Interrogé sur les difficultés rencontrées par les recrues de prestige à Anfield, l’ancien attaquant de Liverpool Owen, qui s’exprimait en tant qu’ambassadeur de Casino.org, où les joueurs britanniques peuvent trouver des informations fiables sur les casinos en ligne, a déclaré à GOAL : « C’est un problème pour Liverpool, compte tenu de l’argent dépensé pour plusieurs joueurs.

« Lors de ce mercato, le club a recruté Isak, Ekitike et Wirtz. Pour l’instant, ces dépenses ne semblent pas justifiées. On dit que quand la marée monte, tous les bateaux s’élèvent. C’est toujours tout ou rien.

« Je ne pense pas du tout que ce soient de mauvais joueurs. Au contraire, je pense qu’ils sont exceptionnels. Quand ils ont signé, j’étais plein d’espoir, d’attente et d’enthousiasme. Mais, depuis, l’équipe ne joue pas très bien.

« Alors, on se tourne vers ces joueurs qui ont coûté cher et on se dit : ‹ Attendez, l’équipe était vraiment bonne l’année dernière et elle a investi tout cet argent. Qu’est-ce qui a mal tourné ? › Le regard se porte toujours sur les recrues les plus chères. Je le comprends. C’est ce qui s’est passé.

« Je sais que Barcola n’a disputé que cinq matches là-bas, mais même pour ce transfert, on se dit que le problème, c’est qu’il faut afficher des statistiques à la hauteur de celles de Mo Salah pour justifier un montant pareil.

« Quand on est un club, on se dit : ‹ Bon, si on dépense autant, il nous faut ce genre de statistiques pour le justifier. › Et, évidemment, personne ne va s’approcher des statistiques de Mo Salah. C’est donc un problème.

« Je refuse de croire qu’il [Wirtz] n’a pas le niveau. On l’a vu dans différents championnats. On l’a vu en sélection. Mais il ne fait aucun doute qu’il joue en dessous de son niveau sous le maillot de Liverpool, et ce depuis plus d’une saison.

« C’est un problème. Liverpool doit trouver le moyen de tirer le meilleur de lui, car son talent ne fait aucun doute. En revanche, parvenir à l’exploiter est loin d’être acquis, puisque cela fait maintenant plus d’un an. »