Liverpool manifesterait un « vif intérêt » pour le jeune prodige mexicain de la Coupe du monde, Gilberto Mora, mais se heurte à la concurrence de plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid

Selon TEAMtalk, Liverpool manifesterait un « intérêt sérieux » et grandissant pour s’attacher les services de Mora. Le club de Premier League a déjà pris des contacts préliminaires afin de définir les conditions d’un éventuel transfert et de cerner les aspirations du joueur. Mora s’est récemment imposé comme l’un des joueurs phares de la Coupe du monde, aidant le Mexique à atteindre les huitièmes de finale avant une défaite dramatique 3-2 face à l’Angleterre.

Malgré son jeune âge, ce joueur de 17 ans a fait preuve d’une vision du jeu et d’une technique remarquables sur la scène internationale, où il totalise déjà 12 sélections et a délivré une passe décisive pour son pays.



