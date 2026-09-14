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Liverpool n’a « aucun espoir » cette saison ! Emmanuel Petit livre un verdict brutal sur la recrue à 123 M£ Bradley Barcola et sur les chances des Reds de finir dans le top 4
Barcola mis en garde sur le style du PSG
Barcola est arrivé à Anfield avec une énorme réputation et un montant de transfert qui pourrait finalement atteindre la somme vertigineuse de 123 millions de livres sterling, ce qui fait de lui la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de Liverpool. Cependant, l'ancien international français Emmanuel Petit estime que l'ailier a une courbe d'apprentissage très exigeante devant lui s'il veut réussir sous les projecteurs de l'élite anglaise.
Petit est catégorique : l'ancien joueur de Lyon ne peut pas simplement reproduire ce qu'il faisait en Ligue 1. « Bradley Barcola doit apprendre une autre façon de jouer », a déclaré Petit à Boyle Sports. « Le Paris Saint-Germain pratique un football très spécifique. C'est dans son ADN, dans sa manière de réagir à la position du ballon, tout relève presque de l'automatisme.
« Liverpool est différent, mais Barcola va lui apporter quelque chose qui lui manque depuis les deux dernières saisons : un joueur capable de porter le ballon, d'attaquer l'espace dans le dos des défenseurs, d'essayer de faire la différence dans le dernier tiers et de se retrouver en un contre un à tout moment. Ce type de joueur peut être dangereux à chaque fois qu'il touche le ballon. »
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La pression mentale de 123 millions de livres sterling
Si Barcola a montré quelques éclairs de son talent lors de la victoire en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid en milieu de semaine, la transition vers un style de jeu plus physique et plus direct reste son principal obstacle. Petit s’est interrogé sur la capacité du jeune joueur à avoir la solidité mentale nécessaire pour supporter l’attention qui accompagne un transfert à neuf chiffres.
« Barcola va-t-il jouer de la même façon qu’il jouait au Paris Saint-Germain ? Non, parce que Liverpool ne joue pas de la même manière, mais il jouera avec cette même qualité », a expliqué Petit. « La seule question est de savoir s’il a la force mentale pour faire face au montant de son transfert. Il faudra voir cela. »
Petit a ajouté : « Il a maintenant la chance de faire cela à Liverpool, et il doit avoir un impact immédiatement. Ils ne peuvent pas l’attendre comme Florian Wirtz ou Alexander Isak.
« Je pense que Barcola est un joueur qui s’adaptera très vite à Liverpool. C’est ce qui s’est passé au Paris Saint-Germain lorsqu’il a quitté Lyon. Il lui a fallu quelques semaines, mais ensuite il a montré toute sa grande qualité. »
Liverpool et Manchester United écartés
Au-delà des difficultés individuelles de Barcola, les perspectives plus larges des géants de la Merseyside semblent sombres selon l’analyse de Petit. Liverpool a déjà laissé filer des points lors de trois de ses quatre premières journées de Premier League, une tendance inquiétante pour une équipe qui a terminé cinquième la saison dernière.
« Liverpool et Manchester United n’ont aucun espoir cette saison, a lancé le vainqueur de la Coupe du monde sans détour. Ils encaissent trop de buts, tout comme Chelsea, mais j’étais encore moins convaincu par les deux clubs et par ce qu’ils ont fait sur le marché des transferts.
« Il leur manque tous les deux des joueurs et il est difficile de voir comment ils pourraient être favoris pour finir dans le top 4, surtout tous les deux ensemble. Ils peuvent se battre pour cette dernière place derrière Arsenal, Manchester City et Chelsea, mais cette place pourrait revenir à une autre équipe. »
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Une saison de galère en perspective
Ce pronostic pessimiste met en lumière l’écart grandissant entre les leaders actuels et les poids lourds traditionnels, qui sont actuellement en transition. Si Barcola a été recruté pour apporter une nouvelle dimension à une attaque devenue quelque peu prévisible, le manque d’équilibre dans d’autres secteurs de l’effectif reste un problème criant pour la direction d’Anfield.
Pour l’instant, l’attention reste centrée sur la progression de Barcola et sur sa capacité à se défaire de ses habitudes prises au PSG pour répondre aux exigences de haute intensité de la Premier League. L’ailier possède les qualités brutes pour changer le cours d’un match, mais, comme le prévient Petit, l’aspect mental du jeu sera tout aussi important que sa qualité technique.
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