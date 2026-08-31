S'exprimant auprès de BBC Sport, Hart a souligné un contraste frappant entre le passage réussi d'Isak à Newcastle et ses difficultés actuelles dans le Merseyside. Le consultant a noté que l'attaquant était le point d'ancrage absolu à St James' Park, où les milieux connaissaient instinctivement son positionnement et jouaient avec une confiance totale.

« Il est clair que Liverpool n'a pas encore trouvé comment jouer avec Alexander Isak », a noté Hart. « À Newcastle, tout passait par lui.

« Cela tenait à une relation de confiance qui s'était construite avec le temps : leur milieu savait exactement où il se trouvait et n'avait même pas besoin de lever la tête, car il était là à attendre.

« À Liverpool, cette confiance n'existe tout simplement pas pour le moment. Personne ne le sent et il n'est pas ce point central, ce qui donne l'impression qu'il est perdu et isolé. »

Hart a également adressé un avertissement direct à Iraola concernant l'investissement massif. Il a exhorté l'entraîneur à soit construire son système offensif autour du Suédois, soit trouver une autre solution tactique. Il a ajouté : « Andoni Iraola a de grandes décisions à prendre. Bâtit-il son équipe autour de lui [Isak] ou essaie-t-il de trouver une solution différente au sein de son effectif ? À mon avis, il doit s'engager dans la voie choisie par le club en investissant aussi lourdement sur Isak.

« Cela ne sert à rien de recruter ces joueurs si ce n'est pas pour les utiliser correctement et exploiter leurs points forts. Il n'y a aucun doute sur la qualité d'Isak, ils sont simplement à un moment charnière en ce moment. »