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Liverpool aurait dû l’emporter face au PSG, estime Arne Slot, lequel s’est toutefois dit impressionné par le récent lauréat du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé
Les Reds ont dominé la rencontre sans toutefois se montrer réellement dangereux.
Liverpool s'est battu de toutes ses forces pour tenter de renverser le déficit accumulé lors du match aller, mais les tenants du titre de la Ligue des champions se sont montrés trop solides dans un Anfield en effervescence. Bien qu'ils aient tiré 21 fois au but – leur plus grand nombre de tirs sans marquer en Europe depuis la finale de 2022 –, les Reds ont été punis par un doublé décisif de Dembélé, ce qui s'est soldé par une défaite 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Cette défaite confirme l’élimination consécutive des Reds par les champions de France et enterre définitivement leurs espoirs de titre continental cette saison.
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Slot regrette les occasions manquées
Au coup de sifflet final, l’entraîneur de Liverpool a exprimé sa fierté pour l’intensité de son équipe tout en manifestant sa frustration face au score final. Il a souligné que si les siens avaient eu la chance de ne perdre que 2-0 à l’aller, le retour avait été marqué par une domination stérile.
Revenant sur la performance et l’impact de la star du PSG, Slot a confié à TNT Sports : « Nous avons obtenu bien plus que ce que nous méritions la semaine dernière, en ne perdant que 2-0, mais aujourd’hui, nous avons obtenu bien moins que ce que nous méritions. À mon avis, nous aurions dû gagner, mais c’est aussi grâce à leur qualité défensive s’ils n’ont pas encaissé de but malgré nos nombreuses occasions, et grâce aux finitions d’Ousmane Dembélé, qui a montré pourquoi il a remporté le Ballon d’Or. »
Concernant l’intensité de son équipe, il a ajouté : « C’était incroyable, même après avoir été menés 1-0. Si l’on regarde l’xG, nous aurions dû marquer deux buts, et pas seulement un, et cela s’est produit trop souvent cette saison. » Interrogé sur l’objectif d’une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, Slot a conclu : « Bien sûr, c’est pour cela que nous nous battons actuellement. »
Dembélé, en pleine forme, fait des ravages sur le sol anglais.
Cette victoire a été scellée par une véritable démonstration de Dembélé, qui a prouvé en deux buts décisifs pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Français a désormais pris part à cinq buts lors de ses cinq dernières sorties européennes sur le sol anglais, consolidant sa réputation de bête noire des clubs de Premier League. Son efficacité a permis à l’équipe de Luis Enrique de résister à une pression immense et de se qualifier pour une demi-finale qui l’opposera au Bayern Munich ou au Real Madrid, tandis que les tenants du titre poursuivent leur quête d’un nouveau sacre continental.
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Tous les regards sont tournés vers le derby chez les Reds.
Liverpool doit se remettre en ordre de marche avant le derby du Merseyside de dimanche contre Everton au Hill Dickinson Stadium, alors que la course au top 4 bat son plein. La tâche de Slot s’annonce bien plus ardue après la perte d’Hugo Ekitike, absent neuf mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Privés de leur attaquant vedette, les Reds doivent retrouver leur efficacité offensive pour décrocher un retour dans les compétitions continentales d’élite via la cinquième place du classement de performance européen de l’Angleterre.