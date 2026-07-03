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Liverpool a dévoilé un mémorial en l’honneur de Diogo Jota et André Silva à Anfield, à la veille du premier anniversaire de leur décès tragique
Liverpool rend un hommage durable à Jota et Silva
Liverpool a inauguré le mémorial permanent « Forever 20 », situé au 97 Avenue, à proximité immédiate de la tribune principale d’Anfield. Ce lieu a été retenu car des milliers de supporters s’y étaient spontanément réunis pour y déposer fleurs, écharpes et messages personnels dans les jours ayant suivi le décès de Jota et Silva.
Conçu par la sculptrice Emma Rodgers, ce mémorial représente un cœur en mouvement inspiré de la célébration de but emblématique de Jota. Vu sous différents angles, il révèle les chiffres 20 et 30, tout en intégrant des paroles de la chanson régulièrement entonnée par le Kop en l’honneur de Jota.
Liverpool rend hommage à l’héritage des deux frères.
L’inauguration a eu lieu alors que Liverpool commémorait le premier anniversaire de l’accident de la route survenu en Espagne, qui a coûté la vie à Jota et à son frère André Silva. Le club a déclaré que ce mémorial serait un symbole permanent d’amour, d’unité et de souvenir, tout en offrant aux supporters un lieu où se recueillir et rendre hommage.
« Le Liverpool FC observe aujourd’hui une minute de silence en mémoire de Diogo Jota et André Silva », indique le communiqué officiel du club. « Le 3 juillet marque le premier anniversaire du tragique accident de la route survenu en Espagne, dans lequel l’attaquant des Reds et son frère ont perdu la vie.
Un mémorial émouvant a été dévoilé sur le 97 Avenue, à l’extérieur du stade, offrant un espace permanent de souvenir et de recueillement.
Le maillot floqué du numéro 20, que le très apprécié Diogo portait avec brio sous les couleurs de Liverpool, a été immédiatement retiré par le club dans toutes ses équipes. Il restera à jamais notre numéro 20, notre garçon venu du Portugal. »
Un mémorial façonné par des souvenirs personnels
Le mémorial comporte plusieurs touches personnelles rendant hommage à la vie des deux frères. Des objets laissés par les supporters après la tragédie ont été préservés dans de la cire puis intégrés à la structure, tandis que le socle est taillé dans une pierre portugaise provenant de leur ville natale, Gondomar.
Une reproduction en bronze d’une fleur isolée et d’une manette PlayStation rend hommage à la passion de Jota pour les jeux vidéo compétitifs et l’e-sport. Liverpool avait déjà retiré le maillot n° 20 dans toutes les équipes du club à la suite de son décès.
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Un lieu de mémoire permanent
Le mémorial est désormais ouvert au public et devrait attirer de nombreux supporters durant le week-end anniversaire. Il deviendra un élément permanent du paysage d’Anfield, offrant aux fans et aux visiteurs un lieu dédié pour rendre hommage à Jota et Silva pendant les années à venir.