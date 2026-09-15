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Liverpool élimine Tottenham de la Carabao Cup grâce à une victoire 3-1, tandis qu'Andy Robertson signe un retour émouvant à Anfield
Un retour émouvant sur le Merseyside
Andy Robertson a effectué son premier retour à Anfield depuis la fin, lors du mercato estival, de son illustre aventure de neuf ans avec Liverpool. Désormais à Tottenham Hotspur sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’international écossais figurait parmi les remplaçants pour le match du troisième tour de la Carabao Cup mardi soir. Bien qu’aligné du côté adverse, le joueur de 32 ans a été accueilli avec une immense affection par le public local.
Cette rencontre a marqué une étape importante pour le latéral gauche, qui a quitté Liverpool en tant qu’agent libre avant la saison en cours après que Milos Kerkez a décroché une place de titulaire sur les bords de la Mersey.
- Getty Images Sport
Un accueil enthousiaste du Kop
Robertson a été contraint d’attendre son moment sur le banc, mais lorsqu’il a été lancé par De Zerbi à la 57e minute pour remplacer Destiny Udogie, Anfield s’est levé comme un seul homme. Le défenseur a été accueilli par une immense ovation debout des quatre tribunes, tandis que les supporters ont immédiatement repris les chants bien connus qui lui étaient dédiés tout au long de ses années riches en trophées au club.
C’était une reconnaissance émouvante des huit trophées majeurs qu’il a remportés durant son passage à Liverpool, dont deux titres de Premier League et la Ligue des champions 2019.
Une démonstration de force assure une qualification sans encombre
Andoni Iraola a effectué 10 changements dans son onze de départ, avec Joe Gomez qui portait le brassard de capitaine, mais la dynamique de Liverpool n’a jamais faibli à domicile. Alexis Mac Allister a ouvert le score en première période d’une reprise de volée puissante, avant que Cody Gakpo ne double la mise peu après la pause. Même si Conor Gallagher est parvenu à marquer de la tête sur corner pour permettre à Tottenham de revenir dans la rencontre, une superbe frappe dans le temps additionnel du remplaçant Dominik Szoboszlai a scellé une victoire amplement méritée.
Le score de 3-1 a clairement reflété la supériorité offensive de Liverpool, qui a validé sans trembler sa qualification pour le tour suivant de la compétition.
- Getty Images Sport
Prolonger la série d’invincibilité sous Iraola
Ce résultat signifie que l’équipe d’Iraola reste totalement invaincue sous les ordres du nouvel entraîneur principal et aborde la prochaine étape de la Carabao Cup avec une confiance grandissante. La profondeur d’effectif a été mise à rude épreuve au cours de la soirée, avec de précieuses minutes accordées aux joueurs de retour comme aux jeunes, tandis que Liverpool faisait tourner. Liverpool va désormais reporter son attention immédiate sur les compétitions nationales avec un déplacement de Premier League à Bournemouth ce week-end, tandis que Tottenham se tournera vers un retour à Anfield le 19 décembre.
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