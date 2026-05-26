Slot a reconnu la nécessité de renforcer l’attaque après le départ de Salah. L’entraîneur de Liverpool a également souligné l’importance des ailiers dans son système de jeu.

« L’une des raisons pour lesquelles tout le monde parle des ailiers, c’est parce que Mo s’en va », a expliqué Slot à la presse. « Il est donc logique d’envisager d’en recruter au moins un. La saison dernière apporte la réponse : nos ailiers ont été déterminants dans notre titre. »

« Ils marquaient des buts, créaient des occasions ; ils ont donc joué un rôle essentiel dans notre titre la saison dernière. Dans le football moderne, l’importance des ailiers ne cesse de croître. L’une des raisons pour lesquelles nous étions si difficiles à affronter, c’est que nous représentions une menace aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche. »