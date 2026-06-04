Liverpool continue de « tout mettre en œuvre » pour recruter la jeune star allemande Kennet Eichhorn

Liverpool reste déterminé à recruter Eichhorn, jeune espoir du Hertha, et aurait poursuivi ces derniers jours les discussions concernant un éventuel transfert, selon Florian Plettenberg. Ce milieu de terrain de 16 ans s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus convoités d'Allemagne, plusieurs grands clubs suivant de près son parcours.

Les Reds ont identifié Eichhorn comme une cible prioritaire pour l’avenir et explorent activement les modalités d’un transfert. D’après les dernières indiscrétions, les formations de Premier League pourraient s’approcher d’une valeur de 20 millions d’euros tant la concurrence s’intensifie. Les efforts de Liverpool les placent en pole position, même si le joueur garde encore toutes ses options ouvertes avant de décider de son avenir.