Liverpool a officialisé la signature de Muñoz après avoir activé la clause libératoire de l’ailier d’Osasuna. Le club de Merseyside a agi vite pour écarter toute concurrence, notamment Newcastle, déjà distancé dans le dossier.

L’ailier gauche, actuellement à la Coupe du monde avec l’Espagne, a passé sa visite médicale au camp de sélection national, situé dans le Tennessee aux États-Unis, puis a signé un contrat à long terme. Le transfert reste soumis à l’obtention d’un permis de travail et d’un transfert international, mais les Reds ont déjà assuré l’engagement du joueur, preuve de la détermination de leur cellule de recrutement.