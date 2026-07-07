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Liverpool manifesterait un « vif intérêt » pour le jeune prodige mexicain de la Coupe du monde, Gilberto Mora, mais se heurte à la concurrence de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid
Liverpool prend contact au sujet de Mora
Selon TEAMtalk, Liverpool manifesterait un « intérêt sérieux » et grandissant pour s’attacher les services de Mora. Le club de Premier League a déjà pris des contacts préliminaires afin de définir les conditions d’un éventuel transfert et de cerner les aspirations du joueur. Mora s’est récemment imposé comme l’un des joueurs phares de la Coupe du monde, aidant le Mexique à atteindre les huitièmes de finale avant une défaite dramatique 3-2 face à l’Angleterre.
Malgré son jeune âge, ce joueur de 17 ans a fait preuve d’une vision du jeu et d’une technique remarquables sur la scène internationale, où il totalise déjà 12 sélections et a délivré une passe décisive pour son pays.
- AFP
Des statistiques impressionnantes et une grande polyvalence au milieu de terrain
Ce qui rend Mora particulièrement attractif aux yeux des grands clubs, ce sont son impressionnant bilan national et sa remarquable polyvalence. En 53 apparitions avec l’équipe première de Tijuana, toutes compétitions confondues, le jeune joueur a trouvé le chemin des filets à 10 reprises, démontrant ainsi un sens du but aigu. À cela s’ajoute une véritable flexibilité tactique : Mora n’est pas cantonné à un seul poste.
S’il évolue le plus souvent comme milieu gauche ou milieu offensif central, il se montre tout aussi à l’aise sur les ailes, à gauche comme à droite, ou plus en retrait dans l’axe. Une polyvalence qui offre une souplesse tactique précieuse à tout entraîneur.
Une concurrence acharnée et une position unie
Liverpool veut prendre les devants, mais se heurte à plusieurs obstacles. Le Real Madrid suit Mora depuis longtemps et, d’après certaines sources, le joueur voit un transfert au club espagnol comme un « rêve ». Il a même échangé son maillot avec Jude Bellingham après le match au stade Azteca. Barcelone, Manchester City, Chelsea et Arsenal restent fermement dans la course. En revanche, Manchester United s’est retiré de la lutte, découragé par les coûts anticipés et la concurrence acharnée après six mois de suivi. La valeur du milieu de terrain dépasse actuellement 40 millions d’euros (34 millions de livres / 46 millions de dollars), reflet de son ascension fulgurante.
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Quelle sera la prochaine étape pour Mora ?
Malgré cet intérêt croissant, tout transfert immédiat se heurte à des contraintes réglementaires internationales. Conformément aux règles de la FIFA, Mora ne pourra pas rejoindre officiellement un club étranger avant d’avoir 18 ans, en octobre. Pour protéger leur jeune talent, Tijuana a récemment convaincu l’adolescent de prolonger son contrat jusqu’en 2029. Sa Coupe du monde étant désormais terminée, des offres officielles devraient arriver dans les semaines à venir. Bien qu’il reste concentré sur ses obligations nationales, un départ retentissant vers l’Europe semble inévitable.
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