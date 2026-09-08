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Liverpool annonce un énorme contrat de sponsoring maillot de 300 millions de livres sterling avec Turkish Airlines, alors que l’ère Standard Chartered prend fin après 17 ans
Un accord historique pour Liverpool
Liverpool a confirmé que Turkish Airlines deviendra son nouveau partenaire principal à partir de la saison 2027-2028. Selon le Daily Star, le contrat de cinq ans est estimé à plus de 60 M£ par an, ce qui porte la valeur totale de l'accord à l'impressionnante somme de 300 M£.
Cette décision voit Liverpool tourner la page Standard Chartered en tant que sponsor principal sur la face avant du maillot, même si la banque basée à Londres ne quittera pas complètement le club. Après avoir été le sponsor principal depuis 2010, Standard Chartered occupera désormais un rôle de partenaire mondial.
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La fin de l’ère Standard Chartered
Ben Latty, directeur commercial de Liverpool, a souligné l’importance de ce changement. « Il s’agit d’une annonce historique pour nous et nous sommes ravis d’accueillir Turkish Airlines comme partenaire principal du club à partir de juin 2027 », a déclaré Latty au site officiel du club. « L’avant du maillot de Liverpool occupe une place particulière dans l’histoire de notre club.
« Turkish Airlines est une organisation reconnue à l’échelle mondiale, avec un vaste réseau international, et nous avons hâte de débuter notre partenariat et de bâtir une relation solide ensemble, sur des bases déjà fortes construites à partir de ces souvenirs spéciaux de 2005. »
Latty a également pris le temps de saluer le sponsor principal sortant, en ajoutant : « Cette annonce est aussi l’occasion de reconnaître la contribution extraordinaire de Standard Chartered à Liverpool FC au cours des 17 dernières années.
« Ils ont été un élément important de notre parcours pendant une période exceptionnelle de l’histoire du club, et nous sommes ravis que Standard Chartered reste un membre de la famille Liverpool FC en tant que partenaire mondial à partir de juin 2027.
« Alors que nous préparons cette transition, nous avons hâte de vivre cette nouvelle saison et d’accueillir Turkish Airlines comme partenaire principal du club à partir de juin 2027. »
Un géant mondial rejoint Anfield
Turkish Airlines avait déjà conclu des partenariats commerciaux avec des clubs d’élite tels que Barcelone et le Borussia Dortmund. Cependant, l’accord avec Liverpool représente sa première incursion en tant que sponsor principal sur le devant du maillot.
Ahmet Olmustur, PDG de Turkish Airlines, a déclaré : « Liverpool Football Club est l’un des clubs de football les plus reconnus et respectés au monde, avec un héritage exceptionnel et une communauté de supporters véritablement mondiale.
« Nous sommes très heureux que Turkish Airlines devienne le principal partenaire du club et que notre nom prenne place sur l’un des maillots les plus emblématiques du sport mondial.
« En tant que compagnie aérienne qui dessert plus de pays que toute autre, relier les personnes, les cultures et les continents est au cœur de notre identité. Ce partenariat réunit deux marques mondiales unies par leur rayonnement international, leur engagement envers l’excellence et leur capacité à inspirer des millions de personnes à travers le monde. »
Olmustur a poursuivi en soulignant les objectifs plus larges de ce partenariat, notant : « Cet accord marque également un nouveau chapitre important dans le soutien de longue date de Turkish Airlines au sport mondial. Nous croyons au pouvoir unique du sport pour transcender les frontières et rassembler les communautés.
« Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, nous nous réjouissons d’avancer aux côtés de Liverpool FC et de ses supporters à travers le monde. »
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Une domination commerciale en dehors des terrains
L’accord reflète le statut de Liverpool en tant que puissance commerciale. Selon le Daily Star, le club compte actuellement plus de points de vente indépendants que toute autre organisation sportive dans le monde et affiche la plus forte audience télévisée moyenne en Europe sur les six dernières saisons. Cette portée immense a permis aux dirigeants d’Anfield d’exiger des montants de tout premier plan pour leurs actifs commerciaux, garantissant au club de rester compétitif face à la puissance financière de Manchester City et de Manchester United.
En outre, l’empreinte numérique de Liverpool a joué un rôle crucial pour obtenir un partenaire d’une telle valeur. Liverpool est actuellement le club de Premier League le plus actif sur les réseaux sociaux, avec 1,5 milliard d’interactions enregistrées sur la seule saison dernière. Ce chiffre représente 34 % d’engagement en plus que son plus proche rival national, offrant une immense plateforme mondiale à Turkish Airlines.
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