Liverpool et Manchester City voient leurs chances augmenter considérablement après le retrait du Bayern Munich et de Dortmund des négociations pour recruter la jeune pépite du Hertha Berlin, en raison des exigences de son agent

Le jeune prodige du Hertha Berlin, Eichhorn, devrait quitter la capitale cet été, mais son transfert de rêve à l’Allianz Arena n’est désormais plus d’actualité. Malgré l’intérêt de longue date manifesté par Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, le géant bavarois s’est officiellement retiré de la course, selon le magazine Kicker. Alors qu’Eberl était un fervent partisan de ce transfert et entretenait des contacts réguliers avec l’entourage du joueur, aucun consensus n’a pu être trouvé au sein de la direction du club.

Des doutes internes avaient émergé dès janvier, lorsque les partisans du transfert ont perdu leur majorité. Après une dernière série de discussions, la direction a confirmé sa position : le club privilégiera la formation de ses propres jeunes talents plutôt que d’investir une somme colossale pour la pépite du Hertha.