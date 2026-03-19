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Liverpool doit se battre pour conserver un membre clé de son staff, alors que la Ligue professionnelle saoudienne lorgne sur son directeur sportif
Hughes est convoité par Al-Hilal
Selon The Athletic, Al-Hilal souhaiterait recruter Hughes cet été pour occuper le poste de directeur sportif du club. Le club de la Ligue professionnelle saoudienne suit de près le responsable de Liverpool depuis un certain temps et devrait renouveler son intérêt à la fin de la saison.
Hughes a eu une grande influence à Anfield depuis son arrivée au club. Il a supervisé le processus de recrutement d'Arne Slot pour remplacer Jürgen Klopp et a également joué un rôle clé dans les transferts de Liverpool l'été dernier, après la conquête du titre de Premier League. Les Reds ont dépensé sans compter pour recruter Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jérémie Frimpong et Milos Kerkez, mais ont peiné à convaincre lors de la campagne actuelle. Liverpool occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League, mais est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions.
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Hughes s'exprime sur les transferts de Liverpool
Hughes s'est exprimé sur la décision prise par Liverpool d'investir massivement dans l'effectif l'été dernier. S'exprimant lors du sommet IMG x RedBird aux côtés du PDG Billy Hogan, il a déclaré : « Dans la mesure du possible, il faut prendre du recul par rapport au montant probable du transfert. Avant tout, l’identification du bon joueur pour le bon système et le bon entraîneur principal revêt une importance considérable, et je pense que ce n’est pas nécessairement une nouveauté pour le club de football et ses propriétaires. Nous payons ce que nous estimons être la juste valeur marchande d’un joueur en fonction de son âge et de la nécessité pour cet individu de s’intégrer à l’effectif. »
Isak et Wirtz ont tous deux eu du mal à se montrer à la hauteur de leurs transferts coûteux, mais Hughes s’est tourné vers l’avenir en ce qui concerne les recrues onéreuses de l’équipe : « C’est tout à fait ce que nous espérons, et en achetant un joueur jeune, on se donne les moyens d’y parvenir. Nous voulons également essayer de gagner dès maintenant, et c’est tout aussi important ; je ne les décris donc pas comme des projets en cours ou quoi que ce soit de ce genre. Ce sont des joueurs qui ont déjà accompli beaucoup de choses dans leur carrière individuelle. Nous parlons de Florian et d’Alex, mais Milos, Jérémie et Hugo sont des joueurs qui ont déjà atteint un certain niveau dans le football. »
Un autre été riche en événements pour Liverpool ?
Liverpool aborde la trêve estivale et pourrait être sur le point de prendre des décisions importantes en coulisses. L'avenir de Slot a fait couler beaucoup d'encre en raison des performances décevantes de Liverpool, et les rumeurs laissent entendre qu'il pourrait quitter le club à la fin de la saison. Mohamed Salah, figure emblématique de l'équipe, est un autre joueur dont on prédit le départ d'Anfield pour un éventuel transfert vers la Ligue professionnelle saoudienne.
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Et maintenant ?
Liverpool doit affronter Brighton en Premier League avant que le championnat ne fasse une pause pour la trêve internationale. Ensuite, les Reds affronteront Manchester City en quarts de finale de la FA Cup et le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des champions.
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