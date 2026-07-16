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Yosua Arya

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Liverpool et Dominik Szoboszlai s’apprêtent à finaliser un nouveau contrat à long terme pour le milieu de terrain

D. Szoboszlai
Liverpool
Premier League

Liverpool est sur le point de faire signer un nouveau contrat à long terme à Dominik Szoboszlai, après avoir conclu un accord de principe avec l'international hongrois. Le milieu de terrain, qui s'est imposé comme l'un des joueurs phares du club depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig, devrait rester un élément clé sous la houlette du nouvel entraîneur Andoni Iraola.

  • Liverpool prend des mesures pour assurer l'avenir de Szoboszlai

    Szoboszlai s'apprête à s'engager à long terme avec Liverpool en signant un nouveau contrat. Selon The Athletic, un accord de principe a été conclu avec l'international hongrois, à l'issue de plusieurs mois de négociations entre le directeur sportif Richard Hughes et ses représentants.

    Le milieu de terrain a encore deux ans à courir sur son bail actuel, mais ses performances régulières en Premier League ont fait de sa prolongation une priorité pour le club. Cet accord met fin aux spéculations sur son avenir et offre un premier coup de pouce au nouvel entraîneur Andoni Iraola.

    Arrivé en provenance du RB Leipzig pour 60 millions de livres sterling en 2023, le joueur de 25 ans s’est rapidement imposé comme un élément clé des Reds, contribuant au titre de Premier League 2024-2025 avant de briller personnellement lors d’une saison 2025-2026 plus contrastée.

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  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Szoboszlai réaffirme son engagement envers Liverpool

    Szoboszlai a brièvement évoqué son avenir après la victoire de Liverpool lors du derby du Merseyside contre Everton en avril, alors que les négociations concernant un nouveau contrat étaient toujours en cours. Bien qu’il ait confirmé qu’aucune avancée n’avait été enregistrée à ce moment-là, il a réitéré son souhait de rester à Anfield.

    « Il n’y a pas eu de réelle avancée, je ne peux donc rien dire de nouveau concernant ma situation contractuelle », a-t-il déclaré aux journalistes. « Comme vous le savez, mon contrat expire en 2028, je suis donc prêt à donner le meilleur de moi-même chaque jour, chaque semaine, et ensuite on verra bien. Bien sûr, je me vois rester ici à long terme, mais cela ne dépend plus vraiment de moi. J’adore être ici. J’adore les supporters. Ma famille est heureuse. »

  • Une pierre angulaire pour l’ère nouvelle de Liverpool

    En assurant l'avenir à long terme de Szoboszlai, Liverpool pose des fondations solides pour le nouveau chapitre que le club s'apprête à écrire sous la houlette d'Iraola. Conserver l'un de ses joueurs les plus influents écarte toute incertitude durant cette période estivale de transition.

    L’international hongrois a prouvé sa valeur par sa polyvalence, évoluant au poste de numéro 10, d’ailier, de milieu relayeur voire d’arrière droit selon les besoins. La saison passée, il a inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives en 53 apparitions toutes compétitions confondues, devenant le premier milieu de terrain de Liverpool depuis Steven Gerrard en 2013-2014 à franchir le seuil des dix buts et dix passes.

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    Et maintenant ?

    L'accord étant désormais effectif, Szoboszlai devrait rejoindre Liverpool pour sa tournée de pré-saison aux États-Unis. Sa présence dès le départ offrira à Iraola un temps précieux pour intégrer l'un de ses joueurs clés dans son système de jeu. Alors que Liverpool se prépare pour une nouvelle saison, la finalisation du contrat permet au joueur comme au club de se concentrer pleinement sur leur retour au sommet du football anglais et européen.

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