AFP
Traduit par
Liverpool et Arsenal en alerte alors que des géants de Premier League se voient offrir la possibilité de détourner Mika Godts du PSG
Les géants de la Premier League en alerte
Selon TEAMtalk, quatre clubs de Premier League, Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham, ont été contactés par des intermédiaires au sujet de l’opportunité de détourner le transfert de Godts. L’ailier de l’Ajax âgé de 21 ans a réalisé une campagne de révélation sensationnelle la saison dernière, avec 32 contributions décisives. Le Paris Saint-Germain est actuellement en tête de la course, après s’être rabattu sur le Belge après avoir manqué l’attaquant du RB Leipzig Yan Diomande.
- AFP
La position ferme de Jordi Cruyff
Le conseiller football du PSG, Luis Campos, ferait le maximum pour s’attacher les services de Godts afin de l’intégrer au projet à long terme de l’entraîneur Luis Enrique. Le joueur lui-même serait ouvert à un transfert à Paris, malgré une forte concurrence pour les places en attaque.
Cependant, le directeur technique de l’Ajax, Jordi Cruyff, a publiquement réaffirmé la position du club néerlandais dans un entretien accordé à De Telegraaf. Il a déclaré : « Au final, des joueurs comme Godts partiront, mais seulement au bon moment et pour le bon prix. »
Cruyff a ensuite réitéré la détermination du géant d’Amsterdam à conserver son jeune talent, ajoutant : « Nous voulons le garder à Amsterdam au moins une année de plus. Il n’est pas à vendre et, autrement, très difficile à acheter. »
Le club d'Amsterdam fixe son prix
De nouveaux rapports de TEAMtalk indiquent que l’Ajax valorise l’ailier à environ 60 M€ (51 M£), un montant qui n’a pas découragé le PSG de poursuivre les discussions. Pendant ce temps, les prétendants anglais suivent de près la situation. Arsenal et Liverpool, en particulier, restent actifs dans leur recherche d’options de qualité sur les ailes afin de renforcer leur profondeur offensive avant la fermeture du mercato.
- AFP
Bras de fer sur un transfert en fin de mercato
Le PSG reste optimiste quant à la possibilité de conclure un accord, à condition que les discussions avec l’Ajax progressent de manière constructive au cours des prochains jours. Godts étant sous contrat à la Johan Cruyff Arena jusqu’en juin 2029, le club néerlandais est en position de force dans les négociations. La bataille pour obtenir la signature de l’international belge est en train de s’annoncer comme l’un des feuilletons de la fin du mercato.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles