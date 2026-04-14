Si la prolongation du contrat de Schlotterbeck visait à assurer une sécurité à long terme au Borussia Dortmund, l’ajout d’une clause « club de rêve » a bouleversé la donne. Il a été révélé que le défenseur pouvait partir moyennant un transfert compris entre 50 et 60 millions d’euros, mais cette option n’est pas accessible à tous les prétendants.

Selon SPORT BILD, seules trois destinations précises ont été consignées dans le contrat pour le prochain mercato. Liverpool et le Real Madrid figurent parmi ces clubs autorisés.

Précisons toutefois qu’aucun de ces clubs n’a encore formulé d’offre officielle pour le joueur de 26 ans avant la signature de la prolongation, période durant laquelle il aurait pu être acquis à un coût inférieur.







