Liverpool est prêt à étudier les offres pour Mohamed Salah cet été ! Une déclaration audacieuse sur le mercato expliquée par une ancienne star des Reds alors que l'attaquant égyptien est de nouveau sur le banc

C'est en décembre que Salah a fait parler de son départ pour la première fois, après avoir lancé une attaque cinglante contre Liverpool, accusant le club de l'avoir laissé tomber. Ce joueur au talent confirmé n'appréciait guère de se retrouver sur le banc.

Il s'est retrouvé à nouveau sur le banc lors du dernier match des Reds, qui ont fait match nul 1-1 contre Tottenham en Premier League. Le manque de résultats a poussé Arne Slot à remanier son effectif et à donner une chance au jeune prodige de 17 ans, Rio Ngumoha, de faire ses preuves.

Liverpool cherche peut-être aussi à permettre à Salah de recharger ses batteries, après un début d’année 2026 chargé qui comprenait également la Coupe d’Afrique des nations, mais celui-ci pourrait avoir du mal à trouver des arguments s’il devait accepter une nouvelle période d’inactivité forcée.

Interrogé sur la situation actuelle de Salah, Heskey a déclaré : « Quand on parle de le laisser sur le banc ce week-end, il faut savoir qu’ils ont un match de Ligue des champions en semaine. Cela aurait-il pu être la raison de cette mise sur la touche ?

« Mais partons du principe qu’il n’est probablement pas au meilleur de sa forme en ce moment, mais il reste Mohamed Salah. Il y a certains joueurs qui, dès qu’on les voit sur la feuille de match, représentent déjà une menace. Le doute s’installe déjà dans votre esprit. Mohamed Salah était l’un d’entre eux.

« La seule chose, c’est qu’il faut maintenant qu’il redevienne le Mohamed Salah que nous connaissons et que nous aimons. Même quand il est entré en jeu contre les Spurs, il a quand même créé des occasions. Il faut juste qu’il redevienne ce Mohamed Salah dont nous savons qu’il est capable d’être. »