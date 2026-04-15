Au coup de sifflet final, l’entraîneur de Liverpool a exprimé sa fierté pour l’intensité de son équipe tout en manifestant sa frustration face au score final. Il a souligné que si les siens avaient eu la chance de ne perdre que 2-0 à l’aller, le retour avait été marqué par une domination stérile.

Revenant sur la performance et l’impact de la star du PSG, Slot a confié à TNT Sports : « Nous avons obtenu bien plus que ce que nous méritions la semaine dernière, en ne perdant que 2-0, mais aujourd’hui, nous avons obtenu bien moins que ce que nous méritions. À mon avis, nous aurions dû gagner, mais c’est aussi grâce à leur qualité défensive s’ils n’ont pas encaissé de but malgré nos nombreuses occasions, et grâce aux finitions d’Ousmane Dembélé, qui a montré pourquoi il a remporté le Ballon d’Or. »

Concernant l’intensité de son équipe, il a ajouté : « C’était incroyable, même après avoir été menés 1-0. Si l’on regarde l’xG, nous aurions dû marquer deux buts, et pas seulement un, et cela s’est produit trop souvent cette saison. » Interrogé sur l’objectif d’une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, Slot a conclu : « Bien sûr, c’est pour cela que nous nous battons actuellement. »