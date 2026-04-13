Getty Images Sport
Traduit par
Liverpool aborde un défi « complexe mais pas impossible » contre le PSG, et Arne Slot s’appuie sur « 200 exemples » pour nourrir les espoirs de remontada en Ligue des champions
Les espoirs de remontada à Anfield restent intacts.
Après la défaite de son équipe lors du match aller à Paris, Slot a reconnu que ses joueurs avaient eu de la chance de n'être menés que de deux buts au score cumulé. Malgré l'écart de niveau flagrant entre les deux équipes lors de cette rencontre, Slot est convaincu que ses joueurs possèdent le talent et la force mentale nécessaires pour renverser la situation alors qu'ils accueillent l'équipe de Luis Enrique à Anfield.
Slot a déclaré : « Je rappellerai d’abord le score aux joueurs : 2-0. La sensation était toute autre ce soir-là, mais le résultat était bien de 2-0 et nous avons déjà prouvé cette saison, dans les grands matchs, que nous pouvions réaliser de belles performances. Il est vrai que nous avons parfois affiché un autre visage, mais ceux qui me suivent depuis dix-huit mois savent que, sur nos 49 matchs à Anfield, nous avons marqué deux buts ou plus à 36 reprises. »
- AFP
La volonté de créer une soirée exceptionnelle
Malgré seulement trois victoires lors de ses neuf dernières sorties, le club peut s’appuyer sur un palmarès de soirées européennes mémorables. Slot a écarté les doutes sur la confiance de son équipe face à des adversaires de renom.
Il a ainsi souligné : « Certes, nous ne jouons pas contre le PSG lors de nos 49 matchs à domicile, mais nous avons déjà croisé des adversaires de très haut niveau en Ligue des champions et en Premier League. Nous sommes convaincus de pouvoir créer un grand exploit demain, à condition d’être à la hauteur de l’événement, car nous affrontons les champions d’Europe. La mission est délicate, mais pas impossible. »
Interrogé sur l’origine de cette confiance, il a insisté sur le fait qu’il existait « un, deux, dix ou deux cents » exemples démontrant qu’ils étaient capables d’atteindre le niveau requis.
Éviter le piège de la complaisance
Du côté adverse, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, refuse de s’enflammer malgré la nette domination de son équipe lors du match aller. Le technicien espagnol sait qu’Anfield et son atmosphère unique peuvent bouleverser n’importe quel plan tactique.
Conscient des écueils qui guettent son équipe, l’entraîneur a lancé un avertissement : « Il pourrait y avoir des pièges, un piège ici, avec les gens qui disent que nous avons gagné facilement la semaine dernière. C’est peut-être vrai, je ne sais pas, mais dans un match de football les choses peuvent basculer très vite ; il faut donc rester concentré sur les détails. Si nous encaissons un but, la rencontre s’ouvrira immédiatement. Nous ne voulons pas laisser Liverpool profiter de ses supporters et du bruit qu’ils génèrent, mais cette ambiance est aussi une source de motivation pour nous.»
- Getty Images Sport
Liverpool, porté par sa récente victoire
Liverpool a connu une saison nationale désastreuse, mais aborde cette rencontre fort d'une victoire 2-0 contre Fulham, après avoir essuyé trois défaites consécutives.
À Anfield, la jeune pépite Rio Ngumoha et Mohamed Salah ont inscrit les buts qui ont permis aux Reds de relever la tête.
Le PSG, de son côté, enchaîne avec cinq succès de rang et a profité d’un week-end de repos pour peaufiner sa préparation, son match contre Lens, son rival de Ligue 1, ayant été reporté.