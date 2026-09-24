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Liverpool manque-t-il de magie au poste de n°10 alors que Cole Palmer, Bruno Fernandes et Rayan Cherki brillent ? Une légende des Reds lance un appel au mercato au milieu des difficultés de Florian Wirtz, recruté pour 116 M£
Buts et passes décisives : les chiffres de Wirtz à Liverpool
L’international allemand était censé devenir le nouveau maître à jouer d’Anfield, après ses exploits qui ont conduit le Bayer Leverkusen au titre en Bundesliga, à la suite de son transfert onéreux vers le football anglais à l’été 2025.
Il n’a inscrit que sept buts et délivré autant de passes décisives la saison dernière, tout en ne créant qu’une seule offrande durant les premières semaines de la saison 2026-2027. On en attendait, et on en attend toujours, davantage de la part du talentueux joueur de 23 ans.
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Liverpool a aussi vu Salah sortir et a perdu Ekitike sur blessure
Alors que Wirtz peine et que des questions commencent à se poser sur son avenir à long terme sur les bords de la Mersey, Liverpool a également perdu la présence talismanique de Mohamed Salah, l’« Egyptian King » étant parti libre après avoir inscrit 257 buts en neuf années mémorables.
Il a parfois manqué une étincelle créative, Hugo Ekitike se remettant encore d’une grave blessure au tendon d’Achille, et Liverpool en a été réduit à regarder ses rivaux comme Manchester United, Chelsea, Manchester City et Arsenal trouver des solutions pour faire sauter les verrous dans le dernier tiers du terrain.
Liverpool doit-il recruter un autre meneur de jeu créatif ?
Interrogé sur le fait de savoir si Liverpool manque de solutions au poste de numéro 10, au vu des statistiques affichées par Fernandes, Palmer et compagnie, la légende de Liverpool Houghton, qui s'exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Je pense qu'il nous en faudrait un autre. Je l'ai dit l'autre semaine, je pense que si vous avez deux numéros 10, parce qu'on a deux attaquants, on a quatre ailiers, deux de chaque côté, ou peu importe la façon dont vous voulez voir ça, on a quatre milieux centraux, je ne nous vois tout simplement pas avoir deux numéros 10, et je pense que c'est un secteur où il faut un peu de magie.
« Si un numéro 10 n'y arrive pas, alors vous pouvez en faire entrer un autre. Ce sera intéressant de voir ce que fait l'entraîneur. Je veux dire, tout le monde en cherche, parce qu'ils peuvent changer un match.
« Il y a d'autres aspects de Liverpool qui, je pense, vont s'améliorer au fil de la saison. Je pense que la saison dernière, l'équipe jouait trop dans l'axe, les ailiers repiquaient et les milieux étaient tous resserrés, donc il n'y avait pas d'espace, alors que cette saison, en jouant avec un peu plus de largeur, que ce soit Cody [Gakpo] à droite, ou Victor [Munoz] à droite, Rio [Ngumoha] ou Bradley [Barcola], vous avez désormais des options pour bien étirer le terrain.
« Cela devrait libérer cette zone axiale pour Florian Wirtz, mais Florian doit maintenant montrer cette régularité. Je pense qu'il va avoir davantage de temps de jeu, il va évoluer à son poste préféré, il ne sera pas exilé à gauche ou à droite, comme cela a parfois été le cas la saison dernière, il doit être dans ce rôle axial, donc c'est à lui désormais de montrer cette régularité, match après match.
« Quand vous arrivez avec une grosse étiquette de transfert et que vous venez à Liverpool, vous devez bien jouer, parce que les supporters vont vous regarder et demander pourquoi, si vous ne répondez pas aux attentes, quelles en sont les raisons. »
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Une marge de progression pour Liverpool malgré son début de saison 2026-2027 sans défaite
La chance n’a pas toujours été du côté de Wirtz pendant son passage en Angleterre, des décisions litigieuses et des occasions gâchées par d’autres ayant joué contre lui, mais il est clair qu’il doit apporter davantage à l’effort collectif.
Liverpool a besoin de quelqu’un pour remplir le rôle à la Fernandes/Palmer, malgré son invincibilité cette saison, et pourrait être contraint de retourner sur le marché des transferts si ceux qui sont déjà sous contrat montrent peu de signes qu’ils peuvent atteindre le niveau attendu d’eux.
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