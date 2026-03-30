Liverpool et Chelsea se lancent dans la course au transfert de Maxence Lacroix après que la star de Crystal Palace a été sélectionnée pour la première fois en équipe de France

Lacroix, qui fêtera ses 26 ans le 6 avril, n’a pas caché son envie de transformer ses performances en club en titres prestigieux, tant avec son pays qu’à Selhurst Park. Après avoir récemment fait ses débuts en tant que remplaçant lors de la victoire 2-1 contre le Brésil, il a rapidement enchaîné avec une performance complète de 90 minutes aux côtés de Lucas Hernandez lors de la victoire 3-1 contre la Colombie.

S'adressant au site officiel de Palace, Lacroix a déclaré : « Mon rêve est de remporter la Coupe du monde – je veux remporter la Coupe du monde avec la France. À Palace, bien sûr, l'objectif actuel est de remporter la Ligue Europa Conférence. Nous ne pouvons pas remporter la Premier League pour le moment, mais en Ligue Europa Conférence, nous avons notre chance – c'est donc notre ambition. »