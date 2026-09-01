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Liverpool abandonne sa piste Ismaila Sarr après le refus par Crystal Palace d’une offre de 50 M£, le transfert de l’attaquant sénégalais à Anfield tombant à l’eau
Crystal Palace reste ferme sur son évaluation de Sarr
La recherche de Liverpool pour renforcer davantage son secteur offensif a rencontré un obstacle majeur après l’échec des négociations pour l’attaquant de Crystal Palace Sarr, selon le spécialiste de l’actualité des transferts Sacha Tavolieri.
Le géant du Merseyside avait identifié l’ancien joueur de Watford comme une cible prioritaire pour renforcer sa ligne d’attaque, mais ces ambitions ont été contrariées par le refus de Crystal Palace de faire un compromis sur son prix demandé.
La direction de Selhurst Park s’est une nouvelle fois montrée difficile en négociations cet été. Après avoir déjà dû gérer l’intérêt porté à d’autres joueurs clés, le club a clairement fait savoir qu’il n’était pas prêt à perdre Sarr à moins que ses exigences financières précises ne soient satisfaites dans leur intégralité. Des informations indiquent désormais que la piste menant à Liverpool se refroidit.
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L’intérêt d’Anfield se termine en frustration
Liverpool apprécie de longue date l’international sénégalais, depuis son passage en Championship et son précédent séjour en Premier League. Liverpool le considérait comme une option polyvalente, capable d’apporter une couverture de grande qualité et de la concurrence sur les trois postes offensifs. Cependant, à l’approche de la date limite, la décision a été prise d’abandonner cette piste plutôt que de surpayer un joueur que Crystal Palace tient absolument à conserver.
L’échec de ce transfert est un coup dur pour Andoni Iraola, qui tient à imposer sa patte à l’effectif dont il a hérité cet été. Selon des sources, les parties impliquées dans l’opération sont déjà passées à autre chose, et le joueur devrait rester à Selhurst Park.
L’attention se porte désormais sur des cibles alternatives
Avec l’opération Sarr désormais tombée à l’eau, Liverpool doit rapidement se tourner vers d’autres options s’il veut renforcer son effectif avant la fermeture du mercato. La cellule de recrutement d’Anfield est connue pour disposer d’une liste de cibles secondaires, et les recruteurs ont redoublé d’efforts pour identifier des joueurs au profil similaire à celui de la star sénégalaise.
La situation à Crystal Palace reste également intrigante, alors que le club continue de repousser l’intérêt suscité par ses meilleurs talents. En conservant Sarr, Pierre Sage s’assure de garder une arme offensive redoutable pour la saison à venir.
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Quelle suite pour Sarr
Pour le joueur, ce transfert avorté représente une occasion manquée de se tester au plus haut niveau de la compétition européenne. Sarr était ouvert à un transfert à Anfield, mais il est resté professionnel tout au long de ce feuilleton. Il devrait désormais mener l’attaque de Crystal Palace, qui cherche à s’appuyer sur sa belle fin de saison dernière. Sarr va maintenant se concentrer sur l’objectif d’aider ses coéquipiers de Palace à rebondir après leur récente défaite 4-1 contre Manchester City, lorsque Crystal Palace se déplacera à Fulham samedi prochain.
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