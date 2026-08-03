Getty Images Sport
Traduit par
Liverpool fixe clairement sa position sur le transfert de Cody Gakpo alors que l’intérêt de Tottenham s’intensifie
Liverpool reste ferme sur l’avenir de Gakpo
Liverpool n’a aucune intention de sanctionner le départ de Gakpo cet été, malgré l’intérêt grandissant de Tottenham, selon talkSPORT. L’attaquant de 27 ans s’est imposé comme une cible prioritaire pour Roberto De Zerbi, alors que l’Italien cherche à poursuivre son remaniement agressif de l’effectif de Tottenham. Cependant, Liverpool a clairement fait savoir que l’international néerlandais reste un élément fondamental de ses plans sous les ordres d’Iraola. Avec un contrat qui court jusqu’en 2030, Liverpool est en position de force dans les négociations et n’a guère envie de perdre un membre expérimenté de son secteur offensif.
Des informations ont indiqué que Tottenham était prêt à tester la détermination de Liverpool avec une offre financière significative, et ont avancé que Liverpool réclamerait probablement aux alentours de 70 millions de livres sterling pour Gakpo. Si un tel montant représenterait un bénéfice substantiel par rapport à l’indemnité initiale versée au PSV Eindhoven, le projet sportif à Anfield passe actuellement avant un gain financier immédiat.
- Getty
Les dépenses effrénées de Tottenham se poursuivent sous De Zerbi
L’intérêt de Tottenham pour Gakpo intervient au milieu d’un été de dépenses sans précédent dans le nord de Londres. L’équipe de De Zerbi a été la plus proactive sur le marché de Premier League, battant à deux reprises son propre record de transfert en l’espace de quelques semaines. Matheus Fernandes a été la première arrivée de premier plan, en provenance de West Ham pour 85 millions de livres sterling, avant d’être éclipsé peu après par la spectaculaire signature de Sandro Tonali pour 100 millions de livres sterling.
Le technicien italien s’est montré explicite sur son désir d’ajouter davantage de puissance offensive à son effectif, évoquant récemment auprès des supporters la perspective d’autres arrivées importantes. De Zerbi avait auparavant déclaré que le mercato de Spurs n’était achevé qu’à « 60 % ».
La crise des blessures façonne la position de Liverpool
L’une des principales raisons du refus de Liverpool de vendre Gakpo réside dans l’état actuel de son effectif. Liverpool est confronté à un vrai casse-tête dans les postes offensifs après la grave blessure de Hugo Ekitike. L’attaquant clé ne devrait pas retrouver la compétition avant le début de l’année 2026, alors qu’il poursuit sa convalescence après une blessure de longue durée au tendon d’Achille. Cela laisse Iraola avec peu d’options, ce qui rend la capacité de Gakpo à évoluer en pointe ou sur l’un ou l’autre des côtés inestimable.
Si Liverpool travaillerait, selon certaines informations, sur un accord pour faire venir l’ailier du Paris Saint-Germain Bradley Barcola, le reste de ses options sur les ailes manque d’expérience au plus haut niveau. En dehors des noms déjà établis, l’effectif compte actuellement Rio Ngumoha, 17 ans, et la nouvelle recrue Victor Munoz. Gakpo, sacré en Premier League avec le club en 2025, apporte une régularité qu’Iraola ne peut pas se permettre de perdre. La saison dernière, l’ancien joueur du PSV a disputé 52 matches toutes compétitions confondues, avec à la clé neuf buts et six passes décisives lors d’un exercice où il a souvent été sollicité pour combler les absences d’Alexander Isak et d’Ekitike.
- Getty Images
Tottenham se tourne vers des alternatives
Alors qu’un transfert de Gakpo semble de plus en plus improbable, Tottenham étudie plusieurs autres options offensives de premier plan pour répondre aux exigences de De Zerbi. Le duo de Manchester City, Savinho et Omar Marmoush, a tous deux été liés à un transfert au Tottenham Hotspur Stadium, tandis que Marcus Rashford, de Manchester United, a également été évoqué dans le cadre d’un sensationnel transfert entre clubs de la même ville. Les dirigeants du club travailleraient sur un accord pour Savinho, qui pourrait atteindre une valeur totale de 60 millions de livres sterling. L’urgence de recruter un nouvel attaquant s’est accrue lorsque De Zerbi a déclaré aux médias qu’il préparait une autre « bombe » sur le marché des transferts avant la date limite.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles