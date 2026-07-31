Au micro de Sky Sports News, la légende de Liverpool Carragher a suggéré que son ancien club devrait donner la priorité à la recherche d’un successeur à Salah sur l’aile droite plutôt qu’à la signature de Barcola. L’ancien défenseur a déclaré : « C’est un grand joueur, il n’y a aucun doute là-dessus, j’adorerais voir Barcola à Liverpool. Mais pour moi, c’est un ailier gauche.

« Ce qui saute aux yeux à Liverpool en ce moment, c’est le remplacement de Mo Salah, un ailier droit. Et je ne pense pas que Liverpool ait vraiment dans son effectif quelqu’un qui semble totalement à l’aise au poste d’ailier droit.

« Ils ont probablement au moins quatre joueurs dans l’effectif avant l’arrivée de Barcola, s’il vient, qui pourraient jouer confortablement sur le côté gauche.

« Mais si vous me dites : est-ce que je veux que Barcola vienne et que Liverpool signe aussi un ailier droit ? J’en serais absolument ravi, parce que des joueurs devraient partir. Bien sûr que oui.

« Mais à l’heure actuelle, je pensais que cet été serait consacré au remplacement de Mo Salah. Barcola ne remplace pas Mo Salah. »