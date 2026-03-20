Liverpool condamne les « insultes racistes ignobles et odieuses » proférées à l'encontre du défenseur Ibrahima Konaté

Dans un communiqué officiel, Liverpool a clairement indiqué que la sécurité de ses joueurs était primordiale. Le club a souligné le poids psychologique que ces attaques font peser sur les athlètes, qui sont souvent considérés comme des cibles plutôt que comme des êtres humains.

« Le Liverpool FC est consterné et révolté par les insultes racistes ignobles et odieuses proférées à l’encontre d’Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux », peut-on lire dans le communiqué. « Ce comportement est tout à fait inacceptable. Il est déshumanisant, lâche et ancré dans la haine. Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni dans la société, ni nulle part ailleurs – que ce soit en ligne ou hors ligne. »

Les Reds ont en outre souligné que la charge de la lutte contre les discours haineux ne devrait pas incomber aux victimes. « Les entreprises de réseaux sociaux doivent prendre leurs responsabilités et agir dès maintenant. Ces plateformes ont le pouvoir, la technologie et les ressources nécessaires pour empêcher ces abus, mais trop souvent, elles ne le font pas. Laisser la haine raciste se propager sans contrôle est un choix – et c’est un choix qui continue de nuire aux joueurs, aux familles et aux communautés dans l’ensemble du monde du football. »