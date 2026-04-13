Après la défaite de son équipe lors du match aller à Paris, Slot a reconnu que ses joueurs avaient eu de la chance de n'être menés que de deux buts au score cumulé. Malgré l'écart de niveau flagrant entre les deux équipes lors de cette rencontre, Slot est convaincu que ses joueurs possèdent le talent et la force mentale nécessaires pour renverser la situation alors qu'ils accueillent l'équipe de Luis Enrique à Anfield.

Slot a déclaré : « Je rappellerai d’abord le score aux joueurs : 2-0. La sensation était toute autre ce soir-là, mais le résultat était bien de 2-0 et nous avons déjà prouvé cette saison, dans les grands matchs, que nous pouvions réaliser de belles performances. Il est vrai que nous avons parfois affiché un autre visage, mais ceux qui me suivent depuis dix-huit mois savent que, sur nos 49 matchs à Anfield, nous avons marqué deux buts ou plus à 36 reprises. »