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Liverpool ne « fait pas confiance » à Alexander Isak, alors qu’un problème majeur à Anfield est pointé du doigt pour la star à 125 M£
Des débuts hésitants à Anfield
L’international suédois a rejoint Liverpool en provenance de Newcastle United l’été dernier dans le cadre d’un transfert retentissant de 125 millions de livres sterling. Cependant, sa première saison à Anfield a été fortement perturbée par des blessures, limitant l’attaquant à seulement quatre buts sur l’ensemble de la saison.
Isak a ouvert son compteur pour l’exercice en cours lors du match nul 2-2 de samedi contre Nottingham Forest. Malgré son but, l’attaquant a semblé déconnecté du reste de l’équipe. L’ancien gardien de Manchester City Joe Hart estime que l’organisation tactique actuelle de Liverpool sous Iraola laisse l’attaquant complètement isolé.
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Hart met en lumière l’absence de connexion
S'exprimant auprès de BBC Sport, Hart a souligné un contraste frappant entre le passage réussi d'Isak à Newcastle et ses difficultés actuelles dans le Merseyside. Le consultant a noté que l'attaquant était le point d'ancrage absolu à St James' Park, où les milieux connaissaient instinctivement son positionnement et jouaient avec une confiance totale.
« Il est clair que Liverpool n'a pas encore trouvé comment jouer avec Alexander Isak », a noté Hart. « À Newcastle, tout passait par lui.
« Cela tenait à une relation de confiance qui s'était construite avec le temps : leur milieu savait exactement où il se trouvait et n'avait même pas besoin de lever la tête, car il était là à attendre.
« À Liverpool, cette confiance n'existe tout simplement pas pour le moment. Personne ne le sent et il n'est pas ce point central, ce qui donne l'impression qu'il est perdu et isolé. »
Hart a également adressé un avertissement direct à Iraola concernant l'investissement massif. Il a exhorté l'entraîneur à soit construire son système offensif autour du Suédois, soit trouver une autre solution tactique. Il a ajouté : « Andoni Iraola a de grandes décisions à prendre. Bâtit-il son équipe autour de lui [Isak] ou essaie-t-il de trouver une solution différente au sein de son effectif ? À mon avis, il doit s'engager dans la voie choisie par le club en investissant aussi lourdement sur Isak.
« Cela ne sert à rien de recruter ces joueurs si ce n'est pas pour les utiliser correctement et exploiter leurs points forts. Il n'y a aucun doute sur la qualité d'Isak, ils sont simplement à un moment charnière en ce moment. »
Isak reste positif malgré les difficultés
Malgré les critiques, Isak reste optimiste. Revenant sur le frustrant match nul contre Forest, l’attaquant a salué l’état d’esprit combatif de son équipe et sa détermination à ne jamais abandonner. Il a toutefois reconnu leur mauvais début de match et critiqué leur habitude d’encaisser immédiatement après avoir repris l’élan grâce à un but.
Revenant sur ce match nul contre Forest, Isak a déclaré : « Je pense qu’il n’y a aucun problème au niveau de l’état d’esprit combatif et du fait de ne jamais abandonner. Je pense qu’on l’a montré la semaine dernière aussi. Évidemment, aujourd’hui encore, nous avons assez mal commencé le match. Quand nous avons repris l’élan en marquant un but, c’est là que nous devons faire mieux, je pense, parce qu’aujourd’hui encore, nous avons encaissé assez vite après cela. »
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Semaines cruciales à venir pour Isak
Iraola doit rapidement décider s’il intègre pleinement Isak comme point d’ancrage incontesté de son attaque, ou s’il modifie son système tactique pour s’adapter aux forces plus larges de l’effectif. Révéler le véritable potentiel de l’attaquant suédois sera essentiel pour transformer des matchs nuls frustrants en victoires précieuses.
Le dispositif en évolution de Liverpool sera immédiatement mis à l’épreuve dans les prochains jours. Liverpool affrontera Ipswich ce vendredi avant de revenir à Anfield pour lancer sa campagne de Ligue des champions contre l’Atletico Madrid.
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