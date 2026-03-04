Goal.com
Liverpool doit licencier Arne Slot : les Reds, réticents, doivent prendre le taureau par les cornes après la débâcle contre les Wolves, le Néerlandais ayant prouvé qu'il était incapable de sauver une saison cauchemardesque

Arne Slot a qualifié la défaite embarrassante 2-1 de mardi contre les Wolves de « toujours la même histoire ». Et il avait raison. Il n'y avait rien de nouveau ni d'original dans cette défaite douloureusement prévisible à Molineux. Liverpool a livré une première mi-temps terriblement terne, est revenu dans le match après avoir offert un but à l'adversaire, pour finalement s'incliner en encaissant un but décisif dans le temps additionnel.

SelonSlot, cette série d'événements chaotiques « résume » la saison de son équipe, les Reds, fragilisés mentalement et physiquement, risquant désormais sérieusement de terminer hors du top 5 de la Premier League, un an seulement après avoir remporté le titre.

La question qui se pose alors est : que va-t-il faire pour y remédier ? Ou peut-être plus pertinemment, que peut-il faire pour y remédier ? Car Slot ne nous a guère donné de raisons de penser qu'il est capable de renverser la situation. Au contraire, les arguments en faveur du maintien de Slot au-delà de la fin de la saison actuelle se sont complètement effondrés.

    Soutenir leur manager

    Certains supporters ne parviennent toujours pas à admettre que Slot devrait être limogé, ce qui est tout à fait compréhensible. Il est l'un des deux seuls hommes à avoir remporté un championnat avec Liverpool au cours des 36 dernières années, et il l'a fait dès sa première saison à la tête de l'équipe.

    Il subsiste donc le sentiment que Slot devrait se voir accorder plus de temps, car il l'a mérité. Malheureusement, cet argument est plus émotionnel que rationnel, reposant désormais presque exclusivement sur le sentiment que les supporters sont redevables au Néerlandais de leur avoir offert l'un des plus beaux jours de leur vie et qu'ils lui doivent donc leur loyauté, au moins jusqu'à la fin de la saison.

    Les fans sont également fiers du fait que Liverpool n'est pas un « club qui licencie ». À Anfield, les entraîneurs ont toujours été considérés comme plus importants que les joueurs et sont généralement soutenus dans les moments difficiles, conformément à l'hymne du club, « You'll Never Walk Alone » (Tu ne marcheras jamais seul).

    Cependant, la tradition et les succès passés ne devraient pas suffire à maintenir Slot à son poste, car les difficultés actuelles mettent en péril les succès futurs. Les derniers comptes révèlent en effet que la qualification en Ligue des champions est d'une importance capitale pour la stabilité économique du club après les dépenses record engagées l'été dernier en frais de transfert et en salaires.

    Aucune excuse pour occuper la cinquième place

    Liverpool ne souhaite évidemment pas devenir comme Manchester United, qui est passé d'un projet sportif radicalement différent à un autre presque chaque année au cours des 13 dernières années. L'équipe de recrutement des Reds a identifié Slot comme le candidat idéal pour succéder à Jürgen Klopp à la tête de l'équipe, et celui-ci n'a pas tardé à justifier leur décision en apportant quelques ajustements tactiques astucieux qui ont permis à la même équipe, qui avait terminé troisième sous son prédécesseur, de remporter le championnat de Premier League.

    Slot mérite également une reconnaissance éternelle pour la façon dont il a géré la mort tragique de Diogo Jota, une perte dont l'impact sur ses coéquipiers dévastés reste impossible à quantifier. Il a également dû faire face à des blessures malheureuses et inopportunes, notamment celle du joueur le plus cher de l'histoire du football britannique, Alexander Isak, et à une brouille spectaculaire avec son joueur le plus important, Mohamed Salah.

    Cependant, s'il existe indéniablement de nombreuses explications à la régression des Reds cette saison, elles ne peuvent servir d'excuses pour une équipe renforcée à hauteur de près de 450 millions de livres sterling et qui occupe la cinquième place du classement de la Premier League, avec un retard embarrassant de 16 points sur une équipe d'Arsenal moyenne.

    Mauvaises performances et résultats

    Selon les informations provenant d'Anfield, Slot ne sera pas jugé uniquement sur ses résultats à la fin de la saison. Les performances de l'équipe seront également un facteur déterminant pour son avenir. Le problème pour Slot, cependant, est que les performances de Liverpool ont été aussi médiocres que ses résultats.

    Ils n'ont pas perdu un seul match de championnat entre fin novembre et mi-janvier, mais n'ont remporté que quatre victoires au cours de la série de 10 matchs sans défaite la moins impressionnante de l'histoire de l'élite, les Reds ayant livré des performances lamentables contre trois équipes nouvellement promues, Sunderland, Leeds et Burnley.

    On a beaucoup parlé de leur série de trois victoires consécutives avant la débâcle de mardi soir. Cependant, si l'équipe de Slot a fait preuve d'un esprit combatif louable en s'imposant au Stadium of Light, elle a réussi un coup de maître au City Ground grâce au but décisif d'Alexis Mac Allister à la 97e minute, et même lors de la victoire 5-2 contre West Ham à Anfield le week-end dernier, qui a remonté le moral de l'équipe, les visiteurs ont en fait terminé avec un nombre de buts attendus plus élevé (1,86 contre 1,84), les trois premiers buts de Liverpool provenant tous de situations de coups de pied arrêtés, et les deux derniers de déviations.

    Faire toujours la même chose

    Il faut certes reconnaître que Liverpool a considérablement accru sa menace sur les corners au cours des deux derniers mois, mais Slot a lui-même admis que son équipe avait encore du mal à créer et à convertir des occasions en jeu ouvert. L'absence forcée de Florian Wirtz pour cause de blessure est indéniablement un problème majeur à cet égard, mais la dépendance de Liverpool à l'égard de l'Allemand pour débloquer les défenses basses est alarmante.

    À Molineux, Slot a fait allusion à un manque de pénétration sur les ailes lorsqu'il a évoqué la performance inefficace de son équipe en première mi-temps (pas une seule « occasion franche » créée). Le premier but de Salah en championnat depuis quatre mois n'a certainement pas détourné l'attention de sa contribution globalement décevante, l'Égyptien n'ayant pas réussi à créer une seule occasion de toute la soirée, notamment parce qu'il a gâché une brillante occasion de marquer qui aurait pu faire gagner le match.

    Quant à Cody Gakpo, le Néerlandais incarne malheureusement la tendance de Liverpool à faire toujours la même chose en espérant obtenir des résultats différents.

    La légende du club Steve Gerrard a déclaré sur TNT Sports que Rio Ngumoha devait désormais intégrer l'équipe sur l'aile gauche, à commencer par le match retour de la FA Cup vendredi contre les Wolves, mais cela était évident après son apparition au City Ground samedi dernier. 

    En ce sens, Slot ne se rend vraiment pas service en ce moment en persistant avec des joueurs qui ne méritent pas d'être titulaires à chaque match.

    Mauvais départ et mauvaise fin

    Il manque indéniablement d'options en attaque, mais ce n'est pas de sa faute, celle de ses employeurs, qui n'ont pas réussi à trouver un remplaçant à Luis Diaz, ni pendant le mercato estival, ni pendant celui d'hiver. Une erreur qui semble d'autant plus grave au vu de l'impact immédiat et sans surprise d'Antoine Semenyo à Manchester City.

    Cependant, Slot a été engagé pour sa capacité à tirer le meilleur parti des ressources à sa disposition. Il l'a fait à Feyenoord. Et il l'a fait pendant sa première année à Liverpool. Mais il ne le fait plus aujourd'hui.

    Des erreurs ont peut-être été commises sur le marché des transferts, la plus grave étant de ne pas avoir recruté Marc Guehi, mais une équipe de cette envergure ne devrait tout simplement pas se retrouver derrière Manchester United et Aston Villa au classement.

    Cependant, Liverpool paie le prix inévitable de ses mauvais débuts et fins de matchs, et cela relève de la responsabilité du manager, quelle que soit la façon dont on regarde les choses. Soit il ne fait pas comprendre à ses joueurs l'importance de jouer avec intensité dès le coup d'envoi, soit ils ne l'écoutent tout simplement plus. 

    Le résultat final est qu'une équipe qui n'a marqué que cinq fois dans la première demi-heure de 29 matchs de Premier League cette saison se retrouve souvent contrainte de forcer le destin dans les 15 dernières minutes, ce qui entraîne une perte totale de forme et de sang-froid, généralement causée par le retrait d'un des défenseurs centraux (Ibrahima Konate).

    Ce n'est certainement pas une coïncidence si Liverpool a perdu des points à sept reprises dans le temps additionnel, battant ainsi le record du plus grand nombre de buts concédés après la 90e minute.

    L'espoir plutôt que l'attente

    Il serait faux de dire que Slot a perdu le contrôle du vestiaire. À part Salah, nous n'avons entendu aucune autre plainte publique de la part des joueurs, ni même de murmures de mécontentement dans le vestiaire.

    Cependant, il y a une lenteur et une léthargie très visibles chez Liverpool qui sont profondément préoccupantes. Ils ont perdu leur avantage, soit à cause d'une fatigue mentale, soit à cause d'une fatigue physique. Ou peut-être même les deux.

    Van Dijk a une nouvelle fois déclaré à Molineux que « cette saisonallait forcément être marquée par des hauts et des bas pour de multiples raisons », mais le fait est que Slot ne semble plus en mesure de la sauver.

    Liverpool ne le licenciera pas, bien sûr. Pas maintenant, en tout cas, alors que les Reds s'apprêtent à entamer une série de matchs cruciaux en championnat et dans deux coupes. Les supporters continueront également à encourager l'entraîneur et ses joueurs, mais plus par espoir que par conviction que la situation s'améliorera au cours des deux prochains mois.

    Même les plus fervents supporters de Slot voient leur confiance en l'entraîneur néerlandais mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer il y a moins d'un an. Eux aussi en ont assez de toujours entendre la même rengaine, et à moins que Slot ne parvienne à changer le cours des choses, Liverpool n'aura d'autre choix que de changer d'entraîneur.

