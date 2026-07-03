Liverpool a dévoilé un mémorial en l’honneur de Diogo Jota et André Silva à Anfield, à la veille du premier anniversaire de leur décès tragique

L’inauguration a eu lieu alors que Liverpool commémorait le premier anniversaire de l’accident de la route survenu en Espagne, qui a coûté la vie à Jota et à son frère André Silva. Le club a déclaré que ce mémorial serait un symbole permanent d’amour, d’unité et de souvenir, tout en offrant aux supporters un lieu où se recueillir et rendre hommage.

« Le Liverpool FC observe aujourd’hui une minute de silence en mémoire de Diogo Jota et André Silva », indique le communiqué officiel du club. « Le 3 juillet marque le premier anniversaire du tragique accident de la route survenu en Espagne, dans lequel l’attaquant des Reds et son frère ont perdu la vie.

Un mémorial émouvant a été dévoilé sur le 97 Avenue, à l’extérieur du stade, offrant un espace permanent de souvenir et de recueillement.

Le maillot floqué du numéro 20, que le très apprécié Diogo portait avec brio sous les couleurs de Liverpool, a été immédiatement retiré par le club dans toutes ses équipes. Il restera à jamais notre numéro 20, notre garçon venu du Portugal. »







