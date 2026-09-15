Andy Robertson a effectué son premier retour à Anfield depuis la fin, lors du mercato estival, de son illustre aventure de neuf ans avec Liverpool. Désormais à Tottenham Hotspur sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’international écossais figurait parmi les remplaçants pour le match du troisième tour de la Carabao Cup mardi soir. Bien qu’aligné du côté adverse, le joueur de 32 ans a été accueilli avec une immense affection par le public local.

Cette rencontre a marqué une étape importante pour le latéral gauche, qui a quitté Liverpool en tant qu’agent libre avant la saison en cours après que Milos Kerkez a décroché une place de titulaire sur les bords de la Mersey.