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브래들리 바르콜라 (Bradley Barcola)Getty Images
Yosua Arya

Traduit par

Liverpool conclut un accord sensationnel de 106 M£ pour recruter la star du PSG Bradley Barcola en tant que successeur de Mohamed Salah

Mercato
Liverpool
B. Barcola
Paris Saint-Germain
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Liverpool a finalisé un énorme accord de 106 millions de livres sterling pour recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. L’international français a été identifié comme le remplaçant idéal de Mohamed Salah et arrivera à Anfield avec un contrat de cinq ans après une avancée significative dans les négociations.

  • Liverpool trouve un accord pour une indemnité massive pour la star du PSG

    Liverpool a trouvé un accord final pour recruter l'attaquant français Barcola en provenance du PSG. The Athletic affirme que le club de la Mersey versera un montant initial de 106 millions de livres sterling (125 M€), avec des bonus liés aux performances pouvant faire grimper l'indemnité totale de 17 millions de livres sterling supplémentaires (20 M€). Le joueur de 23 ans s'apprête à signer un contrat de cinq ans à Anfield.

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  • Barcola(C)Getty images

    Dans la peau de Salah

    Barcola a été identifié comme la cible prioritaire de Liverpool pour remplacer Salah, qui a quitté le club à la fin de la saison dernière. Combler le vide laissé par l’icône égyptienne est une tâche monumentale, mais Liverpool a affiché une immense confiance envers le jeune ailier. Une avancée dans ces négociations à très forts enjeux est finalement intervenue après des discussions cruciales tenues mardi.

    Les dirigeants de Liverpool, emmenés par le directeur sportif Richard Hughes, le CEO Billy Hogan et le président de Fenway Sports Group Mike Gordon, sont parvenus à trouver un accord directement avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Malgré les deux années restantes de son contrat dans la capitale française, Barcola est resté fermement déterminé à obtenir un transfert à Anfield.

  • Briller sur les plus grandes scènes

    Formé à l’académie de Lyon, il a prouvé sa valeur la saison dernière dans l’effectif de stars du PSG sous les ordres de Luis Enrique. Il a disputé 49 matches, signant 13 buts et sept passes décisives, alors que les Parisiens ont conservé avec succès leurs titres de Ligue 1 et de Ligue des champions.

    Barcola a gagné son temps de jeu malgré une concurrence intense de la part de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue. Depuis ses débuts en équipe première lors de la saison 2021-2022, l’attaquant a compilé un impressionnant total de 39 buts et 37 passes décisives en 152 apparitions chez les seniors.

    Son pedigree a encore été souligné lors de la Coupe du monde de cet été. L’attaquant a joué un rôle majeur avec la France, participant à chacun de ses huit matches et inscrivant trois buts sur la scène mondiale.

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  • Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

    Visites médicales et prochaines étapes

    Le transfert est désormais dans sa phase finale, et Barcola devrait passer sa visite médicale sur le Merseyside dans les prochaines 24 heures. Une fois les formalités réglées, il sera officiellement présenté comme la nouvelle arme offensive de Liverpool.

    Ce transfert imminent explique ses récentes absences du groupe du PSG. Enrique a laissé l’attaquant en dehors de l’effectif pour le match d’ouverture de la saison 2026-2027 en championnat contre Rennes dimanche, et il était de nouveau absent lors du match nul 2-2 à Lille vendredi. Alors que l’encre sèche sur son contrat de cinq ans, Barcola entamera bientôt le prochain chapitre de sa carrière sous les ordres d’Iraola à Anfield.

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