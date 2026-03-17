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Liverpool est prêt à étudier les offres pour Mohamed Salah cet été ! Une déclaration audacieuse sur le mercato expliquée par une ancienne star des Reds alors que l'attaquant égyptien est de nouveau sur le banc
Combien de buts Salah a-t-il marqués cette saison ?
Salah a mis fin aux rumeurs incessantes concernant son avenir en signant un nouveau contrat en avril 2025. À ce moment-là, il était en passe de remporter un deuxième titre de Premier League, un quatrième Soulier d’or et un troisième titre de Joueur de l’année de la PFA.
Quelques mois plus tard, de sérieuses questions se posaient quant à la durée du séjour du joueur de 33 ans à Anfield. Les rumeurs d’intérêt de la part de la Saudi Pro League ne cessent de circuler, tandis que des équipes de la MLS seraient également intéressées par cette icône moderne.
Les performances de Salah ont baissé cette saison, au point qu’il n’a trouvé le chemin des filets qu’à neuf reprises en 33 apparitions. Il n’a inscrit qu’un seul but en Premier League depuis le 1er novembre. Plutôt que de le laisser aller jusqu’au terme de son contrat et finir par partir sans contrepartie, Liverpool pourrait-il envisager de le vendre ?
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Liverpool va-t-il étudier les offres concernant Salah lors du mercato estival ?
Lorsqu’on a posé cette question à Heskey, l’ancien attaquant des Reds – s’exprimant en partenariat avec Betinia – a déclaré à GOAL : « On écoutera toujours les offres, quoi qu’il arrive. On n’aurait jamais pensé que [Luis] Diaz partirait. Ils ont examiné la situation et ont dit : “D’accord”. On étudiera toujours les offres.
« La seule question, c’est : où va-t-on après Mohamed Salah ? Et à quoi cela ressemble-t-il après Mohamed Salah ? Parce que nous avons eu de la chance. Nous avons été bénis dans le sens où nous avons quelqu’un capable de créer plus de 30 buts chaque saison, et c’est incroyable.
Évidemment, c’est un peu une anomalie en ce moment, mais il retrouvera son meilleur niveau. Et il doit y croire lui aussi. Le problème, c’est que ça ne suffit pas que je dise qu’il reviendra, il doit y croire lui aussi. Ce n’est pas un interrupteur qu’on éteint comme ça. On peut quand même bien jouer. »
Salah, de nouveau sur le banc après avoir critiqué Liverpool
C'est en décembre que Salah a fait parler de son départ pour la première fois, après avoir lancé une attaque cinglante contre Liverpool, accusant le club de l'avoir laissé tomber. Ce joueur au talent confirmé n'appréciait guère de se retrouver sur le banc.
Il s'est retrouvé à nouveau sur le banc lors du dernier match des Reds, qui ont fait match nul 1-1 contre Tottenham en Premier League. Le manque de résultats a poussé Arne Slot à remanier son effectif et à donner une chance au jeune prodige de 17 ans, Rio Ngumoha, de faire ses preuves.
Liverpool cherche peut-être aussi à permettre à Salah de recharger ses batteries, après un début d’année 2026 chargé qui comprenait également la Coupe d’Afrique des nations, mais celui-ci pourrait avoir du mal à trouver des arguments s’il devait accepter une nouvelle période d’inactivité forcée.
Interrogé sur la situation actuelle de Salah, Heskey a déclaré : « Quand on parle de le laisser sur le banc ce week-end, il faut savoir qu’ils ont un match de Ligue des champions en semaine. Cela aurait-il pu être la raison de cette mise sur la touche ?
« Mais partons du principe qu’il n’est probablement pas au meilleur de sa forme en ce moment, mais il reste Mohamed Salah. Il y a certains joueurs qui, dès qu’on les voit sur la feuille de match, représentent déjà une menace. Le doute s’installe déjà dans votre esprit. Mohamed Salah était l’un d’entre eux.
« La seule chose, c’est qu’il faut maintenant qu’il redevienne le Mohamed Salah que nous connaissons et que nous aimons. Même quand il est entré en jeu contre les Spurs, il a quand même créé des occasions. Il faut juste qu’il redevienne ce Mohamed Salah dont nous savons qu’il est capable d’être. »
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Calendrier de Liverpool pour la saison 2025-2026 : la Ligue des champions est la prochaine étape
Liverpool, qui occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League alors que la difficile défense de son titre touche à sa fin pour la saison 2025-2026, fera son retour sur la scène européenne mercredi lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le grand club turc Galatasaray. L'équipe de Slot est menée 1-0 au score cumulé et aura fort à faire pour se qualifier pour les quarts de finale.
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