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Liverpool mis en garde contre un transfert à 100 M£ pour Bradley Barcola alors que Jamie Carragher exige que les Reds se concentrent sur la recherche d’un remplaçant à Mohamed Salah
Liverpool cible un ailier du PSG
Selon ESPN, Liverpool se prépare à formuler une première offre pour recruter Barcola, tandis que le PSG valoriserait l’ailier à environ 150 M€ (129 M£). Cependant, cette piste concernant l’international français a suscité des interrogations, car son poste naturel est sur l’aile gauche. Ce secteur est déjà très fourni à Anfield, avec des options comme Cody Gakpo, le jeune talentueux Rio Ngumoha et la nouvelle recrue Victor Munoz.
- Focus Images
Carragher souligne le déséquilibre de l’effectif
Au micro de Sky Sports News, la légende de Liverpool Carragher a suggéré que son ancien club devrait donner la priorité à la recherche d’un successeur à Salah sur l’aile droite plutôt qu’à la signature de Barcola. L’ancien défenseur a déclaré : « C’est un grand joueur, il n’y a aucun doute là-dessus, j’adorerais voir Barcola à Liverpool. Mais pour moi, c’est un ailier gauche.
« Ce qui saute aux yeux à Liverpool en ce moment, c’est le remplacement de Mo Salah, un ailier droit. Et je ne pense pas que Liverpool ait vraiment dans son effectif quelqu’un qui semble totalement à l’aise au poste d’ailier droit.
« Ils ont probablement au moins quatre joueurs dans l’effectif avant l’arrivée de Barcola, s’il vient, qui pourraient jouer confortablement sur le côté gauche.
« Mais si vous me dites : est-ce que je veux que Barcola vienne et que Liverpool signe aussi un ailier droit ? J’en serais absolument ravi, parce que des joueurs devraient partir. Bien sûr que oui.
« Mais à l’heure actuelle, je pensais que cet été serait consacré au remplacement de Mo Salah. Barcola ne remplace pas Mo Salah. »
Des inquiétudes concernant le développement de Ngumoha
Carragher a également souligné à quel point l’arrivée d’un joueur coûteux comme Barcola pourrait freiner la progression du talent de 17 ans Ngumoha, qui a récemment marqué lors d’un match de pré-saison contre Wrexham : « Rio est un jeune garçon, il est vraiment bon. Je pense qu’il va poursuivre sur sa lancée par rapport à ce qu’il a fait la saison dernière. Mais c’est là le problème : vous achetez un joueur très jeune pour beaucoup d’argent avec Barcola, qui est meilleur que Rio Ngumoha à l’heure actuelle.
« Mais on peut penser qu’à terme, dans un ou deux ans, Rio voudra jouer toutes les semaines avec Liverpool. Et c’est à lui de le prouver.
« Donc, quand vous payez ce genre de somme pour un jeune joueur à son poste, cela laisse un peu perplexe. On dit que Rio Ngumoha pourrait jouer à droite et y avoir du temps de jeu. Pour un jeune joueur, c’est bien de pouvoir jouer des deux côtés. Mais je pense que son poste, aujourd’hui, c’est ailier gauche.
« Mais s’ils vont chercher un joueur pour le côté droit, font venir Barcola puis vendent un ou deux des joueurs de couloir qu’ils ont actuellement dans leur effectif, je pense que ce serait fantastique. »
- Getty Images Sport
Liverpool face à un dilemme tactique
La direction de Liverpool est désormais confrontée à une décision cruciale sur le marché des transferts afin d’équilibrer les options offensives dans l’effectif d’Andoni Iraola, en particulier pour trouver un ailier droit de formation avant la clôture du marché. Liverpool doit agir avec prudence pour boucler son mercato et s’assurer que l’équipe soit prête avant d’ouvrir la saison 2026-2027 de Premier League avec un déplacement à Newcastle United le 23 août.
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