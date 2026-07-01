Liverpool a officialisé l’arrivée du défenseur Jérémy Jacquet en provenance de Rennes, dans le cadre d’un contrat à long terme, sous réserve de l’obtention de l’autorisation internationale. Un accord avait été trouvé dès le début de l’année pour que le Français rejoigne Anfield, et le transfert sera finalisé dans les prochains jours.
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Liverpool : l'arrivée de Jeremy Jacquet est officielle ; le club a déboursé 60 millions de livres sterling
Titulaire à Rennes
Jacquet, 21 ans, arrive à Anfield après avoir intégré l’équipe première de Rennes, pour laquelle il a disputé 33 matchs. Vingt-et-une de ces apparitions ont eu lieu lors de l’exercice 2025-2026, interrompu prématurément pour le défenseur central en raison d’une blessure à l’épaule survenue en février. International français des moins de 21 ans, Jacquet a par ailleurs disputé 24 matchs sous les couleurs du Clermont Foot, où il était prêté.
LE CLUB DE MES RÊVES
Voici son commentaire publié sur le site officiel des Reds : « Un club comme Liverpool représente un grand rêve pour moi. Je suis ravi. Quand je vois les installations, je m'imagine déjà ici. Je me sens à l'aise et j'ai hâte de commencer. »
Quel a été le coût de l’opération ?
Jacquet a été transféré de façon définitive en février 2026. Le montant de l’opération s’élève à 55 millions de livres sterling, plus 5 millions de bonus.