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Adhe Makayasa

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Liverpool envisage un transfert en Serie A alors que les Reds s'apprêtent à affronter Barcelone pour recruter un défenseur

Liverpool a intensifié son intérêt pour Alessandro Bastoni, en prenant contact en vue d'un éventuel transfert estival du défenseur de l'Inter Milan. Les Nerazzurri seraient prêts à accepter une offre réduite à 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling / 58 millions de dollars) pour équilibrer leurs comptes, ce qui fait des Reds des prétendants sérieux aux côtés de Barcelone. Arne Slot scrute le marché à la recherche de renforts défensifs, et l'expérimenté international italien a été identifié comme une cible prioritaire.

  • Les Reds lorgnent une bonne affaire

    Liverpool s'est officiellement lancé dans la course pour Bastoni, selon des informations du journal Sport, qui indiquent que le club a pris des contacts préliminaires pour connaître la disponibilité du défenseur. Âgé de 26 ans, il est un joueur clé à San Siro depuis la saison 2019/20, s'imposant comme l'un des défenseurs centraux les plus fiables d'Europe dans la construction du jeu. L'Inter l'avait auparavant évalué à 80 millions d'euros (69 millions de livres sterling / 92 millions de dollars), mais des contraintes financières auraient contraint le leader de la Serie A à envisager des offres avoisinant les 50 millions d'euros. Plusieurs clubs de haut niveau ont pris note de cette baisse de prix significative.

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    La préférence pour le catalan complique le déménagement

    Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter « envisage sérieusement » de se séparer de l'international italien afin de faire face à sa situation financière actuelle. Cependant, selon la presse catalane, Liverpool se heurterait à un obstacle de taille pour convaincre le joueur. Bastoni aurait en effet une préférence marquée pour un transfert au Camp Nou, ce qui placerait Barcelone dans une position apparemment avantageuse. Malgré ces obstacles, les Reds ne se laissent pas décourager ; l'agent de Bastoni ayant fait part de l'intérêt de plusieurs clubs, Liverpool espère que sa puissance financière finira par faire pencher la balance en sa faveur.

  • Un remaniement défensif se profile à Anfield

    Le recrutement de Bastoni intervient à un moment crucial pour la défense de Slot. Si Virgil van Dijk reste le pilier de la défense, le club est confronté à une incertitude quant à l'avenir à long terme d'Ibrahima Konaté, le contrat du Français arrivant bientôt à son terme. De plus, avec Joe Gomez et Van Dijk, âgé de 34 ans, tous deux sous contrat jusqu'en 2027, et le jeune espoir Giovanni Leoni écarté des terrains en raison d'une blessure de longue durée, le besoin d'un spécialiste gaucher d'élite et expérimenté est devenu urgent. Le profil statistique de Bastoni fait de lui un candidat théoriquement idéal pour le système à haute intensité de Slot.

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    On s'attend à une guerre d'enchères acharnée

    La course pour Bastoni devrait s'intensifier à l'approche du mercato estival, Liverpool et Barcelone envisageant tous deux de faire des offres officielles. Pour les Reds, le défi consiste à contourner l'attrait historique exercé par Barcelone afin de s'attacher les services d'un joueur actuellement évalué à 80 millions d'euros (92,3 millions de dollars) par Transfermarkt pour près de la moitié de ce prix. Le classement final de l'Inter en championnat et ses objectifs de transfert détermineront la rapidité avec laquelle le club cherchera à conclure une vente. En attendant, Bastoni reste concentré sur l'objectif de remporter un nouveau Scudetto avec l'Inter, mais un transfert vers l'une des deux « grandes » ligues européennes semble de plus en plus inévitable.

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