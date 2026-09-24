Interrogé sur le fait de savoir si Liverpool manque de solutions au poste de numéro 10, au vu des statistiques affichées par Fernandes, Palmer et compagnie, la légende de Liverpool Houghton, qui s'exprimait en association avec IrishBetting.ie, a déclaré à GOAL : « Je pense qu'il nous en faudrait un autre. Je l'ai dit l'autre semaine, je pense que si vous avez deux numéros 10, parce qu'on a deux attaquants, on a quatre ailiers, deux de chaque côté, ou peu importe la façon dont vous voulez voir ça, on a quatre milieux centraux, je ne nous vois tout simplement pas avoir deux numéros 10, et je pense que c'est un secteur où il faut un peu de magie.

« Si un numéro 10 n'y arrive pas, alors vous pouvez en faire entrer un autre. Ce sera intéressant de voir ce que fait l'entraîneur. Je veux dire, tout le monde en cherche, parce qu'ils peuvent changer un match.

« Il y a d'autres aspects de Liverpool qui, je pense, vont s'améliorer au fil de la saison. Je pense que la saison dernière, l'équipe jouait trop dans l'axe, les ailiers repiquaient et les milieux étaient tous resserrés, donc il n'y avait pas d'espace, alors que cette saison, en jouant avec un peu plus de largeur, que ce soit Cody [Gakpo] à droite, ou Victor [Munoz] à droite, Rio [Ngumoha] ou Bradley [Barcola], vous avez désormais des options pour bien étirer le terrain.

« Cela devrait libérer cette zone axiale pour Florian Wirtz, mais Florian doit maintenant montrer cette régularité. Je pense qu'il va avoir davantage de temps de jeu, il va évoluer à son poste préféré, il ne sera pas exilé à gauche ou à droite, comme cela a parfois été le cas la saison dernière, il doit être dans ce rôle axial, donc c'est à lui désormais de montrer cette régularité, match après match.

« Quand vous arrivez avec une grosse étiquette de transfert et que vous venez à Liverpool, vous devez bien jouer, parce que les supporters vont vous regarder et demander pourquoi, si vous ne répondez pas aux attentes, quelles en sont les raisons. »