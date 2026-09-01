Selon le journaliste Fabrice Hawkins, Liverpool a tenté au dernier moment, le jour de la clôture du mercato, de faire venir Gusto en prêt. Le club du Merseyside voulait ajouter le latéral droit de 23 ans à l’effectif d’Andoni Iraola afin d’apporter de la profondeur de qualité et de la concurrence.

Cependant, cette piste n’a pas abouti, car les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre sur la structure fondamentale de l’opération. Liverpool était seulement prêt à négocier un prêt sec, sans obligation d’achat à la fin de la saison. Le club a globalement vécu un été discret, mais a tout de même bouclé les arrivées de Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo et Bradley Barcola avant la fermeture du mercato.