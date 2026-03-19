Liverpool doit se battre pour conserver un membre clé de son staff, alors que la Ligue professionnelle saoudienne lorgne sur son directeur sportif

Hughes s'est exprimé sur la décision prise par Liverpool d'investir massivement dans l'effectif l'été dernier. S'exprimant lors du sommet IMG x RedBird aux côtés du PDG Billy Hogan, il a déclaré : « Dans la mesure du possible, il faut prendre du recul par rapport au montant probable du transfert. Avant tout, l’identification du bon joueur pour le bon système et le bon entraîneur principal revêt une importance considérable, et je pense que ce n’est pas nécessairement une nouveauté pour le club de football et ses propriétaires. Nous payons ce que nous estimons être la juste valeur marchande d’un joueur en fonction de son âge et de la nécessité pour cet individu de s’intégrer à l’effectif. »

Isak et Wirtz ont tous deux eu du mal à se montrer à la hauteur de leurs transferts coûteux, mais Hughes s’est tourné vers l’avenir en ce qui concerne les recrues onéreuses de l’équipe : « C’est tout à fait ce que nous espérons, et en achetant un joueur jeune, on se donne les moyens d’y parvenir. Nous voulons également essayer de gagner dès maintenant, et c’est tout aussi important ; je ne les décris donc pas comme des projets en cours ou quoi que ce soit de ce genre. Ce sont des joueurs qui ont déjà accompli beaucoup de choses dans leur carrière individuelle. Nous parlons de Florian et d’Alex, mais Milos, Jérémie et Hugo sont des joueurs qui ont déjà atteint un certain niveau dans le football. »