Liverpool : la sortie coriace d’Arne Slot sur le PSG avant les quarts de la Ligue des champions

Mercredi soir, Liverpool a dominé Galatasaray à Anfield. Les Reds ont inscrit quatre buts, balayant ainsi toute incertitude et validant leur ticket pour les quarts de finale. Le match a confirmé la solidité actuelle de l’équipe d’Arne Slot. Les Anglais semblent prêts à relever le défi face aux champions d’Europe en titre.

Quelques minutes après la victoire, Slot s’est projeté sur le choc contre PSG. « La saison dernière, nous avons été complètement dominés à l'extérieur et avons perdu aux tirs au but. Ils n'ont pas baissé de niveau, mais après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous », a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.

Le Néerlandais a ensuite rappelé l’intensité de la confrontation passée : « Le match retour contre Paris à Anfield reste le meilleur match de ma carrière en tant qu'entraîneur... peut-être pas au niveau du résultat, mais plutôt sur la manière de jouer au football. J'ai hâte d'affronter le PSG à nouveau ».