« Liverpool est un mauvais champion » : l'équipe d'Arne Slot est vivement critiquée et accusée de « toujours trop faire la fête » après le match nul contre Tottenham

S'adressant à Sky Sports après le coup de sifflet final à Anfield, Keane n'a pas mâché ses mots pour analyser le déclin spectaculaire de Liverpool cette saison. L'ancien milieu de terrain de Manchester United a exprimé son incrédulité face à la chute vertigineuse de l'équipe d'Arne Slot, soulignant qu'elle accuse actuellement un retard de 21 points sur Arsenal, le leader actuel du championnat.

Le commentateur au franc-parler s'est montré extrêmement critique envers la défense du titre de l'équipe, soulignant que les véritables grandes équipes savent confirmer leur succès. Keane a déclaré : « Étant donné qu'ils étaient champions de la ligue l'année dernière, je l'ai déjà dit et je l'ai répété à plusieurs reprises, Liverpool est un mauvais champion. Ils ont désormais 21 points de retard sur Arsenal ; quel effondrement ! C'est vraiment catastrophique. »