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Liverpool ou Arsenal ? Bradley Barcola, la « priorité » d'un géant de la Premier League en matière de transfert – l'attaquant du PSG devrait faire l'objet d'une offre « mirobolante »
La lutte pour Barcola en Premier League
La course pour s'attacher les services de Barcola est officiellement lancée, Liverpool et Arsenal suivant de près la situation de cet attaquant très prometteur. Âgé de 21 ans, il a fait forte impression en Ligue 1, mettant en avant la vitesse et les qualités techniques qui font de lui l'un des jeunes talents les plus convoités du football européen.
Si le PSG est réputé pour être un interlocuteur exigeant, l’attrait de la Premier League demeure un atout majeur. Selon Fabrizio Romano sur YouTube, l’international français est désormais considéré comme une priorité par l’un des géants anglais, ce qui laisse penser qu’une approche officielle pourrait intervenir prochainement, alors que les clubs cherchent à renforcer leurs options offensives pour la nouvelle saison.
- AFP
Arsenal suit de près la situation, en tant qu’option de secours.
Arsenal est bien positionné pour recruter ce joueur de 21 ans, mais son intérêt reste subordonné à d’autres opérations sur le marché des transferts.
Mikel Arteta souhaite renforcer ses ailiers pour faire concurrence à Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, mais les Gunners ont d’autres priorités à ce stade délicat du mercato. Pour le club du nord de Londres, l’intérêt pour le joueur du PSG reste d’actualité, même s’il s’agit pour l’instant d’un plan B de haut niveau.
Selon nos informations, le club londonien se concentre pour l’instant sur d’autres dossiers, mais le nom de Barcola reste sur les radars. Un recrutement du Parisien est envisagé si les Gunners échouent à attirer leur cible prioritaire, Morgan Rogers. Si leurs pistes nationales s’avèrent inaccessibles, Arsenal est prêt à revenir sur le marché français et à tester la détermination du PSG avec une offre financière substantielle.
Liverpool à la recherche de nouveaux talents
Liverpool est également bien placé dans la course, alors que le club entame une nouvelle ère sous la direction d’Andoni Iraola. Les Reds cherchent à rajeunir leur attaque tout en garantissant un effectif suffisamment profond pour maintenir une concurrence saine autour de leurs stars établies. La capacité de Barcola à percuter les défenseurs en un contre un s’inscrit parfaitement dans le style de jeu à haute intensité privilégié à Anfield.
Alors que l’avenir de certaines stars à long terme fait l’objet de spéculations, recruter un talent comme Barcola enverrait un message fort. La cellule de recrutement, qui cible prioritairement des jeunes à haut potentiel, voit en lui un profil parfaitement adapté à ces critères.
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Le PSG revient sur sa position concernant le statut d'« intouchable »
Le développement le plus significatif de ce feuilleton est l’assouplissement de la position du Parc des Princes. Auparavant, un joueur du calibre de Barcola était considéré comme intouchable, mais le projet sportif parisien fait désormais preuve de plus de souplesse en matière de renouvellement de l’effectif et de viabilité financière. Si la direction apprécie toujours le joueur, il n’est plus classé dans la catégorie des « intouchables » réservée aux anciennes superstars.
L’aspect financier demeurera néanmoins un obstacle de taille pour tout prétendant, les champions de France devant exiger une indemnité à la hauteur de son potentiel et de la durée de son contrat. Le Paris Saint-Germain réclamera vraisemblablement une somme considérable pour envisager un départ cet été.
Liverpool et Arsenal, qui disposent tous deux de la puissance financière nécessaire pour conclure un transfert de cette ampleur, pourraient donc s’engager dans une course effrénée pour s’attacher les services de l’ailier dès la seconde moitié du mercato, une fois ses engagements en Coupe du monde terminés.
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