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Liverpool fait partie des trois clubs inscrits dans la clause de libération spéciale de Nico Schlotterbeck, une disposition qui pourrait permettre à la star du Borussia Dortmund de partir dès cet été
Les modalités de la clause du « triple club »
Si la prolongation du contrat de Schlotterbeck visait à assurer une sécurité à long terme au Borussia Dortmund, l’ajout d’une clause « club de rêve » a bouleversé la donne. Il a été révélé que le défenseur pouvait partir moyennant un transfert compris entre 50 et 60 millions d’euros, mais cette option n’est pas accessible à tous les prétendants.
Selon SPORT BILD, seules trois destinations précises ont été consignées dans le contrat pour le prochain mercato. Liverpool et le Real Madrid figurent parmi ces clubs autorisés.
Précisons toutefois qu’aucun de ces clubs n’a encore formulé d’offre officielle pour le joueur de 26 ans avant la signature de la prolongation, période durant laquelle il aurait pu être acquis à un coût inférieur.
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Matthaus défend cet accord controversé
La clause de départ du défenseur a suscité des réactions mitigées chez les supporters de Dortmund, certains ayant même sifflé le joueur lors d’une récente défaite à domicile contre le Bayer Leverkusen. Toutefois, la légende allemande Lothar Matthäus a pris sa défense, estimant qu’il était légitime pour un joueur ambitieux de se laisser une porte de sortie et que cette clause offrait au club un levier financier non négligeable.
« Il a toujours voulu passer à l’étape supérieure, mais il reste attaché au Borussia Dortmund. Toutefois, si le Real Madrid frappe à la porte, il est légitime de laisser entrouverte une petite porte », a-t-il fait valoir.
Une date limite stricte pour les transferts estivaux
Bonne nouvelle pour la direction sportive de Dortmund : la clause libératoire de Schlotterbeck ne planera pas sur tout l’été. Selon plusieurs sources, la période d’activation de cette clause à montant fixe s’achèverait mi-juillet, soit juste avant la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet.
Concrètement, si Liverpool ou tout autre club ciblé souhaite s’assurer les services de Schlotterbeck, il devra donc agir rapidement dès les premiers jours du mercato estival.
Un déclencheur qui, s’il est actionné, laisserait au BVB environ six semaines et un budget supérieur à 50 millions d’euros pour trouver un remplaçant.
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La situation financière du Borussia Dortmund s’est nettement améliorée.
Malgré le risque de perdre un pilier de l’équipe, la prolongation de contrat a été présentée comme un coup de maître en matière de gestion d’actifs. En liant Schlotterbeck jusqu’en 2031, Dortmund a évité le scénario redouté d’un joueur entrant dans la dernière année de son bail. Matthaus souligne que cette décision a fait grimper sa valeur marchande potentielle de plusieurs millions, malgré la clause libératoire en vigueur.