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Liverpool : Le défi des « statistiques de Mo Salah » pour Florian Wirtz et Bradley Barcola, alors que Michael Owen reconnaît que les indemnités de transfert de ces joueurs valant plus de 100 millions de livres suscitent des interrogations
Liverpool a dépensé gros pour Wirtz, Isak et Ekitike
Liverpool a investi 116 millions de livres sterling (154 millions de dollars) pour recruter le milieu allemand Wirtz à l’été 2025. Il a rejoint une équipe championne d’Angleterre en titre, qui a également dépensé des sommes considérables pour Alexander Isak, Hugo Ekitike et Jeremie Frimpong lors d’un mercato particulièrement animé.
Liverpool a déçu collectivement la saison dernière, tandis qu’Isak, recrue la plus chère de l’histoire du football britannique, n’a inscrit que quatre buts. Wirtz n’a guère fait mieux : il a peiné à orchestrer le jeu en tant que numéro 10 et attend toujours de retrouver l’étincelle qu’il avait montrée au Bayer Leverkusen.
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Cherki surpasse Wirtz dans le rôle de meneur de jeu en Premier League
Il n’a pas brillé alors que tous les regards étaient braqués sur lui face à Manchester City. Son vis-à-vis Cherki lui a volé la vedette en inscrivant avec malice le troisième but de son équipe, scellant la victoire convaincante des visiteurs dans le Merseyside face à des adversaires réduits à dix.
L’international français Cherki n’a coûté que 34 millions de livres (45 millions de dollars) à Manchester City, mais ses prestations dans le nord-ouest de l’Angleterre sont nettement plus impressionnantes que celles de Wirtz. Le choix de Liverpool d’investir autant sur les bons joueurs suscite de sérieuses interrogations.
Barcola risque de suivre la même voie après son transfert à 123 millions de livres (163 millions de dollars) en provenance du Paris Saint-Germain, tenant du titre en Ligue des champions. En cinq apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 24 ans n’a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive.
Pourquoi les recrues à prix d’or peinent-elles à Liverpool ?
Interrogé sur les difficultés rencontrées par les recrues de prestige à Anfield, l’ancien attaquant de Liverpool Owen, qui s’exprimait en tant qu’ambassadeur de Casino.org, où les joueurs britanniques peuvent trouver des informations fiables sur les casinos en ligne, a déclaré à GOAL : « C’est un problème pour Liverpool, compte tenu de l’argent dépensé pour plusieurs joueurs.
« Lors de ce mercato, le club a recruté Isak, Ekitike et Wirtz. Pour l’instant, ces dépenses ne semblent pas justifiées. On dit que quand la marée monte, tous les bateaux s’élèvent. C’est toujours tout ou rien.
« Je ne pense pas du tout que ce soient de mauvais joueurs. Au contraire, je pense qu’ils sont exceptionnels. Quand ils ont signé, j’étais plein d’espoir, d’attente et d’enthousiasme. Mais, depuis, l’équipe ne joue pas très bien.
« Alors, on se tourne vers ces joueurs qui ont coûté cher et on se dit : ‹ Attendez, l’équipe était vraiment bonne l’année dernière et elle a investi tout cet argent. Qu’est-ce qui a mal tourné ? › Le regard se porte toujours sur les recrues les plus chères. Je le comprends. C’est ce qui s’est passé.
« Je sais que Barcola n’a disputé que cinq matches là-bas, mais même pour ce transfert, on se dit que le problème, c’est qu’il faut afficher des statistiques à la hauteur de celles de Mo Salah pour justifier un montant pareil.
« Quand on est un club, on se dit : ‹ Bon, si on dépense autant, il nous faut ce genre de statistiques pour le justifier. › Et, évidemment, personne ne va s’approcher des statistiques de Mo Salah. C’est donc un problème.
« Je refuse de croire qu’il [Wirtz] n’a pas le niveau. On l’a vu dans différents championnats. On l’a vu en sélection. Mais il ne fait aucun doute qu’il joue en dessous de son niveau sous le maillot de Liverpool, et ce depuis plus d’une saison.
« C’est un problème. Liverpool doit trouver le moyen de tirer le meilleur de lui, car son talent ne fait aucun doute. En revanche, parvenir à l’exploiter est loin d’être acquis, puisque cela fait maintenant plus d’un an. »
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Calendrier de Liverpool 2026-2027 : la Ligue des champions reprend
La défaite 3-0 face à Manchester City, après l’expulsion de Ryan Gravenberch, a été la première de Liverpool en match officiel cette saison sous les ordres d’Andoni Iraola. Le club aura l’occasion de se racheter dès mercredi face au LASK en Ligue des champions.
Wirtz et Barcola espéreront notamment retrouver leur rythme à cette occasion, alors que l’attaquant suédois Isak souffre d’une blessure à la cuisse. Il leur reste beaucoup à faire avant de pouvoir affirmer avoir justifié les sommes à neuf chiffres déboursées pour les recruter.
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