Après avoir écrasé Galatasaray mercredi soir (4-0), Liverpool se projette déjà sur son prochain défi en Ligue des champions. Le club anglais retrouvera Paris Saint-Germain, qu’il avait affronté la saison dernière dans une double confrontation mémorable. Le choc est programmé le 8 avril à 21 heures, et les Reds affichent une confiance palpable.
Liverpool : la sortie coriace d’Arne Slot sur le PSG avant les quarts de la Ligue des champions
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Une qualification nette et sans bavure, Slot envoie un message au PSG
Mercredi soir, Liverpool a dominé Galatasaray à Anfield. Les Reds ont inscrit quatre buts, balayant ainsi toute incertitude et validant leur ticket pour les quarts de finale. Le match a confirmé la solidité actuelle de l’équipe d’Arne Slot. Les Anglais semblent prêts à relever le défi face aux champions d’Europe en titre.
Quelques minutes après la victoire, Slot s’est projeté sur le choc contre PSG. « La saison dernière, nous avons été complètement dominés à l'extérieur et avons perdu aux tirs au but. Ils n'ont pas baissé de niveau, mais après ce soir, ils ne seront pas heureux de jouer contre nous », a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.
Le Néerlandais a ensuite rappelé l’intensité de la confrontation passée : « Le match retour contre Paris à Anfield reste le meilleur match de ma carrière en tant qu'entraîneur... peut-être pas au niveau du résultat, mais plutôt sur la manière de jouer au football. J'ai hâte d'affronter le PSG à nouveau ».
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La confiance des joueurs
Le moral n’est pas seulement dans les rangs techniques. Dominik Szoboszlai, milieu de terrain de Liverpool, s’est également montré confiant. Auteur d’un but face à Galatasaray, le Hongrois assure : « Je les ai vus jouer contre Chelsea, c'est une très bonne équipe... mais je pense que nous avons montré ce soir que nous sommes capables de tout ».
Avec 42 matchs joués cette saison, Szoboszlai incarne la régularité et la confiance du collectif anglais. Liverpool entend bien capitaliser sur cette dynamique pour inquiéter le PSG lors des quarts.
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Vers un duel serré
Le rappel du dernier affrontement entre Liverpool et le PSG alimente déjà les attentes. Les deux équipes s’étaient affrontées en huitièmes de finale, avec une qualification parisienne aux tirs au but (1-0, 0-1, puis 1-4 aux t.a.b.). L’histoire est équilibrée, mais les Reds ne comptent pas répéter le scénario.
Le 8 avril, le Parc des Princes promet un duel électrique.