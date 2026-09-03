Plusieurs saisons à Anfield ont été consacrées à la recherche d’un dernier rempart fiable, tandis que Jurgen Klopp assemblait patiemment les pièces d’un puzzle menant au titre. Le gardien sud-américain Alisson s’est révélé être un ajout judicieux à l’été 2018.

Il est bien arrivé avec une étiquette à 67 millions de livres sterling (90 M$), faisant brièvement de lui le gardien le plus cher de la planète, mais cela s’est avéré être de l’argent bien investi. Alisson a disputé plus de 330 matches avec Liverpool, inscrivant au passage un but resté célèbre, et peut se targuer d’un titre de Premier League et d’une victoire en Ligue des champions dans son brillant palmarès.

Une option de prolongation de 12 mois dans son contrat a été activée, mais aucun nouveau bail n’a été conclu. Cela signifie qu’après avoir fêté son 34e anniversaire, Alisson quittera le Merseyside à l’issue de la saison en cours.

Le remplacer ne sera pas une tâche facile, au vu de tout ce qu’il a accompli au cours de ses neuf années en Angleterre, Giorgi Mamardashvili étant toujours considéré comme une option de secours, tandis que Lucca Brughmans, 18 ans, qui arrivera en provenance du club belge de Genk, reste un projet en cours de développement relativement peu éprouvé.