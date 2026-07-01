Liverpool : l'arrivée de Jeremy Jacquet est officielle ; le club a déboursé 60 millions de livres sterling

Liverpool a officialisé l’arrivée du défenseur Jérémy Jacquet en provenance de Rennes, dans le cadre d’un contrat à long terme, sous réserve de l’obtention de l’autorisation internationale. Un accord avait été trouvé dès le début de l’année pour que le Français rejoigne Anfield, et le transfert sera finalisé dans les prochains jours.