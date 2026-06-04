Liverpool a officialisé la nomination d’Andoni Iraola au poste d’entraîneur principal pour succéder à Arne Slot

Liverpool a officialisé l’arrivée d’Iraola comme nouvel entraîneur principal pour la saison 2026-2027. Âgé de 43 ans, il prendra les commandes d’Anfield pour succéder à Slot, parti samedi après avoir bouclé son mandat sur les bords de la Mersey.

Iraola arrive à Liverpool au sommet de sa cote après trois saisons impressionnantes en Premier League avec Bournemouth. Son passage sur la côte sud a été marqué par un style de jeu audacieux et offensif, qui a conduit les Cherries à une historique sixième place et à une qualification européenne pour la première fois de leur histoire.