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Liverpool entre dans la course pour s'attacher les services de la star de Monaco, le PSG ayant vu sa dernière offre rejetée
Akliouche fait forte impression à Monaco
Selon Sky Sports, Liverpool s’est renseigné sur la disponibilité d’Akliouche pour renforcer ses options sur les ailes. Formé au club, l’ailier figure dans l’équipe première de Monaco depuis 2021 et a inscrit 23 buts en 139 matchs.
La saison passée, il a brillé en inscrivant sept buts et en délivrant dix passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues. Ces performances remarquables ont précédé sa participation à la Coupe du monde, où la France s’est inclinée 6-4 face à l’Angleterre lors du match pour la troisième place.
- AFP
Les offres du Paris Saint-Germain ont été rejetées.
Liverpool a désigné cet attaquant comme cible prioritaire suite au départ de Salah à la fin de la saison dernière, mais le club doit faire face à une concurrence acharnée pour s'attacher ses services. Le PSG s'est montré très actif dans la course à ce joueur et lui a fait plusieurs offres au cours de ce mercato. Cependant, Monaco est resté inflexible et n'a jugé aucune de ces propositions acceptable jusqu'à présent.
La dernière proposition du champion de Ligue 1, d’un montant d’environ 34 millions de livres sterling, a été rapidement jugée insuffisante par le club de la Principauté. Ce rejet a incité Liverpool à intensifier ses démarches pour recruter l’ailier très coté avant la clôture du mercato.
Iraola confirme qu’il cherche un ailier.
Liverpool a déjà finalisé le recrutement de Victor Munoz en provenance d’Osasuna pour 34,5 millions de livres sterling. Mais, lors d’une conférence de presse mardi, à la veille du match amical de pré-saison contre Sunderland, le nouvel entraîneur Andoni Iraola a reconnu que d’autres renforts étaient nécessaires. Iraola a déclaré : « Nous avons clairement besoin de recruter un ailier. Il faut toujours rester ouvert à de nouvelles options pour améliorer l’effectif.
Certains postes nécessitent un recrutement évident, comme l’aile. Pour d’autres, nous devrons analyser le marché, évaluer le coût et tenir compte de nos joueurs actuels. »
Il a ajouté : « Nous avons quelques postes délicats où nous avons des joueurs blessés en qui nous avons confiance, mais ce n’est tout de même pas la situation idéale. Cela dépendra donc de nombreux facteurs. » Cette recherche fait suite à l’échec du transfert de l’ailier du RB Leipzig, Yan Diomande, Liverpool n’étant disposé à payer que 86 millions de livres sterling, alors que le prix demandé était estimé à 112 millions de livres sterling.
- Getty Images Sport
Quelle suite pour Liverpool ?
Liverpool va désormais chercher à officialiser son intérêt pour Akliouche et à tester la détermination de Monaco en lui soumettant une offre officielle. Alors que le Paris Saint-Germain continue de suivre la situation de près, Liverpool doit agir rapidement pour s'assurer de sa signature. De son côté, Iraola va se concentrer sur la préparation de son équipe en vue du prochain match amical contre Sunderland, samedi.
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