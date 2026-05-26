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Liverpool envisage deux attaquants sélectionnés pour la Coupe du monde comme options pour remplacer Yan Diomande, alors que le club s’active pour trouver un successeur à Mohamed Salah
Liverpool intensifie sa quête d’un successeur potentiel à Mohamed Salah.
Liverpool a officiellement tourné la page Salah après les adieux émouvants de l’ailier à l’issue du match nul 1-1 contre Brentford. L’international égyptien clôture son passage à Anfield avec 380 actions décisives en 442 apparitions, laissant à Slot la lourde tâche de le remplacer. Le technicien néerlandais a déjà reconnu que les Reds doivent se renforcer sur les ailes avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. Le technicien néerlandais considère que les ailiers demeurent au cœur de l’identité tactique du club, après la baisse de rendement offensif constatée cette saison.
L’attaquant du RB Leipzig, Diomande, est devenu la priorité des Reds. L’international ivoirien de 19 ans a inscrit 13 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues lors d’une saison de percée impressionnante en Allemagne, même si Leipzig devrait réclamer plus de 100 millions d’euros pour le jeune joueur.
- AFP
Liverpool explore des pistes en Premier League et en Ligue 1.
Selon le Telegraph, Liverpool s’intéresse de près à l’ailier de Newcastle Gordon ainsi qu’à la pépite du PSG Barcola. Gordon est sur les radars des Reds depuis 2024 : sa vitesse, sa polyvalence et son expérience en Premier League constituent des atouts majeurs. Barcola est également très apprécié en interne à Kirkby. Les départs programmés de Salah en fin de saison et celui de Luis Díaz l’an passé renforcent l’urgence de recruter des attaquants confirmés.
Slot dévoile les priorités de Liverpool en matière d'ailiers
Slot a reconnu la nécessité de renforcer l’attaque après le départ de Salah. L’entraîneur de Liverpool a également souligné l’importance des ailiers dans son système de jeu.
« L’une des raisons pour lesquelles tout le monde parle des ailiers, c’est parce que Mo s’en va », a expliqué Slot à la presse. « Il est donc logique d’envisager d’en recruter au moins un. La saison dernière apporte la réponse : nos ailiers ont été déterminants dans notre titre. »
« Ils marquaient des buts, créaient des occasions ; ils ont donc joué un rôle essentiel dans notre titre la saison dernière. Dans le football moderne, l’importance des ailiers ne cesse de croître. L’une des raisons pour lesquelles nous étions si difficiles à affronter, c’est que nous représentions une menace aussi bien sur le côté droit que sur le côté gauche. »
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La pression monte à l’approche d’un mercato décisif.
Le service de recrutement de Liverpool est sous pression : il doit attirer des renforts offensifs avant le coup d’envoi de la nouvelle saison. Que le club recrute Diomande, Gordon ou Barcola, on attend de ces joueurs qu’ils redonnent à l’équipe le tranchant qui a manqué durant une grande partie de l’exercice précédent. L’approche de la Coupe du monde pourrait toutefois compliquer les négociations ; des performances de haut niveau sur la scène internationale risquant d’enfler la valeur marchande des cibles des Reds cet été.