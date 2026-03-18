Liverpool envisage un transfert en Serie A alors que les Reds s'apprêtent à affronter Barcelone pour recruter un défenseur

Liverpool s'est officiellement lancé dans la course pour Bastoni, selon des informations du journal Sport, qui indiquent que le club a pris des contacts préliminaires pour connaître la disponibilité du défenseur. Âgé de 26 ans, il est un joueur clé à San Siro depuis la saison 2019/20, s'imposant comme l'un des défenseurs centraux les plus fiables d'Europe dans la construction du jeu. L'Inter l'avait auparavant évalué à 80 millions d'euros (69 millions de livres sterling / 92 millions de dollars), mais des contraintes financières auraient contraint le leader de la Serie A à envisager des offres avoisinant les 50 millions d'euros. Plusieurs clubs de haut niveau ont pris note de cette baisse de prix significative.