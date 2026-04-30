Liverpool a publié un communiqué important au sujet de Mohamed Salah, alors que certains craignent qu’il n’ait disputé son dernier match sous le maillot des Reds

Les supporters d’Anfield ont tremblé le 25 avril lorsque Mohamed Salah a cédé sa place à la 59^e minute de la victoire 3-1 de Liverpool. Le geste du joueur de 33 ans, saluant les quatre tribunes avant de s’engouffrer dans le tunnel, a immédiatement suscité l’inquiétude : une blessure aux ischio-jambiers semblait-elle mettre prématurément un terme à ses neuf années sur la côte de Merseyside ?

Toutefois, le club vient de publier un communiqué rassurant sur sa disponibilité pour la fin de saison : « Mohamed Salah devrait retrouver les terrains avant la clôture du championnat. Le problème qui a entraîné sa sortie s’est révélé être une lésion musculaire bénigne. On s’attend néanmoins à ce qu’il reprenne la compétition avant la fin de l’exercice 2025-2026 et son départ des Reds cet été. »