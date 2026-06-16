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Liverpool et Manchester City ne peuvent pas recruter Marcus Rashford pour 40 millions de livres sterling, mais tout autre club le peut, selon une clause de transfert inscrite dans son contrat avec Manchester United
Le FC Barcelone rejette l’idée d’un transfert définitif de Marcus Rashford.
Barcelone a officiellement renoncé à recruter Rashford de manière définitive, choisissant de ne pas exercer l'option d'achat de 30 millions d'euros prévue dans le cadre de son prêt d'une saison avant la date limite de lundi. Le club catalan a décidé de réorienter ses ressources financières limitées vers d'autres cibles, laissant l'attaquant dans l'incertitude alors qu'il réfléchit à la suite de sa carrière.
Le joueur devrait donc réintégrer Manchester United le mois prochain, même si son avenir à long terme à Old Trafford demeure incertain.
Une nouvelle approche du Barça n’est pas totalement exclue et l’intérêt de plusieurs clubs européens demeure, mais Manchester United devrait rester ferme : il n’envisagera que des offres définitives pour le joueur de 28 ans, et non un nouveau prêt.
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La clause libératoire exclut les principaux concurrents.
Une clause libératoire de 40 millions de livres sterling (54 millions de dollars) sur un marché des transferts très instable constitue une véritable aubaine. Si plusieurs clubs de Premier League s’intéressent de près à Rashford, Manchester United a toutefois prévu des dispositions astucieuses dans les clauses en petits caractères.
Selon The Athletic, les dirigeants d’Old Trafford ont intégré une sorte de « taxe rivale », empêchant spécifiquement leurs rivaux locaux, Liverpool et Manchester City, de déclencher cette clause à prix réduit.
Malgré ces dispositions, l’ancien gardien des Reds, David James, exhorte Liverpool à contourner l’obstacle et à lancer une offre surprise pour le joueur de 28 ans. Selon lui, la qualité technique et le haut QI footballistique de l’attaquant devraient transcender les rivalités locales, même si les manœuvres des dirigeants mancuniens semblent rendre un transfert direct à Anfield quasi impossible.
Carrick laisse la porte ouverte à Old Trafford
Selon toute vraisemblance, Marcus Rashford souhaiterait honorer les vingt-quatre mois restants de son contrat à Manchester United plutôt que de rejoindre un autre club anglais. Cette décision lui offrirait une nouvelle chance de poursuivre sa carrière à Old Trafford, d’autant que l’entraîneur Michael Carrick se montrerait, d’après plusieurs sources, favorable à son retour dans l’effectif après son absence du club.
Un tel scénario réduirait toutefois les chances de Manchester United de renforcer ce secteur des Red Devils.
Carrick, qui est resté en contact avec le joueur, se tient prêt à le réintégrer si aucun départ définitif ne se concrétise lors du mercato en cours.
- AFP
Manchester United se concentre désormais sur le renforcement de son milieu de terrain.
Alors que l’avenir de Rashford reste en suspens, Manchester United se tourne vers d’autres priorités sur le terrain. Le poste d’attaquant est moins urgent que celui de milieu de terrain central, où Ederson, en provenance de l’Atalanta, doit renforcer l’effectif, tandis que le club poursuit ses efforts pour consolider l’équipe. Les Red Devils visent un effectif mieux équilibré, conforme aux préférences tactiques de Carrick.
Dans l’immédiat, Manchester United privilégie la piste menant à Mateus Fernandes (West Ham) ; les discussions avec Jorge Mendes, l’agent du milieu de 21 ans, progressent bien et les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème.