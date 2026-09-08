Liverpool annonce un énorme contrat de sponsoring maillot de 300 millions de livres sterling avec Turkish Airlines, alors que l’ère Standard Chartered prend fin après 17 ans

Ben Latty, directeur commercial de Liverpool, a souligné l’importance de ce changement. « Il s’agit d’une annonce historique pour nous et nous sommes ravis d’accueillir Turkish Airlines comme partenaire principal du club à partir de juin 2027 », a déclaré Latty au site officiel du club. « L’avant du maillot de Liverpool occupe une place particulière dans l’histoire de notre club.

« Turkish Airlines est une organisation reconnue à l’échelle mondiale, avec un vaste réseau international, et nous avons hâte de débuter notre partenariat et de bâtir une relation solide ensemble, sur des bases déjà fortes construites à partir de ces souvenirs spéciaux de 2005. »

Latty a également pris le temps de saluer le sponsor principal sortant, en ajoutant : « Cette annonce est aussi l’occasion de reconnaître la contribution extraordinaire de Standard Chartered à Liverpool FC au cours des 17 dernières années.

« Ils ont été un élément important de notre parcours pendant une période exceptionnelle de l’histoire du club, et nous sommes ravis que Standard Chartered reste un membre de la famille Liverpool FC en tant que partenaire mondial à partir de juin 2027.

« Alors que nous préparons cette transition, nous avons hâte de vivre cette nouvelle saison et d’accueillir Turkish Airlines comme partenaire principal du club à partir de juin 2027. »