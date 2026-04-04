Liverpool connaît sa pire saison depuis l'époque précédant l'arrivée de Jürgen Klopp, tandis que la pression s'intensifie sur Arne Slot après la défaite en FA Cup face à Manchester City

La défaite à Manchester n'a pas seulement porté un coup aux espoirs de titre de Liverpool ; elle a également confirmé que cette saison était l'une des pires de l'histoire récente du club. Les Reds ont désormais essuyé 15 défaites toutes compétitions confondues cette saison, leur plus grand nombre de défaites en une seule saison depuis la campagne 2014-2015. Cette année-là, sous la houlette de Brendan Rodgers, le club avait perdu 18 matchs et avait finalement terminé hors du top 4.

Ces statistiques sont difficiles à avaler pour les fidèles d'Anfield, surtout si on les compare aux succès réguliers enregistrés sous l'ère Jürgen Klopp. Erling Haaland s'est une nouvelle fois révélé être le bourreau principal, signant un triplé pour devenir le premier joueur à marquer cinq buts contre Liverpool en une seule saison depuis que Matt Le Tissier avait réalisé cet exploit pour Southampton en 1993-94. Antoine Semenyo a également trouvé le chemin des filets, tandis que le penalty manqué par Mohamed Salah a aggravé un après-midi déjà misérable pour les visiteurs.



