prêté à Rennes, Leeds et Gênes, et étant qualifié de « recrue du club » par Antonio Conte pendant le passage raté de l’Italien sur le banc. Après avoir flirté avec la relégation lors de chacune de ses deux saisons comme membre de l’effectif professionnel, il rejoint désormais un club qui fera encore figure de favori pour remporter la Serie A et qui disputera bien sûr la Ligue des champions, après avoir considérablement renforcé sa réputation en Amérique du Nord. L’Inter a recruté plus tôt dans le mercato John Stones, coéquipier de Spence avec l’Angleterre, et il devrait aider son collègue défenseur à s’installer avant ce qui s’annonce comme une nouvelle aventure passionnante à San Siro. Note : A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 août : Pep Chavarria (Rayo Vallecano à Chelsea, 18 M£)

    Pour le Rayo : Le finaliste de la Ligue Europa Conférence n’a peut-être pas obtenu autant qu’il l’aurait souhaité pour Pep Chavarria, mais il s’agit tout de même de la vente la plus chère de l’histoire du petit club madrilène. Il a été rapporté que le Rayo a continué à faire monter les enchères pendant les négociations, allant même jusqu’à réclamer à un moment le montant de sa clause libératoire de 50 M€ (43 M£/58 M$), mais un compromis important a été trouvé après le rejet de l’offre initiale de Chelsea, fixée à 15 M£ (20 M$). En vérité, le club n’était pas en position de force dans les discussions après que Chavarria a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre l’ouest de Londres et, à 28 ans, il n’est pas non plus un jeune espoir à très fort potentiel pour lequel le Rayo aurait pu exiger beaucoup plus. Malgré tout, cet argent aidera le club à se renforcer et à s’appuyer sur une deuxième huitième place consécutive en Liga la saison dernière. Note : B

    Pour Chelsea : Chelsea devait évidemment se renforcer sur le côté gauche de la défense après le départ rapide de Marc Cucurella pour le Real Madrid pendant la Coupe du monde, ce qui a laissé Jorrel Hato comme seul arrière gauche confirmé de l’effectif senior. Cependant, des interrogations subsisteront quant au fait de savoir si Chavarria aura le niveau requis, même s’il a été ciblé par Xabi Alonso. Le Rayo est le seul club de l’élite pour lequel il a joué au cours de sa carrière, et il a de très grands souliers à chausser, alors que Cucurella s’est imposé comme sans doute l’un des meilleurs à son poste sur la planète. Hato a affiché une belle forme lors de la dernière partie de la saison passée et bénéficie d’une très haute cote, donc Chavarria devrait surtout occuper un rôle de doublure et peut-être de mentor pour le jeune Néerlandais. Un package total de 22 M€ (19 M£/25 M$) représente une solution à bas coût pour un poste problématique par rapport à un joueur comme Lewis Hall, valorisé à 60 M£ (81 M$), même si cela finit par n’être qu’une solution à court terme. Note : B-

    Pour Chavarria : Quelle histoire ! Chavarria n’a décroché un transfert vers la deuxième division espagnole qu’à l’âge de 22 ans, lorsqu’il a rejoint le Real Saragosse, et il avait 24 ans lorsqu’il a franchi le cap vers la Liga, l’actuel entraîneur de Liverpool Andoni Iraola l’ayant recruté pour le Rayo en 2022. Il n’a cessé de progresser dans la capitale espagnole, devenant un élément clé en tant qu’arrière latéral agressif, porté vers l’avant et à l’aise balle au pied, aidant son équipe à atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière et disputant l’intégralité des 90 minutes lors de la défaite contre Crystal Palace. Désormais, à 28 ans, il réalise un transfert de rêve vers l’un des cadors de la Premier League, et il y a toutes les chances qu’il obtienne de nombreuses opportunités de faire ses preuves sous les ordres de son compatriote Alonso, qui est manifestement l’un de ses admirateurs. Note : A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 août : Ronald Araujo (de Barcelone à Liverpool, prêt)

    Pour Barcelone : Un mouvement sensé qui place le club dans une meilleure position à l’approche des dernières semaines du mercato estival. Liverpool prendrait en charge l’intégralité du salaire d’Araujo et, compte tenu de son statut parmi les plus gros salaires du Barça, cela libérera de la marge pour permettre aux champions de Liga d’inscrire davantage de nouvelles recrues. Araujo a été nommé capitaine au Camp Nou vers la fin de la saison dernière, mais n’a totalisé que 11 titularisations en championnat sous les ordres de Hansi Flick en 2025-25. Même si les qualités de leader et l’expérience de l’Uruguayen manqueront, le Barça ne s’appuie plus sur lui depuis un moment pour diriger l’arrière-garde. La dure réalité, c’est qu’Araujo n’entrait pas dans les plans de Flick et l’inclusion d’une option d’achat à 55 M€ (47 M£/64 M$) pour Liverpool pourrait permettre au Barça d’empocher une indemnité importante pour un joueur indésirable l’été prochain. C’était une opportunité inattendue qu’il fallait saisir, même s’il pourrait désormais être nécessaire pour Flick de recruter un autre défenseur, car l’effectif du Barça semblait déjà limité dans tous les secteurs. Note : B

    Pour Liverpool : Un acte de désespoir. Liverpool paierait 180 000 £ par semaine pour Araujo afin de soulager une crise défensive après le départ libre d’Ibrahima Konate au Real Madrid. Avec Joe Gomez et Giovanni Leoni blessés, et l’autre nouvelle recrue Jeremy Jacquet encore en phase de retour à 100 % après une opération de l’épaule, Liverpool devait faire venir un autre défenseur central. Araujo peut aussi évoluer au poste d’arrière droit, donc sur le papier il a du sens comme solution temporaire. Cependant, le joueur de 27 ans traîne lui aussi un historique de blessures contrasté et a eu du mal à convaincre au plus haut niveau ces dernières saisons. Reste à voir s’il peut s’adapter rapidement à l’intensité de la Premier League, ou trouver des automatismes fiables avec le capitaine du club Virgil van Dijk. Liverpool aurait rechigné à payer 60 M£ pour Ezri Konsa, cible plus tôt durant l’été, mais un investissement important sur le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre aurait représenté une option moins risquée. Araujo arrivera à Anfield avec beaucoup de pression sur les épaules et de nombreuses questions auxquelles répondre. Note : C-

    Pour Araujo : Une occasion en or de rejouer semaine après semaine et de retrouver confiance. Araujo a la chance qu’un autre grand club européen soit venu le chercher malgré ses difficultés de régularité, et il sera conscient des conséquences potentielles en cas d’échec. Il sera forcément extrêmement motivé à l’idée de faire taire ses détracteurs, avec l’objectif de reprendre vraiment du plaisir à jouer, après avoir traversé une période difficile l’an dernier qui l’a conduit à demander une pause pour sa santé mentale. Être porté par la ferveur d’Anfield donnera certainement à Araujo un énorme regain d’adrénaline. C’est aussi un défenseur qui aime défendre vers l’avant, qui apportera une vraie présence aérienne à la défense de Liverpool, tout en correspondant bien au système agressif d’Iraola. Ce nouveau départ pourrait être exactement ce dont l’international uruguayen a besoin, mais il devra éliminer les erreurs de base pour lesquelles il a été tant critiqué au Camp Nou. Note : B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 août : Trevoh Chalobah (de Chelsea à Côme, 36 M€)

    Pour Chelsea : Chelsea peut se réjouir d’avoir récupéré un montant assez conséquent pour un défenseur central qui n’a jamais vraiment atteint le plus haut niveau depuis son apparition en équipe première en 2021, et les 25 M£ plus 5 M£ de bonus représentent un bénéfice net pour un joueur formé au club. Cela dit, il est triste de voir partir l’un des leurs, et Chalobah a été une option fiable durant ce qui a été une période compliquée pour le club, répondant même présent à l’heure du besoin lorsqu’il a été rappelé de son prêt à Crystal Palace en janvier 2025 au milieu d’une crise de blessures en défense. Chelsea a toutefois recruté Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace et Levi Colwill est de nouveau apte après sa rupture du ligament croisé antérieur, donc des ventes de joueurs étaient nécessaires puisqu’ils comptaient 10 défenseurs centraux dans leur effectif. Il y a parmi eux de moins bons défenseurs que Chalobah, mais il semble que le club n’ait pas pu résister à la tentation d’encaisser un bénéfice net. Note : B

    Pour Como : Cela reflète les progrès de Como sous Cesc Fabregas qu’ils recrutent des joueurs de Chelsea en préparation de leurs débuts en Ligue des champions en 2026-2027. Le club italien a déjà montré son ambition en conservant Nico Paz une année supplémentaire, et techniquement, Chalobah va devenir le transfert le plus cher de son histoire. Il reste toutefois à voir qui sortira gagnant de cette opération ; même s’il est international anglais, Chalobah peut se montrer irrégulier et était devenu une cible des critiques pour une partie des supporters de Chelsea, tandis que d’autres se montraient plus indulgents en raison de ses 19 années de lien avec le club. Un montant total de 30 M£ (40 M$) paraît un peu élevé, mais Como espère que l’expérience de Chalobah en Premier League et en Europe se révélera inestimable, et le rythme plus lent de la Serie A pourrait très bien lui convenir. Note : C

    Pour Chalobah : Si l’on veut être brutalement honnête, Chalobah mérite clairement ce nouveau départ après avoir été baladé par Chelsea pendant plusieurs années. Il y a le sentiment que la direction des Blues essaie depuis quelque temps de le vendre pour réaliser un bénéfice ; il a refusé un transfert à Nottingham Forest en 2023, alors que Chelsea était disposé à le céder, et un an plus tard, son numéro de maillot lui a été retiré et il a été prêté à Palace, où il a impressionné, avant d’être rappelé cinq mois plus tard à cause des problèmes de blessures de son club propriétaire. Dix-huit mois plus tard, Chelsea a clairement indiqué par son activité sur le marché des transferts que Chalobah redescendrait dans la hiérarchie malgré le fait qu’il ait été son défenseur central le plus utilisé la saison dernière, et le fait qu’il représente un bénéfice net a évidemment influencé la décision de le laisser partir avant des joueurs comme Wesley Fofana ou Tosin Adarabioyo. À 27 ans, c’est enfin une rupture nette pour le défenseur, qui peut se réjouir de jouer la Ligue des champions et de découvrir une nouvelle culture dans l’une des régions les plus prisées d’Europe, sur les rives du lac de Côme. Il serait peu surprenant de le voir bien s’adapter à la vie en Serie A. Note : A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 août : Bruno Guimaraes (de Newcastle à Arsenal, 75 M£)

    Pour Newcastle : Un désastre total pour Newcastle. Le fait d’avoir laissé partir Sandro Tonali à Tottenham pour 100 M£ a laissé un énorme vide au milieu de terrain, mais sans Guimaraes, cela ressemble désormais au gouffre de Springfield dans Les Simpson, alors que le Brésilien a été le meilleur joueur de Newcastle tout au long d’une campagne 2025-2026 mouvementée. Il est injuste d’attendre de la nouvelle recrue Sean Steur qu’il fasse oublier Guimaraes à seulement 18 ans, et irréaliste aussi, sachant que le Néerlandais n’a marqué qu’une seule fois lors de sa première saison complète avec l’équipe première de l’Ajax. Guimaraes a terminé meilleur buteur de Newcastle en Premier League la saison dernière avec neuf buts, et ses cinq passes décisives représentaient également le meilleur total de l’équipe. En tant que capitaine, l’international brésilien a aussi montré l’exemple et a souvent porté ses coéquipiers à bout de bras. Matthias Jaissle a un travail monumental devant lui pour stabiliser l’entrejeu une fois qu’il aura officiellement remplacé Eddie Howe sur le banc, et si un remplaçant de Guimaraes avec une expérience suffisante n’est pas trouvé immédiatement, la mission pourrait s’avérer impossible. Note : F

    Pour Arsenal : Une opération très intelligente réalisée par Mikel Arteta, qui cherche à s’appuyer sur le retour tant attendu d’Arsenal au sommet du football anglais. Guimaraes peut facilement s’intégrer aux côtés de Martin Odegaard comme numéro 8 et alléger la charge créative qui repose sur le capitaine d’Arsenal. Il apportera davantage de dynamisme en attaque et plus d’agressivité en défense, lui qui a remporté plus de duels que n’importe quel joueur d’Arsenal en Premier League la saison dernière. Les supporters d’Arsenal peuvent être certains que Guimaraes sera performant d’entrée, compte tenu de son expérience et du fait qu’il correspond parfaitement au style privilégié par Arteta. La puissance du milieu de terrain a été l’une des principales raisons du succès d’Arsenal en 2025-2026, et il est difficile de voir quel adversaire national pourrait désormais prendre le dessus sur eux maintenant que Guimaraes a complété leur redoutable axe central. Cela pourrait aussi être le cas en Ligue des champions s’ils retrouvent le Paris Saint-Germain, ce qui est très encourageant pour leurs chances de décrocher enfin ce trophée qui les fuit tant. Note : A

    Pour Guimaraes : À 28 ans, le moment est idéal pour que Guimaraes franchisse un cap et rejoigne l’un des clubs d’élite en Europe. Il est en pleine force de l’âge, comme il l’a prouvé sans l’ombre d’un doute lors de la Coupe du monde, en offrant quatre buts au Brésil tout en rivalisant avec Vinicius Junior en matière d’influence, avant toutefois une élimination cauchemardesque en huitièmes de finale face à la Norvège. Guimaraes était devenu trop grand pour Newcastle depuis un moment déjà, et Arsenal lui offrira la plateforme nécessaire pour atteindre une dimension mondiale et se battre régulièrement pour les plus grands trophées. Il est techniquement brillant dans les petits espaces, a l’œil pour la passe qui fait la différence, et donne le ton grâce à son activité incessante sans ballon. Ajoutez à cela sa polyvalence et sa mentalité de battant, et Guimaraes coche vraiment toutes les cases du héros culte taillé sur mesure pour les fidèles d’Arsenal, un joueur qui ne sera absolument pas impressionné par l’énorme montant déboursé pour le recruter. Note : A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 août : Franco Mastantuono (du Real Madrid à la Fiorentina, prêt)

    Pour le Real Madrid : Envoyer Mastantuono en prêt constitue un nouveau coup dur pour la cellule de recrutement madrilène, après des problèmes d’adaptation similaires pour le prodige brésilien Endrick. Le club espérera évidemment que Mastantuono retrouve son rythme en Italie de la même manière qu’Endrick l’a fait à Lyon, mais il n’y a aucune garantie. La Serie A est un championnat impitoyable sur les plans physique et tactique, et многое dépendra de la rapidité avec laquelle Mastantuono s’adaptera. Si ce n’est pas le cas, il y a un risque qu’il revienne à Madrid l’été prochain avec une confiance encore plus entamée et une valeur marchande nettement revue à la baisse. À l’inverse, le Real pourrait malgré tout ne pas avoir d’utilité pour Mastantuono même s’il réussit à la Fiorentina, après avoir bouclé les arrivées de Yan Diomande et Bernardo Silva, ce qui le fait encore reculer dans la hiérarchie de l’effectif. On peut dire que Mastantuono a été mal géré par son club propriétaire, et il y a désormais beaucoup d’obstacles sur sa route pour relancer sa carrière madrilène. Note : F

    Pour la Fiorentina : Une excellente recrue à faible risque pour la Viola, qui cherche à rebondir après une saison 2025-2026 décevante, même si le club devra prendre en charge une part importante de son salaire annuel de 3,5 M€. Mastantuono apportera assurément davantage de qualité à l’effectif de Fabio Grosso, ainsi que de la polyvalence, puisque le joueur de 18 ans peut évoluer en numéro 10 ou sur l’aile droite, et il aura à cœur de faire mentir ses détracteurs et de retrouver l’équipe nationale argentine. C’est aussi un choix intelligent pour la Fiorentina, car Mastantuono possède la double nationalité argentine et italienne, ce qui signifie que le club peut encore recruter deux joueurs non ressortissants de l’UE en provenance de championnats étrangers dans le respect du règlement de la Serie A avant la fermeture du mercato. Nouer une bonne relation avec Madrid pourrait aussi déboucher sur des opérations similaires à l’avenir, surtout si Mastantuono s’épanouit au Stadio Artemio Franchi. Note : A+

    Pour Mastantuono : Une immense déception. Mastantuono est arrivé au Real avec beaucoup d’attentes, pour un transfert de 63 M€ qui ressemblait à un coup de maître au vu des promesses aperçues à River Plate. Malheureusement, le saut entre l’Argentine et un grand championnat européen s’est avéré trop important. Il a disputé 35 matches avec le Real Madrid en 2025-2026, mais seulement 17 comme titulaire, et son maigre bilan de trois buts ne justifiait guère l’emballement autour de lui. Mastantuono a aussi été gêné par une blessure persistante à l’aine, et sa frustration se lisait clairement dans son langage corporel, surtout lorsqu’il a été expulsé pour avoir inutilement contesté l’arbitre lors d’une défaite contre Getafe. Il est clair que l’adolescent a encore beaucoup à faire pour gagner en maturité, et un transfert en Serie A lui offrira l’espace nécessaire pour le faire loin de l’exposition intense du Bernabéu. C’est assurément un coup d’arrêt dans la carrière de Mastantuono, mais l’accord avec la Fiorentina ne comprend pas d’option d’achat, donc ses rêves de réussir dans la capitale espagnole ne sont pas encore totalement anéantis. Note : D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 août : James Trafford (de Manchester City à Leeds United, 45 M£)

    Pour Manchester City : Il faut vraiment s’interroger sur la gestion de James Trafford par City et Pep Guardiola. Revenu de Burnley l’été dernier après être parti en 2023 pour devenir titulaire ailleurs, il devait enfin être le n°1 à l’Etihad Stadium la saison dernière après le départ d’Ederson. Mais seulement trois matches après le début de la nouvelle campagne, le club a jugé bon de faire venir Gianluigi Donnarumma, l’un des meilleurs gardiens du monde, en provenance du PSG, faisant immédiatement reculer le jeune Anglais dans la hiérarchie. City s’est forgé une réputation en privilégiant sans états d’âme les impératifs économiques aux émotions et aux sentiments, et d’un point de vue financier, le club sera très heureux d’avoir réalisé un bénéfice assez important sur un joueur pour lequel il a finalement payé 27 M£ à Burnley il y a 12 mois et qui n’était qu’un gardien de coupe sous Guardiola la saison dernière. Il est dommage de voir encore un autre jeune joueur très coté, issu de l’académie et avec un potentiel pour l’équipe première, s’en aller, mais c’est tout simplement ainsi que fonctionne le modèle de City, pour le meilleur ou pour le pire. Note : C+

    Pour Leeds : Cela ressemble à un sacré coup pour Leeds, qui s’est discrètement renforcé cet été et pourrait jouer les outsiders pour une place européenne s’il joue bien ses cartes la saison prochaine. Trafford rejoint à Elland Road l’agent libre convoité Harry Wilson et le très prometteur défenseur de Bosnie-Herzégovine Tarik Muharemovic, apportant une solution de tout premier plan à un poste problématique pour Leeds. Considéré comme le futur n°1 de l’Angleterre, le joueur de 23 ans était également apprécié de Newcastle, et il aurait pu avoir l’embarras du choix parmi les clubs de Premier League. Le fait qu’il ait choisi Leeds est significatif, et il doit croire que le club peut remonter au classement et éviter de lutter pour le maintien sous les ordres de Daniel Farke la saison prochaine. L’offre globale de 45 M£ (60,5 M$) est conséquente pour quelqu’un qui vient de passer une saison complète dans un simple rôle de doublure, mais si Trafford atteint son plein potentiel dans le Yorkshire, alors Leeds pourrait très bien demander à l’un des grands d’Europe le double de cette somme dans les années à venir. Note : B+

    Pour Trafford : Une deuxième tentative loin de Manchester City pour Trafford, qui a enfin une vraie chance de s’imposer durablement comme n°1 en Premier League, sauf relégation surprise à la fin de la saison 2026-2027. Le gardien avait clairement besoin d’un nouveau départ, après avoir parlé ouvertement la saison dernière de son besoin de jouer davantage, et il espérera que ce transfert le mette sur la voie pour succéder à Jordan Pickford, désormais âgé de 32 ans, comme n°1 de l’Angleterre. Trafford sera en concurrence directe avec le gardien d’Everton en Premier League, et s’il parvient à faire remonter Leeds au classement tout en attirant l’attention de Thomas Tuchel, il a toutes les chances d’obtenir sa chance après avoir été inclus dans le groupe du technicien allemand pour la Coupe du monde malgré son statut de doublure à City. Certains remettront en question la décision de rejoindre Leeds plutôt que Newcastle ou les clubs du soi-disant « big six », mais Trafford sera l’indiscutable n°1 à Elland Road et la pression sera bien moindre sur ses épaules. Il pensera, sans le dire, pouvoir utiliser ce transfert comme un tremplin vers de plus grandes choses. Note : B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 août : Yan Diomande (du RB Leipzig au Real Madrid, 140 M€)

    Pour le RB Leipzig : Réaliser un bénéfice de 120 M€ sur un joueur recruté seulement un an plus tôt, c'est une opération exceptionnelle pour le RB Leipzig. Des joueurs comme Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai et Dani Olmo ont tous peaufiné leur jeu à la Red Bull Arena avant de passer à l'échelon supérieur, et Diomande pourrait bien devenir leur plus belle réussite à ce jour. Cependant, il sera très difficile de le remplacer. Diomande a été la force motrice du parcours de Leipzig vers une troisième place en Bundesliga la saison dernière, et a développé une relation presque télépathique avec le milieu vedette du club, Christoph Baumgartner. Sans les dribbles électrisants, la finition précise et les passes progressives de Diomande, Leipzig pourrait avoir du mal à retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Cela dit, Leipzig n'est pas étranger à ce type de grosse vente de ses meilleurs atouts ; en réalité, tout son modèle de transferts repose là-dessus. Le club s'en remettra et dénichera bientôt une nouvelle pépite, et si Diomande s'adapte immédiatement au Real, cela ne fera que renforcer sa réputation de dénicheur de talents d'élite. Note : B-

    Pour le Real Madrid : Le Real Madrid a surpayé pour Diomande, mais cela semble être le seul moyen d'attirer ses principales cibles sur le marché actuel. Le club avait clairement besoin de davantage de solutions sur les ailes, Rodrygo n'étant pas attendu avant 2027 alors qu'il poursuit sa convalescence après une opération du ligament croisé antérieur, et Diomande est assez polyvalent pour évoluer sur les deux flancs. Il a été avancé que l'adolescent avait été recruté pour remplacer Vinicius Junior, alors qu'Arsenal pousse pour recruter le Brésilien, mais Diomande a évolué à droite lors de la majorité de ses 36 apparitions avec Leipzig la saison dernière. Il pourrait être le complément parfait du latéral offensif Trent Alexander-Arnold, et correspond idéalement au système préféré en 4-2-3-1 de Jose Mourinho, avec la vitesse et l'agilité nécessaires pour déstabiliser les défenses, ainsi que la puissance et l'intensité pour se battre à la récupération. Diomande reste brut, mais il a montré une capacité à apprendre vite, et sa familiarité avec la Liga devrait aussi faciliter son processus d'adaptation. Devancer des clubs comme le PSG et Liverpool pour obtenir la signature de Diomande montre également que Madrid reste le club le plus attractif de la planète, même après deux saisons sans trophée. Note : B

    Pour Diomande : Un transfert de rêve pour couronner une ascension vers le statut de star sans précédent. La plupart des observateurs occasionnels ignoraient l'existence de Diomande à la même époque l'an dernier, lorsqu'il a rejoint Leipzig en provenance de Leganes pour 20 M€, après la relégation du club de Liga en 2024-2025. En effet, Diomande n'avait disputé que 10 matches de championnat lors de son unique saison à Leganes, après avoir débuté en réserve, mais Leipzig était convaincu de son immense potentiel. Il s'est rapidement imposé comme une superbe trouvaille pour le club allemand, avec 23 contributions décisives toutes compétitions confondues lors de sa première saison complète chez les professionnels. Une convocation pour la Coupe du monde a suivi, et Diomande a été à la hauteur sur la plus grande scène alors que la Côte d'Ivoire a atteint les seizièmes de finale. À ce moment-là, le joueur de 19 ans était devenu une cible pour une multitude de grands clubs européens, mais il n'avait sans doute jamais imaginé que Madrid viendrait frapper à sa porte. Reste à voir comment Diomande gérera la pression du Bernabéu et une étiquette à 140 M€, mais il est vraiment remarquable qu'il se retrouve déjà dans cette position, ce qui fait de lui un gagnant quoi qu'il arrive. Note : A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 août : Mohamed Salah (de Liverpool à Trabzonspor, libre)

    Pour Liverpool : Salah aurait probablement dû quitter Anfield à l’issue de la campagne 2024-2025, sur une note à la hauteur de la constance surhumaine qu’il avait affichée sous le maillot de Liverpool lors des huit années précédentes. Cependant, il n’était pas surprenant que Salah accepte l’offre de prolongation de deux ans du club après avoir mené leur course vers le titre de Premier League sous les ordres d’Arne Slot, et personne n’aurait pu prédire à quel point il allait décliner la saison suivante. L’Égyptien n’a inscrit que 12 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, alors que Liverpool a chuté à la cinquième place de Premier League et n’a remporté aucun trophée, et il s’en est publiquement pris à Slot ainsi qu’à la direction du club après avoir été contraint de s’asseoir sur le banc. Plusieurs membres de l’effectif ont été dramatiquement en dessous de leur niveau, notamment les recrues record Alexander Isak et Florian Wirtz, mais Salah a été le principal responsable de la rupture de l’harmonie dans le vestiaire en raison de sa mauvaise attitude. Liverpool avait aussi meilleure allure sans Salah sur le terrain, car son efficacité offensive s’est tarie et son manque de travail défensif a été exposé après le départ de Trent Alexander-Arnold. Avec le recul, Liverpool n’aurait jamais dû enfreindre sa règle de longue date consistant à ne pas offrir de contrats de plusieurs années aux joueurs de plus de 30 ans. Son nouveau contrat signalé à 400 000 £ par semaine a finalement été résilié d’un commun accord, une perte de temps et d’argent pour toutes les parties concernées. Le fait de ne même pas avoir obtenu d’indemnité de transfert pour Salah, qui était une cible de longue date de la Saudi Pro League, est aussi une aberration. Note : D

    Pour Trabzonspor : L’un des plus gros coups de l’histoire de la Super Lig turque. Les meilleures années de Salah sont certainement derrière lui à 34 ans, mais faire signer pour deux ans le joueur de l’année PFA 2025 reste un exploit incroyable pour un club de la dimension de Trabzonspor, qui n’a remporté la Super Lig qu’une seule fois ce siècle et reste clairement dans l’ombre de Galatasaray et Fenerbahçe. Le club espérera logiquement réduire l’écart avec ses grands rivaux après avoir attiré l’un des meilleurs buteurs et créateurs de sa génération. C’est un transfert libre de rêve qui devrait aussi sensiblement renforcer le rayonnement mondial de Trabzonspor, dans la continuité de la récente prolongation du prêt du gardien de Manchester United Andre Onana. Si Salah parvient à créer immédiatement une entente avec Paul Onuachu, qui a terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts en championnat pour Trabzonspor, ils pourraient lutter pour la première place et réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Note : A

    Pour Salah : Quelle que soit la façon dont on le présente, passer du statut de meilleur joueur de Premier League à un transfert libre vers la Turquie en l’espace de 12 mois est humiliant pour Salah. Il a payé le prix ultime pour avoir fait passer ses intérêts avant les besoins de Liverpool et de ses coéquipiers, s’aliénant au passage même ses supporters les plus fidèles, et il est désormais destiné à terminer sa brillante carrière dans l’indifférence. Il semble qu’aucun autre grand club en Europe n’ait manifesté d’intérêt pour l’ancien joueur de la Roma, ce qui est accablant compte tenu de son statut d’agent libre. Salah devrait retrouver son sens du but en Turquie, mais seulement parce qu’il s’agit d’une énorme baisse de niveau. Ce transfert ne fait rien pour renforcer son héritage, et il regrettera sûrement en privé la façon dont les choses se sont terminées à Anfield. S’il avait mis son ego de côté, Salah ferait partie du nouveau départ enthousiasmant de Liverpool sous les ordres du nouvel entraîneur Andoni Iraola au lieu de peiner à rester pertinent dans un championnat de second rang. Note : D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 août : Jordan Henderson (de Brentford à Chelsea, libre)

    Pour Brentford : Un dossier étrange pour Brentford, qui n’allait jamais vraiment se mettre en travers de la route de Henderson, 36 ans, lorsque Chelsea s’est manifesté, allant même jusqu’à lui faciliter la tâche en résiliant son contrat. L’international anglais a toutefois été un élément important de ce que Keith Andrews a construit de manière inattendue au Gtech Stadium la saison dernière, avec 32 apparitions en Premier League et une place de titulaire la plupart du temps. Son départ a donc laissé un vide important dans un milieu de terrain qui avait déjà besoin d’être renforcé après le départ définitif de Frank Onyeka à Coventry et le transfert de l’ancien capitaine Christian Norgaard à Arsenal l’été dernier. Après un mercato jusque-là plutôt calme, les Bees sont passés à l’action de manière spectaculaire sur le marché ; le milieu défensif malien de Lens, Mamadou Sangare, très coté, a rejoint le club pour un montant record de 41 millions de livres sterling (55 millions de dollars) afin de remplacer l’international anglais. Les qualités de leader de Henderson seront toutefois presque impossibles à remplacer. Note : C

    Pour Chelsea : Avec Danny Welbeck qui a lui aussi rejoint Stamford Bridge, cela marque un sacré virage par rapport à la stratégie de recrutement précédente de Chelsea, largement moquée, qui consistait à tenter d’entasser certains des meilleurs jeunes talents dans l’espoir aveugle qu’ils puissent devenir des stars de tout premier plan à l’avenir. Capitaine vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, respecté pour ses qualités de leader et comptant parmi ses nombreux admirateurs l’ancien entraîneur de Chelsea et actuel sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel, Henderson apportera toutes les qualités que Chelsea recherche dans sa volonté d’injecter de l’expérience, de la stabilité et de la maturité à un effectif qui en a cruellement manqué ces dernières années. S’il y aura des interrogations sur ce qu’il apportera sur le plan footballistique, il est assez clair que le joueur de 36 ans n’a pas été recruté pour ses qualités sur le terrain, mais plutôt pour ce qu’il offrira en dehors. Il a toutefois montré la saison dernière qu’il pouvait être une présence rassurante, et son tempérament ainsi que son savoir-faire pourraient s’avérer inestimables dans ces situations marginales où Chelsea a souvent flanché. Il devra néanmoins convaincre les supporters, compte tenu de son passé à Liverpool, mais il semble que la Coupe du monde ait été assez transformatrice pour sa réputation, puisqu’il a montré son caractère en se rendant disponible et en s’entraînant même après avoir subi une fracture du bras aussi rare qu’accidentelle à la suite du huitième de finale contre le Mexique. Note : B+

    Pour Henderson : À 36 ans, c’était une opportunité tout simplement trop belle pour être refusée pour Henderson, et il n’aura même pas à déménager puisqu’il passe d’un club de l’ouest londonien à un autre. L’ancien capitaine de Liverpool deviendra vraisemblablement immédiatement l’un des lieutenants les plus dignes de confiance d’Alonso, et la responsabilité qui lui sera confiée dans le vestiaire sera à coup sûr très attrayante pour lui à ce stade de sa brillante carrière. En plus d’apporter en dehors du terrain, il devra aider à ouvrir une nouvelle ère loin des pelouses alors que Chelsea cherche à revoir sa culture et à transformer un jeune effectif prometteur en prétendant régulier aux trophées majeurs. Cela ressemble à une mission que Henderson savourera, et il ne serait pas surprenant de le voir réussir. Un contrat de deux ans, qui le couvre jusqu’à l’âge de 38 ans, âge auquel il pourrait très bien prendre sa retraite de toute façon, n’est que la cerise sur le gâteau. Note : A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 août : Valentin Barco (de Strasbourg à Chelsea, 34 M£)

    Pour Strasbourg : Chelsea aurait déboursé 34 M£ (46 M$) pour recruter Barco en provenance de son club frère, un montant conséquent au vu de son manque d'expérience au plus haut niveau. Il s'agit du 13e accord conclu entre les deux clubs depuis le début de la saison 2025-2026, mais seulement du troisième transfert définitif, et Strasbourg sera triste de voir partir l'Argentin. Barco a été impliqué sur six buts en Ligue 1 la saison dernière, aidant le club à terminer dans le top 8 pour la deuxième année consécutive, et il a également joué un rôle clé dans le parcours jusqu'aux demi-finales de la Ligue Conférence. Capable d'évoluer à la fois comme meneur de jeu reculé et comme numéro 8 box-to-box, Barco a offert à Strasbourg une vraie capacité de progression dans le jeu grâce à sa qualité de passe, tout en couvrant chaque mètre du terrain sans le ballon. La nature de la relation entre Strasbourg et Chelsea rend inévitable la perte de leurs meilleurs talents, mais le départ de Barco pourrait être très préjudiciable à leurs chances de se rapprocher d'une qualification pour la Ligue des champions. Note : C-

    Pour Chelsea : Recruter Barco semblait presque une évidence pour Chelsea après sa saison de l'éclosion à Strasbourg, et le joueur de 22 ans a aussi acquis une notoriété mondiale après son accrochage houleux avec Jude Bellingham lors de la Coupe du monde. Il est peu probable que Barco s'impose immédiatement comme titulaire régulier à Chelsea, mais il correspond parfaitement au système fluide et axé sur le contrôle de Xabi Alonso. Le jeune joueur offrira à Alonso une option supplémentaire à la fois à la base du milieu de terrain et sur le côté gauche, Barco s'étant initialement fait un nom comme latéral. Avec une énorme qualité technique et de l'agressivité, Chelsea pourra compter sur Barco pour faire circuler le ballon dans le camp adverse et se dépenser sans compter pour le récupérer. Sa présence atténuera certainement le coup dur si Enzo Fernandez finit par être attiré par le Real Madrid, et il a encore un fort potentiel à exploiter. Note : B+

    Pour Barco : Une deuxième chance en Premier League qu'il n'imaginait probablement pas arriver aussi vite après son départ de Brighton, où il n'a joué que huit mois avant d'être prêté à Séville puis à Strasbourg, ce dernier l'ayant recruté définitivement l'été dernier. Barco a beaucoup appris au cours des deux dernières saisons, et sa transition au milieu de terrain à Strasbourg l'a obligé à travailler l'aspect physique de son jeu. Il sera bien mieux préparé cette fois à l'intensité du football anglais, et Alonso est l'entraîneur idéal pour l'amener au niveau supérieur. L'expérience de travailler avec Lionel Messi & Cie sur la scène redoutable de la Coupe du monde sera également très bénéfique à Barco, malgré le fait qu'il n'ait joué que 19 minutes dans le tournoi avec l'Argentine. Il devra peut-être aussi s'habituer à un rôle secondaire à Chelsea, mais s'il se montre patient et assimile autant que possible les enseignements d'Alonso et des cadres de Chelsea, Barco pourrait devenir un membre important de l'ambitieux projet BlueCo dans les années à venir. Note : B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1er août : Danny Welbeck (de Brighton à Chelsea, 5 M£)

    Pour Brighton : Il est en réalité difficile de surestimer à quel point il s’agit d’un coup dur pour Brighton, qui se voit privé de l’homme qui a terminé meilleur buteur du club avec une nette avance la saison dernière, et de son troisième meilleur buteur de toute son histoire à égalité. Le club n’en voudra certainement pas à Danny Welbeck de partir, surtout lorsqu’une opportunité aussi improbable s’est présentée à lui à l’âge de 35 ans, mais cela n’en restera pas moins douloureux. L’entraîneur Fabian Hurzeler sera déterminé à lui trouver un remplaçant digne de ce nom, d’autant que le jeune attaquant grec très prometteur Stefanos Tzimas est toujours sur la touche après avoir subi la redoutée rupture du ligament croisé antérieur en décembre. À l’heure actuelle, son compatriote Charalampos Kostoulas et l’attaquant allemand Georginio Rutter sont leurs seules options, même si Evan Ferguson est de retour de son prêt à la Roma. On ne sait pas encore clairement vers qui le club se tournera sur le marché des transferts, mais il ne serait pas surprenant que le nom de Liam Delap ait été évoqué lors des discussions avec Chelsea au sujet du transfert de Welbeck à Stamford Bridge. Note : D

    Pour Chelsea : Chelsea avait indiqué il y a quelque temps déjà qu’il chercherait des joueurs ayant fait leurs preuves en Premier League, « matures » et « émotionnellement solides », en laissant derrière lui sa politique de transferts axée sur la jeunesse après une nouvelle campagne terriblement décevante sous la houlette de BlueCo. Welbeck apporte assurément tout cela en abondance, malgré le fait qu’il soit dans le crépuscule de sa carrière. Il ne viendrait d’ailleurs pas faire de la figuration. Malgré ses 35 ans, l’attaquant de Brighton sort de la meilleure saison de sa carrière en Premier League sur le plan du nombre de buts en 18 ans (13), son deuxième meilleur total étant arrivé en 2024-2025. Il a même inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives en 19 apparitions en championnat contre Chelsea, le premier avec Sunderland dès 2010 et le plus récent en avril de cette année. Il semble parti pour jouer les doublures de Joao Pedro, ce qui signifie que les Blues ont du travail à faire dans le sens des départs, avec Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha et Shim Mheuka parmi les nombreux attaquants sous contrat au club. Faire signer Welbeck est évidemment un pari à court terme, mais Chelsea espérera que sa présence et son leadership pourront avoir un effet à long terme. Il a montré qu’il était toujours parfaitement capable d’être performant. Note : B+

    Pour Welbeck : À ce stade de sa carrière, c’était une opportunité que Welbeck ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Il peut désormais ajouter Chelsea à un CV déjà impressionnant, où il aura l’occasion de travailler avec un entraîneur révéré en la personne de Xabi Alonso et, vraisemblablement, se verra accorder une influence importante dans le vestiaire alors que le club cherche à retrouver de la stabilité et du leadership. Il ne sera pas un titulaire régulier, mais il y a toutes les chances qu’il obtienne un temps de jeu conséquent en sortie de banc lorsque Pedro sera laissé au repos, tandis qu’il devrait mener l’attaque lors des premiers tours des compétitions de coupe. Un contrat de deux ans signifie également que, si Chelsea se qualifie, il pourrait avoir une dernière occasion de jouer la Ligue des champions en 2027-2028. Welbeck retrouvera aussi Pedro, avec qui il avait noué une forte relation à Brighton, et pourrait être le mentor parfait pour lui, ainsi que pour Delap dans le cas où les Blues le conserveraient. Note : A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 juillet : John Stones (de Manchester City à l’Inter, libre)

    Pour Manchester City : Le départ émouvant de John Stones a été confirmé à la fin de la saison du club, mais il était en vérité inévitable. Le défenseur a été miné par les blessures pendant toute sa période à Manchester City, mais particulièrement lors des deux dernières années de son contrat, ce qui a toujours rendu peu probable l’idée qu’une prolongation lui soit offerte. L’ancien manager de City, Pep Guardiola, avait laissé entendre dès le début de la saison 2025-2026 que Stones faisait face à une bataille difficile pour obtenir un nouveau contrat, et un problème à la cuisse subi pendant l’hiver, qui l’a écarté des terrains pendant 18 matches, a probablement ruiné ses chances à cet égard. Néanmoins, le défenseur central a tout de même vécu une décennie brillante à l’Etihad, devenant une pièce maîtresse de l’arrière-garde et aidant le club à réaliser un célèbre triplé en 2022-2023, dont cette toute première Ligue des champions tant attendue. Stones entrera sans aucun doute dans l’histoire comme une légende du club malgré ses problèmes physiques, mais une séparation avait probablement du sens à ce stade. Même s’il était encore sous contrat, il n’aurait pas rapporté une indemnité très élevée. Après que le joueur de 32 ans a été lié à Chelsea, City sera probablement aussi satisfait qu’il ne rejoigne pas un rival de Premier League. Note : B

    Pour l’Inter : Évidemment, compte tenu de ses problèmes de blessures, ce transfert comporte un risque important pour l’Inter, même s’il s’agit d’une arrivée libre. Cependant, le club espérera avoir compensé ce risque en convainquant Stones de signer un contrat de deux ans qui vaudrait, selon les informations, environ 115 000 £ par semaine, soit nettement moins que ce qu’il gagnait à l’Etihad. Désormais, le champion d’Italie doit simplement espérer que l’international anglais pourra rester en forme, car de sérieuses questions se poseront sur sa résistance physique. Quand il est à son meilleur niveau, il reste l’un des meilleurs défenseurs centraux relanceurs du moment, comme il l’a montré avec plusieurs prestations solides à la Coupe du monde plus tôt durant l’été. La Serie A est en quelque sorte un refuge pour les joueurs vétérans, et l’Inter doit croire que le rythme plus lent en Italie imposera moins d’exigences physiques à un joueur dont le corps l’a souvent laissé tomber en Premier League. Stones remplace Francesco Acerbi qui, à 38 ans, représentait peut-être la preuve que l’Anglais pouvait potentiellement jouer encore de nombreuses années dans un championnat moins intense. Les Nerazzurri considéreront aussi peut-être cela comme un joli coup, après avoir, selon les informations, devancé notamment Chelsea et Arsenal dans le dossier du défenseur. Note : B

    Pour Stones : Stones avait probablement besoin d’un nouveau départ, et il espérera laisser définitivement ses problèmes physiques derrière lui en Italie. Non seulement c’est l’occasion de découvrir un nouveau championnat et une nouvelle culture, mais il continuera aussi à lutter pour de grands trophées sur la scène nationale comme en Europe avec le club qui est actuellement la force dominante en Italie. Il ne le sait peut-être pas encore mais, à 32 ans, Stones a très bien pu prolonger sa carrière de deux ans en échangeant l’intensité de la Premier League contre le rythme plus lent de la Serie A, et à ce stade avancé de sa carrière il devrait être parfaitement adapté à la vie là-bas. Il retrouvera son ancien coéquipier de City Manuel Akanji à San Siro et estimera avoir de bonnes chances d’être titulaire dans le système à trois défenseurs de Cristian Chivu aux côtés du brillant Alessandro Bastoni. Cela pourrait, à son tour, lui permettre de rester dans la course en sélection, s’il souhaite poursuivre sa carrière avec l’Angleterre au-delà de l’été après la déception d’une élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Note : A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 juillet : Maxence Lacroix (Crystal Palace à Chelsea, 52 M£)

    Pour Palace : Cela fait moins de deux ans que Palace a déboursé seulement 18 M£ pour recruter Lacroix à Wolfsburg, alors âgé de 24 ans, donc le club sera ravi d’avoir presque triplé sa mise en un laps de temps aussi court, preuve une nouvelle fois de l’efficacité de son modèle économique. Le défenseur central s’est développé exactement comme le club l’espérait, en devenant un élément clé des équipes victorieuses en FA Cup et en Ligue Europa Conférence lors des deux dernières saisons sous Oliver Glasner. Au vu de ses performances en tant que défenseur dominant et à l’aise balle au pied, Palace s’attendait à susciter de l’intérêt pour l’international français et aurait été au courant du désir de Lacroix de se tester au plus haut niveau. Le club peut estimer qu’il aurait pu obtenir davantage, compte tenu de l’inflation du marché, mais cet argent sera tout de même très utile pour équilibrer les comptes après les grosses dépenses des Eagles en janvier pour Brennan Johnson et Jorgen Strand Larsen. Note : A-

    Pour Chelsea : BlueCo poursuit sa volonté d’ajouter davantage d’expérience de la Premier League et de qualité. Chelsea avait désespérément besoin de revoir sa hiérarchie en défense centrale, aucune de ses nombreuses options actuelles ne s’imposant comme une solution fiable à long terme, à l’exception de Levi Colwill, de retour en forme. En dehors de l’international anglais, c’est un peu le désordre ; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi et Mamadou Sarr ont tous soufflé le chaud et le froid, et leurs avenirs sont donc incertains. Par conséquent, il a été rapporté que Chelsea pourrait même aller chercher un autre défenseur central après l’arrivée de Lacroix, Jacobo Ramon de Côme figurant parmi les noms évoqués, ce qui signifierait probablement le départ de plusieurs membres du groupe actuel. Le club de l’ouest londonien estimera sans doute que, même si le montant est un peu élevé, 52 M£ (69 M$) représentent une valeur assez correcte sur le marché actuel pour un défenseur central déjà confirmé en Premier League et international français qui approche de ses meilleures années. De plus, Lacroix est un leader dont l’équipe avait grand besoin sur le terrain. L’associer à Colwill donne immédiatement à Chelsea une charnière centrale solide autour de laquelle construire. Il s’agit désormais de faire le tri dans l’effectif et peut-être d’ajouter encore un peu de qualité et d’expérience, et cela pourrait commencer avec Disasi dans le sens inverse. Note : B+

    Pour Lacroix : Ces deux dernières années ont été incroyables pour Lacroix, qui a remporté les premiers trophées majeurs de sa carrière, est devenu international A avec la France et a disputé une Coupe du monde au cours de ses deux saisons comme joueur de Palace. Le joueur de 26 ans voudrait, dit-on, se tester davantage et jouer au plus haut niveau, et il a largement mérité l’opportunité de franchir un cap en rejoignant un club du « Big Six » cet été après une série de performances solides dans le sud de Londres. Un transfert à Chelsea ressemble à l’issue parfaite pour lui : il reste dans la capitale, et il peut s’attendre à intégrer directement le onze de départ de Xabi Alonso comme défenseur central droit, compte tenu des limites de joueurs comme Fofana et Chalobah, ainsi que de l’incertitude entourant leurs avenirs respectifs. Lacroix est devenu un héros culte à Selhurst Park, et un bon début sous les ordres d’Alonso le verrait rapidement devenir une figure populaire dans son nouvel environnement. Note : A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 juillet : Elliot Anderson (de Nottingham Forest à Manchester City, 116 M£)

    Pour Forest : Des sentiments peut-être partagés. D’un côté, Forest sera triste de voir Anderson partir, étant donné qu’il a joué un rôle si important d’abord dans la qualification du club pour la Ligue Europa, puis dans son parcours jusqu’aux demi-finales la saison dernière. Anderson était la pièce maîtresse de l’équipe. Absolument tout passait par lui, donc le remplacer ne sera pas facile. Au moins, l’argent ne sera pas un problème. Que le montant réel soit de 116 millions de livres sterling ou de 130 millions de livres sterling, Forest affirmant la seconde somme, c’est une somme colossale pour un joueur recruté pour seulement 35 millions de livres sterling il y a deux ans. Donc, même si Anderson manquera clairement à City Ground, le sentiment dominant au niveau de la direction sera la satisfaction, car Forest a ici complètement dépouillé City. Note : A

    Pour Man City : Leur nouveau Rodri. Ou, du moins, il a intérêt à l’être. Même si Rodri n’a pas encore clarifié ses intentions, tout indique que le Ballon d’Or quittera l’Etihad cet été pour retourner dans son Espagne natale, et même s’il ne le fait pas, City avait de toute façon besoin d’un digne héritier au trône du joueur de 30 ans. Après tout, ce n’est pas comme si Nico Gonzalez ou Matheus Nunes avaient vraiment convaincu dans le rôle de numéro 6. Anderson a toutefois le profil. C’est un joueur confirmé de Premier League qui a touché plus de ballons et remporté plus de duels que n’importe quel autre joueur de l’élite anglaise la saison dernière, ce qui signifie qu’il semble correspondre parfaitement au milieu de terrain d’Enzo Maresca. Il est toutefois tout simplement impossible de nier qu’il s’agit là de l’exemple ultime de la « taxe anglaise ». Anderson est un très bon joueur qui, à 23 ans, pourrait finir par devenir un grand joueur. Mais il sort de deux bonnes saisons à Forest et n’a même pas encore joué en Ligue des champions. Il n’y a tout simplement aucune chance que City ait dû payer un montant à neuf chiffres pour Anderson s’il représentait encore l’Écosse au niveau international, plutôt que l’Angleterre. Note : C

    Pour Anderson : Le bon choix au bon moment. Anderson a clairement dépassé Forest. Il a montré qu’il avait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau et il va désormais avoir l’occasion de le faire à City. Le montant du transfert va s’accompagner d’une énorme pression, et Anderson ne serait pas le premier jeune milieu anglais prometteur à éprouver des difficultés à l’Etihad. Cependant, le joueur de 23 ans semble être un footballeur plus complet que Kalvin Phillips au même âge, et l’énorme différence entre leurs situations respectives, c’est qu’il ne semble pas que Rodri sera un obstacle entre Anderson et une place de titulaire. Donc, même s’il y a beaucoup d’incertitudes autour de l’ère post-Pep Guardiola à City, c’est pour lui une occasion en or de s’imposer comme l’un des meilleurs milieux centraux d’Europe. Note : A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 juillet : Alejandro Garnacho (de Chelsea à Aston Villa, prêt)

    Pour Chelsea : Chelsea sera ravi de s’être débarrassé de Garnacho aussi vite cet été, un joueur qui aurait très facilement pu être difficile à vendre compte tenu de son passage d’une seule saison oubliable dans l’ouest de Londres et du prix élevé de 42,5 M£ (57 M$) fixé par le club. Il y a un peu plus de 10 jours, il avait été rapporté que Chelsea avait autorisé Garnacho à manquer la reprise de la préparation estivale afin de finaliser un transfert loin de Stamford Bridge, et ce départ s’est rapidement concrétisé sous la forme d’un prêt à Aston Villa incluant une obligation d’achat conditionnelle. Il a été rapporté que ces conditions sont très faciles à remplir, et l’Argentin a déjà signé un contrat de quatre ans à Villa. On ne sait pas encore à ce stade quel sera le montant, mais on peut imaginer qu’il ne sera pas très loin de l’évaluation de Chelsea, ce dont le club sera très satisfait, surtout après avoir tout juste recruté Morgan Rogers en provenance du club des Midlands pour un montant record dans son histoire. Note : A

    Pour Aston Villa : Au vu de l’inefficacité de Garnacho pendant son passage à Chelsea, ce transfert a de quoi inquiéter les supporters de Villa. L’entraîneur principal Unai Emery aurait apparemment été la force motrice derrière cette poursuite du joueur, car il voulait un ailier rapide, et l’espoir sera que le technicien espagnol puisse restaurer la confiance de Garnacho. Mais il semble y avoir un risque important, car Garnacho paraît privé depuis un certain temps de la vivacité et de l’assurance qui faisaient de lui un talent aussi remarquable à l’époque de Manchester United. Le joueur de couloir ne semble pas capable de reproduire les statistiques offensives de Rogers, et de sérieuses questions se poseront s’il ne donne pas satisfaction alors que Villa sera toujours obligé de l’acheter à la fin de la saison, et probablement pour une somme importante. L’accord constitue aussi un moyen assez effronté de contourner les règles financières, dans la mesure où il est clairement conçu pour maximiser les profits issus des opérations Rogers et Garnacho aux yeux de l’UEFA, qui considérerait cela comme un échange si l’ailier argentin partait définitivement cet été, et la différence entre les montants serait donc déduite. Note : C

    Pour Garnacho : Pour un deuxième nouveau départ en l’espace d’un an, Garnacho sera certainement déterminé à faire de cette opportunité une réussite, alors qu’il risque de voir sa carrière glisser vers la médiocrité. Emery a le don de tirer le meilleur de joueurs qui avaient auparavant été en dessous des attentes, et le départ de Rogers laisse une place à prendre dans le onze de départ de Villa. Cependant, l’Argentin se trompe s’il pense qu’il y aura moins de pression sur ses épaules loin d’un club du soi-disant « big six », avec un public de Villa Park extrêmement exigeant après qu’une qualification en Ligue des champions a de nouveau été assurée, un atout pour la nouvelle recrue. Garnacho se méfiera sûrement aussi du sort de Harvey Elliott, qui a rejoint Villa en provenance de Liverpool l’été dernier dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat conditionnelle qui paraissait très accessible ; il lui suffisait simplement de disputer 10 matches de Premier League. Cependant, il a été mis au placard par Emery et figurait rarement dans le groupe les jours de match. L’entraîneur a des antécédents en la matière, et Garnacho devra prouver sa valeur. Note : B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 juillet : Christos Tzolis (du Club Bruges à Arsenal, 34 M£)

    Pour Bruges : Même si Tzolis vaudrait certainement davantage s’il évoluait dans l’un des cinq grands championnats européens, le Club Bruges sera très satisfait de ce qui constitue une recette record pour le club concernant un joueur recruté pour seulement 6,5 M€ il y a deux ans en provenance de Fortuna Dusseldorf. Les négociations semblent également avoir été assez fluides, Arsenal ayant finalement répondu à l’évaluation du champion de Belgique pour son ailier. Le club vendeur était en position de force après que Tzolis a signé un nouveau contrat il y a un an. Une telle somme ira très loin pour une équipe de Jupiler Pro League, et Bruges cherchera à la réinvestir intelligemment après avoir repris le titre à l’Union Saint-Gilloise la saison dernière. Note : A

    Pour Arsenal : Le champion de Premier League avait besoin de renforts sur les côtés après le départ de Leandro Trossard pour Besiktas après la Coupe du monde, et Tzolis coche beaucoup de cases comme remplaçant. L’international grec a réalisé une excellente saison individuelle en 2025-2026, totalisant un impressionnant total de 51 contributions décisives (22 buts, 29 passes décisives) toutes compétitions confondues, contribuant grandement au sacre de Bruges en championnat et à sa qualification pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Il y a bien sûr un certain risque lié à ce transfert, même si le montant semble correct dans le marché actuel ; Tzolis a énormément souffert lors de son premier passage en Premier League avec Norwich City, même s’il était alors très jeune et que le club était condamné à la relégation, donc des interrogations subsisteront quant à sa capacité à transposer sa forme affichée en Belgique au football anglais. Arsenal espérera que Tzolis a tiré des enseignements de cette expérience, et le joueur possède les qualités athlétiques et la vitesse pour réussir. Arsenal devra peut-être faire preuve de patience pour voir la meilleure version du joueur de 24 ans, mais il devrait au minimum constituer au départ une option utile dans la rotation. Note : B+

    Pour Tzolis : L’ailier retrouve la Premier League avec quelque chose à prouver après son passage raté à Norwich, porté par le fait qu’il a relancé sa carrière en Belgique après des prêts initiaux au FC Twente et à Dusseldorf. Le défi est désormais de maintenir les standards élevés qu’il a fixés avec Bruges dans un championnat bien plus difficile, mais tout indique qu’il a les qualités pour réussir. Selon certaines informations, Tzolis voulait uniquement rejoindre Arsenal et a fait de leur intérêt sa priorité, il sera donc sûrement ravi que le transfert ait abouti. Le plus dur commence maintenant, alors qu’il cherche à s’imposer dans le nord de Londres. Note : A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 juillet : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund à Barcelone, 29 M€)

    Pour Dortmund : Probablement le mieux qu’ils pouvaient faire dans ces circonstances. Adeyemi n’avait plus qu’un an de contrat et il n’y avait aucune chance qu’il en signe un nouveau. Par conséquent, Dortmund n’avait pas d’autre choix que de le vendre cet été afin d’éviter de perdre gratuitement l’an prochain un actif assez précieux. Adeyemi vaut évidemment plus que les 22 M€ que Dortmund va recevoir immédiatement, mais il ne faut pas oublier qu’il a connu pas mal de blessures et qu’il a manqué de régularité durant ses quatre années au Signal Iduna Park. Le BVB a aussi bien fait d’obtenir une clause à la revente dans son contrat. Note : B

    Pour Barcelone : Un recrutement potentiellement astucieux. Nous avons énormément critiqué le Barça au fil des ans pour sa gestion du marché des transferts, et à juste titre, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient, cela pourrait s’avérer être une excellente opération. Adeyemi n’a pas encore été à la hauteur de son statut annoncé de prochaine grande star allemande, mais il n’a encore que 24 ans, ce qui fait de lui une alternative plus jeune, moins chère et plus rapide à Marcus Rashford. Peut-être plus important que tout le reste, Hansi Flick croit pouvoir tirer le meilleur d’un joueur à qui il a offert ses débuts internationaux il y a cinq ans. Note : B+

    Pour Adeyemi : Un transfert parfaitement choisi. Adeyemi avait l’allure d’un futur superstar lorsqu’il a rejoint Dortmund en provenance de Red Bull Salzbourg en mai 2022, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé pour lui. Il y a sans aucun doute eu des signes la saison dernière qu’il pouvait enfin réaliser son potentiel, mais un transfert au Camp Nou représente malgré tout une évolution incroyable pour l’ailier né à Munich. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne sera pas soumis à une pression énorme, compte tenu du montant du transfert. En effet, on attendra bien davantage d’Anthony Gordon lors des premiers mois de la nouvelle saison, et cela devrait grandement faciliter la vie d’Adeyemi, qui a la polyvalence et la vitesse pour devenir un membre vraiment important d’une ligne offensive barcelonaise profondément remaniée cet été. En bref, cela ressemble au bon choix au bon moment pour Adeyemi, qui n’aura pas de meilleure plateforme pour enfin réaliser son potentiel. Note : A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 juillet : Morgan Rogers (d’Aston Villa à Chelsea, 117 M£)

    Pour Villa : Un rappel brutal de sa place dans la hiérarchie de la Premier League. Si Rogers avait rejoint Arsenal, tout juste sacré champion, cela aurait été une chose. Mais Villa a terminé quatrième la saison dernière, soit six places et 13 points devant Chelsea, et jouera la Ligue des champions cette année, alors que les Blues n’ont aucune compétition européenne à attendre, et pourtant le tenant du titre de la Ligue Europa a été totalement impuissant à empêcher son bien le plus précieux de filer à Stamford Bridge. Évidemment, d’un point de vue financier, c’est une opération absolument incroyable pour Villa. Le club a recruté Rogers en provenance de Middlesbrough il y a seulement deux ans et demi pour un montant initial de 8 millions de livres sterling. Il l’a désormais vendu pour près de 15 fois cette somme, ce qui représente un montant délirant qui aidera grandement Villa à lui trouver un remplaçant tout en renforçant par ailleurs l’effectif d’Unai Emery. Cependant, les supporters sont extrêmement frustrés en ce moment, car ils estiment que c’est une preuve supplémentaire que les riches propriétaires de leur club sont entravés par les règles financières de la Premier League. Note : B+

    Pour Chelsea : Un joli coup. On s’attendait à ce que Rogers prenne la direction du nord de Londres cet été plutôt que de l’ouest. Cependant, malgré les supposés problèmes budgétaires provoqués par l’échec de la saison dernière à se qualifier pour la Ligue des champions, Chelsea a largement devancé Arsenal pour signer l’un des attaquants les plus convoités de Premier League. Comment ? C’est bien la question que tout le monde se pose actuellement, beaucoup s’attendant désormais à voir un membre du « bomb squad » des Blues débarquer à Villa Park avant la fermeture du mercato, et pour un montant grossièrement gonflé. Ce qui semble plus probable, toutefois, c’est que des avancées ont été réalisées en coulisses concernant la recherche d’un nouveau point de chute pour Enzo Fernandez et que la vente de l’Argentin, désireux de partir, couvrira presque entièrement le coût de la signature de Rogers. Il est impossible de nier que Chelsea a énormément surpayé pour un joueur de 23 ans avec seulement deux saisons correctes en Premier League à son actif, et un seul but en 22 apparitions avec l’Angleterre. Cependant, une ligne d’attaque composée de Rogers, Cole Palmer, Estevao et Joao Pedro pourrait assurément faire très mal sous les ordres de Xabi Alonso la saison prochaine. Note : B

    Pour Rogers : Un rebondissement surprenant, du moins vu de l’extérieur. On partait du principe que Rogers avait très envie de rejoindre l’Emirates Stadium, où il aurait été appelé à prendre la place du récemment parti Leandro Trossard sur le côté gauche de l’attaque d’Arsenal de Mikel Arteta. Cependant, il est maintenant rapporté qu’il s’est laissé convaincre par Alonso, qui a évidemment fait du très bon travail avec des joueurs comme Florian Wirtz au Bayer Leverkusen. Cependant, nous soupçonnons fortement que l’argent et la garantie d’un temps de jeu dans une équipe plus faible ont joué un rôle encore plus déterminant dans la surprenante arrivée de Rogers à Stamford Bridge. En toute honnêteté, même si Chelsea est un club terriblement mal géré et en perpétuel changement, c’est un transfert qui pourrait très bien réussir à Rogers, en particulier parce qu’il va désormais pouvoir jouer en Premier League aux côtés de son bon ami et ancien coéquipier de Manchester chez les jeunes, Palmer. En effet, on pourrait voir pas mal de célébrations « cold » pendant les matches de Chelsea la saison prochaine ! Note : B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 juillet : Youri Tielemans (d'Aston Villa à Manchester United, 35 M£)

    Pour Villa : Un coup dur. La propension de Tielemans à se blesser est depuis longtemps une source de frustration à Villa Park, mais lorsqu'il est en forme, c'est un footballeur fantastique, et il était impossible de surestimer son importance dans le plan de jeu d'Unai Emery la saison dernière. L'équipe de l'Espagnol a énormément souffert alors que Tielemans était écarté en raison d'une blessure à la cheville plus tôt cette année, ne remportant qu'un seul des sept matches de Premier League disputés sans le Belge. Puis, une fois revenu dans le onze de départ, Villa a terminé la saison en trombe en finissant quatrième de Premier League et en remportant la Ligue Europa, avec un but spectaculaire de Tielemans en finale. Étant donné qu'il lui restait aussi deux ans de contrat, le perdre pour seulement 35 M£ est particulièrement difficile à accepter, d'autant plus qu'Amadou Onana fait face à une longue absence en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Note : D

    Pour United : Une très belle surprise. Rien n'indiquait que United préparait une approche pour Tielemans jusqu'à ce qu'il apparaisse que l'opération était proche d'être conclue. Par conséquent, le club mérite des éloges pour avoir agi avec autant de détermination et de discrétion. Tielemans ne correspond clairement pas au profil d'âge recherché par United cet été et il a évidemment déjà beaucoup de kilomètres au compteur, même pour un joueur de 29 ans. Mais son arrivée atténuera une partie de la panique autour d'Old Trafford après l'effondrement du dossier Ederson, la grave blessure subie par Manuel Ugarte avec l'Uruguay, et le fait que United n'ait pas eu les moyens de boucler les dossiers de ses principales cibles au milieu de terrain, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Mateus Fernandes. Tielemans est un joueur confirmé de Premier League qui a rappelé toute sa classe à la Coupe du monde. Il apportera donc de la profondeur, de l'expérience, de la polyvalence et de la qualité, dont le milieu de terrain de United avait grand besoin après le départ de Casemiro à la fin de la saison dernière, et à ce prix-là, il pourrait bien s'avérer être l'un des transferts de la saison. Note : B+

    Pour Tielemans : Le genre d'opportunité que peut-être même lui pensait ne plus jamais voir se présenter. Tielemans est pressenti depuis longtemps pour rejoindre l'une des places fortes de la Premier League mais, après avoir eu 29 ans en mai, cela ne semblait vraiment pas devoir arriver à ce stade de la carrière de l'ancien milieu de terrain de Leicester City, et cela aurait été très bien ainsi. Villa est un immense club à part entière. Cependant, United évolue incontestablement dans une autre dimension en termes de prestige, ce qui fait de ce transfert un énorme pas en avant pour Tielemans, qui savourera sans aucun doute l'occasion d'exposer sa merveilleuse qualité de passe et sa technique exceptionnelle sur l'une des plus grandes scènes du football. Note : A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 juillet : Andrey Santos (de Chelsea à Manchester United, 50 M£)

    Pour Chelsea : L’étrange été de Chelsea se poursuit avec l’accord trouvé pour vendre l’un de ses jeunes joueurs prometteurs à un rival direct dans la course au top 4 en Premier League. Andrey Santos semblait bien progresser après son retour d’un prêt réussi au club frère de Strasbourg pour intégrer l’équipe première, en étant régulièrement utilisé tout au long de la saison 2025-2026 et en se montrant souvent convaincant lorsqu’il remplaçait Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Si Fernandez part, comme cela semble probable, le nouvel entraîneur Xabi Alonso se retrouvera alors avec très peu d’options. Cependant, le joueur de 22 ans n’a visiblement pas été jugé intouchable, et l’offre de United, de 48 M£ (64 M$) plus 2 M£ de bonus, pour un milieu qui n’est pas encore un titulaire garanti était manifestement trop belle pour être refusée. C’est le modèle BlueCo en action : Chelsea s’apprête à réaliser un bénéfice significatif sur Santos, recruté en 2023 comme jeune joueur à fort potentiel en provenance du club brésilien de Vasco da Gama pour 16 M£. Cette décision commerciale cynique laisse un goût un peu amer, mais la somme importante proposée signifie que l’affaire était probablement trop belle pour être refusée. En revanche, si Santos devient un talent de classe mondiale à Old Trafford, ce n’est pas un transfert dont on se souviendra avec affection. Note : B-

    Pour Manchester United : Un de ces transferts qui laisse un peu perplexe de la part de toutes les parties. Après avoir manqué ses cibles prioritaires au milieu, Elliot Anderson et Matheus Fernandes, partis respectivement à Manchester City et Tottenham, United s’est tourné dans la précipitation vers Santos afin d’éviter un scénario dans lequel Mason Mount serait son seul milieu senior reconnu au début de sa préparation de pré-saison, le 18 juillet, alors que Kobbie Mainoo est encore à la Coupe du monde avec l’Angleterre. Il a été rapporté que les décideurs de United étaient « calmes » après l’échec de la piste Fernandes, mais Santos n’est pas au même niveau que leurs cibles précédentes, et un package à 50 M£ est élevé pour un joueur dont Chelsea était clairement disposé à se séparer. Manchester United a besoin de renforts dans l’entrejeu après le départ de Casemiro et la grave blessure subie par Manuel Ugarte, mais le club a trop payé ici pour quelqu’un qui ne sera pas un titulaire garanti une fois le mercato terminé. L’espoir sera qu’à 22 ans, il ait encore plusieurs paliers à franchir. Note : C

    Pour Santos : Peut-être motivé par le fait qu’il ait été laissé de côté par Carlo Ancelotti dans la sélection du Brésil après une saison où il a alterné les titularisations et les passages sur le banc à Chelsea, il a été rapporté que Santos quittait Chelsea à la recherche de « temps de jeu régulier en équipe première ». Reste à voir s’il obtiendra plus de minutes à Old Trafford que celles qui lui ont été accordées à Stamford Bridge, et многое dépendra de qui United recrutera encore, d’autres arrivées étant probables dans le cadre de la refonte du milieu de terrain du club. Santos peut estimer avoir besoin d’un nouveau départ loin du chaos au niveau de la direction et du défilé sur le banc à Chelsea, même si rien ne garantit que United soit en mesure d’offrir davantage de stabilité à long terme. Le club peut toutefois lui offrir la Ligue des champions, ce qui signifiera naturellement davantage de minutes puisque son futur ex-employeur ne s’est qualifié pour aucune compétition européenne. En pratique, il appartiendra au joueur de faire en sorte de s’imposer comme un élément clé dans son nouvel environnement. Note : B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 juillet : Sandro Tonali (de Newcastle à Tottenham, 100 M£)

    Pour Newcastle : La bulle a bel et bien éclaté ! Quand Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, après avoir mis fin à sa disette de trophées en créant la surprise face à Liverpool en finale de la Carabao Cup, les supporters rêvaient de voir leur club soutenu par un État devenir la réponse anglaise au Paris Saint-Germain soutenu par le Qatar. Cependant, Liverpool a ensuite rappelé brutalement aux Magpies leur place dans la hiérarchie de la Premier League en leur arrachant Alexander Isak dans les circonstances les plus cruelles. Si Newcastle avait bien utilisé ce montant, alors record britannique, les choses auraient peut-être quand même pu bien tourner. Au lieu de cela, des millions de livres ont été gaspillés dans des achats paniques comme Yoane Wissa, Nick Woltemade et Anthony Elanga, ce qui a conduit l'équipe d'Eddie Howe à terminer 12e du classement. Il était clair qu'Anthony Gordon allait partir bien avant la fin d'une campagne catastrophique, mais c'est le départ de Tonali à Tottenham, entre toutes les équipes, qui représente vraiment la mort d'un rêve. Et ce qui est vraiment traumatisant pour les supporters, c'est que ce n'est probablement même pas le coup de grâce, puisque le capitaine Bruno Guimaraes est lui aussi certain de partir dans les semaines à venir. En gros, avec des propriétaires saoudiens qui réduisent leurs investissements dans le sport, d'autres souffrances sont à venir, ce qui signifie que les supporters ne peuvent même pas se consoler avec l'indemnité à neuf chiffres, qui risque de toute façon d'être dilapidée. Note : F

    Pour Tottenham : Encore une recrue sensationnelle. Un jour seulement après avoir bouclé un accord historique de 85 M£ pour Mateus Fernandes, Tottenham a décidé de battre à nouveau son record de transfert pour Tonali. S'agit-il de signes de désespoir ou de preuves d'ambition ? Le débat reste ouvert. C'est peut-être simplement la preuve d'un marché des transferts devenu fou. Après tout, si Elliot Anderson vaut 116 M£, pourquoi Tonali ne vaudrait-il pas une somme similaire ?! L'international italien s'est incontestablement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League au cours des deux dernières saisons et il semble avoir encore plus de chances de s'épanouir sous les ordres de son compatriote Roberto De Zerbi que Fernandes. Bien sûr, payer une telle somme pour un joueur de 26 ans qui a encore beaucoup à prouver au très haut niveau reste un pari, et Tottenham a désespérément besoin qu'il soit gagnant. Pour l'instant, toutefois, les supporters ne s'en soucieront probablement pas. Après des années de frustration face à l'approche prudente, voire pingre, du marché des transferts supervisée par l'ancien président exécutif Daniel Levy, ils viennent de voir leur club surclasser des rivaux de Premier League pour signer l'un des milieux les plus convoités du marché. Note : B+

    Pour Tonali : Un transfert des plus inattendus. On présumait que si Tonali quittait le club qui l'avait soutenu pendant sa suspension pour paris illégaux, ce serait pour l'un des plus grands clubs d'Europe. Il a au contraire rejoint une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons. Alors, comment l'expliquer ? Évidemment, il n'y avait jamais la moindre chance qu'un club de Serie A dispose des liquidités suffisantes pour exaucer le souhait, rapporté, de Tonali de rentrer au pays, et même l'élite anglaise a logiquement été refroidie par le prix réclamé par Newcastle. Résultat, Tonali s'est retrouvé à Tottenham, où il est désormais censé passer ses meilleures années, ce qui est incontestablement étrange. Cela dit, si De Zerbi reste à Tottenham plus de deux saisons, et c'est un grand « si », ce transfert finira peut-être par bien tourner pour Tonali sur le long terme... Note : C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 juillet : Denzel Dumfries (Inter au Real Madrid, 20 M€)

    Pour l’Inter : Il faut s’interroger sur la décision de l’Inter d’inclure une clause libératoire aussi basse dans le contrat d’un joueur devenu l’une de ses figures les plus importantes, même si une blessure à la cheville puis une opération ont entravé la campagne 2025-2026 de Dumfries. Il reste néanmoins, dans un bon jour, l’un des meilleurs latéraux offensifs du moment, donc 20 M€ (17 M£/23 M$) représentent une très mauvaise affaire pour l’Inter, qui aurait pu demander bien plus sur le marché actuel pour un joueur à qui il restait encore deux ans de contrat. Les mains de l’Inter étaient peut-être liées, cela dit : lorsque le Néerlandais a prolongé son contrat en septembre 2024, il aurait apparemment exigé cette clause, fixée à 25 M€ pour les clubs hors d’Italie à l’été 2025 avant de baisser cette année. Note : C

    Pour Madrid : Cela ressemble à une nouvelle opération très astucieuse du Real, qui se forge une réputation de chasseur de bonnes affaires alors qu’il compose avec les règles financières strictes de la Liga. Dumfries vaut au moins le double du montant payé par le Real Madrid, et ce prix est bien inférieur aux 30 M€ que le Real Madrid aurait, selon certaines informations, mis de côté pour un nouveau latéral droit afin de concurrencer Trent Alexander-Arnold après le départ de la légende du club Dani Carvajal. Cependant, comme son homologue anglais, Dumfries est un autre défenseur du côté droit sans doute plus efficace vers l’avant que défensivement, ce qui laisse au Real un certain déséquilibre à ce poste, que de meilleures équipes pourraient exploiter. À 30 ans, il n’est pas non plus exactement une alternative à long terme, mais pour un montant aussi bas, il est difficile de contester qu’il puisse au moins constituer une solution temporaire correcte pour quelques saisons. Note : A

    Pour Dumfries : Ce type de transfert, à ce stade de sa carrière, est exactement la raison pour laquelle Dumfries voulait cette clause libératoire dans son contrat. Il a été un fidèle serviteur de l’Inter depuis son arrivée du PSV en 2021, avec 55 contributions décisives en 207 apparitions au poste de piston droit, tout en aidant l’Inter à remporter le titre de Serie A en 2023-2024 puis en 2025-2026, et à atteindre deux finales de Ligue des champions. Il a clairement mérité ce qui pourrait être son dernier grand transfert, et son prix peu élevé signifie que la pression sera quelque peu moindre au Bernabéu. Il sera très intéressant de voir s’il parvient à garder Alexander-Arnold hors de l’équipe, alors qu’il aurait, selon certaines informations, eu des discussions avec Jose Mourinho au sujet du rôle qu’il jouera. Note : A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 juillet : Mateus Fernandes (West Ham à Tottenham, 85 M£)

    Pour West Ham : Une somme énorme qui contribuera grandement à amortir l’impact économique d’une relégation de Premier League. Il était clair dès la descente des Hammers que plusieurs ventes importantes seraient nécessaires, et Fernandes était l’un de leurs atouts les plus précieux, un milieu de terrain élégant qui attirait déjà de nombreux regards admiratifs de clubs rivaux avant même que leur sort ne soit scellé lors de la dernière journée de la saison. Son départ n’a donc absolument rien de surprenant. Ce qui est choquant, en revanche, c’est que West Ham ait réussi à obtenir exactement ce qu’il réclamait pour le Portugais malgré une position de négociation assez défavorable. Pour cela, le conseil d’administration du club, à juste titre très critiqué, mérite de rares éloges. Note : A

    Pour Tottenham : Une nouvelle preuve que le club ne plaisante pas cet été. Après deux campagnes calamiteuses, dont la seconde s’est jouée à très peu de chose d’une relégation, les Spurs ont agi vite pour s’assurer de ne jamais se retrouver à nouveau dans cette situation, et si payer 52 M£ pour Jan Paul van Hecke était une déclaration d’intention, c’est encore d’un autre niveau. Fernandes est un très talentueux joueur de 21 ans. Il peut évoluer dans une variété de rôles et donne depuis longtemps l’impression d’être un joueur qui s’épanouirait dans une équipe plus forte. Il est aussi clair que Roberto De Zerbi le considère comme parfait pour son style de jeu. Cependant, ce transfert dégage un indéniable parfum de désespoir. Tottenham, comme on l’a vu avec son intérêt pour Sandro Tonali également, est déterminé à faire tout ce qu’il faut pour refondre un milieu de terrain médiocre et était donc prêt à surpayer Fernandes pour repousser l’intérêt de clubs comme Manchester United. Par conséquent, ce transfert doit vraiment fonctionner pour Tottenham, et tout de suite, sinon il deviendra rapidement un nouveau bâton avec lequel frapper les propriétaires du club. D’ailleurs, pour remettre les chiffres en perspective, le PSG a payé Benfica 60 M€ pour Joao Neves et Fernandes n’est nulle part aussi bon que son compatriote de 21 ans, il doit donc vraiment montrer qu’il pourrait l’être. Note : C+

    Pour Fernandes : Un choix étrange à première vue. Fernandes a été lié à certains des plus grands noms du football : United, Liverpool et le PSG. Il a finalement atterri chez les Spurs, l’équipe qui a terminé une place et deux points au-dessus de West Ham la saison dernière, ce qui donne l’impression d’un mouvement assez latéral. Cependant, le club du nord de Londres devrait être bien plus fort la saison prochaine et Fernandes est incontestablement le genre de milieu de terrain que De Zerbi pourrait aider à passer à un tout autre niveau. Il devrait bien sûr y avoir certaines inquiétudes quant à la durée du séjour de l’Italien à Tottenham, étant donné qu’aucune des deux parties n’est réputée pour sa stabilité, mais Fernandes entrera directement dans le onze de départ, et cela ne se serait peut-être pas produit ailleurs. Note : B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1er juillet : Ismael Saibari (du PSV au Bayern Munich, 50 M€)

    Pour le PSV : Un départ décevant, mais inévitable. Saibari a remporté trois titres consécutifs avec le PSV et son influence s'est progressivement accrue durant cette période. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'il ne soit recruté par l'une des plus grandes équipes d'Europe. Certains diront peut-être que le PSV aurait pu attendre après la Coupe du monde avant de fixer un prix pour Saibari, puisqu'il y avait toujours une chance qu'il brille en Amérique du Nord, mais cela reste tout de même une belle somme pour un joueur recruté de Genk pour un peu plus de 5 millions d'euros il y a quatre ans. Il est également probable que cet argent soit bien utilisé par un club qui a constamment réussi à remporter des trophées aux Pays-Bas malgré la nécessité permanente de vendre ses meilleurs joueurs. Note : B 

    Pour le Bayern : Une opération brillante. La valeur marchande de Saibari n'avait cessé d'augmenter ces dernières semaines en raison de ses performances sensationnelles avec le Maroc, le joueur de 25 ans ayant marqué lors des trois matches de groupe de son pays à la Coupe du monde avant de transformer le penalty décisif lors de la victoire en seizièmes de finale contre les Pays-Bas. Cependant, comme l'a déclaré le directeur sportif Max Eberl lors de l'officialisation du transfert, c'était un dossier sur lequel le Bayern travaillait depuis un certain temps. Il ne s'agissait pas d'une décision réactionnaire sur un joueur sorti de nulle part et qui se fait un nom lors d'une Coupe du monde ; les Bavarois étaient depuis longtemps convaincus que Saibari possédait le bon mélange de technique, d'abattage et de polyvalence pour apporter une contribution significative à une ligne offensive déjà stellaire, et nous ne voyons rien qui remette cette évaluation en question. Note : A

    Pour Saibari : Le meilleur été de sa vie. La Coupe du monde ne pourrait vraiment pas mieux se passer pour Saibari, qui a tapé dans l'œil du grand public avec ses prestations dynamiques en attaque au sein d'une très impressionnante équipe du Maroc. Désormais, il a réalisé le classique transfert « de rêve » vers « l'un des plus grands clubs du monde », même si se faire une place dans un onze de départ comprenant Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise et Jamal Musiala pourrait bien tourner au cauchemar ! Cependant, les meilleures années de Saibari sont encore devant lui, il est actuellement sur un nuage et il estime, de façon compréhensible, qu'il peut être un ajout très utile à l'effectif du Bayern. Vincent Kompany est manifestement du même avis, car Saibari semble sans aucun doute mieux correspondre au style de jeu de son équipe que Nicolas Jackson. Note : A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1er juillet : Marco Palestra (de l’Atalanta à Chelsea, 47 M£)

    Pour l’Atalanta : Après son accord pour vendre Ederson à Manchester United, cela a tout d’une nouvelle opération particulièrement judicieuse pour l’Atalanta. Le montant important de 55 M€ (47 M£/62 M$) pour Palestra représente un pur bénéfice pour un joueur formé au club, mais qui n’a disputé qu’une poignée de matches avec l’équipe première, le club ayant apparemment décidé il y a quelque temps d’encaisser plutôt que de réintégrer Palestra après son prêt réussi à Cagliari. À 21 ans, il devient la quatrième vente la plus chère de l’histoire du club et, même s’il est peut-être regrettable que Palestra ne reste pas à Bergame pour s’imposer dans le club qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, une fois que l’Inter et Chelsea, entre autres, ont manifesté leur intérêt, il a eu la tête tournée et il semblait toujours probable qu’il serait très difficile de le retenir. Note : A

    Pour Chelsea : Un marqueur intéressant de l’influence de Xabi Alonso en tant que manager de Chelsea, plutôt qu’entraîneur principal. L’Espagnol aurait donné son feu vert à cette opération, et le club a agi rapidement pour trouver un accord avec l’Atalanta, se hissant en pole position en l’espace de 24 heures pour détourner Palestra de l’Inter. Il était largement attendu qu’il rejoigne les champions d’Italie, donc c’est assurément un joli coup dans ce sens. Latéral polyvalent, rapide et puissant, Palestra, nommé Défenseur de l’année en Serie A pour 2025-26, est censé correspondre au système d’Alonso aussi bien dans une défense à trois que dans une défense à quatre, et il devrait être bien adapté aux exigences de la Premier League. Cependant, après avoir déboursé jusqu’à 55 M€, on a le sentiment que Chelsea a surpayé ; c’est une somme énorme à l’échelle de la Serie A, qui aurait largement dépassé l’offre de l’Inter, et il reste encore brut à 21 ans avec seulement une bonne saison au plus haut niveau derrière lui. Cela représente donc un certain risque. Note : B

    Pour Palestra : Seul Palestra lui-même pourra répondre à la question de savoir pourquoi il a choisi Chelsea plutôt qu’un transfert à l’Inter, dont il a fréquenté le centre de formation lorsqu’il était enfant et qu’il serait censé supporter, mais le fait que l’offre de contrat de Chelsea rapportée (près de 100 000 £ par semaine) valait plus du double de ce que l’Inter avait proposé peut en partie l’expliquer. Cela dit, Palestra a toutes les qualités pour réussir en Premier League et il a apparemment sauté sur l’occasion de se tester dans l’élite anglaise. Il sera encouragé par la réussite de Riccardo Calafiori à Arsenal, tandis que le jeune Italien Giovanni Leoni a rejoint Liverpool l’été dernier, signe que davantage de joueurs sont prêts à quitter la Serie A tôt dans leur carrière. Il a très bien pu être convaincu par la détermination d’Alonso à l’attirer à Stamford Bridge, ce qui laisse penser qu’il pourrait devenir un élément clé sous les ordres du nouvel entraîneur. Note : A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 juin : Goncalo Ramos (du Paris Saint-Germain à l’AC Milan, 75 M€)

    Pour le PSG : Jackpot ! Les champions d’Europe vont rire jusqu’à la banque après avoir trouvé quelqu’un prêt à leur verser une somme aussi ridicule pour un joueur de rotation qui n’a débuté aucun match de Ligue des champions la saison dernière. Ramos, rappelons-le, était censé être la réponse au problème du PSG en pointe, mais il a passé la très grande majorité de son temps au Parc des Princes sur le banc, Luis Enrique ayant trouvé une meilleure solution en transformant Ousmane Dembélé en « faux numéro neuf », ce qui ne renvoie guère une bonne image du Portugais. Et le fait qu’il joue encore les seconds rôles derrière un Cristiano Ronaldo de 41 ans en sélection ne plaide pas non plus en sa faveur. Ainsi, les plus grands clubs du monde ne se bousculaient guère pour recruter Ramos cet été, et certainement pas pour un montant absurde de 75 M€. Mais avec une opération sensationnelle, le PSG a récupéré plus de la moitié de la somme dont il aura besoin pour signer Yan Diomande, un joueur qui améliorera réellement son attaque. Note : A+

    Pour Milan : Hallucinant, tout simplement hallucinant. Réglons tout de suite un point : Ramos est un bon attaquant. Il a montré un grand potentiel à Benfica et a prouvé qu’il pouvait avoir un impact en sortie de banc au PSG en inscrivant 45 buts en trois saisons. Cependant, son prix n’a aucun sens, en particulier pour un Milan qui ne roule pas vraiment sur l’or. Par conséquent, supporters, consultants et journalistes en Italie cherchent actuellement dans tous les sens à comprendre ce qui s’est exactement passé. Si ce transfert pourrait très bien signifier que Rafael Leao quittera bientôt San Siro, le fait que Jorge Mendes soit impliqué a inévitablement déclenché de nombreuses théories du complot, et il a aussi été souligné que le propriétaire de Milan, Gerry Cardinale, entretient de bonnes relations avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Personne ne sait vraiment, toutefois, pourquoi Milan s’est senti obligé de payer un montant record pour le club afin de recruter Ramos. Encore une fois, pour être clair, nous pensons qu’il marquera des buts en Serie A, d’autant qu’il devrait offrir tout ce que Ruben Amorim attend de son numéro 9. Mais il s’agit du transfert le plus cher en Italie depuis la signature de Romelu Lukaku par l’Inter, et Ramos n’offre en réalité rien d’approchant les mêmes garanties en matière de buts. Note : D+

    Pour Ramos : Une opportunité attendue depuis longtemps pour cet éternel second rôle de devenir la tête d’affiche. Nous avons pensé, lorsque Ramos a inscrit un triplé avec le Portugal de Fernando Santos à la Coupe du monde 2022, qu’une star était née. Cependant, au lieu de construire son attaque du Portugal autour d’un avant-centre très prometteur, le successeur de Santos, Roberto Martinez, a choisi de continuer avec Ronaldo, freinant ainsi Ramos pendant des années. Cependant, il faut aussi dire qu’il n’a pas fait un travail particulièrement remarquable pour mettre Ronaldo et Martinez réellement sous pression. L’histoire a été similaire à Paris, où le consensus général est que, si le PSG disposait d’une enviable collection d’attaquants phénoménaux, Ramos n’en faisait pas partie. C’était simplement un bon joueur à faire entrer en cours de match, un remplaçant capable d’avoir un impact. Surtout, il a désormais la chance de changer ce récit. Ramos va être le fer de lance d’un nouveau Milan, qui reste l’un des plus grands clubs du football mondial. La pression sur lui pour justifier son prix va être énorme, car si ce montant est déjà important en soi, il est absolument gigantesque pour un club de Serie A. À toi de jouer, Goncalo, il est temps de prouver ta valeur... Note : A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 juin : Jan Paul van Hecke (de Brighton à Tottenham, 52 M£)

    Pour Brighton : Encore un coup très astucieux de Brighton, qui renforcera sa réputation de l’un des meilleurs clubs vendeurs du moment en empochant 52 M£ (70 M$) pour un joueur recruté pour seulement 2 M£ il y a six ans. L’opération est d’autant meilleure que le contrat de Van Hecke à l’Amex Stadium devait expirer dans seulement 12 mois. Le club sera donc ravi d’avoir obtenu une indemnité aussi importante pour le défenseur néerlandais, même s’il avait été précédemment rapporté qu’il était évalué à 70 M£ (94 M$). Cette somme sera inévitablement réinvestie dans un remplaçant à fort potentiel, le jeune de Tottenham Luka Vuskovic figurant notamment sur leurs tablettes dans ce qui constituerait un transfert distinct après son prêt impressionnant à Hambourg. Brighton ne manque d’ailleurs pas vraiment d’options en défense centrale, avec Lewis Dunk et Olivier Boscagli dans son effectif, tandis qu’Igor Julio doit revenir de son prêt à West Ham. Note : A

    Pour Tottenham : Il s’agit clairement d’un transfert voulu par le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, qui a travaillé avec Van Hecke lors de son passage à Brighton, mais difficile de ne pas avoir le sentiment que Tottenham s’est laissé convaincre de surpayer le défenseur central après l’apparition de ces informations selon lesquelles Brighton l’évaluait à 70 M£, malgré le fait qu’il était sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat sur la côte sud. On pourrait penser qu’un accord à prix réduit pour un joueur de son calibre aurait réalistement dû coûter quelque chose aux alentours de 40 M£ (54 M$), mais Brighton est réputé pour être un négociateur intraitable et Tottenham a peut-être estimé devoir agir ; ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, étaient annoncés intéressés par Van Hecke, tandis que le capitaine du club Cristian Romero semble presque certain de partir cet été après une saison mouvementée, et son collègue en charnière centrale Micky van de Ven pourrait suivre le même chemin. Tottenham va au moins récupérer un défenseur qui a fait ses preuves en Premier League et qui, à 26 ans, n’a pas encore atteint son plafond, possède une belle qualité de passe et le type de combativité et de leadership qui lui a cruellement manqué. L’international néerlandais pourrait bien former une nouvelle charnière centrale avec Marcos Senesi, arrivé libre. Note : B-

    Pour Van Hecke : Du point de vue du joueur, c’est un transfert qui a beaucoup de sens. Après avoir apparemment clairement fait savoir qu’il ne prolongerait pas son séjour à l’Amex, Van Hecke franchit un cap par rapport à Brighton à mi-parcours de sa carrière et pourrait très bien voir cela comme un tremplin vers encore plus grand après s’être imposé en Premier League. Chelsea comme Liverpool n’ont vraisemblablement pas concrétisé leur intérêt annoncé, donc s’il veut être un titulaire garanti dans un club du soi-disant « Big Six », Tottenham pourrait être le point de départ idéal, même si le club ne peut lui offrir aucune compétition européenne. Pour avoir déjà travaillé avec l’Italien au tempérament de feu, Van Hecke saura exactement comment De Zerbi veut faire jouer son équipe, ce qui devrait l’aider à s’intégrer rapidement. Pour Tottenham, il n’y a vraiment plus qu’à remonter après une nouvelle campagne nationale désastreuse, et une association avec Senesi paraît très solide sur le papier, du moins, en donnant à l’équipe une base défensive robuste alors que le club du nord de Londres traverse ce qui devrait être une période de transition après avoir écarté la menace de la relégation en fin de saison 2025-2026. Note : A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 juin : Victor Munoz (d’Osasuna à Liverpool, 34,5 M£)

    Pour Osasuna : À première vue, on pourrait croire qu’Osasuna a réalisé une très belle plus-value sur un joueur recruté l’été dernier pour seulement 5 M€, mais le club de Pampelune allait toujours être pénalisé par une lourde clause de 50 % sur une future revente dans son accord avec le Real Madrid. Cela signifie que 20 M€ de sa clause libératoire de 40 M€ (34,5 M£/45 M$) vont revenir au Real Madrid, même si un gain de 15 M€ (13 M£/17 M$) reste important pour un club de la taille d’Osasuna. Le départ de Munoz semblait de toute façon probable après une saison durant laquelle il a été impliqué sur 12 buts et obtenu une convocation dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde, et la clause libératoire signifiait qu’Osasuna n’avait aucune marge de manœuvre concernant le montant. Note : B-

    Pour Liverpool : La première recrue de l’ère Andoni Iraola, et un nouvel épisode dans la rivalité entre Liverpool et Newcastle sur le marché des transferts ! Newcastle avait identifié Munoz comme le remplaçant idéal à long terme d’Anthony Gordon, qui a rejoint Barcelone, mais Liverpool, flairant une opportunité de marché, est intervenu pour détourner l’opération malgré des discussions déjà bien avancées et une offre des Magpies qui aurait, selon les informations, été acceptée. Liverpool considérera déjà cela comme une sorte de coup, mais le club sera aussi ravi de signer un jeune ailier aussi coté pour un montant qui pourrait s’avérer être une excellente affaire. Munoz peut évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, apportant une qualité et une profondeur d’effectif très nécessaires après le départ de Mohamed Salah et la blessure de Hugo Ekitike, qui ont laissé un énorme vide dans l’attaque de Liverpool. Attaquant direct et rapide, qui travaille aussi dur sur le plan défensif, le joueur de 22 ans semble correspondre parfaitement au style de jeu du nouvel entraîneur Iraola, qui aurait apparemment poussé pour que l’opération se concrétise. Il devra toutefois veiller à ce que le jeune Espagnol ne bloque pas la progression de Rio Ngumoha vers un statut de véritable superstar, même si le club serait convaincu que ce ne sera pas le cas. Note : A 

    Pour Munoz : Après que Liverpool et Newcastle ont tous deux vu leurs offres acceptées, il faut penser que la décision entre les deux clubs revenait au joueur, et on ne peut pas vraiment reprocher à Munoz d’avoir choisi un transfert à Anfield. Malgré ses seulement 22 ans, il a déjà connu un début de carrière assez nomade et il s’agit déjà de son troisième grand club. Formé dans la célèbre académie de la Masia à Barcelone, il s’est ensuite retrouvé au Real Madrid avant de rejoindre Osasuna il y a seulement un an. Cette fois, Munoz espérera s’installer et s’imposer comme une star sur le long terme dans son nouvel environnement, et son compatriote Iraola devrait être l’entraîneur idéal pour l’aider à s’adapter. Il devra se battre pour gagner une place de titulaire, et cela pourrait l’obliger à améliorer son rendement global, Liverpool étant toujours attendu sur le dossier de l’ailier très coté du RB Leipzig Yan Diomande, mais il devrait tout de même bénéficier de nombreuses opportunités dans la nouvelle attaque de Liverpool grâce à sa polyvalence. Note : A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 juin : Ibrahima Konate (de Liverpool au Real Madrid, libre)

    Pour Liverpool : Liverpool était vraiment dans une situation impossible concernant l’avenir de Konate, mais cela aurait pu être évité si le contrat du défenseur n’avait pas été laissé arriver à son terme. Si Liverpool l’avait lié à un nouveau contrat lorsqu’il était au sommet de son art pendant la campagne 2024-2025 conclue par le titre, le club aurait alors pu réclamer une indemnité correcte au moment de se séparer de lui. Mais le Français est finalement parti libre après une saison individuelle désastreuse. En l’état, il aurait été totalement bizarre que Liverpool cède aux exigences salariales ahurissantes de Konate, qui s’élevaient, selon les informations, à environ 250 000 £ par semaine, au milieu d’une campagne décousue marquée par une série d’erreurs très médiatisées. Des négociations éprouvantes, qui s’étaient éternisées pendant des mois et des mois, n’ont débouché sur rien, malgré le fait que le joueur ait affirmé en avril être proche d’un accord. Liverpool a au moins déjà recruté de potentiels remplaçants en les personnes de Giovanni Leoni et Jeremy Jacquet, mais cela reste une énorme perte de temps pour tout le monde. Note : D

    Pour le Real Madrid : On peut donc supposer que le Real Madrid va offrir à Konate, cible de longue date, le type de salaire astronomique qu’il recherche, ce qui, malgré l’absence d’indemnité de transfert à payer, représente un risque au vu de la pauvreté des performances du défenseur central tout au long de la faible défense du titre de Liverpool. Il convient de rappeler que, selon les informations, les Blancos avaient décidé de mettre fin à leur intérêt pour le joueur dès novembre de l’année dernière, ce qui est révélateur. Le Français est un bon défenseur dans un bon jour et, à 27 ans, il n’a probablement pas encore atteint les meilleures années pour un joueur à son poste. Le Real parie en réalité sur le fait qu’il retrouvera sa meilleure forme en Espagne, et il pourrait constituer une solution relativement peu coûteuse à un secteur problématique pour le club ; David Alaba quittera le Bernabéu cet été, Antonio Rudiger n’est plus à son meilleur niveau, Eder Militao continue d’être plombé par les blessures et Dean Huijsen est encore très jeune. Konate est toutefois loin d’être une solution de tout premier plan, et ce transfert donne l’impression de pouvoir très vite mal tourner compte tenu de l’examen permanent auquel les Blancos sont soumis, de la part des supporters comme des médias. Note : B

    Pour Konate : Le grand gagnant de cette situation est certainement Konate, qui s’apprête à obtenir à la fois son transfert de rêve au Real Madrid et le salaire XXL qu’il convoite. Il devra toutefois rapidement trouver ses marques comme potentiel titulaire aux côtés de Huijsen ; dans le chaudron qu’est le Bernabéu, il y aura bien moins de patience pour les erreurs qui ont plombé sa dernière saison à Anfield. Konate a suivi les traces de Trent Alexander-Arnold en rejoignant Madrid libre, et les difficultés rencontrées par l’Anglais lors de sa première saison devraient servir d’avertissement. Toutefois, s’il parvient à retrouver tôt sa confiance et sa meilleure forme, il aura l’opportunité de s’imposer comme un rouage essentiel dans l’un des plus grands clubs du monde au sein du Real nouvelle version de Jose Mourinho. Reste à savoir s’il en est capable, et cela est loin d’être garanti. Note : A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 juin : Bernardo Silva (de Manchester City au Real Madrid, libre)

    Pour Manchester City : La perte d’une légende. Bernardo est tout simplement l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais évolué en Premier League, un milieu offensif merveilleusement travailleur et innovant, qui a été absolument essentiel dans la période de succès durable de Manchester City. Le Portugais était en effet essentiellement le joueur parfait pour Pep Guardiola, ce qui explique pourquoi le Catalan l’aimait tant et a même versé quelques larmes lors des adieux émouvants de Silva à l’Etihad. Guardiola espérait que le joueur de 31 ans terminerait sa carrière à City, mais ce départ se profilait depuis un certain temps. Le voir partir gratuitement n’est évidemment pas idéal d’un point de vue financier, mais c’est le minimum qu’il méritait après neuf années de service exceptionnel. Malgré tout, sa technique, son intelligence et, peut-être plus que tout, sa personnalité vont énormément manquer à City. Note : D

    Pour le Real Madrid : Deux raisons de se réjouir. Non seulement le Real a mis la main gratuitement sur un joueur d’une qualité exceptionnelle, mais il a aussi soufflé sa signature à son grand rival, le FC Barcelone. Après des mois de spéculations, sur lesquelles Bernardo s’est même lui-même exprimé, un transfert au Camp Nou semblait acquis. Cependant, l’arrivée de Jose Mourinho à Bernabeu a clairement tout changé. « The Special One » a fait de la signature de son compatriote une priorité et l’opération a été bouclée en l’espace de 36 heures. Les tout meilleurs jours de Silva sont incontestablement derrière lui, mais il a montré lors de la course au titre en Premier League la saison dernière qu’il reste capable de peser dans les plus grands matches, sa performance contre Arsenal à l’Etihad ayant été exceptionnelle. Plus important encore que tout le reste, Bernardo est probablement le modèle idéal pour les plus jeunes membres de l’effectif madrilène, l’incarnation de ce que Mourinho attend de ses joueurs, ce mélange parfait de talent et de ténacité. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi le Real a détourné Bernardo à Barcelone, l’international portugais. Note : B+

    Pour Bernardo Silva : Le transfert en Espagne qu’il recherchait depuis si longtemps. Depuis au moins les trois derniers étés, voire plus, Silva est annoncé du côté de l’un des plus grands clubs de Liga. Mais, année après année, Guardiola l’a convaincu de passer une saison de plus à l’Etihad. Cette fois, il n’y avait pas moyen de faire changer Bernardo d’avis, et il va enfin avoir l’opportunité d’évoluer pour l’une des superpuissances traditionnelles du football européen. Certes, le Real traverse une période difficile, après avoir été détrôné du sommet du football espagnol par le Barça, mais aider Mourinho à le remettre sur son perchoir est un défi qu’il va sans aucun doute relever avec enthousiasme, et savourer. La concurrence est féroce au Real et Silva n’est plus tout à fait aussi dynamique qu’autrefois, mais, comme Guardiola l’a souligné, les cinq premiers mètres sont dans la tête et, dans ce domaine, peu de joueurs sont aussi rapides que l’ancien capitaine de City. Donc, même s’il est peut-être dommage qu’il n’ait pas rejoint Madrid un peu plus jeune, Bernardo a l’expérience et la qualité nécessaires pour imiter Luka Modric, que Mourinho avait fait venir à Bernabeu, en brillant en Espagne jusqu’à la fin de la trentaine. Note : A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 juin : Marc Cucurella (de Chelsea au Real Madrid, 60 M€)

    Pour Chelsea : Cela a quelque chose d’étrange pour Chelsea ; Cucurella est un joueur qui s’est imposé comme une figure défensive clé pour le club londonien depuis son arrivée en 2022 après des débuts peu convaincants, donc le voir partir à perte a de quoi laisser perplexe. À son meilleur niveau, il fait sans doute partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. Cela dit, Chelsea avait clairement surpayé au départ en recrutant l’Espagnol à Brighton pour 60 M£ (80 M$), et comme il aurait, selon certaines informations, fait savoir en interne qu’il voulait partir tout en critiquant ouvertement la manière dont le club est géré, les Blues seront probablement satisfaits de récupérer jusqu’à 52 M£ (69 M$), après avoir estimé qu’il n’était pas intouchable. En effet, ils auraient peut-être eu du mal à obtenir davantage lors des prochains mercatos pour un joueur qui aura 28 ans en juillet. Le départ de Cucurella signifie aussi qu’un effectif cruellement en manque d’expérience perd l’un de ses éléments les plus chevronnés, mais Chelsea doit être convaincu que le jeune Jorrel Hato peut combler ce vide, tout comme la recrue attendue Valentin Barco. Note : B-

    Pour le Real Madrid : On dirait que tout ce que dit Jose Mourinho fait loi, puisque le Real Madrid lance sa campagne de recrutement anticipée avec une signature choc. Le club a beaucoup dépensé pour un arrière gauche dès l’été dernier afin de faire revenir Alvaro Carreras au Bernabeu depuis Benfica, mais cela ne l’a pas empêché de casser sa tirelire pour Cucurella, qui aurait été identifié comme une cible par son nouvel (ancien) entraîneur. Une indemnité de 60 M€ est très élevée pour une équipe qui a adopté une approche assez frugale du mercato ces dernières années, et cela exigera un retour sur investissement immédiat de la part d’un joueur dont la forme a quelque peu baissé ces derniers mois. Bientôt âgé de 28 ans, Cucurella devrait être au sommet de son art, mais pendant encore combien d’années le Real Madrid peut-il raisonnablement espérer tirer de lui un rendement de très haut niveau ? Au moins, il présente les caractéristiques d’un joueur « Mourinho » avec son énergie et son agressivité. Le Real se retrouve aussi désormais avec quatre arrière gauches de l’équipe première, à savoir le nouveau venu, Carreras, Ferland Mendy et Fran Garcia, donc il faudra forcément que ça bouge dans le sens des départs. Note : C

    Pour Cucurella : Il est sans aucun doute le grand bénéficiaire de cette opération : Cucurella a atteint son objectif en quittant un Chelsea sans cap pour rejoindre l’un des plus grands clubs de la planète à l’apogée de sa carrière. Il était largement rapporté que le défenseur voulait revenir en Espagne, après s’être désillusionné de la manière dont BlueCo gérait ses affaires à Stamford Bridge, mais personne ne s’attendait à le voir prendre la direction du Bernabeu malgré l’intérêt de l’Atletico Madrid. Il n’est donc pas surprenant que l’opération ait été bouclée si rapidement, Cucurella ayant vraisemblablement dit oui immédiatement lorsque le Real s’est manifesté. Étant donné qu’il semblait avoir été ciblé par Mourinho, il a aussi de fortes chances de s’imposer comme un joueur clé, Carreras étant susceptible d’alterner dans le onze du Portugais. Toutefois, compte tenu du montant important de l’opération, il devra être performant immédiatement, sous peine de s’attirer les foudres du public notoirement impatient du Bernabeu, surtout compte tenu de ses liens avec Barcelone. Note : A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 juin : Andy Robertson (de Liverpool à Tottenham, libre)

    Pour Liverpool : Un départ chargé d'émotion. Robertson figure sans difficulté parmi les meilleurs recrutements de l'histoire du club, un élément clé de l'ère Jurgen Klopp arrivé en provenance de Hull City pour seulement 8 millions de livres sterling dès 2017 et, à son apogée, il était sans doute le meilleur arrière gauche du monde. Il est toutefois impossible de nier que l'âge avait commencé à rattraper le joueur de 32 ans, raison pour laquelle Liverpool avait anticipé sa succession en faisant venir Milos Kerkez l'été dernier, et aurait même vendu Robertson pendant le mercato d'hiver s'il avait été en mesure de rappeler Kostas Tsimikas de la Roma. Le problème désormais, c'est que Kerkez n'est toujours pas totalement acclimaté à Anfield, tandis qu'il est devenu douloureusement évident, au cours d'une éprouvante campagne 2025-2026 pour Liverpool, que l'expérience, la combativité et la personnalité de Robertson vont énormément manquer sur les bords de la Mersey. En effet, l'inquiétude parmi les supporters est désormais que le départ de Robertson, ajouté à celui de Mohamed Salah, n'entraîne une baisse encore plus marquée du niveau la saison prochaine. Note : D

    Pour Tottenham : Un transfert toujours surprenant. Tottenham a évidemment tenté de recruter Robertson en janvier, mais il était difficile de comprendre exactement pourquoi. L'effectif des Spurs manquait peut-être de qualité et de profondeur dans plusieurs secteurs du terrain, mais le poste d'arrière gauche n'en faisait pas vraiment partie. Ben Davies venait certes de se fracturer la cheville, mais Tottenham avait encore Destiny Udogie et le polyvalent Djed Spence parmi ses options, tandis que le jeune Brésilien Souza venait d'arriver en provenance de Santos. L'argument avancé était que Robertson aurait été un renfort important dans un vestiaire en plein désordre, et il peut bien sûr aider le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi à instaurer une nouvelle culture d'engagement total au sein du groupe. Le fait qu'il arrive finalement libre constitue un petit bonus appréciable, mais le sentiment persiste que Tottenham n'avait pas nécessairement besoin de Robertson. Note : C

    Pour Robertson : Une décision déroutante. On peut comprendre pourquoi Robertson était prêt à quitter Liverpool en janvier. Il avait été relégué au rang de deuxième choix derrière un joueur qui ne réalisait pas de performances particulièrement convaincantes et voulait jouer régulièrement en Premier League à l'approche de la Coupe du monde, ce que Tottenham semblait apparemment disposé à lui offrir. Robertson a finalement débuté plus de matches lors de la seconde moitié de saison qu'il ne l'aurait probablement imaginé, ce qui signifie qu'il aborde son départ pour l'Amérique du Nord dans une forme correcte, mais il n'a jamais été question qu'il reste à Anfield, car Liverpool ne lui a proposé une prolongation à aucun moment. Cependant, il avait d'autres options que Tottenham, et la Juventus faisait partie des clubs annoncés comme intéressés par la signature du capitaine de l'Écosse. Il est donc un peu étrange qu'il ait décidé de rejoindre un club qui n'a évité la relégation en Championship que de justesse lors de la dernière journée de la saison. Cela dit, Robertson pourrait en réalité juger Tottenham plus attractif aujourd'hui qu'en janvier, étant donné que De Zerbi est incontestablement capable d'améliorer considérablement les Spurs au cours de l'été. Nous ne sommes toutefois toujours pas convaincus que Robertson jouera réellement beaucoup plus dans le nord de Londres qu'il ne l'a fait à Liverpool la saison dernière. Note : C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 mai : Anthony Gordon (de Newcastle au FC Barcelone, 80 M€)

    Pour Newcastle : Un changement d’approche révélateur. Newcastle s’est battu bec et ongles pour conserver Alexander Isak l’été dernier avant de le laisser finalement rejoindre Liverpool sur le tard. Aussi triste que cela puisse paraître, il aurait été bien préférable de céder immédiatement et de le laisser partir dès qu’il a soumis une demande de transfert, car les perturbations causées par l’attaquant suédois n’ont rendu service ni à Eddie Howe ni à ses joueurs. Newcastle a donc rapidement agi pour se débarrasser d’un autre attaquant mécontent, et pour un montant fantastique. Gordon est un attaquant travailleur, talentueux et polyvalent, mais il n’a jamais rien fait en club ou en sélection qui laisse penser qu’il vaut 69 M£. Bien sûr, le défi pour Newcastle est désormais d’investir cet argent intelligemment, car le club a complètement gaspillé ce qu’il a reçu pour Isak, et attirer les meilleurs talents ne sera pas plus facile cet été. Newcastle ne peut plus offrir la Ligue des champions à de potentielles recrues, et sa pathétique 12e place en Premier League, couplée au désir de Gordon de suivre Isak vers la sortie à St James’ Park, prouve que le club ne constitue plus une menace sérieuse pour l’élite anglaise sous des propriétaires saoudiens de plus en plus désintéressés. Note : B-

    Pour Barcelone : Un signe vraiment inquiétant. Barcelone n’est plus en position de dépenser massivement sur le marché des transferts depuis un certain temps en raison de ses problèmes, largement documentés, à respecter les strictes règles financières de la Liga. Cela n’augure donc rien de bon que sa première décision, après avoir enfin remis de l’ordre dans ses affaires, soit de dépenser 80 M€ pour Gordon. L’international anglais devrait assurément se révéler un renfort utile. Il peut évoluer à peu près partout sur le front de l’attaque et c’est une machine au pressing, contrairement à Marcus Rashford, donc on comprend facilement pourquoi Hansi Flick a donné son feu vert à l’arrivée de Gordon. Cependant, il est impossible d’échapper au fait que le Barça a surpayé. Certes, Gordon pourrait réussir une bonne Coupe du monde, ce qui présenterait alors le prix sous un jour plus favorable, et il a aussi été souligné que le Scouser a marqué 10 fois en Ligue des champions cette saison. Mais six de ces buts ont été inscrits contre Qarabag et l’Union Saint-Gilloise, et la moitié sur penalty. Douze buts lors de ses 60 dernières apparitions en Premier League constituent un bien meilleur indicateur du type de rendement offensif que les supporters barcelonais doivent attendre de leur dernière recrue. Ainsi, même si Gordon est plus susceptible d’offrir à Flick ce qu’il veut d’un ailier, et qu’il touchera un salaire inférieur à celui de Rashford, il y avait de meilleures opportunités ailleurs, ce qui laisse penser que le Barça recommence à avoir plus d’argent que de bon sens. Note : C+

    Pour Gordon : Le rêve absolu. Malgré des performances très irrégulières en Premier League, particulièrement au cours des deux dernières années, Gordon a obtenu le transfert vers un grand club qu’il convoitait manifestement depuis quelque temps. Il a lui-même admis avoir eu la tête tournée par de précédents liens avec Liverpool, le club de sa ville natale qu’il supportait aussi quand il était enfant, alors qu’au départ il semblait devoir rejoindre le Bayern Munich cet été. Cependant, le Bayern a logiquement reculé devant le prix demandé, et c’est là que réside désormais le grand défi qui attend Gordon. La possible arrivée de Julian Alvarez détournerait une bonne partie de l’attention portée au joueur de 25 ans, mais il restera soumis à une énorme pression pour justifier son prix, car le Barça n’a pas payé 80 M€ pour un joueur de complément. Gordon doit prouver qu’il mérite une place de titulaire dans une équipe remplie de stars, et ce ne sera pas facile. Il n’y a qu’à demander à Rashford, qui semble désormais en trop au Camp Nou malgré un total cumulé de 28 buts et passes décisives lors de sa première saison au Barça. Malgré tout, Gordon a sans doute du mal à croire à sa chance. Il va passer du fait de jouer avec Anthony Elanga à celui d’évoluer aux côtés de Lamine Yamal ! Note : A

    Mark Doyle