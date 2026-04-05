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Liverpool aurait besoin de DEUX ailiers anglais pour remplacer la légende Mohamed Salah, qui s'apprête à partir
Salah quittera Anfield à la fin de la saison
Liverpool se trouve dans une situation cruciale où il doit faire face au départ de Salah. L'attaquant a officiellement confirmé qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Bien qu'il ait prolongé son contrat l'année dernière, ce qui devait le retenir au club jusqu'en 2027, le joueur de 33 ans a adressé un message d'adieu émouvant aux supporters.
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Bowen comparé à Salah
Waddle considère Bowen comme le remplaçant idéal de Salah. Bowen, qui joue un rôle clé à West Ham depuis son arrivée en 2020, est capable de marquer des buts depuis les ailes tout en créant des occasions pour ses coéquipiers.
« Peu de joueurs ont son style de jeu », a déclaré Waddle àFruityKing. « Il y a beaucoup d’ailiers. Je pense que Jarrod Bowen est le joueur qui se rapproche le plus de Salah, qui marque des buts, mais ce dernier commence à prendre de l’âge. Si West Ham venait à être relégué, Liverpool pourrait peut-être profiter de ses services pendant quelques années. »
Gordon est une autre option
Un autre joueur dont le recrutement est évoqué est Gordon. Bien que la star de Newcastle évolue principalement sur l'aile gauche, il a fait preuve de polyvalence et d'une volonté de se replier vers des positions plus centrales.
« Anthony Gordon joue sur l'aile gauche et je pense qu'il préférerait être un joueur de gauche ou un numéro neuf à l'heure actuelle. Il a pris du plaisir à jouer à ce poste avec Newcastle United, je ne suis donc pas sûr qu'il puisse remplacer Salah à Liverpool », a poursuivi Waddle.
« Je suis sûr qu’il pourrait jouer à ce poste et s’en sortir, je ne dis pas qu’il en serait incapable, mais c’est le genre de joueur qui aime s’engouffrer dans les espaces sur le côté gauche quand le terrain est bien ouvert. J’ai vu de nombreux matchs où l’équipe adverse a changé de joueur ou de système à cause de la menace qu’Anthony Gordon représentait sur le côté gauche, alors pourquoi gaspiller cela ? »
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La difficile tâche de trouver un successeur
Cependant, la question qui se pose est complexe. Le départ d’un joueur du calibre de Salah nécessite une réflexion et une planification minutieuses. Malgré ces deux noms, Waddle admet qu’il n’est pas facile de trouver un joueur du calibre de Salah.
« Je n'ai pas vu beaucoup de joueurs capables de marquer autant de buts que Salah. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent créer plus d'occasions et faire certaines choses mieux que Salah avec le ballon, mais je n'ai pas vu de joueur capable de faire exactement ce que Salah a fait pour Liverpool », a conclu Waddle.