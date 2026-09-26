Liverpool, Chelsea et la Juventus rejoignent Manchester United dans la bataille du mercato hivernal pour la star de Crystal Palace

Manchester United est actuellement en tête de la course pour recruter Mitchell, selon un rapport du journaliste Ekrem Konur. Le latéral gauche traverse une période difficile avec Crystal Palace, alors que les discussions autour d’une prolongation de contrat sont au point mort.

Au risque de perdre Mitchell librement si aucun accord n’est trouvé, Crystal Palace serait prêt à étudier des offres comprises entre 20 et 25 millions de livres sterling à l’ouverture du mercato de janvier. Manchester United cherche urgemment davantage de stabilité sur le côté gauche de sa défense et considère Mitchell comme un candidat idéal pour résoudre ses problèmes persistants.