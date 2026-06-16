Barcelone a officiellement renoncé à recruter Rashford de manière définitive, choisissant de ne pas exercer l'option d'achat de 30 millions d'euros prévue dans le cadre de son prêt d'une saison avant la date limite de lundi. Le club catalan a décidé de réorienter ses ressources financières limitées vers d'autres cibles, laissant l'attaquant dans l'incertitude alors qu'il réfléchit à la suite de sa carrière.

Le joueur devrait donc réintégrer Manchester United le mois prochain, même si son avenir à long terme à Old Trafford demeure incertain.

Une nouvelle approche du Barça n’est pas totalement exclue et l’intérêt de plusieurs clubs européens demeure, mais Manchester United devrait rester ferme : il n’envisagera que des offres définitives pour le joueur de 28 ans, et non un nouveau prêt.







