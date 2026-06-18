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Liverpool officialise le recrutement de Victor Muñoz pour 34 millions de livres sterling, laissant Newcastle derrière lui dans la course à la signature de la star espagnole de la Coupe du monde
Les Reds remportent la bataille du transfert pour l'ailier
Liverpool a officialisé la signature de Muñoz après avoir activé la clause libératoire de l’ailier d’Osasuna. Le club de Merseyside a agi vite pour écarter toute concurrence, notamment Newcastle, déjà distancé dans le dossier.
L’ailier gauche, actuellement à la Coupe du monde avec l’Espagne, a passé sa visite médicale au camp de sélection national, situé dans le Tennessee aux États-Unis, puis a signé un contrat à long terme. Le transfert reste soumis à l’obtention d’un permis de travail et d’un transfert international, mais les Reds ont déjà assuré l’engagement du joueur, preuve de la détermination de leur cellule de recrutement.
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Nouveau coup dur pour Newcastle sur le marché des transferts
Cette opération constitue une grande déception pour Newcastle, qui avait identifié Muñoz comme une cible prioritaire. Les Magpies étaient déjà bien avancés dans les négociations pour recruter l’attaquant, cherchant à renforcer leur ligne d’attaque après le transfert d’Anthony Gordon à Barcelone plus tôt dans ce mercato. Cependant, la décision des Reds de payer d’avance la totalité de la clause libératoire n’a laissé aucune marge de manœuvre au club de Tyneside.
En réglant immédiatement la clause, les Reds ont évité toute négociation entre clubs et ont pu s’attacher les services de l’attaquant sans détour. Conséquence : les Magpies doivent se tourner vers d’autres cibles et réaffecter leur budget estival à de nouvelles priorités.
Première recrue de l’ère Iraola
Munoz est la première recrue depuis l’arrivée de l’entraîneur Andoni Iraola. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers à la fin de l’été, après la Coupe du monde. L’entraîneur serait un grand admirateur du jeune Espagnol, estimant que sa polyvalence tactique et son abattage correspondent parfaitement au style de jeu à haute intensité qu’il souhaite mettre en place à Anfield.
Âgé de 22 ans, il compte deux sélections avec l’Espagne et a marqué lors de ses débuts contre la Serbie en mars. Sa saison de confirmation à Osasuna, où il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en 34 matchs, a convaincu les dirigeants de Liverpool qu’il était prêt pour le grand saut vers la Premier League. Formé au FC Barcelone puis au Real Madrid, Munoz arrive avec un bagage technique d’élite.
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Munoz peaufine sa préparation en vue du match face à l’Arabie saoudite.
Munoz est officiellement le deuxième renfort de l’équipe première de Liverpool pour la nouvelle saison, après l’accord conclu plus tôt cette année pour le transfert du défenseur Jérémy Jacquet. L’attaquant se prépare actuellement pour le deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde avec l’Espagne, dimanche à Atlanta, où les siens affronteront l’Arabie saoudite, après un surprenant match nul sans but contre le Cap-Vert lors de l’ouverture.