Barcola est arrivé à Anfield avec une énorme réputation et un montant de transfert qui pourrait finalement atteindre la somme vertigineuse de 123 millions de livres sterling, ce qui fait de lui la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool. Cependant, l'ancien international français Emmanuel Petit estime que l'ailier a une courbe d'apprentissage très exigeante devant lui s'il veut réussir sous les projecteurs de l'élite anglaise.

Petit est catégorique : l'ancien joueur de Lyon ne peut pas simplement reproduire ce qu'il faisait en Ligue 1. « Bradley Barcola doit apprendre une autre façon de jouer », a déclaré Petit à Boyle Sports. « Le Paris Saint-Germain pratique un football très spécifique. C'est dans son ADN, dans sa manière de réagir à la position du ballon, tout relève presque de l'automatisme.

« Liverpool est différent, mais Barcola va lui apporter quelque chose qui lui manque depuis les deux dernières saisons : un joueur capable de porter le ballon, d'attaquer l'espace dans le dos des défenseurs, d'essayer de faire la différence dans le dernier tiers et de se retrouver en un contre un à tout moment. Ce type de joueur peut être dangereux à chaque fois qu'il touche le ballon. »