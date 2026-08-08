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Liverpool conclut un surprenant accord de prêt pour le défenseur du FC Barcelone Ronald Araujo
Liverpool vise un renfort défensif
Selon Romano, Liverpool a trouvé un accord avec Barcelone pour recruter Araujo sous la forme d’un prêt d’une saison. Un transfert à Anfield offre au défenseur central uruguayen l’opportunité d’obtenir un temps de jeu régulier en équipe première après une saison perturbante au Camp Nou. Ayant perdu sa place de titulaire sous les ordres de Hansi Flick et manqué du temps de jeu lors de la Coupe du monde 2026, le défenseur considère désormais le Merseyside comme la destination idéale pour retrouver sa forme et sa confiance.
- Xinhua
Romano détaille l’accord de prêt
Sur son compte X officiel, Romano a confirmé qu’un accord verbal de club à club a reçu le feu vert du directeur sportif du Barça, Deco. En annonçant ce transfert, il a publié : « Liverpool a conclu un accord de prêt pour recruter Ronald Araujo en provenance de Barcelone, HERE WE GO ! L’accord verbal de club à club avec le Barça est désormais approuvé par le directeur Deco. Un nouveau défenseur central pour #LFC avec une bomba surprise. »
Le Barça ajuste sa rotation défensive
Le fait d’autoriser le départ d’Araujo permet à Barcelone de réduire sa masse salariale tout en continuant à remodeler son effectif avant la nouvelle saison. La direction blaugrana reste active sur le marché des transferts afin de renforcer sa défense, Pau Cubarsi et Eric Garcia étant appelés à assumer davantage de responsabilités dans la rotation défensive de Flick. Pour Liverpool, le profil physique d’Araujo, caractérisé par une impressionnante vitesse de rattrapage et une domination aérienne, pourrait faire de lui un partenaire naturel de Virgil van Dijk en défense.
- Getty Images Sport
La confirmation officielle reste en attente.
Les deux clubs travaillent désormais à finaliser les derniers documents avant de faire une annonce officielle. Si les dernières étapes administratives se déroulent sans accroc, Araujo passera sa visite médicale et rejoindra l’effectif d’Andoni Iraola pour la préparation de présaison. Les prochains matches de préparation offriront au défenseur uruguayen une fenêtre cruciale pour s’adapter aux exigences tactiques du football anglais avant le coup d’envoi de la saison nationale.
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