Liverpool doit licencier Arne Slot : les Reds, réticents, doivent prendre le taureau par les cornes après la débâcle contre les Wolves, le Néerlandais ayant prouvé qu'il était incapable de sauver une saison cauchemardesque

Il manque indéniablement d'options en attaque, mais ce n'est pas de sa faute, celle de ses employeurs, qui n'ont pas réussi à trouver un remplaçant à Luis Diaz, ni pendant le mercato estival, ni pendant celui d'hiver. Une erreur qui semble d'autant plus grave au vu de l'impact immédiat et sans surprise d'Antoine Semenyo à Manchester City.
Cependant, Slot a été engagé pour sa capacité à tirer le meilleur parti des ressources à sa disposition. Il l'a fait à Feyenoord. Et il l'a fait pendant sa première année à Liverpool. Mais il ne le fait plus aujourd'hui.
Des erreurs ont peut-être été commises sur le marché des transferts, la plus grave étant de ne pas avoir recruté Marc Guehi, mais une équipe de cette envergure ne devrait tout simplement pas se retrouver derrière Manchester United et Aston Villa au classement.
Cependant, Liverpool paie le prix inévitable de ses mauvais débuts et fins de matchs, et cela relève de la responsabilité du manager, quelle que soit la façon dont on regarde les choses. Soit il ne fait pas comprendre à ses joueurs l'importance de jouer avec intensité dès le coup d'envoi, soit ils ne l'écoutent tout simplement plus.
Le résultat final est qu'une équipe qui n'a marqué que cinq fois dans la première demi-heure de 29 matchs de Premier League cette saison se retrouve souvent contrainte de forcer le destin dans les 15 dernières minutes, ce qui entraîne une perte totale de forme et de sang-froid, généralement causée par le retrait d'un des défenseurs centraux (Ibrahima Konate).
Ce n'est certainement pas une coïncidence si Liverpool a perdu des points à sept reprises dans le temps additionnel, battant ainsi le record du plus grand nombre de buts concédés après la 90e minute.