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Liverpool condamne les « insultes racistes ignobles et odieuses » proférées à l'encontre du défenseur Ibrahima Konaté
Les Reds dénoncent des attaques en ligne « lâches »
Le club de Merseyside a fait part de son profond dégoût après que le défenseur central soit devenu la dernière victime en date d’une campagne de harcèlement en ligne ciblée. Les insultes se seraient intensifiées à la suite d’un duel physique lors du match de Ligue des champions opposant Liverpool à Galatasaray, au cours duquel l’attaquant Victor Osimhen s’est cassé le bras. Le grand club de Premier League n’a pas tardé à apporter son soutien public à l’international français, affirmant clairement que de tels comportements ne seraient pas tolérés.
- AFP
Le club exige que la plateforme rende des comptes
Dans un communiqué officiel, Liverpool a clairement indiqué que la sécurité de ses joueurs était primordiale. Le club a souligné le poids psychologique que ces attaques font peser sur les athlètes, qui sont souvent considérés comme des cibles plutôt que comme des êtres humains.
« Le Liverpool FC est consterné et révolté par les insultes racistes ignobles et odieuses proférées à l’encontre d’Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux », peut-on lire dans le communiqué. « Ce comportement est tout à fait inacceptable. Il est déshumanisant, lâche et ancré dans la haine. Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni dans la société, ni nulle part ailleurs – que ce soit en ligne ou hors ligne. »
Les Reds ont en outre souligné que la charge de la lutte contre les discours haineux ne devrait pas incomber aux victimes. « Les entreprises de réseaux sociaux doivent prendre leurs responsabilités et agir dès maintenant. Ces plateformes ont le pouvoir, la technologie et les ressources nécessaires pour empêcher ces abus, mais trop souvent, elles ne le font pas. Laisser la haine raciste se propager sans contrôle est un choix – et c’est un choix qui continue de nuire aux joueurs, aux familles et aux communautés dans l’ensemble du monde du football. »
Soutien à Konaté alors que des voix s'élèvent pour réclamer un changement
Le club a également confirmé qu'il apportait à Konaté un soutien interne complet tout en collaborant avec les autorités pour retrouver les auteurs de ces actes. Il considère ces incidents récurrents comme une tache sur le sport qui exige un front uni de la part de toutes les instances du football.
« Nous continuerons d'offrir à Ibrahima tout notre soutien et travaillerons avec les autorités compétentes pour identifier les responsables dans la mesure du possible », a ajouté le club. « Mais on ne peut pas continuer à faire porter le fardeau aux joueurs et aux clubs pour qu'ils réagissent une fois que le mal est déjà fait. »
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Et maintenant ?
Alors que Liverpool poursuit ses efforts pour éradiquer toutes les formes de racisme, Konaté entame actuellement les derniers mois de son contrat à Anfield. Son avenir dans la région de Merseyside reste incertain, car selon certaines informations, aucune discussion n'aurait encore eu lieu concernant un nouveau contrat. En réalité, le Français semble plutôt en passe de quitter les Reds, des rumeurs le liant toujours au Real Madrid, géant de la Liga.
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