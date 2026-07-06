Arsenal est bien positionné pour recruter ce joueur de 21 ans, mais son intérêt reste subordonné à d’autres opérations sur le marché des transferts.

Mikel Arteta souhaite renforcer ses ailiers pour faire concurrence à Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, mais les Gunners ont d’autres priorités à ce stade délicat du mercato. Pour le club du nord de Londres, l’intérêt pour le joueur du PSG reste d’actualité, même s’il s’agit pour l’instant d’un plan B de haut niveau.

Selon nos informations, le club londonien se concentre pour l’instant sur d’autres dossiers, mais le nom de Barcola reste sur les radars. Un recrutement du Parisien est envisagé si les Gunners échouent à attirer leur cible prioritaire, Morgan Rogers. Si leurs pistes nationales s’avèrent inaccessibles, Arsenal est prêt à revenir sur le marché français et à tester la détermination du PSG avec une offre financière substantielle.