Liverpool n’a aucune intention de sanctionner le départ de Gakpo cet été, malgré l’intérêt grandissant de Tottenham, selon talkSPORT. L’attaquant de 27 ans s’est imposé comme une cible prioritaire pour Roberto De Zerbi, alors que l’Italien cherche à poursuivre son remaniement agressif de l’effectif de Tottenham. Cependant, Liverpool a clairement fait savoir que l’international néerlandais reste un élément fondamental de ses plans sous les ordres d’Iraola. Avec un contrat qui court jusqu’en 2030, Liverpool est en position de force dans les négociations et n’a guère envie de perdre un membre expérimenté de son secteur offensif.

Des informations ont indiqué que Tottenham était prêt à tester la détermination de Liverpool avec une offre financière significative, et ont avancé que Liverpool réclamerait probablement aux alentours de 70 millions de livres sterling pour Gakpo. Si un tel montant représenterait un bénéfice substantiel par rapport à l’indemnité initiale versée au PSV Eindhoven, le projet sportif à Anfield passe actuellement avant un gain financier immédiat.







