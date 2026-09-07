Warnock l’admet lui-même, l’ancien défenseur des Villans, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de Gambler Media, déclarant lorsqu’on lui a demandé si un bouleversement déstabilisant pourrait en réalité s’avérer bénéfique à long terme : « Je pense que le plus difficile, c’est que l’on veut le faire petit à petit, n’est-ce pas ?

« Mais on en est simplement arrivé à un point où six joueurs du onze de départ de la finale de la Ligue Europa ont quitté le club. Toute votre expérience se trouve là-dedans.

« Je comprends totalement Emi Martinez. Cela fait un moment qu’il veut partir du club. Je pense même qu’ils ont un gardien brillant à ce poste avec Suzuki. J’étais à la Coupe du monde et j’ai commenté son match contre le Brésil. Je l’ai trouvé brillant dans ce match. Je pense qu’il aurait probablement pu faire mieux sur le premier but, mais sa qualité de relance est brillante. Je regarde Liverpool [avec Alisson qui se dirige vers la free agency] et je me dis : vous en avez laissé passer un, si je suis totalement honnête.

« Mais oui, ce n’est pas une situation idéale. Ce que vous allez trouver avec Unai Emery, c’est que c’est l’homme qu’il faut pour reconstruire ce club, reconstruire cette équipe, cette compréhension de la manière de jouer. Je pense qu’ils seront dans une meilleure position dans les deux ou trois prochaines années, plutôt qu’à court terme. Mais dans les deux ou trois prochaines années, je pense que ce sera une bénédiction déguisée. »