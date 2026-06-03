Getty Images
Traduit par
Liverpool et Manchester City voient leurs chances augmenter considérablement après le retrait du Bayern Munich et de Dortmund des négociations pour recruter la jeune pépite du Hertha Berlin, en raison des exigences de son agent
Le Bayern Munich renonce à recruter Eichhorn
Le jeune prodige du Hertha Berlin, Eichhorn, devrait quitter la capitale cet été, mais son transfert de rêve à l’Allianz Arena n’est désormais plus d’actualité. Malgré l’intérêt de longue date manifesté par Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, le géant bavarois s’est officiellement retiré de la course, selon le magazine Kicker. Alors qu’Eberl était un fervent partisan de ce transfert et entretenait des contacts réguliers avec l’entourage du joueur, aucun consensus n’a pu être trouvé au sein de la direction du club.
Des doutes internes avaient émergé dès janvier, lorsque les partisans du transfert ont perdu leur majorité. Après une dernière série de discussions, la direction a confirmé sa position : le club privilégiera la formation de ses propres jeunes talents plutôt que d’investir une somme colossale pour la pépite du Hertha.
- IMAGO / Jan Huebner
Des exigences financières exorbitantes ont mis un terme aux négociations
Le principal obstacle pour le champion d’Allemagne est l’astronomique « prime à la signature » réclamée par l’entourage du joueur. Selon plusieurs sources, cette prime, qui s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros, dépasserait même le montant du transfert versé au Hertha Berlin. Une structure financière qui a surpris les dirigeants du Bayern, les conduisant à juger l’opération économiquement irréalisable.
Le Borussia Dortmund a lui aussi fait machine arrière, estimant l’ensemble du package trop onéreux. Une clause de départ pouvant atteindre 12 millions d’euros et expirant en juin poussait pourtant un club allemand à conclure rapidement. Mais, les deux géants de la Bundesliga étant désormais hors course, la voie s’ouvre large pour des prétendants anglais plus fortunés, prêts à s’offrir ce talent né en 2009.
Liverpool et Manchester City mènent la course au titre.
Le retrait de la concurrence nationale place Manchester City et Liverpool en position de force. Les deux clubs de Premier League ne se laissent pas décourager par le montant croissant du transfert, considérant Eichhorn comme un investissement essentiel pour l’avenir. Bien que la réglementation liée au Brexit empêche le milieu de terrain de jouer officiellement en Angleterre avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans en juillet 2027, les deux clubs étudient la possibilité d’acquérir ses droits de transfert dès cet été.
Alors que Bayern Munich et Borussia Dortmund jugent ces conditions trop onéreuses, les deux formations anglaises se tiennent prêtes à s’aligner sur une indemnité d’environ 20 millions d’euros. Leur plan : recruter le joueur dès cet été puis le prêter immédiatement afin qu’il poursuive sa progression au plus haut niveau. Une stratégie proactive qui accroît considérablement ses chances de rallier la Premier League plutôt que de demeurer en Allemagne.
- Getty Images Sport
Le Bayer Leverkusen attend son heure
Un scénario émerge pour que Eichhorn demeure en Bundesliga : un accord de « mise en attente » avec le Bayer Leverkusen. Selon les informations disponibles, Manchester City envisagerait de recruter le jeune joueur puis de le prêter immédiatement au club allemand pour la saison à venir, afin qu’il continue à se former au plus haut niveau avant de rallier définitivement l’Etihad Stadium.
Liverpool envisagerait un dispositif similaire de prêt-retour dans le cadre de son offre. Pour le Hertha Berlin, la situation reste incertaine ; bien qu’il eût préféré une simple vente sur le marché national, l’intérêt croissant de l’étranger lui garantit tout de même une manne financière substantielle. Pour l’instant, l’attention se porte sur les géants de la Premier League, qui s’apprêtent à se livrer une bataille pour s’adjuger l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du football mondial.