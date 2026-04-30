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Liverpool a publié un communiqué important au sujet de Mohamed Salah, alors que certains craignent qu’il n’ait disputé son dernier match sous le maillot des Reds
Bonne nouvelle pour le roi d’Égypte : le diagnostic est positif.
Les supporters d’Anfield ont tremblé le 25 avril lorsque Mohamed Salah a cédé sa place à la 59^e minute de la victoire 3-1 de Liverpool. Le geste du joueur de 33 ans, saluant les quatre tribunes avant de s’engouffrer dans le tunnel, a immédiatement suscité l’inquiétude : une blessure aux ischio-jambiers semblait-elle mettre prématurément un terme à ses neuf années sur la côte de Merseyside ?
Toutefois, le club vient de publier un communiqué rassurant sur sa disponibilité pour la fin de saison : « Mohamed Salah devrait retrouver les terrains avant la clôture du championnat. Le problème qui a entraîné sa sortie s’est révélé être une lésion musculaire bénigne. On s’attend néanmoins à ce qu’il reprenne la compétition avant la fin de l’exercice 2025-2026 et son départ des Reds cet été. »
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Van Dijk se prononce en faveur du « rapide convalescent ».
Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, avait déjà déclaré publiquement être convaincu que son coéquipier trouverait le moyen de revenir sur le terrain avant la fin de la saison. Après la rencontre face à Crystal Palace, le défenseur néerlandais a souligné que Salah, connu pour sa grande résistance physique et son implication totale dans sa rééducation, avait toutes les chances de réussir ce come-back.
« Connaissant Mo, je sais qu’il se remet vite quand il est entouré des bonnes personnes, alors attendons de voir », a déclaré Van Dijk. Le défenseur a également reconnu que l’émotion du moment avait pesé sur l’atmosphère d’Anfield : « Si vous vous blessez à ce stade de la saison, surtout dans sa situation, il ne lui reste plus que deux matchs à domicile. Un mélange de sentiments vous traverse l’esprit quand vous sortez du terrain. »
La course à la Ligue des champions
L'équipe d'Arne Slot est engagée dans une course effrénée pour décrocher un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine, et elle devra affronter un calendrier périlleux sans Salah à court terme. L’international égyptien manquera très probablement le déplacement à Old Trafford chez Manchester United, puis la réception de Chelsea le 9 mai. Le programme restant des Reds comprend deux affrontements décisifs contre Aston Villa et Brentford. La rencontre de la dernière journée face à Brentford revêt désormais une importance particulière : elle pourrait offrir à Salah l’occasion de faire ses adieux officiels à Anfield devant son public.
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La prochaine destination se dessine déjà à l’horizon.
Si l’attention se porte actuellement sur la condition physique de Salah en vue d’un possible adieu lors de la dernière journée, les spéculations sur sa prochaine destination s’intensifient. L’attaquant a déjà annoncé son intention de relever un nouveau défi après avoir été libéré de la dernière année de son contrat, et une annonce officielle pourrait intervenir sous peu.
Selon Muhammad Murad, coordinateur média de l’équipe nationale égyptienne, la star devrait dévoiler sa prochaine destination dans les prochains jours. Courtisé par la Saudi Pro League, des clubs italiens et français, l’homme aux 257 buts pour Liverpool s’apprête donc à tourner la page Anfield pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière.