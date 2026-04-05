Un autre joueur dont le recrutement est évoqué est Gordon. Bien que la star de Newcastle évolue principalement sur l'aile gauche, il a fait preuve de polyvalence et d'une volonté de se replier vers des positions plus centrales.

« Anthony Gordon joue sur l'aile gauche et je pense qu'il préférerait être un joueur de gauche ou un numéro neuf à l'heure actuelle. Il a pris du plaisir à jouer à ce poste avec Newcastle United, je ne suis donc pas sûr qu'il puisse remplacer Salah à Liverpool », a poursuivi Waddle.

« Je suis sûr qu’il pourrait jouer à ce poste et s’en sortir, je ne dis pas qu’il en serait incapable, mais c’est le genre de joueur qui aime s’engouffrer dans les espaces sur le côté gauche quand le terrain est bien ouvert. J’ai vu de nombreux matchs où l’équipe adverse a changé de joueur ou de système à cause de la menace qu’Anthony Gordon représentait sur le côté gauche, alors pourquoi gaspiller cela ? »