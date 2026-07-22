Liverpool a déjà finalisé le recrutement de Victor Munoz en provenance d’Osasuna pour 34,5 millions de livres sterling. Mais, lors d’une conférence de presse mardi, à la veille du match amical de pré-saison contre Sunderland, le nouvel entraîneur Andoni Iraola a reconnu que d’autres renforts étaient nécessaires. Iraola a déclaré : « Nous avons clairement besoin de recruter un ailier. Il faut toujours rester ouvert à de nouvelles options pour améliorer l’effectif.

Certains postes nécessitent un recrutement évident, comme l’aile. Pour d’autres, nous devrons analyser le marché, évaluer le coût et tenir compte de nos joueurs actuels. »

Il a ajouté : « Nous avons quelques postes délicats où nous avons des joueurs blessés en qui nous avons confiance, mais ce n’est tout de même pas la situation idéale. Cela dépendra donc de nombreux facteurs. » Cette recherche fait suite à l’échec du transfert de l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomande, Liverpool n’étant disposé à payer que 86 millions de livres sterling, alors que le prix demandé était estimé à 112 millions de livres sterling.