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« Liverpool est passé à côté » : Aston Villa devance ses rivaux sur le marché des transferts alors qu’un ancien défenseur réagit au renouvellement forcé après les ventes d’Emi Martinez, Youri Tielemans et Ollie Watkins
Des problèmes de PSR pour Aston Villa
Avec les règles de profit et de durabilité (PSR) qui posent de nombreux casse-têtes dans les West Midlands, malgré son statut de prétendant au top 4 et de vainqueur de trophées majeurs, Aston Villa a toujours su qu’il avançait sur une ligne de crête entre construction et démolition.
Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de démolition, sur le terrain comme dans les tribunes, avec plusieurs figures de premier plan faisant leurs adieux à Villa Park. Youri Tielemans a été l’un des premiers à partir, le milieu de terrain belge prenant la direction de Manchester United.
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Rogers et Watkins parmi ceux vendus
Un montant de transfert record en Grande-Bretagne a ensuite été généré avec la vente de Morgan Rogers à Chelsea, avant que Lucas Digne ne rejoigne le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des champions. L’exode massif ne s’est pas arrêté là, puisque Ezri Konsa a rejoint Arsenal, Emi Martinez suivant Rogers à Stamford Bridge, tandis qu’Ollie Watkins est devenu une autre recrue notable pour la Saudi Pro League.
Johan Manzambi, Joao Gomes, Matteo Ruggeri, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, Aaron Wan-Bissaka, Taylor Harwood-Bellis et Ibrahim Mbaye ont contribué à combler certains de ces départs, tandis que le gardien international japonais de 24 ans, né dans le New Jersey, Zion Suzuki, est considéré comme une recrue particulièrement astucieuse.
Suzuki est un ajout judicieux
Warnock l’admet lui-même, l’ancien défenseur des Villans, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL avec l’aimable concours de Gambler Media, déclarant lorsqu’on lui a demandé si un bouleversement déstabilisant pourrait en réalité s’avérer bénéfique à long terme : « Je pense que le plus difficile, c’est que l’on veut le faire petit à petit, n’est-ce pas ?
« Mais on en est simplement arrivé à un point où six joueurs du onze de départ de la finale de la Ligue Europa ont quitté le club. Toute votre expérience se trouve là-dedans.
« Je comprends totalement Emi Martinez. Cela fait un moment qu’il veut partir du club. Je pense même qu’ils ont un gardien brillant à ce poste avec Suzuki. J’étais à la Coupe du monde et j’ai commenté son match contre le Brésil. Je l’ai trouvé brillant dans ce match. Je pense qu’il aurait probablement pu faire mieux sur le premier but, mais sa qualité de relance est brillante. Je regarde Liverpool [avec Alisson qui se dirige vers la free agency] et je me dis : vous en avez laissé passer un, si je suis totalement honnête.
« Mais oui, ce n’est pas une situation idéale. Ce que vous allez trouver avec Unai Emery, c’est que c’est l’homme qu’il faut pour reconstruire ce club, reconstruire cette équipe, cette compréhension de la manière de jouer. Je pense qu’ils seront dans une meilleure position dans les deux ou trois prochaines années, plutôt qu’à court terme. Mais dans les deux ou trois prochaines années, je pense que ce sera une bénédiction déguisée. »
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Début lent de la campagne 2026-2027
Emery a peut-être eu du mal à prendre du recul alors que son effectif était décimé, mais l’Espagnol est dans le métier depuis suffisamment longtemps pour savoir qu’un léger renouvellement des cadres n’a rien de mauvais.
Comme l’a laissé entendre Warnock, Aston Villa aurait préféré que son projet de régénération se déroule sur plusieurs mercatos, plutôt que d’être concentré sur un seul, mais le club doit faire avec les cartes qu’il a en main.
Et il l’a bien fait, malgré un début lent lors de la saison 2026-2027 de Premier League, avec un point et aucun but après trois journées. Cet effectif remanié est encore en phase de rodage, la Ligue des champions devant aussi y contribuer avec le lancement d’une nouvelle campagne européenne mardi sur le terrain du Club Bruges.
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