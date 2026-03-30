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Liverpool et Chelsea se lancent dans la course au transfert de Maxence Lacroix après que la star de Crystal Palace a été sélectionnée pour la première fois en équipe de France
Une hausse rapide
Lacroix a vu sa cote monter en flèche après une semaine décisive sur la scène internationale, où il a disputé ses premiers matchs internationaux avec l'équipe de France A lors de la trêve de mars. L'ancien joueur de Wolfsburg s'est révélé être une véritable révélation à Selhurst Park, où il a été officiellement désigné comme le défenseur central le plus rapide de l'élite avec une vitesse de pointe de 35,39 km/h. Sa fiabilité est tout aussi impressionnante : il n'a manqué que deux matches de Premier League cette saison, disputant l'intégralité des 90 minutes lors de 27 de ses 28 apparitions. Cette combinaison de vitesse de récupération et de présence physique a attiré l'attention de plusieurs clubs d'élite cherchant à renforcer leur défense en vue de la saison 2026-2027.
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Ambitions pour la Coupe du monde
Lacroix, qui fêtera ses 26 ans le 6 avril, n’a pas caché son envie de transformer ses performances en club en titres prestigieux, tant avec son pays qu’à Selhurst Park. Après avoir récemment fait ses débuts en tant que remplaçant lors de la victoire 2-1 contre le Brésil, il a rapidement enchaîné avec une performance complète de 90 minutes aux côtés de Lucas Hernandez lors de la victoire 3-1 contre la Colombie.
S'adressant au site officiel de Palace, Lacroix a déclaré : « Mon rêve est de remporter la Coupe du monde – je veux remporter la Coupe du monde avec la France. À Palace, bien sûr, l'objectif actuel est de remporter la Ligue Europa Conférence. Nous ne pouvons pas remporter la Premier League pour le moment, mais en Ligue Europa Conférence, nous avons notre chance – c'est donc notre ambition. »
Exode défensif
Crystal Palace se trouve dans une situation précaire en matière de stabilité défensive, après avoir déjà perdu Marc Guehi, parti à Manchester City en janvier. Selon des sources deTEAMtalk, Liverpool verrait en Lacroix un successeur potentiel d’Ibrahima Konaté, sur le départ, tandis que le Bayern Munich et Aston Villa manifesteraient eux aussi un vif intérêt pour le Français.
Heureusement pour les Eagles, Lacroix est lié par un contrat à long terme à Selhurst Park jusqu'en juin 2029. Surtout, ce contrat ne comporte pas de clause libératoire, ce qui garantit au club du sud de Londres un pouvoir de négociation important et lui permet d'exiger une prime si l'un des grands clubs européens décidait de concrétiser son intérêt.
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Finale européenne
Crystal Palace occupe actuellement la 14e place de la Premier League avec 39 points en 30 matches, ce qui ne laisse à Lacroix et à ses coéquipiers guère d'autre objectif sur le plan national que de terminer dans la première moitié du classement. Cela fait de leur prochain quart de finale de la Ligue Europa Conférence contre la Fiorentina le tournant décisif de leur saison, car un succès européen reste la meilleure chance pour le défenseur de remporter un titre dans l'immédiat et consoliderait davantage sa place dans les plans de Didier Deschamps avant un été où Liverpool et Chelsea le suivront de près.