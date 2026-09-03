Getty
Traduit par
Liverpool a-t-il laissé partir le successeur parfait d’Alisson ? Les Reds se préparent à un changement de gardien alors que le n°1 brésilien se dirige vers le statut d’agent libre en 2027
Alisson a passé neuf années mémorables à Anfield
Plusieurs saisons à Anfield ont été consacrées à la recherche d’un dernier rempart fiable, tandis que Jurgen Klopp assemblait patiemment les pièces d’un puzzle menant au titre. Le gardien sud-américain Alisson s’est révélé être un ajout judicieux à l’été 2018.
Il est bien arrivé avec une étiquette à 67 millions de livres sterling (90 M$), faisant brièvement de lui le gardien le plus cher de la planète, mais cela s’est avéré être de l’argent bien investi. Alisson a disputé plus de 330 matches avec Liverpool, inscrivant au passage un but resté célèbre, et peut se targuer d’un titre de Premier League et d’une victoire en Ligue des champions dans son brillant palmarès.
Une option de prolongation de 12 mois dans son contrat a été activée, mais aucun nouveau bail n’a été conclu. Cela signifie qu’après avoir fêté son 34e anniversaire, Alisson quittera le Merseyside à l’issue de la saison en cours.
Le remplacer ne sera pas une tâche facile, au vu de tout ce qu’il a accompli au cours de ses neuf années en Angleterre, Giorgi Mamardashvili étant toujours considéré comme une option de secours, tandis que Lucca Brughmans, 18 ans, qui arrivera en provenance du club belge de Genk, reste un projet en cours de développement relativement peu éprouvé.
- Getty
Alisson sera-t-il presque impossible à remplacer ?
Interrogé sur le fait de savoir s’il sera pratiquement impossible pour Liverpool de trouver un remplaçant déjà prêt à Alisson, l’ancien joueur de Liverpool Warnock, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a déclaré à GOAL : « C’est intéressant, parce qu’on peut passer en revue tellement de personnes qui disent qu’ils sont si difficiles à remplacer, mais au final, on trouve des remplaçants. Ils ne seront peut-être pas le même type de joueur dans leur manière de jouer, mais ils auront un effet différent sur l’équipe.
« Quand Alisson est arrivé, il était un peu méconnu pour beaucoup de gens en Angleterre. Il n’avait pas vraiment beaucoup joué à la Roma, puis il est arrivé et tout le monde a été stupéfait de voir pourquoi personne d’autre n’avait acheté ce gardien et la qualité qu’il avait, en raison de son niveau avec le ballon et dans les situations de un contre un.
« Son bilan quand il joue par rapport à quand il ne joue pas est assez incroyable. Donc je pense que trouver un remplaçant va être très difficile. »
Liverpool aurait-il dû faire plus pour garder Kelleher ?
Warnock a ensuite déclaré, alors qu’un international de la République d’Irlande coupait les ponts avec Liverpool pour rejoindre Brentford en 2025 : « Je pensais qu’ils avaient un remplaçant adéquat en [Caoimhin] Kelleher quand il était au club. J’adore Kelleher et tout ce qu’il représente.
« Je pense qu’il a côtoyé Alisson pendant la majeure partie de cinq, six ans, et que cela lui a énormément appris. Je pense qu’on peut voir des traces de cela dans son jeu aujourd’hui, avec son attitude, son calme, sa capacité en un contre un. Évidemment, il voulait jouer en équipe première et n’a pas été assez patient pour attendre plus longtemps, ce qui est compréhensible.
« Mais maintenant, ils se sont mis dans une situation où ils ont essayé d’acheter Mamardashvili. À l’heure actuelle, il n’est pas assez bon balle au pied, que ce soit avec ses pieds ou ses mains. Il a été recruté comme un potentiel arrêtreur de tirs, ce qui correspond à une autre manière de jouer. Mais quand on est Liverpool et qu’on est censé dominer le ballon, il faut aussi être bon avec ses pieds. Il faut être capable de lancer les attaques. Je ne pense tout simplement pas qu’il soit encore à ce niveau.
« Mais évidemment, ils ont signé un jeune garçon de Genk. C’est un énorme pari, avec seulement 12 matches joués, et dépenser 35 millions de livres sterling pour eux. Mais ils voient évidemment quelque chose de spécial en lui. »
- Getty/GOAL
Calendrier de Liverpool 2026-2027 : déplacement à Ipswich au programme ensuite
Alisson espérera quitter Liverpool sur une bonne note, alors que les Reds sont de retour dans la course aux trophées majeurs après une saison 2025-2026 sans titre, qui a finalement coûté sa place à Arne Slot.
Andoni Iraola est désormais à la barre, et l’Espagnol a vu son équipe enchaîner deux matches nuls 2-2 consécutifs contre Newcastle et Nottingham Forest au début de la saison 2026-2027. Une première victoire, ainsi que de précieux points supplémentaires, sera recherchée vendredi lors d’un déplacement chez le promu Ipswich.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles