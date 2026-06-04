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Liverpool a officialisé la nomination d’Andoni Iraola au poste d’entraîneur principal pour succéder à Arne Slot
Une nouvelle ère s’ouvre à Anfield.
Liverpool a officialisé l’arrivée d’Iraola comme nouvel entraîneur principal pour la saison 2026-2027. Âgé de 43 ans, il prendra les commandes d’Anfield pour succéder à Slot, parti samedi après avoir bouclé son mandat sur les bords de la Mersey.
Iraola arrive à Liverpool au sommet de sa cote après trois saisons impressionnantes en Premier League avec Bournemouth. Son passage sur la côte sud a été marqué par un style de jeu audacieux et offensif, qui a conduit les Cherries à une historique sixième place et à une qualification européenne pour la première fois de leur histoire.
L'enthousiasme face à un défi de taille
Le nouvel entraîneur s’est dit ravi de rejoindre l’une des institutions les plus titrées du football mondial. « Je suis vraiment enthousiaste, vraiment enthousiaste », a-t-il déclaré à Liverpoolfc.com. « Parce que, bien sûr, on connaît Liverpool, on sait que c’est un grand club, un club immense, l’un des plus grands au monde. Mais en le découvrant de l’intérieur et en le comprenant un peu mieux, j’ai toujours pensé que c’était un club spécial. »
« Il n’y a pas besoin de beaucoup pour être attiré par Liverpool. Liverpool, c’est Liverpool. Mais bien sûr, l’ambiance, les supporters, le club, les joueurs, la chance pour moi d’entraîner des joueurs de haut niveau, la chance de se battre pour des titres. Je pense qu’on ne peut pas trouver plus attrayant que ça. C’est difficile à trouver. Je suis donc vraiment impatient de commencer. »
Du Pays basque à la Premier League
Né au Pays basque, dans le nord de l'Espagne, Iraola a mené une longue carrière de joueur, évoluant principalement au poste d'arrière droit et totalisant plus de 500 apparitions avec l'Athletic Club en 12 saisons. Il a également été sélectionné à sept reprises en équipe d'Espagne avant de rejoindre le New York City FC entre 2015 et 2016, puis de raccrocher les crampons.
Sa transition vers le banc de touche s’est avérée aussi rapide que couronnée de succès. À l’été 2018, il prend les commandes de l’AEK Larnaca et l’aide à remporter la Supercoupe de Chypre. Il rejoint ensuite le Mirandés, en deuxième division espagnole, où il se forge une solide réputation d’entraîneur au sens tactique affûté.
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L'ascension d'un génie tactique
Iraola a pris les commandes du Rayo Vallecano en 2020 et l’a immédiatement mené vers la promotion en Liga. Il a ensuite confirmé son talent dans l’élite espagnole, attirant l’attention des clubs anglais. À peine trois ans après cette montée, la Premier League est venue le chercher : il a été nommé entraîneur de Bournemouth.
Son travail chez les Cherries a fait sensation, culminant avec une qualification européenne obtenue la saison dernière après une remarquable série de 18 matchs sans défaite en deuxième partie de saison, qui a scellé la sixième place. Iraola rejoint désormais Liverpool, où il commencera à préparer les Reds pour la saison à venir et la quête des grands titres.