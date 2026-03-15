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« Liverpool est un mauvais champion » : l'équipe d'Arne Slot est vivement critiquée et accusée de « toujours trop faire la fête » après le match nul contre Tottenham
Keane dénonce la baisse du niveau
S'adressant à Sky Sports après le coup de sifflet final à Anfield, Keane n'a pas mâché ses mots pour analyser le déclin spectaculaire de Liverpool cette saison. L'ancien milieu de terrain de Manchester United a exprimé son incrédulité face à la chute vertigineuse de l'équipe d'Arne Slot, soulignant qu'elle accuse actuellement un retard de 21 points sur Arsenal, le leader actuel du championnat.
Le commentateur au franc-parler s'est montré extrêmement critique envers la défense du titre de l'équipe, soulignant que les véritables grandes équipes savent confirmer leur succès. Keane a déclaré : « Étant donné qu'ils étaient champions de la ligue l'année dernière, je l'ai déjà dit et je l'ai répété à plusieurs reprises, Liverpool est un mauvais champion. Ils ont désormais 21 points de retard sur Arsenal ; quel effondrement ! C'est vraiment catastrophique. »
- AFP
État d'esprit et problèmes en coulisses
À l'issue du match de dimanche, les champions en titre de Premier League occupent la cinquième place du classement, à deux points d'Aston Villa (4e) et avec seulement un point d'avance sur Chelsea (6e). Liverpool totalise actuellement 49 points en 30 matches, alors qu'il ne reste plus que huit rencontres avant la fin de la saison.
S'adressant directement à Sky Sports après le match nul 1-1 décevant contre Tottenham, Dominik Szoboszlai a lancé un avertissement sans ambages à ses coéquipiers. Keane a fait écho à ces inquiétudes concernant le vestiaire, ajoutant : « Je pense qu'il y a des problèmes en coulisses ; je pense qu'il y a des problèmes plus graves... Je ne sais pas s'ils sont tous sur la même longueur d'onde et il ne semble pas y avoir cette alchimie entre les joueurs. »
Accusations de fêtes excessives
L'une des critiques les plus frappantes formulées par le commentateur télévisé a été son accusation selon laquelle l'équipe avait passé trop de temps à célébrer son précédent triomphe. Il estimait que l'équipe avait baissé les bras prématurément la saison dernière, se livrant à des festivités alors qu'il restait encore plusieurs semaines à jouer, ce qui a finalement nui à son esprit de compétition.
Évoquant leurs neuf défaites en championnat, Keane a déclaré : « L'année dernière, j'ai critiqué Liverpool, car j'avais l'impression qu'ils faisaient toujours trop la fête. Ils faisaient la fête alors qu'il restait encore quatre, cinq ou six semaines à jouer... Vous êtes le Liverpool Football Club ; n'est-ce pas ce qu'on attend de vous, remporter des titres de champion ? Alors quand vous gagnez, profitez-en, mais confirmons cela l'année prochaine. »
- Getty Images Sport
De grands défis nous attendent en Europe et sur le plan national
Soucieux de se racheter rapidement, Liverpool doit sans tarder se recentrer sur l'Europe, puisqu'il accueille Galatasaray mercredi. L'équipe de Slot aborde un match retour décisif dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, où elle doit absolument renverser le score après sa courte défaite 1-0 à l'aller pour garder ses espoirs européens intacts.
Au niveau national, une série de matchs cruciaux l'attend. Les Reds se rendront à Brighton samedi prochain, avant d'affronter Fulham, Everton et Crystal Palace. La course au top 4 se jouera ensuite lors d'un calendrier de mai exténuant, avec des affrontements décisifs contre Manchester United, Chelsea et Aston Villa.
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