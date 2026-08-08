Le fait d’autoriser le départ d’Araujo permet à Barcelone de réduire sa masse salariale tout en continuant à remodeler son effectif avant la nouvelle saison. La direction blaugrana reste active sur le marché des transferts afin de renforcer sa défense, Pau Cubarsi et Eric Garcia étant appelés à assumer davantage de responsabilités dans la rotation défensive de Flick. Pour Liverpool, le profil physique d’Araujo, caractérisé par une impressionnante vitesse de rattrapage et une domination aérienne, pourrait faire de lui un partenaire naturel de Virgil van Dijk en défense.