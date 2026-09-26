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Liverpool, Chelsea et la Juventus rejoignent Manchester United dans la bataille du mercato hivernal pour la star de Crystal Palace
Manchester United en tête dans la course pour Mitchell
Manchester United est actuellement en tête de la course pour recruter Mitchell, selon un rapport du journaliste Ekrem Konur. Le latéral gauche traverse une période difficile avec Crystal Palace, alors que les discussions autour d’une prolongation de contrat sont au point mort.
Au risque de perdre Mitchell librement si aucun accord n’est trouvé, Crystal Palace serait prêt à étudier des offres comprises entre 20 et 25 millions de livres sterling à l’ouverture du mercato de janvier. Manchester United cherche urgemment davantage de stabilité sur le côté gauche de sa défense et considère Mitchell comme un candidat idéal pour résoudre ses problèmes persistants.
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Liverpool, Chelsea et la Juventus entrent dans la bataille
Si Manchester United pousse fort pour ce transfert, le club fait face à une rude concurrence de la part d’autres cadors européens. Liverpool a identifié Mitchell comme un joueur capable d’apporter une précieuse expérience de la Premier League et d’offrir une excellente profondeur sur le flanc gauche.
Chelsea analyse également de près la situation, voyant dans cette opération potentielle à 25 M£ un moyen rentable de renforcer son effectif sans dépenser des sommes exorbitantes.
L’intérêt dépasse l’Angleterre, puisque le géant italien Juventus s’est renseigné sur la disponibilité de Mitchell, alors que le club cherche à ajouter des options défensives polyvalentes à son arrière-garde pour la seconde moitié de la saison.
Mitchell brille avec Crystal Palace cette saison
Mitchell s’est imposé comme un élément crucial à Crystal Palace depuis sa sortie du centre de formation du club, avec 250 apparitions, huit buts inscrits et 18 passes décisives. Il a déjà connu un immense succès avec le club, en l’aidant à remporter la FA Cup en 2025, puis la Conference League et la Supercoupe d’Angleterre lors de la saison 2025/26. Depuis le début de l’exercice, Mitchell a disputé cinq matches de Premier League et inscrit deux buts. Sa capacité à défendre dans les un-contre-un et à apporter son soutien aux attaques en fait un profil très attractif pour les équipes engagées en Ligue des champions.
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Quelle suite pour le défenseur anglais ?
Les négociations formelles entre les clubs intéressés et Crystal Palace n’ont pas encore commencé, mais des offres officielles sont attendues en janvier. Crystal Palace espère toujours parvenir à un accord pour un nouveau contrat, mais l’attrait de la Ligue des champions pourrait convaincre Mitchell de partir. Si un transfert a lieu, Crystal Palace exigera probablement des primes liées aux performances et un pourcentage à la revente.
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