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Liverpool échoue dans une tentative de prêt de dernière minute, lors de la date limite du mercato, pour le défenseur de Chelsea Malo Gusto
Fin de mercato mouvementée à Anfield
Selon le journaliste Fabrice Hawkins, Liverpool a tenté au dernier moment, le jour de la clôture du mercato, de faire venir Gusto en prêt. Le club du Merseyside voulait ajouter le latéral droit de 23 ans à l’effectif d’Andoni Iraola afin d’apporter de la profondeur de qualité et de la concurrence.
Cependant, cette piste n’a pas abouti, car les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre sur la structure fondamentale de l’opération. Liverpool était seulement prêt à négocier un prêt sec, sans obligation d’achat à la fin de la saison. Le club a globalement vécu un été discret, mais a tout de même bouclé les arrivées de Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo et Bradley Barcola avant la fermeture du mercato.
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Des obstacles financiers bloquent un transfert définitif
Chelsea n’était pas disposé à accepter un départ temporaire de Gusto et a plutôt poussé pour un transfert définitif. Le club londonien aurait, selon certaines informations, valorisé le défenseur à environ 75 millions de livres sterling plus tôt durant l’été, lorsque Manchester City avait manifesté son intérêt.
Liverpool était réticent à s’engager dans un tel montage et n’était pas en mesure de financer un transfert définitif d’une telle ampleur, ayant déjà engagé des ressources ailleurs.
Ce choc d’approches rendait toute séparation nette impossible, mettant ainsi fin à tout espoir de voir Gusto effectuer ce transfert. Chelsea a clairement indiqué qu’il ne validerait un départ que s’il impliquait un engagement financier significatif à long terme de la part du club acheteur.
Xabi Alonso fait confiance à son arrière droit
L’échec du transfert signifie que Gusto restera à Stamford Bridge, où l’entraîneur Xabi Alonso a déjà souligné son importance pour l’équipe. Le Français figurait dans le onze de départ lors des deux victoires de Premier League contre Fulham et Brighton au cours des deux dernières semaines. Gusto a également été titularisé lors de la victoire en Carabao Cup contre Luton.
Il a impressionné par ses qualités athlétiques depuis son arrivée en Angleterre et reste parfaitement adapté sur le plan tactique à Alonso. Le défenseur devrait désormais être de nouveau titularisé lorsque Chelsea affrontera le champion en titre Arsenal en Premier League aujourd’hui.
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Quelle suite pour Liverpool ?
Le transfert du dernier jour du mercato ayant capoté, Liverpool doit désormais aborder la première moitié de la saison avec ses options défensives actuelles. Iraola s'appuiera fortement sur Jeremie Frimpong comme arrière droit numéro un. L'entraîneur espère également que Conor Bradley pourra se remettre rapidement d'une blessure au genou subie en janvier, alors que le calendrier devient de plus en plus chargé avec les engagements nationaux et européens.
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