La recherche de Liverpool pour renforcer davantage son secteur offensif a rencontré un obstacle majeur après l’échec des négociations pour l’attaquant de Crystal Palace Sarr, selon le spécialiste de l’actualité des transferts Sacha Tavolieri.

Le géant du Merseyside avait identifié l’ancien joueur de Watford comme une cible prioritaire pour renforcer sa ligne d’attaque, mais ces ambitions ont été contrariées par le refus de Crystal Palace de faire un compromis sur son prix demandé.

La direction de Selhurst Park s’est une nouvelle fois montrée difficile en négociations cet été. Après avoir déjà dû gérer l’intérêt porté à d’autres joueurs clés, le club a clairement fait savoir qu’il n’était pas prêt à perdre Sarr à moins que ses exigences financières précises ne soient satisfaites dans leur intégralité. Des informations indiquent désormais que la piste menant à Liverpool se refroidit.