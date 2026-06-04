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Liverpool continue de « tout mettre en œuvre » pour recruter la jeune star allemande Kennet Eichhorn
Liverpool intensifie sa quête pour recruter un jeune milieu de terrain.
Liverpool reste déterminé à recruter Eichhorn, jeune espoir du Hertha, et aurait poursuivi ces derniers jours les discussions concernant un éventuel transfert, selon Florian Plettenberg. Ce milieu de terrain de 16 ans s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus convoités d'Allemagne, plusieurs grands clubs suivant de près son parcours.
Les Reds ont identifié Eichhorn comme une cible prioritaire pour l’avenir et explorent activement les modalités d’un transfert. D’après les dernières indiscrétions, les formations de Premier League pourraient s’approcher d’une valeur de 20 millions d’euros tant la concurrence s’intensifie. Les efforts de Liverpool les placent en pole position, même si le joueur garde encore toutes ses options ouvertes avant de décider de son avenir.
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Les exigences financières redessinent la bataille des transferts.
Selon plusieurs sources, le Bayern Munich aurait reculé devant le coût total de l’opération et préféré ne pas investir lourdement dans un joueur de seulement 16 ans.
Le Borussia Dortmund, également intéressé par le milieu de terrain, partage ces réserves. L’importante indemnité de transfert réclamée par les représentants du joueur constituerait un obstacle majeur pour les clubs allemands, tandis que les formations plus aisées de Premier League semblent mieux armées pour satisfaire ces exigences.
Liverpool élabore un plan de développement à long terme.
En raison de la réglementation post-Brexit, Eichhorn ne pourra pas disputer de matchs officiels en Angleterre avant son dix-huitième anniversaire, fixé à juillet 2027. Liverpool explore donc des solutions alternatives pour sécuriser l’avenir du jeune joueur tout en lui permettant de poursuivre son développement en Allemagne. Selon Plettenberg, l’une des options envisagées serait de recruter Eichhorn puis de le prêter immédiatement au Bayer Leverkusen, afin qu’il continue de progresser au plus haut niveau tout en restant sous contrat avec Liverpool.
Manchester City envisagerait une démarche identique, preuve de l’attrait exercé par le jeune joueur du Hertha. La concurrence entre les deux cadors de Premier League fait ainsi flamber sa valeur à l’approche du mercato estival.
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L'heure de vérité approche pour les clubs intéressés.
Les prochaines semaines s’annoncent cruciales : les clubs doivent décider s’ils officialisent leur intérêt. La clause libératoire d’Eichhorn avec le Hertha Berlin, fixée à 12 millions d’euros et censée expirer en juin, pousse les prétendants à se décider vite.
Liverpool reste déterminé à recruter l’un des plus grands talents allemands, mais la concurrence de Manchester City et l’intérêt persistant en Bundesliga indiquent que la course à Eichhorn est loin d’être terminée.