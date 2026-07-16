Szoboszlai s'apprête à s'engager à long terme avec Liverpool en signant un nouveau contrat. Selon The Athletic, un accord de principe a été conclu avec l'international hongrois, à l'issue de plusieurs mois de négociations entre le directeur sportif Richard Hughes et ses représentants.

Le milieu de terrain a encore deux ans à courir sur son bail actuel, mais ses performances régulières en Premier League ont fait de sa prolongation une priorité pour le club. Cet accord met fin aux spéculations sur son avenir et offre un premier coup de pouce au nouvel entraîneur Andoni Iraola.

Arrivé en provenance du RB Leipzig pour 60 millions de livres sterling en 2023, le joueur de 25 ans s’est rapidement imposé comme un élément clé des Reds, contribuant au titre de Premier League 2024-2025 avant de briller personnellement lors d’une saison 2025-2026 plus contrastée.