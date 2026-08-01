Le conseiller football du PSG, Luis Campos, ferait le maximum pour s’attacher les services de Godts afin de l’intégrer au projet à long terme de l’entraîneur Luis Enrique. Le joueur lui-même serait ouvert à un transfert à Paris, malgré une forte concurrence pour les places en attaque.

Cependant, le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, a publiquement réaffirmé la position du club néerlandais dans un entretien accordé à De Telegraaf. Il a déclaré : « Au final, des joueurs comme Godts partiront, mais seulement au bon moment et pour le bon prix. »

Cruyff a ensuite réitéré la détermination du géant d’Amsterdam à conserver son jeune talent, ajoutant : « Nous voulons le garder à Amsterdam au moins une année de plus. Il n’est pas à vendre et, autrement, très difficile à acheter. »