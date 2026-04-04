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Liverpool connaît sa pire saison depuis l'époque précédant l'arrivée de Jürgen Klopp, tandis que la pression s'intensifie sur Arne Slot après la défaite en FA Cup face à Manchester City
Une saison marquée par des records indésirables
La défaite à Manchester n'a pas seulement porté un coup aux espoirs de titre de Liverpool ; elle a également confirmé que cette saison était l'une des pires de l'histoire récente du club. Les Reds ont désormais essuyé 15 défaites toutes compétitions confondues cette saison, leur plus grand nombre de défaites en une seule saison depuis la campagne 2014-2015. Cette année-là, sous la houlette de Brendan Rodgers, le club avait perdu 18 matchs et avait finalement terminé hors du top 4.
Ces statistiques sont difficiles à avaler pour les fidèles d'Anfield, surtout si on les compare aux succès réguliers enregistrés sous l'ère Jürgen Klopp. Erling Haaland s'est une nouvelle fois révélé être le bourreau principal, signant un triplé pour devenir le premier joueur à marquer cinq buts contre Liverpool en une seule saison depuis que Matt Le Tissier avait réalisé cet exploit pour Southampton en 1993-94. Antoine Semenyo a également trouvé le chemin des filets, tandis que le penalty manqué par Mohamed Salah a aggravé un après-midi déjà misérable pour les visiteurs.
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Slot identifie les « thèmes récurrents »
Malgré le score sans appel, Slot a tenté de tirer des enseignements positifs des premiers instants du match avant de reconnaître les faiblesses habituelles de son équipe. S'adressant à BBC Sport après le coup de sifflet final, le Néerlandais s'est montré intransigeant quant à l'approche tactique tout en déplorant le manque d'efficacité devant les deux buts.
« J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu aujourd'hui [au cours des 35 premières minutes] », a noté Slot. « Nous avons très bien joué, avec et sans le ballon, et nous nous sommes créé de belles occasions. Nous les avons tenus à l'écart de tout danger. Jusqu'à ce penalty, il y avait beaucoup de choses à retenir. Les 20 minutes qui ont suivi, compte tenu de ce que l'on peut attendre d'une équipe de Liverpool, étaient loin d'être suffisantes sur le plan défensif. Il y a plusieurs thèmes récurrents. L’un est que nous manquons nos occasions, un autre est que, d’une manière générale, nous ne concédons pas beaucoup d’occasions, mais les rares que nous concédons finissent au fond des filets. C’est peut-être dû à l’intensité que nous mettons dans le jeu. Nous devons améliorer notre défense dans la surface, et cela s’est également vu aujourd’hui. »
Une fragilité mentale qui s'installe peu à peu
La nature de cet effondrement a soulevé des questions quant à la mentalité de l'équipe dans les moments de forte pression. Après avoir tenu bon pendant près de 40 minutes, les vannes se sont ouvertes, laissant les joueurs expérimentés en quête de réponses. Le milieu de terrain Dominik Szoboszlai s'est montré franc dans son analyse de la performance, laissant entendre que l'équipe n'avait pas fait preuve de la combativité nécessaire pour rivaliser avec une équipe du calibre de City.
« L'esprit combatif n'était pas assez présent, la mentalité n'était pas assez présente. Pour être honnête, aucun d'entre nous n'était à la hauteur de ce dont nous étions capables », a déclaré le milieu de terrain hongrois.
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Une bouée de sauvetage parisienne se profile à l'horizon
Slot n'a guère le temps de s'attarder sur l'élimination en FA Cup, car Liverpool doit désormais se concentrer sur la scène européenne. Le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain l'attend mercredi, offrant une occasion rare de renverser la tendance après une saison nationale désastreuse. Pour les joueurs, ce déplacement au Parc des Princes représente une chance de prouver qu'ils sont toujours capables de rivaliser au plus haut niveau.