Formé à l’académie de Lyon, il a prouvé sa valeur la saison dernière dans l’effectif de stars du PSG sous les ordres de Luis Enrique. Il a disputé 49 matches, signant 13 buts et sept passes décisives, alors que les Parisiens ont conservé avec succès leurs titres de Ligue 1 et de Ligue des champions.

Barcola a gagné son temps de jeu malgré une concurrence intense de la part de Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue. Depuis ses débuts en équipe première lors de la saison 2021-2022, l’attaquant a compilé un impressionnant total de 39 buts et 37 passes décisives en 152 apparitions chez les seniors.

Son pedigree a encore été souligné lors de la Coupe du monde de cet été. L’attaquant a joué un rôle majeur avec la France, participant à chacun de ses huit matches et inscrivant trois buts sur la scène mondiale.