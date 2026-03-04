Liverpool doit licencier Arne Slot : les Reds, réticents, doivent prendre le taureau par les cornes après la débâcle contre les Wolves, le Néerlandais ayant prouvé qu'il était incapable de sauver une saison cauchemardesque

Certains supporters ne parviennent toujours pas à admettre que Slot devrait être limogé, ce qui est tout à fait compréhensible. Il est l'un des deux seuls hommes à avoir remporté un championnat avec Liverpool au cours des 36 dernières années, et il l'a fait dès sa première saison à la tête de l'équipe.

Il subsiste donc le sentiment que Slot devrait se voir accorder plus de temps, car il l'a mérité. Malheureusement, cet argument est plus émotionnel que rationnel, reposant désormais presque exclusivement sur le sentiment que les supporters sont redevables au Néerlandais de leur avoir offert l'un des plus beaux jours de leur vie et qu'ils lui doivent donc leur loyauté, au moins jusqu'à la fin de la saison.

Les fans sont également fiers du fait que Liverpool n'est pas un « club qui licencie ». À Anfield, les entraîneurs ont toujours été considérés comme plus importants que les joueurs et sont généralement soutenus dans les moments difficiles, conformément à l'hymne du club, « You'll Never Walk Alone » (Tu ne marcheras jamais seul).

Cependant, la tradition et les succès passés ne devraient pas suffire à maintenir Slot à son poste, car les difficultés actuelles mettent en péril les succès futurs. Les derniers comptes révèlent en effet que la qualification en Ligue des champions est d'une importance capitale pour la stabilité économique du club après les dépenses record engagées l'été dernier en frais de transfert et en salaires.